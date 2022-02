RÉCLAMATION DE CHOC : La Chine aurait lancé une autre arme biologique pendant les Jeux olympiques… un virus de la fièvre hémorragique… voici des informations nutritionnelles sur ce qui peut le BLOQUER dans votre sang + Notre commentaire: Et si les mondialistes eugénistes reprogrammaient leur plan d’extermination de la population mondiale ?

Dans une interview explosive avec JD Rucker (voir ci-dessous), l’ancien virologue de Hong Kong et dénonciateur du PCC, le Dr Li-Meng Yan – qui avait toujours raison sur les origines du gain de fonction du SRAS-CoV-2 – a publiquement allégué que le PCC et l’APL lancent une nouvelle arme biologique sur les athlètes et les participants aux Jeux olympiques de Pékin. Cette libération délibérée, explique le Dr Yan, est programmée pour infecter des participants de dizaines de pays à travers le monde qui transporteront ensuite sans le savoir la fièvre hémorragique dans leur pays d’origine, déclenchant une autre vague de pandémie mondiale.

Allez à 42:00 dans la vidéo suivante de JD Rucker, qui a été hébergée à la fois sur Rumble et Brighteon, pour entendre le Dr Yan expliquer cela en détail. JD Rucker se trouve sur Substack.com.

https://www.brighteon.com/embed/e7b7880f-9eaf-4389-b22d-12802cfc69e4

Le Dr Yan a également expliqué cela dans un tweet public comme suit :

@MalcolmOutLoud : Une fois que le PCC a publié une nouvelle arme biologique sans restriction pour ?? athlètes aux Jeux olympiques d’hiver, la quarantaine est-elle utile ?

Moi : Il faut bien se préparer (en particulier la fièvre hémorragique anti-virale). Mais le PCC pourrait infecter d’autres participants, puis la propager ?, comme comment #COVID est devenu ?? via ??-Voie Italie https://t.co/KdohlgAhG6

– Dr Li-Meng YAN (@DrLiMengYAN1) 11 février 2022

Selon Creative Destruction Media, « Des sources bien placées ont informé CDMedia que les forces armées du Parti communiste chinois, l’Armée populaire de libération, ont lancé un autre virus sur son propre peuple pendant les Jeux olympiques de Pékin, afin que les athlètes et les diplomates puissent rentrer chez eux et infecter le reste du monde, en particulier l’Occident.

CDM explique également comment le virus a été conçu pour prolonger son temps d’incubation pour un impact mondial maximal :

Le virus a été modifié à l’intérieur d’un laboratoire pour rendre la période d’incubation plus longue que d’habitude, désormais suspectée à 3-4 semaines, afin de permettre aux visiteurs de Pékin de rentrer chez eux sans symptômes pendant le transit… Le virus serait hautement transmissible, et provoque des saignements par de multiples orifices du corps, même la peau.

Un médicament sur ordonnance approuvé pour traiter le myélome multiple est connu par la Chine pour fonctionner comme un «antidote» à leur arme biologique artificielle

Ce qui est fascinant ici, c’est que, selon le Dr Yan, le PCC est déjà au courant d’un antidote à sa nouvelle arme biologique contre la fièvre hémorragique, et il accumule activement le médicament Johnson & Johnson qui remplit cette fonction.

Selon les sources du Dr Yan, le médicament est connu sous le nom de Darzalex (daratumumab), et il est très cher et quelque peu rare. Il n’a nulle part près de la grande disponibilité de l’ivermectine.

Le médicament agit en ciblant la glycoprotéine CD38 qui est surexprimée chez les patients atteints de myélome multiple. On pense que l’arme biologique conçue contre la fièvre hémorragique provoque un raz-de-marée de production de CD38 dans le corps, interférant avec la fonction immunitaire et provoquant la mort cellulaire soudaine (entre autres problèmes).

À partir de la page Science Direct sur le CD38 :

CD38 est une glycoprotéine membranaire de type II qui joue un rôle dans l’adhésion cellulaire, la migration et la transduction du signal. De plus, CD38 est une ectoenzyme impliquée dans la génération de métabolites nucléotidiques, tels que l’ADP-ribose (Lee, 2006). L’expression de CD38 est fortement régulée positivement sur les plasmocytes humains et en particulier sur les cellules MM.

Du site NIH / PubMed, voici une étude décrivant comment le médicament J&J cible la glycoprotéine CD38 et traite le cancer du myélome multiple :

Le daratumumab est un anticorps monoclonal humain qui cible le CD38, une protéine de surface cellulaire qui est surexprimée sur les cellules du myélome multiple (MM). Des études précliniques ont montré que le daratumumab induit la mort des cellules MM par plusieurs mécanismes, notamment la cytotoxicité dépendante du complément (CDC), la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC), la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps (ADCP) et l’apoptose.

La relation entre CD38 et NAD+

Bien qu’il s’agisse d’une simplification, il existe une relation dans chaque corps humain entre CD38 – la « mauvaise » protéine » – et NAD+ – la « bonne » molécule. NAD+ signifie nicotinamide adénine dinucléotide.

Pour faire simple, lorsque les niveaux de NAD+ sont trop bas, cela provoque une surexpression du CD38. Des niveaux plus élevés de CD38 entraînent une inflammation et des dysfonctionnements cellulaires tout en supprimant également le NAD+, entraînant une spirale auto-renforcée vers l’inflammation, le vieillissement, le manque d’énergie cellulaire et d’autres problèmes de santé.

Le Dr J.E. Williams, médecin de médecine complémentaire et anti-âge, a un excellent article expliquant la dynamique de tout cela. Il s’intitule « Comment atteindre la durée de vie de 100 ans avec NAD+« .

Je couvre son article et ses recommandations en détail dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui (ci-dessous).

L’incroyable secret vital des anthocyanes – que vous pouvez cultiver vous-même

L’une des stratégies clés révélées par le Dr Williams est de savoir comment supprimer la production de CD38 à l’aide d’anthocyanes, qui sont des molécules de pigmentation présentes dans les aliments et les herbes. En ce qui concerne les produits frais et les plantes, presque toutes les plantes de couleur rouge foncé, bleu foncé ou noirâtre sont remplies d’anthocyanes, qui appartiennent à une classe de molécules végétales fonctionnelles appelées flavonoïdes.

Le cassis, les mûres, les framboises, les myrtilles, le chou rouge, le maïs violet et d’autres plantes similaires à forte pigmentation de couleur sont toutes des plantes médicinales fonctionnelles. Comme je le souligne dans mon podcast ci-dessous – qui est vraiment l’un des plus importants que j’ai jamais publiés – vous pouvez également cultiver vos propres anthocyanes en utilisant des systèmes de culture hydroponiques hors réseau et non électriques qui n’utilisent ni électricité ni pièces mobiles. En plantant simplement du chou rouge, de la laitue feuille de chêne rouge, de l’aubergine ou d’autres types de fruits ou de légumes, vous bénéficierez de la fabrication d’anthocyanes de Mère Nature, que vous pouvez consommer comme médicament naturel (que votre nourriture soit votre médicament).

En théorie – bien que cela ne soit pas encore prouvé dans les essais cliniques – un apport élevé en anthocyanes naturelles à base de plantes pourrait stopper la surexpression de CD38 lors d’une exposition à un virus de la fièvre hémorragique ou à une attaque de nanoparticules, empêchant ainsi la mort. C’est une théorie de travail, mais c’est une théorie plausible enracinée dans la science nutritionnelle. Notamment, il n’y a aucun inconvénient à consommer plus d’anthocyanes, car elles sont largement documentées pour aider à prévenir l’inflammation, le cancer, les troubles neurodégénératifs et de nombreuses autres maladies ou problèmes de santé. Par conséquent, il n’y a aucun inconvénient à la stratégie de consommer délibérément plus de POC (Plants of Color) en tant que stratégie prophylactique (prévention) contre la possibilité d’exposition à la nouvelle arme biologique de la Chine.

En plus des anthocyanes provenant d’aliments courants, le Dr Williams suggère d’autres molécules à base de plantes qui pourraient être utiles pour supprimer les niveaux de CD38 dans le corps :

La taxifoline est la dihydroquercétine flavonoïde antioxydante. Il inhibe les cellules cancéreuses, réduit l’inflammation et est utile dans le traitement des maladies cardiovasculaires et chroniques du foie.

L’apigénine est également un antioxydant flavonoïde. L’apigénine traverse la barrière hémato-encéphalique pour réduire l’inflammation, améliorer la fonction cellulaire, améliorer la santé du cerveau et avoir des effets anticancéreux.

La lutéoline est un autre flavonoïde présent dans les plantes et les herbes médicinales. Il réduit l’inflammation, possède des propriétés anticancéreuses et régule le métabolisme des œstrogènes.

La callistephine est l’anthocyanine, un type de flavonoïde qui rend les aliments bleu foncé, comme les myrtilles et les raisins de cuve. Et les grenades sont de bonnes sources de callistephine.

La kuromanine est une anthocyanine présente dans les feuilles de mûrier, le chrysanthème, l’hibiscus, les cassis, les framboises rouges, les litchis et le maïs violet péruvien.

Comme je le note dans mon podcast ci-dessous, tous ces éléments peuvent être acquis en extrayant des jus de fruits et légumes frais et en consommant ces jus crus et vivants. N’oubliez pas que la cuisson des anthocyanes peut dégrader / détruire ces molécules délicates, elles doivent donc généralement être consommées sous leur forme brute. C’est l’un des principaux avantages d’un mode de vie d’aliments crus (c’est-à-dire que David Wolfe, un expert en aliments crus, a passé des décennies à enseigner aux gens ces avantages, et il a raison).

Notez que les anthocyanes sont également présentes dans les baies d’açai et de nombreuses variétés de baies différentes. Des molécules apparentées connues sous le nom de phycocyanines se trouvent en grande quantité dans certaines espèces de microalgues comme la spiruline. La société hawaïenne connue sous le nom de « Cyanotech » – qui fournit de l’astaxanthine et de la spiruline à l’industrie des compléments alimentaires – s’appuie sur la très forte présence de phycocyanines dans la spiruline. (J’ai visité l’installation de Cyanotech il y a de nombreuses années et j’ai vu leur laboratoire où ils extrayaient les phycocyanines pour fabriquer des colorants médicaux utilisés dans les applications d’imagerie médicale.)

La racine du mot « cyan » fait référence à la couleur bleutée. Ainsi, le mot « anthocyanes » est basé sur l’idée de molécules de couleur bleue. La couleur indique beaucoup de choses sur son utilisation fonctionnelle en santé humaine.

Si vous souhaitez lire tout cela, voici un article scientifique publié en 2017 et porté par la National Library of Medicine : Anthocyanidins and anthocyanins : pigments colorés comme aliments, ingrédients pharmaceutiques, et les avantages potentiels pour la santé.

D’après ce résumé d’étude :

Les anthocyanes sont des pigments hydrosolubles colorés appartenant au groupe phénolique. Les pigments sont sous formes glycosylées. Les anthocyanes responsables des couleurs rouge, violet et bleu se trouvent dans les fruits et légumes. Les baies, les groseilles, les raisins et certains fruits tropicaux ont une teneur élevée en anthocyanes. Les légumes-feuilles, les céréales, les racines et les tubercules de couleur rouge à bleu violacé sont les légumes comestibles qui contiennent un niveau élevé d’anthocyanes. Parmi les pigments anthocyaniques, le cyanidine-3-glucoside est la principale anthocyanine présente dans la plupart des plantes.

Outre l’utilisation d’anthocyanidines et d’anthocyanes comme colorants naturels, ces pigments colorés sont des ingrédients pharmaceutiques potentiels qui ont divers effets bénéfiques sur la santé. Des études scientifiques, telles que des études de culture cellulaire, des modèles animaux et des essais cliniques sur l’homme, montrent que les anthocyanidines et les anthocyanes possèdent des activités antioxydantes et antimicrobiennes, améliorent la santé visuelle et neurologique et protègent contre diverses maladies non transmissibles. Ces études confèrent les effets sur la santé des anthocyanidines et des anthocyanes, qui sont dus à leurs puissantes propriétés antioxydantes. Différents mécanismes et voies sont impliqués dans les effets protecteurs, notamment la voie de piégeage des radicaux libres, la voie de la cyclooxygénase, la voie de la protéine kinase activée par les mitogènes et la signalisation des cytokines inflammatoires.

Notez que toutes ces molécules sont solubles dans l’eau, ce qui signifie que si vous êtes déshydraté ou si vous n’avez pas un bon métabolisme d’hydratation cellulaire en place, votre corps ne pourra pas distribuer ces molécules là où elles sont nécessaires. Une bonne hydratation est essentielle à la distribution de ces molécules fonctionnelles dans tout votre corps. J’ai récemment interviewé les fondateurs d’Energized Health, John et Chelsea Jubilee, qui sont des experts en hydratation cellulaire et ont un programme de coaching de santé qui enseigne aux gens comment améliorer considérablement l’hydratation intracellulaire. Vous pouvez voir cette interview vidéo sur ce lien. (Avertissement : Energized Health est un sponsor de Brighteon.TV)

Cet article scientifique ci-dessus répertorie également la teneur en anthocyanes des aliments courants, principalement des fruits :

Types d’anthocyanes et d’anthocyanidines dans les fruits :

Baie d’açaï (Euterpe oleracea Martius) – fruit entier [43]

cya-3-glu, cyan-3-rut, del-3-gal, del-3-glu, del-3-rut, peo-3-glu

Baie (Berberis lycium Royle) – fruit entier [44]

cya-3,5-dihex, cya-3-gal, cya-3-glu, cya-3-lat, cya-3-rut, del-3-glu, mal-3,5-dihex, pel-3, 5-diglu, pel-3-pentoxilhex, pel-3-rut, pel-hex, peo-3-rut

Myrtille (Vaccinium myrtillus L.) – fruit entier [45]

cy-3-ara, cya-3-gal, cya-3-glu, del-3-ara, del-3-glu, del-3-gal, mal-3-ara, mal-3-gal, mal- 3-glu, peo-3-ara, peo-3-gal, peo-3-glu, pet-3-ara, pet-3-gal, pet-3-glu

Mûre (Rubus fruticosus L.) – fruit entier [46,47]

cya-3-glu, cya-3-rutl del, mal, pel, pel-3-glu, peo

Cassis (Ribes nigrum L.) – fruit entier [46]

cya-3-glu, cya-3-rut, del-3-glu, del-3-rut

Myrtille (V. corymbosum L.) – fruit entier [46]

cya-3-ara, cya-3-gal, cya-3-glu, del-3-ara, del-3-gal, del-3-glu, mal-3-ara, mal-3-gal, mal- 3-glu, peo-3-gal, peo-3-glu, pet-3-ara, pet-3-gal, pet-3-glu

…. la liste continue sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5613902/

Nous publions également des articles sur les phytonutriments fonctionnels sur Phytonutrients.news.

L’essentiel : préparez-vous à une nouvelle épidémie mondiale de fièvre hémorragique et préparez-vous en utilisant vos connaissances en nutrition

Si le Dr Yan a raison, notre monde est sur le point d’être soumis à quelque chose qui ressemble à « COVID 2.0 » – mais bien pire s’il s’agit d’une arme biologique contre la fièvre hémorragique.

Contrairement au cas de la Covid, il n’existe à notre connaissance aucun médicament simple, peu coûteux et largement disponible qui empêchera 80 % des décès (ou même près de cela). L’ivermectine a sauvé d’innombrables vies dans le cadre de la Covid, mais l’ivermectine n’est pas efficace contre la fièvre hémorragique (du moins pas à notre connaissance).

Cela souligne l’importance de la préparation nutritionnelle – préparer le terrain de votre corps à une attaque de nanoparticules agressives et mortelles ou de souches de « virus » qui sont apparemment déployées contre l’humanité dans une escalade de la guerre mondiale contre la race humaine.

Avec la Covid, ceux qui sont décédés le plus rapidement étaient ceux qui présentaient des facteurs de comorbidité tels que l’hypertension artérielle, le diabète et les affections respiratoires. En ce qui concerne les crises de fièvre hémorragique, il peut s’avérer que ceux qui ont une mauvaise nutrition et qui vivent d’aliments transformés et appauvris en nutriments peuvent être les plus vulnérables.

Obtenez tous les détails dans le podcast puissant et riche en informations d’aujourd’hui ici :

Brighteon.com/afa7fb73-a9fe-4b77-9434-13b9242c477d

Trouvez chaque jour plus de podcasts contenant des informations, ainsi que des rapports spéciaux et des mises à jour d’urgence, sur :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Ce qui est étonnant, c’est que cette spécialiste venant d’Hong Kong, opposée à Pékin, avec le cas du SRAS-CoV-2 ait vue qu’il s’agissait d’un virus artificiel manipulé en Chine et n’ait pas indexé ou fait mention quelque part du rôle principal joué par les élites américaines, les Etats-Unis et les autres mondialistes.

Il convient de préciser qu’en dépit de l’implication de la Chine, il semble apparaître que les mondialistes eugénistes seraient à la manœuvre et bénéficieraient directement du relâchement des armes biologiques pour infecter la population mondiale dans le but de poursuivre les politiques des verrouillages et autres restrictions pour la dépopulation mondiale qu’ils ont longtemps planifiée.

La Chine est-elle passée à l’acte en faisant le coup pour son propre compte ou fait-elle partie de la secte transhumaniste ? La Chine aurait-elle encore été utilisée et s’est fait avoir par ceux-là même qu’elle croyait être des partenaires loyaux ?

Le Dr Li-Meng YAN sort toujours à un moment précis comme si elle avait un rôle précis à jouer pour brouiller les pistes et transférer des responsabilités, même si elle détient des informations capitale.

Il est possible que la Chine soit impliquée dans la réalisation de ce nouveau virus mais nous ne croyons pas à la volonté manifeste de la Chine d’infecter sa propre population.

Cela peut vouloir signifier plutôt que les Etats-Unis et leurs élites mondialistes déçus par la tournure prise par leurs armes biologiques virales et vaccinales auraient élaboré un autre programme d’infection mondiale comme ne cesse de le répéter Bill Gates.

Comme pour le virus SRAS-CoV-2 de la maladie COVID-19, si ce virus s’avérait réel, ils auraient profité des jeux olympiques de Chine pour infecter des sportifs et même des chinois, afin de propager la nouvelle maladie dans le monde comme pour la première fois et comme d’habitude imputer les responsabilités à des parties innocentes, car la Chine se sait surveillée.

En effet, la Chine a déjà accusé les Etats-Unis d’avoir propagé la COVID-19 en Chine au travers des jeux militaires internationaux et il semble apparaître qu’ils pourraient avoir repris avec d’autres mondialistes eugénistes, le même procédé pour cette nouvelle maladie qui ressemble étrangement à la fièvre Ebola dont des spécialistes disent que le virus a été fabriqué dans des laboratoires américains. Wait and see.

