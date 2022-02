LE VIROLOGUE MONTAGNIER EST MORT SUBITEMENT. Disparaît un autre scientifique qui a dénoncé le SRAS-2 d’origine humaine et les risques des vaccins

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Difficile de comprendre comment mais ils en ont tué un autre ! C’est le seul commentaire choqué que l’on puisse ajouter à la mort subite de Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte de ce VIH dont il a trouvé des traces dans le SRAS-Cov-2 confirmant la recherche à laquelle 9 Indiens biologiques étaient contraint de se rétracter.

La mort de celui-ci, initialement relayée par divers médias au milieu d’une avalanche de démentis, a été confirmée par France Soir qui avait également donné de la place aux accusations du virologue français sur l’origine artificielle du virus pandémique Covid-19.

« A l’âge de 89 ans (18 août 1932 – 8 février 2022), le professeur Luc Montagnier est décédé à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Le docteur Gérard Guillaume, l’un de ses plus fidèles collaborateurs, nous raconte qu’il est parti en paix, entouré de ses enfants » écrit France Soir en référence à l’hôpital de la commune des Hauts-de-Seine, région limitrophe de la ville de Paris.

Il a été directeur émérite du Centre national de la recherche scientifique et de l’unité d’oncologie virale de l’Institut Pasteur de Paris où, en 1983, avec Françoise Barré-Sinoussi, il a découvert le virus VIH. Cette réussite scientifique leur a valu le prix Nobel de médecine en 2008.

La couverture de France Soir

Son décès est survenu le mardi 8 février, le même jour que les obsèques du biologiste italien Franco Trinca terrassé par une forme très violente et suspecte de Covid-19 alors qu’il était en excellente santé et avait l’habitude de se soigner avec mille précautions.

Trinca avait souvent repris les doléances du scientifique français de renommée internationale qui, ayant travaillé dans le domaine des vaccins, avait dénoncé les dangers des sérums géniques à base d’ARN messager surtout pour le risque de créer des maladies cérébrales dégénératives à partir des prions, comme le souligne dans notre dernière enquête.

« C’était un biologiste et un virologue, mais aussi et surtout un homme d’une remarquable intelligence, qui vivait pour la science. En plus d’avoir été nommé prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus VIH, il a travaillé au cours de sa vie aux côtés des plus grands instituts scientifiques du monde. Directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l’Institut Pasteur, directeur du Center for Molecular and Cellular Biology au Queens College de la City University of New York, directeur d’un institut de recherche à l’Université Jiao-tong de Shanghai. Il a soutenu l’Académie des sciences et l’Académie nationale de médecine pendant de nombreuses années à travers sa recherche pour lui. Pour cela, il a reçu d’innombrables prix et récompenses », ajoute France Soir.

Malgré son âge avancé et malgré toutes les critiques subies à l’automne de sa vie, notamment de la part de la communauté scientifique, Luc Montagnier s’est toujours battu pour la science libre. « Nous avons eu la chance de pouvoir l’accueillir plusieurs fois à France Soir et nous souhaitons lui rendre tous les honneurs qui lui sont dus » conclut France Soir.

Précisément pour cette raison, il n’y avait aucun problème à soutenir publiquement la thèse du virus SARS-Cov-2 d’origine artificielle, confirmée plus tard par le bio-ingénieur français Pierre Bricage dans une autre recherche et récemment par le colonel américain Lawrence Sellin, déjà en force dans les laboratoires biologiques militaires de Fort Detrick (Maryland) qui a révélé en détail le projet rejeté par la DARPA (la Defense Advanced Research Projects Agency du Pentagone) car trop dangereux. Nous verrons à WuhanGates 47 où a été poursuivi.

« Vacciner dans une pandémie est une arme de destruction massive », a déclaré Montagnier en écho à son collègue virologue belge Geert Vanden Bossche qui a travaillé pour la Gavi Alliance de Bill Gates, sauf pour partir se battre pour l’un des vaccins pour la vaccination mondiale.

Comme déjà souligné dans une précédente enquête WuhanGates 34, les virologues qui se rapprochent trop de la vérité sur le SRAS meurent mystérieusement de maladies soudaines souvent justifiables par l’âge. Le suicide inexplicable de Giuseppe De Donno n’a pas été privé de la possibilité de faire un protocole de son traitement sur plasma hyper-immun grâce à une intervention de Big Pharma toujours proche de Gates.

Les accusations de Montagnier sur la dangerosité des sérums géniques expérimentaux ont atteint leur paroxysme lors d’une toute récente apparition au parlement du Lussumbergo pour une conférence d’une association No Vax.

Dans cette circonstance, il a expliqué en détail le danger du mécanisme interne du pic qui pourrait permettre à certains éléments du vaccin de se transformer en prions, déclenchant une maladie neurodégénérative de Creutzfeldt-Jakob (dont dérive également le syndrome de la vache folle) et d’autres maladies. liées à ces nanoparticules de protéines infectieuses (acronyme Prion en anglais) qui sont des agents infectieux assez particuliers : elles ne contiennent ni ADN ni ARN et sont complètement différentes des virus et des bactéries.

La nouvelle a suscité une telle incrédulité chez des millions et des millions de ses fans que malgré la couverture de France Soir en grosses lettres après trois heures, il y a encore ceux qui ne sont pas convaincus que sa mort s’est réellement produite. C’est la première fois de ma carrière de journaliste que j’espère devoir démentir une nouvelle que je viens d’écrire…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

WUHAN-GATES – 46. « SARS-COV-2 Arme biologique conçue. La structure toxique peut être reproduite dans les vaccins ». A Déclaré le colonel retraité de l’armée américaine

En couverture Lawrence Sellin et le SRAS-Cov-2 d’origine humaine dans une affaire entre la Chine et les États-Unis Central Intelligence Agency

Présentation par Gospa News

Lawrence Sellin, Ph.D. est un colonel à la retraite de l’armée américaine, qui travaillait auparavant à l’Institut de recherche médicale de l’armée américaine sur les maladies infectieuses (USAMRIID) et menait des recherches fondamentales et cliniques dans l’industrie pharmaceutique. L’USAMRIID est le principal centre américain de recherche sur les contre-mesures à adopter en cas de guerre biologique. Il est situé à Fort Detrick, une installation médicale militaire dans l’État du Maryland.

Gospa News en a parlé à l’occasion de l’enquête WuhanGates 7 sur tous les laboratoires contrôlés par le Department of Defence (Pentagon) ou le Department of Health and Human Services (HHS) grâce à la supervision du directeur du NIAID (National Institute of Allergies et maladies infectieuses), Anthony Fauci, consultant de la Maison Blanche pour l’urgence Covid.

Sellin possède donc une expertise ultra pointue dans le domaine des armes biologiques mais a également été un vétéran de l’Afghanistan, de l’Irak et de l’Afrique de l’Ouest et formé en arabe et en kurde. Il est un vétéran de l’Afghanistan, de l’Irak et de l’Afrique de l’Ouest et a été formé en arabe et en kurde.

Dans une récente interview de Vivek Sinha publiée par New Intervention, le vétéran a soutenu la théorie de l’origine du virus de laboratoire comme déjà souligné par 45 reportages de Gospa News intitulés WuhanGates dans lesquels nous avons dévoilé l’affaire entre la Chine et la Central Intelligence Agency des États-Unis.

Ci-dessous, nous avons rapporté un extrait de cette interview, puis le post de Sellin publié par The Gateway Pundit. À l’intérieur de l’article, il y a tous les liens les plus importants vers les enquêtes de Gospa News.

Lawrence Sellin a déclaré: Le récit selon lequel la pandémie de la COVID-19 était le résultat d’une épidémie de maladie d’origine naturelle n’a jamais été une conclusion scientifiquement viable. L’argument était qu’un précurseur du SAR-CoV-2, le Coronavirus responsable de la pandémie de la COVID-19, tout en circulant dans une population de chauves-souris, a muté, acquérant la capacité d’infecter les humains.

Il a ensuite été transmis aux personnes visitant ou travaillant sur le marché des fruits de mer de Wuhan, peut-être par l’intermédiaire d’un animal hôte intermédiaire, comme les pangolins, le fourmilier écailleux. On savait pourtant déjà fin janvier 2020 que les premiers patients hospitalisés entre le 1er décembre et le 10 décembre 2019 n’avaient pas fréquenté le marché et que les chauves-souris n’y étaient pas vendues. Il a également été constaté que les pangolins n’étaient pas des animaux hôtes intermédiaires.

La théorie selon laquelle le marché de gros des fruits de mer de Huanan à Wuhan était la première source de transmission virale animale-humaine est maintenant totalement discréditée, même par les centres chinois de contrôle et de prévention des maladies.

De plus, la structure du SAR-CoV-2 est différente à certains égards très significatifs de tous les proches parents du coronavirus identifiés jusqu’à présent. Une grande partie de l’enquête scientifique liée à l’origine du SAR-CoV-2 s’est concentrée sur un composant particulier de la structure du coronavirus appelé glycoprotéine de pointe, qui permet au virus de se lier à une cellule humaine et d’y pénétrer.

Bien que le consensus scientifique indique que le SRAS-CoV-2 provient des chauves-souris, le composant de liaison semble plus étroitement lié aux pangolins, ce qui explique probablement l’affirmation initiale selon laquelle les pangolins agissaient comme un hôte intermédiaire. Il existe une autre structure dans le SRAS-CoV-2 appelée site de clivage polybasique de la furine qui ne se trouve dans aucun des coronavirus de chauve-souris étroitement apparentés.

La probabilité que ces deux composants structurels évoluent ensemble dans la nature est très faible. En revanche, des expériences d’insertion artificielle de tels composants dans les coronavirus ont longtemps été réalisées par des scientifiques chinois. Compte tenu des différences significatives entre la structure du SAR-CoV-2 et celle des coronavirus de chauve-souris à évolution naturelle, la charge de la preuve incombe désormais à la Chine pour prouver qu’il s’agissait d’une épidémie naturelle.

Par Gateway Pundit

Un précédent article de Gateway Pundit a identifié deux « preuves irréfutables » soutenant la conclusion que la COVID-19 a été créé dans un laboratoire. Premièrement, une recette scientifique de facto pour la création en laboratoire de COVID-19 a été décrite dans la demande de subvention de recherche de 2018 à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du département américain de la Défense soumise par des scientifiques qui ont directement collaboré avec la « femme chauve-souris » Zheng. -Li Shi de l’Institut de virologie de Wuhan.

La proposition de recherche indique explicitement que les coronavirus de chauve-souris, collectés dans le sud de la Chine par l’Institut de virologie de Wuhan, seraient isolés et séquencés génétiquement, en particulier les protéines de pointe, qui sont les éléments de liaison déclenchant l’infection.

Il a en outre été proposé que les protéines de pointe démontrant un « risque élevé » d’infection humaine soient artificiellement combinées avec d’autres « colonnes vertébrales » de coronavirus de chauve-souris, créant des coronavirus entièrement nouveaux et potentiellement dangereux.

Le deuxième pistolet fumant dans la demande de subvention DARPA était l’insertion artificielle de sites de clivage polybasiques de la furine, de courtes séquences d’acides aminés, par ex. proline-arginine-arginine-alanine ou PRRA, connue depuis longtemps pour augmenter l’infectiosité et la létalité des coronavirus.

L’enzyme furine est omniprésente dans le corps humain, présente dans plusieurs systèmes d’organes, notamment les poumons, le cœur, les reins, le cerveau et les vaisseaux sanguins.

La séquence PRRA trouvée dans le [SRAS-CoV-2 de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 [Coronavirus Desease 2019] n’existe dans aucun des centaines de parents proches des coronavirus de chauve-souris à partir desquels la COVID-19 aurait pu évoluer. L’application de recherche DARPA de 2018 proposait d’insérer artificiellement des sites de clivage polybasique de la furine, comme l’ERRP, dans des coronavirus de chauve-souris à faible risque, puis de tester la capacité de ces virus créés en laboratoire à infecter des cellules humaines.

Cette demande a finalement été rejetée par la DARPA parce qu’elle impliquait des expériences dangereuses de « gain de fonction » créant de nouveaux virus infectant l’homme, qui ont également le potentiel d’une double utilisation en tant qu’armes biologiques.

Il est important de noter que la section du code génétique COVID-19 (CGG-CGG) qui produit le segment « RR » de la séquence PRRA est extrêmement rare. Les deux codons CGG en tandem n’apparaissent nulle part ailleurs dans le code génétique du [SRAS-CoV-2 de la maladie] COVID-19, ni dans ce contexte dans aucun parent proche du coronavirus de chauve-souris de la COVID-19. Ainsi, CGG-CGG est un marqueur unique à la fois en tant qu’indicateur de son origine en laboratoire et de son rôle potentiel en tant que caractéristique conçue du processus pathologique.

Pour confirmer ces observations, les mêmes auteurs ont démontré que des anticorps monoclonaux dirigés contre le « superantigène » de l’entérotoxine B staphylococcique inhibent l’entrée du virus [de la] COVID-19 dans les cellules en culture. Ce n’est peut-être pas un hasard si la troisième université médicale militaire de l’Armée populaire de libération de Chine a effectué des recherches approfondies sur le SEB et les «superantigènes», car ce centre a été impliqué dans la création [du SRAS-CoV-2] de la COVID-19 et est associé au récent «remède» par anticorps monoclonal annoncé pour [la maladie] COVID-19.

La prudence est donc de mise en ce qui concerne l’administration obligatoire de vaccins COVID-19 à ARNm, qui initient la synthèse de la protéine de pointe à l’intérieur du corps humain et peuvent reproduire les structures toxiques introduites dans [le virus de la] COVID-19, devenant potentiellement un facteur causal de l’inflammation des organes.

Un résumé scientifique publié le 8 novembre 2021 conclut que les vaccins à ARNm : « augmentent considérablement l’inflammation de l’endothélium et l’infiltration des cellules T du muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations d’augmentation de la thrombose, de la cardiomyopathie et d’autres événements vasculaires après la vaccination ».

Enfin, il se pourrait que ce soit une pure coïncidence si Moderna, société de biotechnologie qui produit un vaccin à ARNm contre le COVID-19, détient un brevet (US 10,501,513 B2), déposé le 7 février 2017, décrivant des sites de « clivage protéique » et incluant une séquence génétique complémentaire correspondant à celui du site de clivage polybasique de la furine trouvé dans [le virus de la maladie] COVID-19.

Article invité par Lawrence Sellin

Publié à l’origine par Joe Hoft sur The Gateway Pundit

Lawrence Sellin, Ph.D. est un colonel à la retraite de l’armée américaine, qui a précédemment travaillé à l’Institut de recherche médicale de l’armée américaine sur les maladies infectieuses et a mené des recherches fondamentales et cliniques dans l’industrie pharmaceutique. Il est un vétéran de l’Afghanistan, de l’Irak et de l’Afrique de l’Ouest et a été formé en arabe et en kurde. Son adresse e-mail est lawrence.sellin@gmail.com

Remarque : tous les liens vers les articles de Gospa News ont été ajoutés par la rédaction de Gospa News

