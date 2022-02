Après que Trudeau ait gelé les comptes bancaires des manifestants, une ruée sur les banques canadiennes a fermé ses services

Après que Trudeau a gelé les comptes bancaires des manifestants, une ruée sur les banques canadiennes a fermé ses services

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Les banques au Canada ont commencé à geler les comptes de ceux qui auraient soutenu les manifestations du Trucker Freedom Convoy hier

Reportages de Rebel News :

Les comptes bancaires sont officiellement gelés en vertu du Décret sur les mesures économiques d’urgence de Justin Trudeau en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Shaun Zimmer a récemment voyagé de Winnipeg à Ottawa pour montrer son soutien au convoi du camionneur, et maintenant il n’a plus accès à ses fonds. Pour une raison quelconque, le gouvernement fédéral canadien a jugé qu’il était engagé, directement ou indirectement, avec les manifestants ici à Ottawa. C’est la première histoire que nous entendons de première main sur les comptes bancaires gelés en relation avec le convoi des camionneurs. Sur le terrain ici à Ottawa, les camionneurs et leurs partisans restent sur place malgré les menaces constantes du gouvernement fédéral et du Service de police d’Ottawa de disperser la manifestation. Nous avons vu des avis distribués par la police d’Ottawa disant aux manifestants de quitter la zone sous la menace d’arrestation, mais nous pouvons maintenant confirmer que les comptes bancaires sont gelés. (Histoire complète.)

Alors que la nouvelle du gel des comptes bancaires se répandait, plusieurs grandes banques canadiennes se sont déconnectées dans ce qui semblait être une panique bancaire.

Rapports de ZeroHedge News :

Quelques jours après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau ait déclaré qu’il invoquerait des ordonnances d’urgence pour sévir contre les manifestants en gelant leurs comptes bancaires, cinq grandes banques canadiennes se sont déconnectées mercredi soir, les clients ayant signalé que leurs fonds n’étaient pas disponibles, selon le site Web technologique Bleeping Computer. La Banque Royale du Canada (RBC), la BMO (Banque de Montréal), la Banque Scotia, la Banque TD Canada et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) ont toutes été touchées par des pannes inexplicables mercredi soir. Les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes avec les banques vers 1600-1700 ET, selon les données de Downdector.

Les utilisateurs canadiens de Twitter ont signalé qu’ils ne pouvaient pas accéder à leurs fonds aux guichets automatiques. Un utilisateur a pris une photo d’un message d’erreur à l’un des guichets automatiques de RBC qui disait : « Les transactions par effleurement ne sont pas disponibles pour cette carte. » En réponse, RBC a tweeté : « Nous rencontrons actuellement des problèmes techniques avec nos services bancaires en ligne et mobiles, ainsi qu’avec nos systèmes téléphoniques ». « Nos experts enquêtent et travaillent pour résoudre ce problème le plus rapidement possible, mais nous n’avons pas d’ETA à fournir pour le moment. Nous apprécions votre patience. » Les clients de BMO ont également signalé des problèmes. Un client a déclaré : « J’ai des problèmes et le transfert d’argent automatique est rejeté sans raison. Ne dépassant pas ma limite, toutes les informations sont vérifiées et la banque réceptrice indique qu’il n’y a aucun problème de leur côté. (Histoire complète.)

Trudeau a fait face à ses détracteurs à Ottawa plus tôt dans la journée à la Chambre des communes et aurait déclaré :

« Nous comprenons que les Canadiens sont frustrés par [COVID-19]. Certains manifestants sont venus à Ottawa pour exprimer leurs frustrations et leur fatigue face aux mesures de santé publique. C’est leur droit. C’est un droit que nous défendrons dans ce pays libre et démocratique. Mais les blocus illégaux et les occupations ne sont pas des manifestations pacifiques. Ils doivent arrêter. » (Source.)

Selon le ministre de la Justice de Trudeau, apparemment ces « blocages et occupations illégaux » incluent le fait d’être un partisan de Trump, ce qui peut entraîner le gel de votre compte bancaire.

CHOC: Le ministre de la Justice de Trudeau dit qu’être «pro-Trump» est un facteur qui décidera si votre compte bancaire est saisi en vertu de leurs ordonnances d’urgence. https://t.co/Ez5GPgvup1 – Ezra Levant 🍁🚛 (@ezralevant) 17 février 2022

Les manifestants ne reculent apparemment pas et le Dr Byram Bridle aurait appelé tous les Canadiens à se rendre maintenant à Ottawa pour se joindre aux manifestations. (Source. L’interview dure plus de 2 heures, donc je n’ai pas eu l’occasion de l’écouter pour confirmer.)

Pat King aurait déclaré qu’aucune dépanneuse ne participerait au retrait des camions d’Ottawa.

Pat King, l’un des leaders de la manifestation, a prédit jeudi matin qu' »il n’y a pas de dépanneuses au Canada qui toucheront [les plates-formes garées pare-chocs contre pare-chocs] ». Dans une vidéo sur Facebook, King a averti les autres manifestants que la police était sur le point d’intervenir. « Il est en train de descendre! » il a dit. « Camionneurs, levez-vous. Allumez vos radios. Montez sur vos cornes. Un long coup. Allons-y les gars. » Le manifestant Tim Watson a déclaré au Washington Examiner que les avertissements écrits étaient simplement des « tactiques alarmistes » et qu’il ne partait pas. Watson est sur le site de la manifestation depuis le début, il y a plus de trois semaines. (Source.)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Le Conseil mondial de la santé (WCH) a publié un guide de désintoxication des protéines de pointe pour aider ceux qui ont été «vaccinés» (Covid-19) pour le coronavirus de Wuhan à trouver un soulagement de la violence chimique qui leur a été infligée.

La coalition mondiale d’organisations axées sur la santé et de groupes de la société civile recommande les substances suivantes pour inhiber les protéines de pointe d’injection Covid dans tout le corps :

Prunelle vulgaris

Émodine

Extrait de feuille de pissenlit

Aiguilles de pin

Neem

Ivermectine

L’ivermectine en particulier s’arrime au domaine de flexion du récepteur de pointe du SRAS-CoV-2 attaché à ACE2, ce qui peut empêcher les protéines de pointe de se fixer à la membrane cellulaire humaine.

Les substances suivantes sont recommandées pour neutraliser les protéines de pointe d’injection Covid, les rendant incapables de causer d’autres dommages aux cellules :

N-acétyl cystéine (NAC)

Thé au fenouil

Thé aux aiguilles de pin

Feuille de consoude

Glutathion

Thé à l’anis étoilé

Millepertuis

Vitamine C

Les composés végétaux de la liste ci-dessus contiennent de l’acide shikimique, qui peut aider à contrecarrer la formation de caillots sanguins tout en réduisant certains des effets toxiques des protéines de pointe.

Les protéines de pointe se fixent aux récepteurs ACE2 dans les cellules, altérant leur fonction normale. Ce blocage peut altérer le fonctionnement des tissus et déclencher une maladie auto-immune, ainsi que provoquer des saignements ou une coagulation anormaux, y compris une thrombocytopénie thrombotique induite par piqûre.

L’ivermectine, l’hydroxychloroquine (avec du zinc), la quercétine (avec du zinc) et la fisétine (un flavonoïde) aident toutes à protéger les récepteurs ACE2 d’être inondés de protéines de pointe nocives.

Les injections Covid déclenchent également un pic d’interleukine 6 (IL-6), une cytokine pro-inflammatoire. Les substances suivantes peuvent aider à détoxifier et remédier à cette situation :

Boswellia serrata (encens)

Cumin noir (Nigella sativa)

Huile de krill et autres acides gras

Fisétine

Quercétine

lutéoline

Zinc

thé au jasmin

Feuilles de laurier

Noix de muscade

Extrait de feuille de pissenlit

Curcumine

Cannelle

Apigénine

Resvératrol

Vitamine D3 (avec vitamine K)

Magnésium

Épices

Poivre noir

Sauge

Afin d’entrer dans vos cellules, le SRAS-CoV-2 doit d’abord se lier à un récepteur ACE2 ou CD147 sur la cellule. La sous-unité de la protéine de pointe doit ensuite être clivée ou coupée par protéolyse – sans ce clivage, le virus se fixerait simplement au récepteur et s’arrêterait là.

Il s’avère que le SRAS-CoV-2 possède un nouveau site de clivage de la furine qui n’est pas présent dans les coronavirus naturels, c’est pourquoi beaucoup pensent qu’il a été créé en laboratoire. Certains puissants inhibiteurs naturels de la furine comprennent :

Rutine

Limonène

Baicalein

Hespéridine

La sérine protéase est une autre enzyme qui est « responsable du clivage protéolytique de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, permettant la fusion de la cellule hôte du virus ». L’inhibition de la sérine protéase pourrait aider à empêcher l’activation des protéines de pointe et l’entrée virale dans les cellules, ce qui peut être fait avec les aliments et substances suivants :

Thé vert

Algues bleues vertes

N-acétyl cystéine (NAC)

Tubercules de pomme de terre

Du soja (bio, bien sûr !)

Boswellia

Manger sainement et restreindre ses repas aide le système immunitaire à détoxifier naturellement les protéines de pointe

Comme vous l’avez probablement remarqué, bon nombre des remèdes ci-dessus sont des aliments. Vous n’avez qu’à les manger et votre corps s’occupe du reste. (Connexe: il a été démontré que le brocoli et en particulier les germes de brocoli réparent les dommages causés par les protéines de pointe dans tout le corps.)

Cela dit, éliminer les aliments transformés et autres aliments pro-inflammatoires est un excellent point de départ pour débarrasser votre corps des protéines de pointe et des autres toxines vaccinales. Cela comprend la suppression des huiles végétales (de graines), dont beaucoup sont hautement raffinées et hautement inflammatoires.

Restreindre le moment où vous mangez à une fenêtre de six à huit heures, également appelée alimentation à durée limitée, est également utile car il a été démontré qu’il améliore la santé mitochondriale et la flexibilité métabolique.

Une alimentation limitée dans le temps augmente également l’autophagie, un processus important par lequel votre corps aspire et nettoie les cellules endommagées. WCH l’explique ainsi :

«Cette méthode… est utilisée pour induire l’autophagie, qui est essentiellement un processus de recyclage qui a lieu dans les cellules humaines, où les cellules se dégradent et recyclent les composants. L’autophagie est utilisée par le corps pour éliminer les protéines cellulaires endommagées et peut détruire les virus et bactéries nocifs après l’infection.

L’utilisation d’un sauna, de préférence avec une capacité infrarouge, est un autre moyen puissant de débarrasser votre corps des toxines tout en augmentant la longévité. Le stress thermique d’un sauna augmente le volume de plasma et le flux sanguin vers le cœur et les muscles, ce qui à son tour augmente l’endurance sportive.

Le choc thermique induit par le sauna augmente également la masse musculaire en améliorant l’absorption des protéines et la production d’hormone de croissance humaine (HGH).

Si vous avez besoin d’un point de départ plus simple sur le plan de l’alimentation, WCH recommande d’ajouter les 10 composés essentiels suivants à votre stratégie de santé :

Vitamine D

CNA

Graine de Nigelle

Zinc

Curcumine

Vitamine C

Ivermectine

Quercétine

Magnésium

Extrait de chardon-Marie

Il est également fortement recommandé de consulter le guide complet de désintoxication des protéines de pointe WCH pour des informations de dosage spécifiques. Ceci est particulièrement important pour l’ivermectine et l’hydroxychloroquine, car il s’agit de médicaments pharmaceutiques.

Assurez-vous de lire également les informations sur la posologie des remèdes naturels, car elles sont basées sur un potentiel thérapeutique optimal.

Plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan (de la Covid-19) peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

WorldCouncilForHealth.org

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Partout dans le monde, les personnes vaccinées présentent des symptômes semblables au sida

Les médecins et les scientifiques sont déconcertés par le nombre massif de personnes présentant des symptômes similaires au SIDA suite à des vaccinations de masse dans le monde.

Dans un récent épisode de « InfoWars », Alex Jones a décomposé l’augmentation des cas de VIH, ainsi que les plans des sociétés pharmaceutiques d’injecter à la population plus d’armes biologiques à ARNm pour contrer les vaccins mortels contre le coronavirus de Wuhan (de la COVID-19).

Jones a noté que les essais de vaccins à ARNm contre le VIH ont déjà commencé et que des volontaires aux États-Unis ont récemment reçu leur première dose expérimentale. Ce vaccin a été développé en partenariat avec l’International AIDS Vaccine Initiative et Bill Gates. (Connexe: les cas de VAIDS induits par le vaccin sont en augmentation en raison de la vaccination Covid de masse.)

Problèmes avec les vaccins à ARNm apparents à mesure que les cas de VAIDS augmentent

Au lieu de protéger les gens, les vaccins COVID-19 donnent une forme de syndrome d’immunodéficience acquise par le vaccin (VAIDS). Selon les médias grand public, les vaccins protègent les gens du virus extérieur. « Tout cela est une fraude géante », a déclaré Jones.

Les cas de VIH explosent partout. Il se propage plus rapidement et tue plus rapidement. Mais qu’est-ce que le virus de la COVID a à voir avec cela?

Les vaccins COVID-19, qui avaient été déployés depuis décembre 2020, se sont avérés attaquer les globules blancs. Les scientifiques disent que les injections du vaccin Moderna sont cinq à 10 fois plus puissantes que le virus. Ceci est utilisé pour attaquer le monde entier. (Connexe: alors que les injections Covid propagent les maladies auto-immunes et le «VAIDS», les médias se tournent vers le «vaccin» contre le sida entrant qui ne fera qu’accélérer le génocide du vaccin.)

Le vaccin à ARNm de Moderna donne aux gens un nouveau type de trouble de déficience auto-immune qui est bien pire. Habituellement, le VIH peut rester inactif pendant cinq à dix ans, mais le VAIDS n’attend pas aussi longtemps. Il ne faut maintenant que six mois à un an, peut-être deux, selon le système immunitaire, avant que la maladie puisse ronger tous les globules blancs d’une personne.

Les médecins américains de première ligne ont également déclaré que les injections de vaccins créent des « accros aux vaccins » dont les corps ne seront pas en mesure de conjurer les maladies. Le taux d’admissions de patients immunodéprimés a également été blâmé pour l’incapacité du gouvernement à déployer les injections de rappel assez rapidement, bien que cela ne tienne pas compte des effets à long terme.

Il y a maintenant un nombre sans précédent de personnes atteintes d’affections semblables au sida, et c’est presque entièrement parmi les vaccinés. Moderna et d’autres grandes sociétés pharmaceutiques sortent maintenant les vaccins à ARNm contre le VIH.

De plus, les gens devront continuer à se faire vacciner et cela finira par les tuer. À chaque injection de vaccin, les gens endommagent leur système immunitaire, ce qui signifie qu’ils peuvent finir par être à une injection du VAIDS alors qu’ils essaient de se protéger du virus.

« Alors tout à coup, il y a toutes ces mutations et toutes ces choses qui se passent. Et les personnes mêmes qui ont créé le VIH auparavant ont fabriqué ce nouveau système dans un laboratoire et l’ont maintenant publié. Donc, ils ont un déni plausible et pensent que nous sommes stupides et disent simplement : « Oh, mon Dieu, le SIDA est maintenant partout. » Le VIH qui cause le SIDA, comme ils disent, est partout. C’est tellement diabolique », a déclaré Jones.

Le VAIDS finira par donner le cancer aux gens, et les gens qui administrent ces vaccins qui causent le VAIDS à leurs enfants n’admettront jamais qu’ils ont été foutus. « Ils auront le syndrome de Stockholm et entreront et obtiendront plus d’injections d’ARNm pour soi-disant atténuer ce qui leur a déjà été injecté. Et personne ne pourra faire face à toute l’horreur de cela. »

Plus d’histoires liées :

Evidence shows COVID vaccines cause serious damage to the immune system.

The fully vaccinated may already be suffering from jab-induced AIDS, government data suggests.

Whistleblowers reveal COVID vaccines are causing cancers and AIDS.

Pfizer panicking after judge orders accelerated release of COVID vaccine documents amid fears “business will be harmed.”

UK government data proves COVID-19 vaccines continue to damage immune systems over time, creating vaccine-induced “AIDS.”

Watch this episode of “InfoWars” below to know more about VAIDS.

https://www.brighteon.com/embed/10a7f571-6c98-43a3-a7c9-c061ef88242a

Vous pouvez regarder InfoWars sur Brighteon.com.

Suivez Pandemic.news pour plus de mises à jour.

Les sources comprennent :

Brighteon.com

America.CGTN.com

Mary Villareal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News