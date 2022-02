L’enquête d’un grand jury pénal international révèle que des psychopathes mondialistes ont utilisé la Covid pour commettre des « crimes contre l’humanité »

Une coalition d’avocats et de juges du monde entier s’est réunie pour poursuivre les «crimes contre l’humanité» perpétrés par les gouvernements et leurs marionnettistes psychopathes au nom de «lutter contre la Covid» et de «sauver des vies».

La cohorte internationale, qui se fait appeler le Tribunal populaire de l’opinion publique, s’est récemment réunie en Allemagne pour détailler les nombreuses violations des droits de l’homme infligées par des politiciens corrompus sous la directive du Forum économique mondial (FEM ; WEF en anglais).

« Cette affaire, impliquant les crimes les plus odieux contre l’humanité commis sous le couvert d’une pandémie corona, ne semble compliquée qu’à première vue », a déclaré l’avocat allemand, le Dr Reiner Fuellmich, dans sa déclaration liminaire (voir ci-dessous).

Grand Jury, La Cour de l’opinion publique

Fuellmich a poursuivi en soulignant comment la plandémie (Covid-19) du coronavirus de Wuhan a été délibérément conçue par l’establishment pour faire entrer l’humanité dans un nouveau système technocratique de «Grande réinitialisation» sous une structure de pouvoir mondiale centralisée.

« Premièrement, il n’y a pas de pandémie corona, mais seulement un test PCR « plandémique » alimenté par une opération psychologique élaborée conçue pour créer un état de panique constant parmi la population mondiale », a déclaré Fuellmich. « Ce programme a été planifié de longue date. »

Covid ne consiste pas à sauver des vies ; il s’agit d’en finir

Fuellmich pense que tout cela a déjà été essayé avec la grippe porcine, le précurseur de la Covid. Il y a plus d’une décennie, les maniaques génocidaires en charge de la planète ont tenté d’énerver le monde à propos de Pig Germs, mais cela a échoué.

Avance rapide jusqu’en 2020 et ils ont apparemment perfectionné leur technique de contrôle de l’esprit pour convaincre suffisamment de monde de jouer avec l’arnaque, qui se poursuit encore environ deux ans après son lancement.

Le précurseur de « [Covid] finalement infructueux était la grippe porcine il y a environ 12 ans, et il a été concocté par un groupe de psychopathes et sociopathes super riches qui détestent et craignent les gens en même temps, n’ont aucune empathie et sont motivés par le désir de prendre le contrôle total sur nous tous, les peuples du monde », affirme Fuellmich.

Ils utilisent « les gouvernements et les médias grand public » pour diffuser une « propagande de panique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », affirme-t-il.

Le fait qu’il existe de nombreux remèdes faciles, peu coûteux et viables pour le coronavirus de Wuhan (provoquant la Covid-19) qui ne sont pas autorisés à être prescrits en dit long sur le niveau de mal qui se déroule ici à l’échelle mondiale.

L’ivermectine et l’hydroxychloroquine (HCQ) sont deux des remèdes les plus puissants contre la grippe Fauci qu’il est presque impossible d’obtenir du système médical actuel. Il a également été démontré que le zinc, la vitamine C et la vitamine D combattent les germes de Wuhan.

Cependant, partout dans le monde, les gouvernements continuent de lutter contre ces remèdes, poussant plutôt les gens à se « vacciner » avec des aiguilles expérimentales de thérapie génique qui propagent le SIDA induit par le vaccin aux « complètement vaccinés ».

« Nos gouvernements ne sont plus nos gouvernements », dit Fuellmich. « Au contraire, ils ont été repris par l’autre côté via leur plate-forme principale, le Forum économique mondial, qui a commencé à créer ses propres leaders mondiaux via son programme « Young Global Leaders » dès 1992. »

Certains des premiers diplômés du programme Young Global Leaders sont des noms plandémiques que vous reconnaîtrez instantanément : l’eugéniste milliardaire Bill Gates et la chancelière allemande corrompue Angela Merkel.

En fin de compte, l’objectif final de tout cela est le dépeuplement mondial. Les tirs, les masques, les restrictions, tout cela vise à exterminer la vie humaine, pas à la sauver comme le prétendent les gouvernements. (En relation: les décès ont augmenté de 40% en raison des injections Covid.)

Les dernières nouvelles sur les pressions visant à tenir les fournisseurs de plandémie responsables de leurs nombreux crimes contre l’humanité peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

L’Australie connaît une pandémie de personnes entièrement vaccinées alors que les cas augmentent parmi la population doublement vaccinée et augmentée

L’Australie connaît une «pandémie de personnes entièrement vaccinées», avec une grande majorité de cas de coronavirus de Wuhan (de la COVID-19), d’hospitalisations et de décès survenant parmi des citoyens entièrement vaccinés et boostés.

Selon les dernières données, neuf cas et hospitalisations de COVID-19 sur 10 et huit décès liés au coronavirus sur 10 entre le 26 novembre 2021 et le 15 janvier en Australie faisaient partie de sa population entièrement vaccinée et renforcée. (Connexe: l’Australie élargit la définition de «entièrement vacciné» pour inclure la troisième injection Covid.)

Dans l’État du sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud, les cas de COVID-19 ont décuplé depuis la mi-décembre. 2021. L’État a battu ses records d’infection à coronavirus depuis que le virus a frappé le pays pour la première fois en mars 2020. Ceci malgré le fait que plus de 94 % de tous les résidents de l’État âgés de 16 ans et plus sont entièrement vaccinés, et près de la moitié de tous les adultes ont reçu doses de rappel du vaccin.

Le 14 décembre de l’année dernière, l’État a enregistré 1 347 nouveaux cas de COVID-19. Exactement un mois plus tard, le 14 janvier, l’État a enregistré 48 133 nouveaux cas.

Les décès liés à la COVID-19 dans l’État ont également grimpé en flèche pour atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis le début de l’année. La Nouvelle-Galles du Sud n’a jamais connu une telle augmentation des décès tout au long de la pandémie.

Le 29 décembre, l’État n’a enregistré qu’un seul décès lié à la COVID-19. Le 17 janvier, l’État avait enregistré 36 décès en une seule journée. Il s’agit du décompte d’une journée le plus élevé de l’État depuis le début de la pandémie.

Alors que les membres des médias australiens continuent d’affirmer que la vague actuelle de COVID-19 que connaît le pays est due à la population non vaccinée, les données brossent un tableau très différent.

Selon le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, qui publie un «rapport de surveillance» hebdomadaire pour COVID-19 qui contient des données sur les infections, les hospitalisations et les décès ainsi que le statut vaccinal de ces cas, les personnes entièrement vaccinées constituent l’écrasante majorité.

Dans le dernier rapport, publié le 4 février, l’État a connu un total de 450 603 cas confirmés depuis la découverte de la variante omicron post-vaccinale.

De tous ces cas, seuls 55 697, soit 12 %, n’étaient pas vaccinés. Un énorme 372 912, soit 82% des cas, ont été entièrement vaccinés. Les 21 994 cas restants sont survenus chez des personnes partiellement vaccinées (4 644) ou ayant reçu leurs doses de rappel du vaccin (17 350).

Des milliers d’Australiens déjà blessés par les vaccins COVID-19

Non seulement les vaccins COVID-19 entraînent une augmentation des cas de coronavirus, des hospitalisations et des décès, mais ils provoquent également des dizaines de milliers d’événements indésirables graves.

Le gouvernement fédéral australien a récemment lancé un programme d’indemnisation sans faute qui permettra aux personnes touchées par de graves blessures causées par le vaccin contre le coronavirus de recevoir des paiements à condition qu’elles ne poursuivent pas leur affaire devant les tribunaux.

Le montant que les Australiens peuvent recevoir est, au minimum, de 5 000 dollars australiens (3 590 dollars), mais les personnes qui ont subi des blessures graves dues au vaccin COVID-19 peuvent être payées bien plus que ce montant, plus une indemnisation pour les frais médicaux et la perte de salaire.

Clare Eves, responsable de la négligence médicale chez Shine Lawyers, un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit de l’indemnisation des dommages corporels, a déclaré que le montant que le gouvernement fédéral pourrait payer « pourrait être vraiment important » en raison du grand nombre de personnes qui ont été affectées négativement par les vaccins.

« Les événements indésirables … pour les personnes qu’ils affectent, c’est vraiment assez dévastateur », a déclaré Eves.

Selon la Therapeutic Goods Administration, elle a enregistré et reconnu près de 80 000 événements indésirables liés au vaccin COVID-19. Il ne s’agit sans aucun doute que d’une petite proportion du nombre de personnes qui ont subi des effets secondaires importants en raison du vaccin expérimental.

À la mi-novembre, seuls environ 10 000 de ces près de 80 000 cas d’événements indésirables reconnus ont manifesté leur intérêt à faire une demande d’indemnisation.

Cela signifie que si chaque réclamation est approuvée, cela coûterait au gouvernement australien au moins 50 millions de dollars. Eves a déclaré que des blessures importantes, telles que des complications cérébrales ou cardiaques, pourraient entraîner des réclamations de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de dollars australiens.

Les personnes qui ont subi des effets secondaires modérés à importants entraînant une hospitalisation d’au moins une nuit sont couvertes par le régime de remboursement du gouvernement.

Les demandeurs qui demandent entre 5 000 et 20 000 dollars australiens (14 360 dollars) doivent fournir la preuve que la blessure est liée au vaccin COVID-19, combien ils ont dépensé en frais médicaux et combien ils ont perdu en salaire.

Les demandeurs demandant plus de 20 000 dollars australiens doivent fournir les mêmes preuves. Mais leurs demandes, y compris les demandes de décès, seront évaluées par un panel d’experts juridiques indépendants. Leurs recommandations détermineront le montant que les demandeurs recevront.

Le gouvernement fédéral n’a pas révélé quelle sera sa norme de preuve pour établir que les conditions d’un demandeur ont été causées par le vaccin, ce qui fait craindre à beaucoup que la plupart des demandes soient rejetées.

Ebola persiste dans le cerveau des survivants pendant des années, réapparaissant pour se propager et tuer – étude

De nouvelles flambées peuvent être causées par le virus qui se cache dans le cerveau et se réactive chez les patients traités, préviennent les chercheurs

PHOTO DE FICHIER. ©Kenzo Tribouillard / AFP

L’une des maladies infectieuses les plus meurtrières de la planète, causée par le virus Ebola (EBOV), pourrait rechuter, ont averti les chercheurs. Une étude, publiée mercredi et qualifiée de « révolutionnaire » par la communauté scientifique, a révélé qu’Ebola pourrait se cacher dans le cerveau de ceux qui s’en seraient remis il y a des années après un traitement aux anticorps.

De telles infections persistantes chez les survivants les font à nouveau propager le virus, « provoquant potentiellement une nouvelle épidémie », selon les chercheurs.

L’étude a été menée par une équipe de l’US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID). Après avoir lié certaines épidémies récentes d’Ebola en Afrique à une infection persistante chez des patients qui avaient déjà survécu à la maladie, les chercheurs ont cherché à découvrir où exactement le virus pouvait se trouver dans le corps, en évitant les anticorps. Pour localiser le virus caché, ils ont utilisé un modèle de primate non humain, qui récapitule le plus fidèlement la maladie à virus Ebola chez l’homme.

Ils ont découvert « une inflammation sévère et une infection massive par le virus Ebola » dans le cerveau d’environ un singe macaque sur cinq ayant reçu un traitement par anticorps monoclonal (mAb). Le virus a persisté spécifiquement dans le système ventriculaire cérébral, dans lequel le liquide céphalo-rachidien est produit, circulé et contenu. Bien qu’il ait été éliminé de tous les autres organes grâce à des traitements efficaces, le virus a pu réapparaître pour provoquer une maladie mortelle, tout en endommageant gravement les tissus cérébraux.

« Ces résultats ont des implications pour les efforts de suivi à long terme visant à réduire les conséquences individuelles (rechute/recrudescence de la maladie) et de santé publique (rallumage des épidémies) de la persistance virale chez les survivants de l’infection à EBOV », ont averti les auteurs.

Au cours de certaines des pires épidémies d’Ebola récentes en Afrique de l’Ouest, plus de 28 600 cas ont été signalés entre 2013 et 2016. Plus de 11 300 patients sont décédés, mais les survivants pouvaient encore héberger le virus et le transmettre. L’année dernière, une épidémie de maladie à virus Ebola en Guinée était liée à certains cas de patients infectés de manière persistante, qui avaient survécu à une précédente épidémie majeure il y a au moins cinq ans. Cependant, la cachette exacte du virus dans le corps était inconnue à l’époque.

