Truss gaffe en Russie révélée

Moscou a décrit l’échange avec Truss comme étant comme le muet qui parle aux sourds

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Elizabeth, assiste à une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à la suite de leur rencontre, à Moscou, en Russie. © Sputnik / Ministère russe des Affaires étrangères

Alors que les diplomates occidentaux se bousculent pour résoudre les tensions croissantes avec Moscou, le chef de la diplomatie britannique aurait commis une erreur majeure lors des pourparlers critiques, proclamant prétendument que Londres ne reconnaîtrait jamais la souveraineté de deux régions universellement considérées comme faisant partie de la Russie.

Dans un article publié jeudi par le quotidien moscovite Kommersant, deux sources diplomatiques russes ont affirmé que la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, avait commis le faux-pas lors de discussions en tête-à-tête avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Selon le média, le chef de la diplomatie londonienne a souligné que Moscou devait retirer ses forces armées de la frontière avec l’Ukraine, au cours de laquelle Lavrov a réitéré que l’armée russe est stationnée sur son propre territoire et a le droit de mener des manœuvres à l’intérieur de ses frontières.

Le vétéran officiel russe se serait tourné vers Truss et lui aurait demandé si Londres reconnaissait la souveraineté de Moscou sur les régions de Rostov et de Voronej, où d’importants mouvements de troupes auraient eu lieu ces derniers jours, près de la frontière ukrainienne.

Après un moment de réflexion, le diplomate britannique aurait répondu que le Royaume-Uni « ne reconnaîtra jamais la souveraineté de la Russie sur ces régions ». L’interaction aurait incité Deborah Bronnert, l’ambassadrice du Royaume-Uni à Moscou, à intervenir et à rappeler discrètement à son collègue que les deux sont en fait considérés comme un territoire russe, même par son propre gouvernement.

Plus tard dans la journée, Truss a expliqué qu’elle pensait initialement que Lavrov parlait d’une partie de l’Ukraine et qu’elle avait ensuite précisé que ces régions faisaient en fait partie de la Russie.

Le rapport de Kommersant suit peu de temps après que Lavrov et Truss ont eu des discussions à enjeux élevés dans la capitale russe. Le chef de la diplomatie moscovite a exprimé sa consternation face au résultat de leur échange.

« Personne ne s’entend, et malheureusement nos efforts pour nous expliquer n’ont pas été entendus », a déclaré Lavrov.

Londres a émis plusieurs avertissements ces dernières semaines, affirmant qu’une accumulation de troupes russes le long de la ligne de démarcation avec l’Ukraine pourrait être le précurseur d’une offensive, des accusations que le Kremlin a démenties à plusieurs reprises. Truss a déjà menacé de sanctions sévères, insistant sur le fait que si Moscou devait mener une incursion, des embargos qui nuiraient à l’économie du pays s’ensuivraient.

Plus tôt en février, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué Truss pour avoir confondu deux parties différentes de l’Europe lorsqu’elle a proclamé que Londres «fournissait et offrait un soutien supplémentaire à nos alliés baltes de l’autre côté de la mer Noire» – malgré le fait que l’Estonie, la Lettonie et La Lituanie est située à plus de 1 000 km de la masse d’eau du sud-est de l’Europe.

« Mme. Truss, votre connaissance de l’histoire n’est rien comparée à votre connaissance de la géographie », a écrit Zakharova sur sa chaîne Telegram. Elle a ajouté que le monde devait être sauvé de « la bêtise et de l’ignorance des politiciens anglo-saxons ».

Layla Guest

Le haut diplomate russe souligne le manque de compréhension lors des pourparlers avec le secrétaire britannique aux Affaires étrangères

De plus, Sergueï Lavrov a supposé que l’Occident utilisait le président ukrainien Vladimir Zelensky pour déstabiliser la situation en Russie.

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov

© Ministère russe des Affaires étrangères/TASS

MOSCOU, 10 février. /TASS/. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné le manque de compréhension lors des entretiens avec la secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement, Liz Truss, sur l’Ukraine.

« Vous savez, nous en avons discuté à fond aujourd’hui. Honnêtement, je suis déçu, car il n’y avait pas de compréhension, nous nous écoutions mais [nous n’avons pas réussi à trouver un terrain d’entente] », a noté le haut diplomate russe lors d’une conférence de presse. suite aux pourparlers.

Dans le même temps, Lavrov a souligné que Moscou n’était pas le seul à nier avoir comploté une prétendue invasion de l’Ukraine. « De telles déclarations ont été faites non seulement par les dirigeants russes mais aussi par le Pentagone, j’ai lu à ce sujet récemment. <…> Le ministre ukrainien de la Défense [Aleksey Reznikov] et le président [Vladimir] Zelensky ont également exhorté les gens à ne pas paniquer », a déclaré le a noté le ministre des Affaires étrangères.

De plus, Lavrov a supposé que l’Occident utilisait Zelensky pour déstabiliser la situation en Russie. « Apparemment, nos collègues occidentaux n’ont besoin du président Zelensky que pour déséquilibrer la Russie. Personne ne se soucie de ce qu’il pense, des conséquences négatives auxquelles l’économie ukrainienne peut être confrontée <…> », a déclaré le chef de la diplomatie.

Les inquiétudes concernant les prétendus préparatifs de Moscou pour une invasion de l’Ukraine ont été de plus en plus exprimées en Occident et à Kiev récemment. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fustigé ces déclarations comme une escalade de tension vide et sans fondement, soulignant que la Russie ne représentait une menace pour personne.

La Russie qualifie les menaces occidentales contre l’Ukraine de « chemin vers nulle part »

Des réservistes du 130e bataillon des Forces de défense territoriale ukrainiennes assistent à des exercices militaires à la périphérie de Kiev, en Ukraine, le 10 avril 2021. (Photo de Reuters)

Les menaces et les ultimatums américains et européens à Moscou ne feraient rien pour apaiser les tensions sur l’Ukraine, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

« Approches idéologiques, ultimatums, menaces… c’est la route qui ne mène nulle part », a déclaré Sergueï Lavrov lors d’une rencontre avec son homologue britannique Liz Truss à Moscou jeudi, dénonçant le comportement des gouvernements occidentaux comme « non diplomatique ».

Après la réunion, Lavrov a adressé les accusations occidentales contre les exercices militaires russes, affirmant que c’était le droit souverain de tout gouvernement de déterminer la durée des exercices militaires qu’il choisit d’organiser.

Le gouvernement russe a lancé des exercices conjoints avec la Biélorussie. Lavrov a déclaré que les exercices étaient de nature défensive et que les troupes russes retournaient toujours à leurs bases après des exercices conjoints.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré la semaine dernière que la Russie devrait avoir 30 000 soldats en Biélorussie ainsi que des forces d’opérations spéciales Spetsnaz, des avions de combat SU-35, des systèmes de défense aérienne S-400 et des missiles Iskander à capacité nucléaire.

Jeu de guerre ukrainien

L’Ukraine a lancé jeudi ses propres jeux de guerre qui, comme les exercices russes, se dérouleront jusqu’au 20 février.

Les forces ukrainiennes, dont les effectifs sont encore inconnus, devraient utiliser des drones Bayraktar et des missiles antichars Javelin et NLAW fournis par des partenaires occidentaux. Kiev devait recevoir une nouvelle cargaison d’armements américains plus tard jeudi.

L’OTAN menace la Russie d’un renforcement militaire

L’OTAN a menacé la Russie de sanctions économiques et d’une présence militaire accrue de ses forces dans les pays de l’Est de l’alliance si la Russie envahissait l’Ukraine.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre britannique Boris Johnson à Bruxelles jeudi, Stoltenberg, de l’OTAN, a déclaré : « La Russie a le choix : elle peut soit choisir une solution diplomatique – et nous sommes prêts à nous asseoir – mais si elle choisit la confrontation, elle paiera un prix plus élevé. »

« Il y aura des sanctions économiques. Il y aura une présence militaire accrue de l’OTAN dans la partie orientale de l’alliance, et le Royaume-Uni en est vraiment une partie importante », a déclaré Stoltenberg.

Les puissances occidentales accusent la Russie de rassembler des troupes près de la frontière ukrainienne pour envahir le pays. Moscou rejette les allégations et affirme que les déploiements sont de nature défensive.

Les responsables du Kremlin ont accusé l’Occident de russiophobie, affirmant qu’il n’avait pas le droit de sermonner Moscou sur la manière d’agir après son expansion vers l’est et de semer le chaos et le chaos en Irak et en Syrie.

La Russie a répété à plusieurs reprises que l’expansion de l’infrastructure militaire de l’OTAN en Ukraine est une ligne rouge pour Moscou et que toute expansion future doit exclure l’Ukraine et d’autres anciens pays soviétiques.

La Russie teste un tout nouveau radar volant furtif

L’A-100 Premier, le radar d’alerte avancée aéroporté amélioré de la Russie, effectue son vol inaugural avec tous les systèmes activés

Image from Telegram / @rostecru

Des sous-traitants russes de la défense ont effectué le premier test en vol du Beriev A-100 Premier, le remplaçant désigné de la flotte russe actuelle d’avions aéroportés d’alerte avancée et de contrôle (AEW&C), a annoncé jeudi la société Rostec.

Le système d’arme est basé sur une plate-forme Ilyushin Il-76MD-90A, qui embarque un nouveau radar à phase active Vega Premier. Le vol d’essai était le premier, au cours duquel le système de détection à longue portée était activé pendant un vol, a indiqué la holding de défense russe.

L’avion s’est avéré conforme à ses spécifications, tous ses systèmes fonctionnant normalement malgré le puissant rayonnement électromagnétique du radar. L’équipement Premier a également fonctionné comme prévu, a rapporté Rostec.

Le test a confirmé que « les technologies russes utilisées pour construire les systèmes AEW&C sont à égalité avec les principales nations mondiales », a commenté le concepteur en chef de Vega, Vladimir Verba.

« Au cours de 2022, nous prévoyons de terminer les essais en vol préliminaires et de présenter le système d’arme pour un essai conjoint avec les autorités de l’État », a-t-il ajouté.

Le vol d’essai a eu lieu mercredi près de Taganrog, une ville du sud de la Russie, dans les installations du Beriev, selon RIA Novosti. Beriev est l’un des principaux constructeurs aéronautiques russes, qui produit sous sa marque Ilyushin – des avions conçus pour l’armée russe.

La flotte de plusieurs dizaines de Beriev A-50, l’actuel avion russe AEW&C que l’A-100 doit remplacer, a été construite entre le milieu des années 1980 et le début des années 1990. Il dispose d’un ancien système radar conçu par Vega, que la Russie souhaitait mettre à niveau pour faire face à de nouveaux types de menaces aéroportées et pour renforcer les capacités de l’armée à fournir un ciblage aux avions de guerre.

Éventuel stationnement des troupes US au Danemark (PM)

Les USA envisagent de déployer des troupes au Danemark. ©US Navy/Illustration

Sous l’effet de la menace d’une guerre qui risque d’éclater à tout moment entre la Russie et l’Ukraine, la Première ministre danoise fait état d’un prochain accord avec Washington pour accroître les coopérations y compris les activités dans un certain nombre de zones militaires danoises. Quoi qu’il en soit, la Russie dispose d’armes capable de détruire tout porte-avion.

Copenhague est en pourparlers avec Washington sur un accord militaire qui pourrait inclure la présence de troupes américaines au Danemark, a déclaré jeudi la Première ministre danoise, Mette Frederickson, citée par Reuters, ce jeudi 21 février.

« Les pourparlers ont commencé à la demande des États-Unis il y a environ un an, période au cours de laquelle Washington a cherché à accroître la coopération avec les alliés baltes et scandinaves de l’OTAN », a affirmé Mme Frederickson.

« Nous voulons une présence américaine plus forte en Europe et au Danemark. Mais la situation à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine souligne clairement que nous ne pouvons pas renoncer à notre paix, notre liberté et notre sécurité, elle souligne également pourquoi une coopération plus étroite avec les Américains est importante », a-t-elle ajouté.

Commentant l’accord en cours de négociation, elle a indiqué : « Un tel accord ouvrirait directement la voie à une coopération et à des activités entre les États-Unis et le Danemark dans un certain nombre de zones militaires danoises, l’accord peut inclure la présence de troupes américaines sur le sol danois. »

L’accord comprenait des exercices militaires, une coopération accrue en matière de navigation et le stockage de l’équipement militaire américain selon les besoins. Il est peu probable qu’il inclue la construction d’une base militaire américaine au Danemark.

Toutefois, elle a souligné que la coopération militaire au Groenland, qui fait partie du Danemark, n’avait aucune place dans ces négociations : cette remarque intervient alors que l’ancien président américain, Donald Trump, a proposé d’acheter le Groenland au gouvernement de Copenhague, ce qui a suscité de vives critiques.

Contrairement au Danemark, qui n’a jamais accueilli de troupes américaines, la Norvège a permis aux Américains de mener des exercices à ses frontières pendant des décennies. Les Norvégiens, dans le cadre d’un accord avec les États-Unis qui n’a pas encore été approuvé par le Parlement, prévoient d’autoriser les Américains à construire des installations aéroportuaires et une base militaire.

Les tentatives des Etats-Unis ne s’arrêtent pas là : ils continuent d’étudier de près les armes russes. La Russie dispose aujourd’hui d’au moins neuf types d’armes différents (navales, aériennes, terrestres) capables de détruire en un seul coup ou plusieurs tout porte-avions en service, rapporte Avia-pro.

Poutine expose les exigences sécuritaires de la Russie

Le président Poutine dit aux diplomates du pays qu’un accord avec l’Occident est une priorité

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec des juges des tribunaux d’arbitrage et des tribunaux de droit commun russes, par téléconférence à la résidence d’État de Novo-Ogaryovo, à l’extérieur de Moscou, en Russie. © Spoutnik / Aleksey Nikolsky

Dans un climat diplomatique mondial de plus en plus « turbulent et tendu », la Russie doit recevoir des garanties de sécurité juridiquement contraignantes de la part du bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis, a déclaré jeudi le président Vladimir Poutine.

Dans une chaleureuse déclaration de félicitations publiée à l’occasion de la Journée des travailleurs diplomatiques, Poutine a également chargé les employés du ministère des Affaires étrangères de rechercher des garanties complètes de la sécurité de la Russie de la part de l’OTAN.

Le président a noté les tensions croissantes entre la Russie et l’Occident, déclarant que « des efforts supplémentaires et persistants » sont nécessaires de la part de son gouvernement « pour assurer la stabilité stratégique et contrer les menaces et les défis qui en découlent ».

« Cela inclut en particulier notre offre de recevoir des garanties de sécurité nationale complètes et juridiquement contraignantes de la part des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN », indique le communiqué.

La lettre, adressée par le chef de l’Etat russe à tous les diplomates du pays, a également salué le « glorieux bilan de service fidèle à la patrie » du ministère des Affaires étrangères.

La diplomatie russe a été mise à l’épreuve ces derniers mois, dans un climat de relations difficiles avec les États-Unis et d’autres membres de l’OTAN. En décembre de l’année dernière, le ministère russe des Affaires étrangères a publié les projets de deux traités, l’un avec les États-Unis et l’autre avec l’OTAN, avec une longue liste d’exigences de sécurité de Moscou. Celles-ci comprenaient la fin de l’expansion de l’OTAN à l’est, le retrait des armes de l’alliance sur les positions de 1997 et le non-déploiement d’armes de frappe près des frontières russes.

Le mois dernier, Moscou a reçu des réponses de Washington et de Bruxelles. Selon la Russie, les réponses ont ignoré la quasi-totalité de ses demandes concernant la sécurité nationale.

Les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils seraient disposés à conclure un accord avec la Russie, mais ils ont qualifié certaines des idées de Moscou de « non partants « , notant que l’Amérique n’accepterait jamais d’interdire à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN, mais envisagerait divers accords réciproques sur les missiles et la transparence des mouvements de troupes.

S’exprimant fin janvier, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a révélé que l’Amérique ne ferait aucune concession, mais accepterait des mesures bilatérales conjointes.

« Ils devraient être réciproques, ce qui signifie que les Russes devraient également faire quelque chose qui contribuerait à améliorer notre sécurité – notre posture de sécurité », a-t-il déclaré.

Ailis Halligan

Les services de renseignement ukrainiens et l’armée préparent des provocations dans le Donbass – chef du renseignement

Selon Sergey Naryshkin, les préparatifs ukrainiens vont « à toute vapeur » et ils ne peuvent pas être cachés

MOSCOU, 10 février. /TASS/. Le Service de sécurité ukrainien (SBU) et les Forces armées ukrainiennes (UAF) préparent des provocations sur la ligne de contact dans le Donbass et leur « reportage » d’une manière similaire à celle des « Casques blancs » en Syrie, Service de renseignement extérieur russe (SVR) a déclaré le réalisateur Sergey Naryshkin dans une interview jeudi.

« Le SBU et l’UAF préparent des provocations sur la ligne de contact dans le Donbass et leur « reportage » à la « Casques blancs » de fausses nouvelles en Syrie. Le contingent des « forces de propagande de réponse rapide » des médias occidentaux y a été multiplié par plusieurs. aussi », a-t-il dit.

Selon Naryshkin, les préparatifs ukrainiens vont « à toute vapeur » et ils ne peuvent pas être cachés.

« Toutes les unités des forces armées ukrainiennes, même partiellement prêtes au combat, ont été concentrées à la frontière du Donbass. Des centaines de tonnes de matériel militaire et de munitions sont transportées en masse depuis des bases américaines en Europe, du Royaume-Uni, du Canada. Le contingent de conseillers et d’instructeurs des forces d’opérations spéciales de l’OTAN est en augmentation. Nous avons même des rapports sur l’émergence d’escadrons de militants djihadistes multinationaux », a-t-il déclaré.

Selon le chef du renseignement, « ce n’est qu’à la condition de tenir une réunion des quatre conseillers politiques de Normandie à Paris que le cabinet ukrainien a décidé de retirer temporairement le projet de loi » sur les principes de la politique d’État de la période de transition « de la Verkhovna Rada ».

« Les experts appellent ce document une » feuille de vigne « juridique qui traduit le désir de capturer le territoire de la République populaire et de le nettoyer via le scénario croate. Ce projet de loi rejette complètement les accords de Minsk », a-t-il souligné.

Un haut diplomate turc critique l’Occident pour avoir semé la panique en Ukraine

Mevlut Cavusoglu a réitéré que le président turc Tayyip Erdogan « veut d’abord désamorcer la tension et ensuite prendre des mesures pour la stabilité à long terme dans la région »

Mevlut Cavusoglu, ministre turc des affaires étrangères

© Alexandre Shcherbak/TASS

ANKARA, 10 février. /TASS/. Les déclarations de certains pays occidentaux selon lesquelles la Russie pourrait envahir l’Ukraine ne font qu’aggraver la panique et aggraver la situation économique dans la région, a déclaré jeudi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans une interview à la télévision TRT.

« Les déclarations inutiles doivent être évitées. Les commentaires selon lesquels la Russie envahira l’Ukraine aujourd’hui provoqueront des troubles en Ukraine demain. Cela causera également des dommages économiques à l’Ukraine et à sa monnaie nationale », a-t-il souligné. « Nous voyons que cette image ne correspond pas à la réalité. Y a-t-il des tensions ? Oui, il y en a. Y a-t-il une possibilité de conflit ? Oui, il y en a. les pays font ».

Selon Cavusoglu, la Turquie est favorable au dialogue avec la Russie. « En tant qu’Etat qui entretient de bonnes relations avec les deux parties, nous continuons à prendre des mesures pour réduire les tensions entre Moscou et Kiev », a-t-il ajouté.

Dans le même temps, Cavusoglu a souligné que certaines des mesures prises par Ankara sont « publiques » et que certaines d’entre elles sont « effectuées par la voie diplomatique ». Le chef de la diplomatie d’Ankara a réitéré que le président turc Tayyip Erdogan « veut d’abord désamorcer la tension, puis prendre des mesures pour la stabilité à long terme dans la région ».

Les inquiétudes suscitées par les prétendus préparatifs de Moscou en vue d’une « invasion de l’Ukraine » ont trouvé un écho croissant dans tout l’Occident et récemment à Kiev. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fustigé ces déclarations comme une escalade de tension « vide et sans fondement », soulignant que la Russie ne représentait une menace pour personne. Dans le même temps, l’attaché de presse du Kremlin n’a pas exclu d’éventuelles provocations pour justifier de telles affirmations et a averti que toute tentative de résoudre le conflit ukrainien par la force aurait des conséquences extrêmement graves.

La Russie met en garde contre une « tragédie » potentielle Les remarques de l’ambassadeur interviennent alors que Moscou affronte Washington et l’OTAN sur des questions cruciales

Des membres de l’armée américaine font la démonstration de techniques de guerre urbaine le deuxième jour des exercices militaires bilatéraux « Rapid Trident » entre les États-Unis et l’Ukraine, qui incluent des troupes de divers pays de l’OTAN et non-OTAN. © Sean Gallup/Getty Images

L’Occident fait des paris dangereux dans ses négociations sur la sécurité européenne avec Moscou, ce qui pourrait placer le monde sur une voie périlleuse vers le chaos, a averti l’un des plus hauts diplomates russes alors que les tensions éclatent à travers le continent.

S’adressant à RIA Novosti jeudi, l’ambassadeur de Russie auprès du bureau de l’ONU à Genève, Gennady Gatilov, a pesé sur l’impasse entre Moscou, Washington et plusieurs de ses partenaires en Europe.

« Notre grave préoccupation est que les États-Unis et leurs alliés aggravent la situation au point où le jeu de la surenchère pourrait se transformer en une véritable tragédie », a-t-il averti. « Les auteurs seront ceux qui nous ont imposé ce jeu dangereux, et en gros la communauté internationale. »

Le diplomate a ajouté que l’approche du tout ou rien est bien connue en diplomatie et « a été utilisée à de nombreuses reprises dans l’histoire des relations internationales ». Cependant, Gatilov gardait espoir que Washington et certains de ses partenaires n’étaient pas prêts à mener un conflit total avec la Russie.

Ses remarques interviennent au milieu d’une situation de plus en plus tendue à la frontière russo-ukrainienne ces derniers mois, les responsables occidentaux avertissant que les forces armées de Moscou pourraient envahir son voisin. En raison du climat critique, plusieurs membres de l’OTAN se sont engagés à renforcer leur présence dans la région.

Fin janvier, le bloc militaire dirigé par les États-Unis a annoncé que ses membres « mettaient des forces en attente et envoyaient des navires et des avions de chasse supplémentaires aux déploiements de l’OTAN en Europe de l’Est, renforçant la dissuasion et la défense alliées alors que la Russie poursuit son renforcement militaire » autour de l’Ukraine.

Le Kremlin, cependant, a nié avoir des intentions agressives envers Kiev et a plutôt cherché à obtenir des garanties de sécurité qui excluraient l’expansion du bloc, imposeraient des restrictions sur le placement de missiles, ainsi que d’autres assurances.

Cependant, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a méprisé les demandes de la Russie, affirmant que le pays n’avait pas de droit de veto sur les efforts d’adhésion de l’Ukraine et qu’il n’accepterait pas un système d’adhésion « à deux niveaux » qui l’empêche de déployer des troupes dans certains pays. États.

Le président russe Vladimir Poutine a précédemment déclaré que la faction militaire avait trompé Moscou avec de fausses promesses qu’elle ne s’étendrait pas dans l’espace laissé après l’effondrement de l’Union soviétique. « Pas un pouce à l’Est, ils nous l’ont dit dans les années 1990, et regardez ce qui s’est passé – ils nous ont trompés, avec véhémence et de manière flagrante », a-t-il insisté.

Layla Guest

Des chars russes organisent des exercices de combat en Biélorussie (VIDEO)

Moscou et Minsk ont commencé des exercices militaires conjoints à grande échelle

https://www.rt.com/russia/548922-tanks-stage-combat-drills-belarus/video/62050e6485f5407c3e0e1569

Détermination alliée – début des exercices. © Ministère russe de la Défense

Alors que l’Occident reste en état d’alerte élevée suite aux informations faisant état d’activités militaires russes près de l’Ukraine, Moscou a commencé des exercices conjoints à grande échelle dans la Biélorussie voisine, a annoncé le ministère de la Défense.

Les exercices « Union Resolve », prévus du 10 au 20 février, sont conçus pour tester et développer les capacités des deux nations à « arrêter et repousser l’agression étrangère », selon un communiqué de Moscou. Les exercices sont la deuxième de deux étapes de vérification de l’état de préparation des forces de la Russie et de la Biélorussie, des alliés proches qui forment ensemble l’alliance connue sous le nom d’État de l’Union.

Les responsables ont déclaré que les exercices renforceront les défenses frontalières et prépareront les soldats à divers scénarios d’incursion des forces ennemies. Ils impliqueront des troupes au sol, des équipements lourds tels que des chars et de l’artillerie, et des exercices de l’armée de l’air.

https://www.rt.com/russia/548922-tanks-stage-combat-drills-belarus/video/62050da585f54008a255e68e

Détermination alliée – début des exercices © Ministère russe de la Défense

Les dirigeants occidentaux craignent depuis des mois que la Russie ne planifie une invasion de l’Ukraine et ont souligné les informations faisant état d’un renforcement des troupes à la frontière des deux pays, ainsi que les exercices en Biélorussie, comme des signes d’intentions agressives. Moscou a toujours nié avoir des plans d’attaque et a appelé à des accords de sécurité qui limiteraient l’activité de l’OTAN, le bloc militaire dirigé par les États-Unis, en Europe de l’Est.

LIRE LA SUITE : Poutine conclut un accord avec Macron sur le renforcement des troupes russes – FT

Le Financial Times a rapporté cette semaine que le président russe Vladimir Poutine avait déclaré à son homologue français Emmanuel Macron, lors d’une réunion d’une heure à Moscou, qu’il retirerait ses troupes de Biélorussie une fois les exercices terminés. Selon FT, Poutine a également déclaré qu’il ne prendrait aucune nouvelle « initiative militaire » et les deux dirigeants ont convenu d’un « dialogue structuré sur la sécurité collective ».

Les responsables russes, cependant, n’ont pris aucun engagement public quant à un calendrier de retrait et ont déclaré que la France n’était pas en mesure de conclure des accords avec la Russie sans le feu vert de Washington.

