AUDIO LEAK OF A PHONE CALL BETWEEN IVORIAN DICTATOR ALASSANE DRAMANE OUATTARA AND FORMER MALIAN PRIME MINISTER (RUSSIA QUOTED) + 25% of the judges were paid by George Soros & Bill Gates

In reality, another coup is being prepared behind the scenes as in Côte d’Ivoire under Laurent Gbagbo with the complicity of ECOWAS, the African Union and other predatory negative forces with unilateralist tendencies such as the UN peacekeepers, according to sources.

From March, France would consider creating a parallel government which will be recognized by their « international community » as in Côte d’Ivoire at the Hotel du Golfe.

It is in this way that they install false democracies and forcefully and maliciously seize natural resources, wealth and countries, while further impoverishing nations and their populations, who find themselves in exile and subsequently fought in countries ruled by predatory oligarchies, by politicians like Eric Zemmour.

The Malian people, the Africans and the transitional authorities will have to take this into account and prepare for all eventualities on all fronts, to thwart and defeat the plot in preparation in the shadows. They should learn from what happened in Libya and Syria under Muammar Gaddafi and Bashar al-Assad.

In Syria for example, predators came to seize the country and for the construction of Greater Israel dear to Bernard Henri Lévy and a gas pipeline in the Middle East against the interests of Russia and a pipeline that would leave Nigeria to Europe.

In Libya, weapons, ammunition and other equipment and supplies intended for the horde of terrorists were delivered in very large quantities in the desert over very vast expanses, in containers from the air by planes.

Many of these terrorists end up in the Sahel, others are trained there. This means that all movements, actions and gestures in the Sahel region and the surrounding regions will have to be constantly monitored, followed up and analyzed thoroughly.

Normally, logic would lead Burkina Faso, which is caught in the same turmoil, to ally with Mali. Yet these very cunning forces always try wherever they go to divide by applying unfair double standards and manipulating policies to separate and isolate them in order to attack them in turn, unless they have been themselves in the shadows, the authors of certain coups serving their interests.

These predatory negative forces without heart, faith or law, took hundreds of thousands of terrorists to Syria in their luggage and pretended to fight against them. They took the opportunity to totally and methodically destroy the country without openly declaring war and bombarded strategic and neuralgic points, taking advantage of the benefits of the UN.

Donald Trump revealed one of the objectives of the operation, that of exploiting the hydrocarbons of Syria.

It is therefore necessary to anticipate very quickly the evolution of events on the ground and not to procrastinate, because everything can go very quickly, these forces changing their tactics all the time and when they are in difficulty, they bring in the UN to stop fighting by initiating and executing with terrorists false flag operations, such as the projection of chemical weapons in densely populated areas, which they falsely attribute to their enemies on the ground.

According to sources, a preliminary investigation was opened by the public prosecutor’s office for attacking or attempting to attack and complicity in the internal and external security of Mali, on the basis of this telephone conversation, the authenticity of which is being verified, between the two high Ivorian and Malian personalities, in this case Alassane Dramane Ouattara occupying the presidential chair in Abidjan and Cissé Boubou former Prime Minister of Mali, according to the Parquet of Commune 4 of the capital Bamako.

France seeks without shame or embarrassment, escalation with Mali through daily provocations

Jean de Dieu MOSSINGUE

SPEECH BY CHOGUEL ON THE OCCASION OF HIS SECOND EXCHANGE MEETING WITH THE DIPLOMATIC CORPS.

CHOGUEL MAIGA: we don’t want all that anymore, what’s the point???

25% des juges ont été payés par George Soros & Bill Gates.

« Nous avons des preuves que la CPI et la Cour européenne des droits de l’homme ont été infiltrées. 25% des juges ont été payés par George Soros & Bill Gates. »

Grand Jury – La Cour de l’Opinion Publique – Jour 3 – Test PCR | Grand-Jury.Net

MÊME LES ATTAQUES AU MOYEN DES AVIS NÉGATIFS NE PEUVENT PAS EMPÊCHER LA VÉRITÉ D’ÊTRE EXPOSÉE

Grand-Jury.Net

00: 01: 08 – Résumé de la procédure du jour 2 – Juge Rui Fonseca E Castro, Portugal

00:08:00 – Introduction au test PCR – Dr. Astrid Stuckelberger (Scientifique et chercheur en santé internationale, Suisse)

00:44:22 – Que peut faire/ne pas faire le test PCR ? – Prof. Dr. Ulrike Kammerer (Virologue & Immunologue, Allemagne)

01:31:56 – Séquençage – Dr Sona Pekova (biologiste moléculaire, République tchèque)

02:13:40 – Pourquoi les gens meurent-ils ? – Dr Bryan Ardis (médecin, praticien holistique et PDG d’ArdisLabs.com, États-Unis)

03:20:00 – Témoignage personnel – John O’Looney (directeur de pompes funèbres, Royaume-Uni)

03:44:23 – La bonne nouvelle – Dr Shankarra Chetty (médecin généraliste, Afrique du Sud)

04:50:45 – Commentaires de conclusion – Dr Mike Yeadon (ancien scientifique en chef et vice-président de la recherche pulmonaire chez Pfizer, Royaume-Uni / États-Unis)

04:58:50 – Conclusion – Dr Reiner Fuellmich

Satisfaire les Burkinabè ou la CEDEAO: les militaires « doivent trouver le juste milieu »

Le peuple est souverain – JDDM

© AFP 2022 Radio Télévision du Burkina (RTB)

Officiellement déclaré Président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel, Paul-Henri Damiba prêtera bientôt serment. Alors que l’euphorie de son coup de force réussi contre Roch Kaboré est passée, il doit désormais convaincre les Burkinabè et rassurer la communauté internationale qui souhaite la tenue d’élections le plus tôt possible.

C’est désormais officiel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) qui a renversé Roch Kaboré le 24 janvier dernier, est le nouveau Président du Burkina Faso. En effet, le Conseil constitutionnel l’a reconnu et annoncé comme tel dans une décision publiée le 10 février, et a fixé sa prestation de serment au 16 du même mois.

Depuis leur prise de pouvoir, les nouveaux dirigeants s’affichent résolument à la tâche. La Constitution initialement dissoute a été rétablie, sauf en ses articles qui ne remettent pas en cause « l’acte fondamental » du MPSR. Plusieurs nominations ont été effectuées au sein des forces armées. Et dans le même temps, le chef de l’État a multiplié les échanges avec les acteurs politiques et les différentes composantes de la société dans la perspective annoncée « d’aboutir à des propositions inclusives et consensuelles répondants aux aspirations légitimes du peuple burkinabè« .

Par ailleurs, une commission technique composée de 15 membres, dont des officiers, des journalistes, des économistes et des juristes, a été mise en place en vue, entre autres, de proposer un agenda assorti d’une durée de la transition. En effet, les militaires se sont dits disponibles à collaborer avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui demande l’élaboration d’un calendrier électoral et un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Selon Déborah Marie-Estelle N’Guessan, analyste politique et sécuritaire interrogée par Sputnik, cette posture conciliante des putschistes n’a rien de surprenant.

« Les nouvelles autorités sont actuellement dans une phase de recherche de crédibilité tant auprès des Burkinabè que de la communauté internationale. Ils essaient de trouver le juste milieu pour satisfaire les deux parties à la fois », affirme-t-elle.

Mais cette tâche, estime l’analyste, « risque de ne pas être aisée quand on considère l’ampleur du désamour et de la perte de confiance des peuples d’Afrique de l’Ouest dans l’institution phare qu’est la CEDEAO ».

« Les attentes des populations, sécuritaires notamment, sont grandes. Les militaires au pouvoir devront se montrer à la hauteur. D’un autre côté, aux yeux de la communauté internationale, c’est leur capacité à organiser rapidement des élections pour un retour à l’ordre constitutionnel qui va témoigner de leur efficacité. Au bout d’un moment, il faudra possiblement aux nouveaux dirigeants choisir entre appliquer scrupuleusement les résolutions de la CEDEAO ou tenir compte des aspirations des populations, un conflit pouvant survenir entre ces deux choses », prévient-elle.

Ce qu’explique Déborah Marie-Estelle N’Guessan, c’est que les peuples ouest-africains voient de plus en plus d’un mauvais œil les interventions de la CEDEAO, perçue ces dernières années comme un instrument de la communauté internationale et plus particulièrement de la France, le partenaire historique dont la présence, militaire notamment, est particulièrement décriée. En témoigne le blocage inattendu durant plusieurs jours de novembre 2021 d’un convoi militaire français sur le sol du Burkina Faso. À l’occasion de cet incident, plusieurs Burkinabè avaient clamé leur volonté de s’autodéterminer et de rester seuls véritables maîtres de leur destin.

Par ailleurs, nombreux sont les Burkinabè hostiles aux sanctions de la CEDEAO en cours depuis janvier contre le Mali pour pousser les militaires à céder le plus tôt possible le pouvoir aux civils, et qui redoutent que leur pays soit confronté à la même situation.

Pas le droit à l’erreur

Le 24 janvier dernier, lors de leur première déclaration à la télévision nationale, les militaires avaient justifié leur putsch par « la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de la Nation burkinabè et l’incapacité manifeste du pouvoir de Roch Kaboré à y faire face efficacement« . Ils savent donc pertinemment que c’est également et surtout sur ce point qu’ils seront jugés.

Ces dernières années, le Burkina Faso connaît une exacerbation de la crise sécuritaire qui se manifeste par la multiplication des attaques armées. Alors qu’en 2015, l’année des premiers incidents, seules quatre ont été recensées, on est passé à plusieurs centaines d’incidents par an à partir de 2017. Plusieurs groupes, liés pour certains à Al-Qaïda*, évoluent dans le pays, le plus important étant sans doute le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Mais faute de revendications, les auteurs de ces attaques récurrentes sont baptisés HANI (hommes armés non identifiés).

La crise sécuritaire liée à ces attaques, mais également les tensions communautaires qu’elles favorisent ou attisent, occasionnent de nombreux morts et déplacés. À ce jour, il est estimé que plus de 2.000 Burkinabè ont déjà péri et plus d’un million et demi de personnes ont fui leurs villages pour des zones plus sûres. Les morts sont à déplorer du côté des forces de défense et de sécurité (FDS) certes, mais aussi et surtout du côté des civils qui paient de loin le plus lourd tribut, comme en témoignent notamment les incursions meurtrières de Solhan et de Yirgou qui ont fait pas moins de 200 morts.

5⃣2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ enfants en âge scolaire (à la date du 31 Janvier 2022) sont privés de leur droit à l’éducation📚📝 au 🇧🇫. Pour cause, leurs écoles ont été fermées pour raison d’insécurité. @onubf @UNICEF_Burkina pic.twitter.com/KKwwfKrY1Y— OCHA Burkina (@OCHABurkina) February 11, 2022

Les nouvelles attaques et menaces d’attaques survenues ces derniers jours après une certaine accalmie, loin d’ébranler la confiance des populations dans les nouvelles autorités, sont venues rappeler l’urgence à agir.

« Les Burkinabè sont actuellement dans l’observation, mais il ne faut pas perdre de vue qu’ils sont un peuple très regardant sur le temps et les résultats. Tant que le gouvernement de transition parviendra à répondre à leurs besoins prioritaires en termes de sécurité et de stabilité politique, il n’aura pas de souci à se faire. Mais dans le cas contraire, la perte de confiance pourrait être rapide et la grogne s’exprimera de nouveau dans la rue. Les autorités n’ont donc pas le droit à l’erreur », prévient Déborah Marie-Estelle N’Guessan.

*Organisation terroriste interdite en Russie

Roland Klohi

Roland Klohi est un Journaliste ivoirien titulaire d’une maîtrise en droit public. Il a exercé à l’agence de presse panafricaine ALERTE INFO de 2015 à 2018 (dont un an et sept mois passés au Mali et dix mois au Burkina Faso). Il est correspondant de Sputnik en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso et responsable de la couverture des évènements au Mali.

Source: Sputnik News

Leur agenda s’effondre ! Les gens qui ont pris les vaccins vont être furieux !

L’Union africaine ne devrait pas légitimer le régime israélien (analyste)

Les autorités et les représentants des États membres de l’Union africaine (UA) assistent à la cérémonie d’ouverture de la 39e session ordinaire du conseil exécutif, à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 14 octobre 2021. (Photo d’archives par l’AFP)

L’Union africaine (UA) ne devrait pas légitimer un régime d’apartheid comme Israël, dit un analyste, ajoutant que l’apartheid israélien devrait être traité de la même manière que l’apartheid sud-africain.

Patrick Gathara, un analyste politique et caricaturiste kenyan, dans un article publié par Aljazeera, a déclaré que tout comme il aurait été « impensable » pour le prédécesseur de l’UA, l’Organisation de l’unité africaine, d’admettre l’Afrique du Sud de l’apartheid dans son giron, ce devrait être le cas avec l’apartheid israélien aussi.

« S’il est vrai que l’OUA avait effectivement accordé le statut d’observateur à Israël avant sa dissolution en 2002, le fait est que cela n’a pas été le cas pendant une grande partie de son histoire. En fait, l’OUA était un ardent critique du traitement des Palestiniens par Israël, le comparant à la situation de l’apartheid en Afrique du Sud », a-t-il noté.

L’année dernière, l’UA a décidé d’accorder à Israël un statut d’observateur qui a déclenché une réaction violente de la part des membres de l’alliance lors du 35e sommet ordinaire de l’Union africaine à Addis-Abeba au début du mois.

En juillet dernier, Moussa Faki Mahamat, alors président de la commission de l’UA, a affirmé que plusieurs États africains avaient établi des relations diplomatiques avec Tel-Aviv, citant cela comme une accréditation pour avoir accordé à Israël la candidature au statut d’observateur auprès de l’organisme international.

Le président nouvellement élu de l’UA, le président sénégalais Macky Sall, a déclaré que la menace planait toujours à l’horizon que la question d’Israël creuserait un fossé parmi les membres de l’organisation lors des futurs sommets de l’UA.

La semaine dernière, l’UA a suspendu à l’unanimité le débat sur l’opportunité de retirer l’accréditation d’Israël.

L’organisme a décidé de former un comité, qui comprendra l’Afrique du Sud et l’Algérie, qui s’opposent à l’accréditation d’Israël, ainsi que le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui le soutiennent, pour examiner la question.

Gathara a déclaré que les pays africains, qui pendant des décennies se sont opposés au régime d’apartheid en Afrique du Sud pour son racisme institutionnalisé contre la population majoritairement noire, tout en soutenant les Palestiniens dans leur lutte contre le régime israélien, reconnaissant le régime de Tel-Aviv pour maintenir l’unité entre eux ses États membres était clairement une mauvaise décision.

Pour une grande partie du monde occidental, a-t-il affirmé, la légitimation d’Israël est la « pierre de touche de la respectabilité internationale ».

« Alors que le système international des États est anarchique et qu’il existe de nombreux régimes peu recommandables et oppressifs, cela ne devrait pas signifier que tout est permis. L’UA, dans de nombreuses résolutions, a déjà noté le refus d’Israël de jouer selon les règles établies », a-t-il noté.

« Accréditer un violateur en série des résolutions de l’ONU, un État avec une politique officielle de nettoyage ethnique et d’apartheid, un État engagé à perpétuer indéfiniment une occupation coloniale brutale, restera une tache terrible sur le bilan de l’UA et de Mahamat. »

Pendant ce temps, les groupes de résistance palestiniens, les groupes de défense des droits internationaux, les dirigeants mondiaux et la communauté internationale en général ont félicité l’UA d’avoir suspendu le débat sur l’opportunité d’accorder à Israël un statut d’observateur au sein de l’organisme international.

Ahmad al-Mudallal, analyste politique et haut responsable du mouvement Jihad islamique palestinien, a décrit la récente décision de l’UA comme un « coup » politique pour les quelques États arabes qui visaient à légitimer la normalisation des liens avec le régime de Tel-Aviv.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

LUC MONTAGNIER MEURT POUR AVOIR DIT LA VÉRITÉ

Luc Montagnier – Séquence VIH dans vaccin covid 19 – HIV Sequence in Covid 19 vaccine

sous-titres anglais Le lauréat du prix Nobel 2008, Luc Montagnier, affirme que la maladie à coronavirus COVID-19 a été créée artificiellement dans un laboratoire par des biologistes travaillant sur un vaccin contre le sida.

English subtitles

2008 Nobel Prize winner Luc Montagnier says that COVID-19 coronavirus disease was artificially created in a lab by biologists working on an AIDS vaccine.

Les législateurs jordaniens appellent à qualifier Israël de régime d’apartheid

Sur cette photo, les forces israéliennes arrêtent un adolescent palestinien lors d’affrontements en Cisjordanie occupée. (Photo via Twitter)

Plus de deux douzaines de législateurs jordaniens ont signé un mémorandum, demandant aux organisations de défense des droits de l’homme ainsi qu’aux parlements arabes et internationaux de qualifier Israël de régime d’apartheid.

La lettre, signée par 25 législateurs, appelle les organes à soutenir le nouveau rapport d’Amnesty International, qui affirme que le régime de Tel-Aviv commet « le crime d’apartheid contre les Palestiniens » et doit être tenu responsable de les avoir traités comme « un groupe racial inférieur ».

Le mémorandum a également souligné que la Palestine est le principal problème de la Jordanie, des pays arabes et du monde musulman.

Les législateurs jordaniens ont en outre noté que les pays arabes devraient exposer la nature du régime israélien d’occupation et suivre la question dans les instances internationales.

La semaine dernière, au moins 277 groupes de défense des droits de l’homme et organisations de la société civile ont dénoncé les autorités israéliennes pour avoir imposé un système d’oppression et de domination contre les Palestiniens.

Les organisations, qui proviennent de 16 pays arabes ainsi que de six États européens et latino-américains, ont exigé dans une déclaration commune le procès des autorités israéliennes impliquées dans la perpétration de génocide, de crimes de guerre et de discrimination raciale contre les Palestiniens.

Ils ont condamné les pratiques racistes d’Israël contre les Palestiniens et son traitement de ces derniers comme un groupe racial inférieur, et ont appelé au lancement d’une campagne pour mettre un terme définitif aux actions d’apartheid du régime.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont également demandé des mesures punitives, notamment des interdictions de voyager et le gel des avoirs, contre les responsables militaires israéliens, en plus des embargos sur les armes contre le régime de Tel-Aviv.

Ils ont demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d’inclure les crimes d’apartheid dans le territoire palestinien occupé dans ses futures enquêtes.

Les organisations ont ensuite exprimé leur soutien aux groupes pro-palestiniens qui documentent et dénoncent les atrocités et le racisme d’Israël, en particulier le mouvement international Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).

Le mouvement BDS, qui s’inspire du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, a été lancé en 2005 par plus de 170 organisations palestiniennes qui poussaient à « diverses formes de boycott contre Israël jusqu’à ce qu’il remplisse ses obligations en vertu du droit international ».

Des milliers de volontaires dans le monde ont depuis rejoint le mouvement BDS, qui appelle les personnes et les groupes du monde entier à couper les liens économiques, culturels et universitaires avec Tel-Aviv, pour aider à promouvoir la cause palestinienne.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

La mission israélienne au Sahara occidental

Le Maroc et le régime sioniste ont signé un d’accord de ventre d’armement d’une valeur de 600 millions de dollars . ©Fars News

Le Maroc s’apprête-t-il réellement à financer à hauteur de 600 millions de dollars les tueries que commet l’armée israélienne en Cisjordanie, à Qods, en Palestine historique entre autres ? À peine une semaine après la méga-déculottée israélienne à s’infiltrer au sein de l’UA et ce malgré le soutien ferme de Rabat, ce dernier annonce une enveloppe de 600 millions tiré au Contribuable Maroc pour se doter du système Barak. Cet achat intervient alors que les rapports font état de la détérioration de la situation au Sahara où le front Polisario vient de publier une liste de 10 militaires et officiers Marocains tués ces derniers jours. Vu que le Royaume s’est déjà doté de la DCA chinoise HQ-9, le Barak est-ce réellement pour barricader le ciel marocain contre de supposées frappes algériennes, ou vise-t-il surtout à scanner à des fins déstabilisatrices le ciel du Maghreb? Tout porte à croire que la présence israélienne au Sahara à déjà fait entrer les combats dans une phase sanglante, et qu’Israël est décidé à aller encore de l’avant.

Le Channel 12 de la télévision du régime sioniste a fait état dimanche 13 février de la conclusion d’un contrat de vente d’armements d’une valeur de 600 millions de dollars entre le régime sioniste et le Maroc. Les discussions sur l’accord ont commencé lors de la visite du ministre israélien des Affaires militaires Benny Gantz au Maroc il y a trois mois. Selon le rapport, l’industrie aérienne du régime sioniste équipera le Maroc du système de défense aérienne Barak-Mx.

Bani Gantz, ministre des Affaires militaires du régime sioniste, s’est rendu 24 novembre 2021 à Rabat, une première visite d’un ministre israélien des Affaires militaires au Maroc, afin de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux parties, un an après la normalisation de leurs relations et en pleine tension entre Alger et Rabat.

Des sources sionistes ont fait état de la conclusion du deuxième accord militaire entre le Maroc et le régime sioniste signé par le ministre de la Guerre du régime sioniste et des responsables marocains.

Selon Rai al-Youm, l’accord déjà conclu entre les deux parties fournit le cadre des coopérations bilatérales israélo-marocaines en matière de défense et constituera la base pour les futures coopérations.

Lors du précédent voyage de Gantz au Maroc le porte-parole du ministère israélien des Affaires militaires a annoncé qu’Israël et le Maroc avaient signé un protocole d’accord militaire qui ouvrirait la voie à la vente d’équipements militaires et à l’expansion de la coopération militaire bilatérale dans le domaine du renseignement, de l’industrie de défense et de la formation militaire.

Le ministre israélien avait déclaré que les relations bilatérales avec le Maroc devraient s’étendre et se consolider. Auparavant, le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid s’était rendu au Maroc. Israël et le Maroc avaient établi des relations diplomatiques au début des années 1990 avant que le Maroc n’y mette fin, au début de la seconde Intifada, appelée aussi l’Intifada de la mosquée Al-Aqsa du début des années 2000.

L’année dernière, après la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Bahreïn avec le régime sioniste, le Maroc a également repris ses relations avec Tel-Aviv.

Source: Press TV français