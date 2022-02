Biden dénonce en privé Poutine et d’autres dirigeants mondiaux, selon NBC + Bill Gates affirme qu’il peut arrêter les futures pandémies

Biden dénonce en privé Poutine et d’autres dirigeants mondiaux, selon NBC

Joe Biden © Sean Rayford / Getty Images

Non seulement le président américain Joe Biden dit du mal de ses ennemis en privé, mais il ridiculise également ses amis, a affirmé mardi la chaîne de télévision américaine NBC.

Derrière les portes closes de la Maison-Blanche, le dirigeant américain traite le président russe Vladimir Poutine de « type avec des armes nucléaires et sans amis », a rapporté la chaîne de télévision basée à New York, cit

ant des sources anonymes qui auraient entendu des commentaires de première main de Biden.

Mais ce n’est pas seulement le chef russe qui a été pris dans la ligne de mire verbale du président américain. Selon NBC, Biden s’est même moqué d’autres membres de l’OTAN, le bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz était considéré comme « non Angela Merkel », le Premier ministre britannique Boris Johnson a été qualifié de « ventuel ». Le président français Emmanuel Macron a également été ciblé par Biden, le président prétendant que son homologue à Paris n’a qu’un seul souhait – « être Charles de Gaulle ».

En réponse, la porte-parole du Conseil de sécurité des États-Unis, Emily Horne, a nié toute vérité dans ces allégations de remarques taquines et a défendu son président dans une déclaration à NBC.

« Ces commérages anonymes ne ressemblent en rien à ce que le président dit ou pense de ses homologues, qu’il respecte et apprécie », a-t-elle déclaré.

Le rapport sur les supposés commentaires de Biden arrive à un moment où les relations américaines avec les membres européens de l’OTAN semblent s’améliorer rapidement après la période tumultueuse de leadership de Donald Trump, le bloc se rassemblant maintenant pour accuser Moscou d’attiser les tensions en Ukraine. Selon NBC, cependant, ceux qui ont entendu ces propos désobligeants insistent sur le fait que le président américain a trouvé « peu de visages familiers » sur le continent.

En ce qui concerne le prétendu nouveau surnom de Poutine, Biden a peut-être cloué sa description du président russe comme « un gars avec des armes nucléaires » – la Russie possède plus de 6 000 armes nucléaires, le plus au monde.

Cependant, l’accusation selon laquelle Poutine n’a « pas d’amis » peut être loin de la vérité. Ces dernières semaines, des dirigeants du monde entier se sont rendus à Moscou, dont le président Macron et le chancelier Scholz, qui doit se rendre au Kremlin la semaine prochaine. De plus, plus tôt ce mois-ci, le président chinois Xi Jinping, qui n’a rencontré aucun autre chef d’État depuis deux ans, a invité Poutine en tant qu’invité d’honneur à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver.

Ailis Halligan

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Bill Gates affirme qu’il peut arrêter les futures pandémies

Bill Gates prend la parole lors du Global Investment Summit au Science Museum de Londres, Grande-Bretagne, le 19 octobre 2021 © Getty Images / Leon Neal

Le co-fondateur de Microsoft et défenseur des vaccins, Bill Gates, a écrit un livre décrivant «les leçons que nous pouvons tirer» de Covid-19, affirmant qu’en investissant dans les soins de santé, les vaccins et la «surveillance mondiale des agents pathogènes», une autre pandémie comme Covid-19 peut être empêché.

Gates a annoncé le livre dans un article de blog mardi. Prévu pour être publié en mai, le livre décrira «les mesures spécifiques que nous pouvons prendre pour non seulement arrêter les futures pandémies, mais, ce faisant, fournir de meilleurs soins de santé à tous dans le monde».

Le magnat du logiciel a également promis de parler aux lecteurs de ses «conversations régulières avec des leaders de la santé publique comme Anthony Fauci et Tedros Adhanom Ghebreyesus», et d’expliquer son point de vue «sur les vaccins qui endiguent la marée».

Gates, dont la seule qualification en médecine est honorifique, est depuis longtemps un partisan de l’éradication de la maladie par la vaccination. Pendant la pandémie Covid-19, il est devenu l’un des principaux défenseurs mondiaux des vaccins, apparaissant régulièrement à la télévision pour exhorter le public à se faire piquer. Alors même que la variante Omicron désormais dominante est apparue et que les pays les plus vaccinés du monde ont connu des pics d’infections et de décès, Gates a annoncé que les injections de rappel étaient une arme clé pour arrêter la transmission de la Covid-19.

Gates a également encouragé les gouvernements à se préparer aux futures pandémies et attaques biologiques en finançant les «Germ Games», quelque chose qui coûterait «des dizaines de milliards» de dollars. Avant l’épidémie de la Covid-19, Gates a financé un tel exercice en 2019. L’exercice a modélisé la propagation d’un «nouveau coronavirus zoonotique transmis des chauves-souris aux porcs aux humains» qui a finalement infecté 80 à 90% de la population mondiale avant de devenir endémique.

L’implication du magnat du logiciel dans l’exercice, ainsi que son objectif déclaré de vacciner le monde, ont fait de lui la cible de nombreuses théories du complot. Dans son article de blog mardi, Gates a déclaré que son prochain livre expliquera « ce que c’est que de devenir le sujet de théories du complot ».

Bill Gates est un vendeur d’illusions, un menteur et un homme d’affaires criminel qui profite de son appartenance à la secte mondialiste eugéniste transhumaniste prédatrice qui détient une part importante des pouvoirs dans le monde, pour échapper à la vraie justice. Il avait promis une dose, deux doses pour immuniser des milliards d’humains contre le SRAS-CoV-2 de la maladie COVID-19 [Coronavirus Desease 2019], maintenant tous soutiennent une infinité de doses jusqu’à ce que morts et maladies s’ensuivent, alors que c’est l’inverse de ses promesses qui s’est réalisés avec la non-immunisation, des cas de blessures graves et de décès massifs. Ils avaient nié que le SRAS-CoV-2 était artificiel, maintenant tous les faisceaux d’indicateurs convergent vers eux sur les recherches de Gain de fonction et la manipulation du virus en laboratoires. Quels virus prépareraient-ils encore dans leurs laboratoires secrets qu’ils pourraient répandre à travers la planète, seraient-ce la variole, le VIH, Ebola, le virus de la malaria ? Quels seraient les autres virus qu’ils pourraient exploiter pour espérer atteindre les objectifs de dépopulation planétaire qu’ils se sont fixés ? Quelles tactiques et stratégies pourraient-ils mettre en place et déployer pour arriver à leurs fins mortifères ? Auraient-ils toujours les mêmes soutiens et complicités au niveau planétaire ? Dans une telle hypothèse quelle sera finalement la réaction de l’ensemble des populations mondiales face à cette imposture inégalée à la lumière des dégâts causés par les armes biologiques de destruction massive déguisées en « vaccins » COVID-19 ? Pourraient-elles continuer à les suivre comme des moutons envoyés à l’abattoir ? Jean de Dieu MOSSINGUE MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT