CHOQUANT! – 1,5 million de réactions indésirables au vaccin Covid-19, y compris les accidents vasculaires cérébraux, les arrêts cardiaques et la paralysie, ont été signalées à la MHRA ; maintenant, ils veulent le donner aux enfants âgés de 5 à 11 ans

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il proposera désormais le vaccin Covid-19 Pfizer à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans, sur la base des conseils donnés par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

Mais avec plus de 1,2 million d’effets indésirables, dont 2 000 décès signalés au MHRA Yellow Card Scheme au 2 février 22, des questions se posent sur la manière dont le JCVI est parvenu à la conclusion que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques.

Ce n’est qu’en juillet 2021 que le JCVI a refusé de recommander à tous les enfants de plus de 12 ans de se voir proposer le vaccin Covid-19, en raison de craintes justifiées d’inflammation du muscle cardiaque (myocardite) liée au vaccin Pfizer.

Le JCVI a cependant été malheureusement ignoré pour la première fois de l’histoire, le gouvernement exhortant le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, à recommander que tous les enfants de plus de 12 ans se voient offrir le vaccin expérimental, et c’est ce qu’il a fait.

Alors pourquoi le JCVI a-t-il changé de ton quelques mois plus tard en ce qui concerne les enfants de 5 à 11 ans, qui courent un risque encore plus faible de développer une maladie grave due à la Covid-19 que le risque déjà négligeable chez les enfants de 12 ans et plus ?

Nous soupçonnons que si vous deviez suivre l’argent, vous découvririez exactement pourquoi. Mais la décision de recommander que le vaccin expérimental soit offert à des enfants aussi jeunes que 5 ans est tout simplement criminelle en raison des risques terribles qui y sont associés.

Il vous suffit de consulter les dernières données de la carte jaune publiées par la Medicine and Healthcare product Regulatory Agency (MHRA) pour comprendre pourquoi.

La MHRA publie un rapport hebdomadaire sur les effets indésirables qui ont été signalés au MHRA Yellow Card Scheme contre les injections Covid-19, et leur dernier rapport couvre les effets indésirables signalés jusqu’au 2 février 2022, et voici ce que nous avons trouvé contenu dans le rapport pour la piqûre de Pfizer…

(Nous avons utilisé les données présentées dans l’impression d’analyse du gouvernement britannique sur le vaccin Pfizer {que vous pouvez trouver ici}.)

La myocardite (gonflement du muscle cardiaque) a été signalée comme réaction indésirable à l’injection de Pfizer Covid-19 697 fois, entraînant 1 décès. Alors que la péricardite (gonflement des sacs entourant le cœur) a été signalée comme effet indésirable 468 fois, entraînant 2 décès. Ces deux conditions sont plus susceptibles de se produire chez les jeunes hommes.

L’arrêt cardiaque a été signalé comme une réaction indésirable au vaccin Pfizer 123 fois, entraînant 44 décès. Au total, il y a eu 12 094 troubles cardiaques entraînant 142 décès à la suite de l’injection de Pfizer.

La surdité a été signalée comme effet indésirable au vaccin Pfizer 284 fois, tandis que la perte auditive soudaine a été signalée comme effet indésirable 50 fois. . Il y a eu 6 311 troubles de l’oreille à la suite du piqûre de Pfizer.

La cécité a été signalée comme une réaction indésirable au vaccin Pfizer 153 fois, et 7 700 troubles oculaires ont été signalés à la suite du vaccin Pfizer.

Des réactions anaphylactiques ont été signalées comme réaction indésirable au piqûre de Pfizer 555 fois, entraînant 1 décès, tandis qu’un choc anaphylactique a été signalé 64 fois. Au cours d’une réaction anaphylactique, votre système immunitaire libère un flot de produits chimiques qui provoquent un état de choc. Votre tension artérielle chute soudainement et vos voies respiratoires se rétrécissent, bloquant la respiration.

L’immunodéficience, qui est essentiellement le SIDA, a été signalée comme effet indésirable au vaccin Pfizer 5 fois, tandis que l’immunosuppression a été signalée comme effet indésirable 4 fois et que les troubles du système immunitaire ont été signalés comme effet indésirable 33 fois.

Mais l’effet indésirable le plus préoccupant noté dans la section sur le système immunitaire est le «syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants», qui a été signalé 4 fois contre le vaccin Pfizer.

Le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C) est une affection dans laquelle différentes parties du corps deviennent gravement enflammées, notamment le cœur, les poumons, les reins, le cerveau, la peau, les yeux ou les organes gastro-intestinaux. On en ignore beaucoup, y compris sa cause et ses facteurs de risque.

Des accidents vasculaires cérébraux dus à des caillots sanguins et à des hémorragies ont été signalés 749 fois comme réaction indésirable au vaccin Pfizer, entraînant malheureusement 59 décès. Ceux-ci ont inclus 57 AVC ischémiques entraînant 3 décès, 19 hémorragies sous-arachnoïdiennes entraînant 8 décès et 6 AVC thrombotiques entraînant 1 décès.

Ainsi que 59 hémorragies cérébrales ont entraîné 14 décès, 30 infarctus cérébraux entraînant 12 décès et un nombre choquant de 473 accidents vasculaires cérébraux entraînant 19 décès.

La paralysie faciale a été signalée comme réaction indésirable au vaccin Pfizer 469 fois, tandis que la paralysie de Bell a été signalée 615 fois.

La paralysie a été signalée 151 fois comme réaction indésirable au vaccin Pfizer. Il y a également eu 1 rapport de syndrome d’enfermement. Il s’agit d’un trouble neurologique rare caractérisé par une paralysie complète des muscles volontaires, à l’exception de ceux qui contrôlent les yeux. Les personnes atteintes du syndrome d’enfermement sont conscientes et peuvent penser et raisonner, mais sont incapables de parler ou de bouger.

Au total, 78 444 troubles du système nerveux ont été signalés comme réactions indésirables au vaccin Pfizer, entraînant 84 décès.

Au 2 février 2022, 469 842 effets indésirables ont été signalés au système de carte jaune de la MHRA à la suite de la piqûre de Pfizer, dont 717 décès.

Il y a également eu 861 650 effets indésirables signalés au programme de carte jaune de la MHRA à la suite du jab d’AstraZeneca, dont 1 218 décès.

Ainsi que 117 517 effets indésirables signalés à la suite du jab Moderna entraînant 37 décès, et 4 596 effets indésirables où la marque de vaccin n’a pas été spécifiée, entraînant 38 décès.

Cela signifie qu’au 2 février 22, les injections de Covid-19 ont entraîné au moins 1,45 million d’effets indésirables et 2 010 décès. Alors pourquoi diable le JCVI et le gouvernement britannique recommandent-ils maintenant que des enfants aussi jeunes que 5 ans se voient proposer une injection expérimentale, dangereuse et mortelle ?

