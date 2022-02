Rapport du gouvernement : près de 70 % des décès et hospitalisations récents liés à la COVID au Canada concernaient des personnes VACCINÉES  

Les données du gouvernement canadien ont révélé que les décès causés par le coronavirus de Wuhan (de la maladie COVID-19) sont principalement survenus chez des personnes entièrement vaccinées. Avec sept décès sur 10 parmi les personnes entièrement vaccinées, le Canada semble connaître une « pandémie de personnes entièrement vaccinées ».

Un rapport de LifeSiteNews a examiné les chiffres publiés dans la mise à jour quotidienne de l’épidémiologie COVID-19 du gouvernement. Il a examiné les données entre le 16 janvier et le 22 janvier, où les découvertes surprenantes ont émergé.

Au cours de cette période, 4 231 personnes ont été hospitalisées au Canada. Les personnes hospitalisées qui ont reçu deux doses de vaccin COVID-19 représentaient 63% des cas (2 656 personnes), tandis que celles injectées avec une seule dose représentaient près de 5% (208 personnes).

Les personnes non vaccinées hospitalisées n’étaient que 1 367, soit 32% de toutes les hospitalisations. Les personnes injectées avec le vaccin COVID-19 constituaient une plus grande partie des hospitalisations à 68% au total.

Le Canada a également enregistré 692 décès dus à la COVID-19 au cours de la même période. Tout comme les hospitalisations, la majorité des décès dus à la COVID-19 entre le 16 janvier et le 22 janvier concernaient des personnes injectées avec au moins une dose de vaccin.

Sur ces 692 décès, 66% ou 458 personnes étaient complètement vaccinées, tandis que 3% ou 20 personnes ont reçu une dose de vaccin. Au total, les vaccinés représentaient 69% des décès dus à la COVID-19. Les Canadiens non vaccinés ne représentaient que 31% des décès avec 214.

L’article de LifeSiteNews a souligné que sur la base de ces chiffres, l’affirmation selon laquelle les injections COVID-19 peuvent prévenir 95 % des hospitalisations et des décès semble être fausse. « Cela n’a aucun sens si les vaccins COVID-19 réduisent prétendument le risque de décès de 95%. Mais comme sept hospitalisations et décès sur 10 concernent la population vaccinée au Canada, il devient assez clair que les injections ne réduisent pas le risque de décès comme on le prétend.

Même modèle observé dans la Nouvelle-Galles du Sud en Australie

Une observation similaire a été faite dans l’état oriental de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) en Australie. D’après un rapport du gouvernement de l’État, environ quatre des cinq cas de COVID-19, des hospitalisations et des décès sont survenus principalement parmi les personnes vaccinées. (En relation: Rapport: 4 décès sur 5 par COVID en Australie concernent des personnes VACCINÉES.)

Un article du Daily Expose a fait la lumière sur cette observation, en utilisant les données de l’édition du 8 février du NSW Weekly COVID-19 Surveillance Report. Le point de vente a examiné les cas, les hospitalisations et les décès dans l’État entre le 26 novembre 2021 et le 22 janvier.

Au cours de cette période, NSW a enregistré un total de 540 330 cas de COVID-19. Les personnes vaccinées représentaient 467 558 cas tandis que les non vaccinés ne représentaient que 72 772 cas. Cela équivaut à près de 87% des résidents entièrement vaccinés qui contractent la COVID-19, un contraste frappant avec seulement 13% des personnes non vaccinées qui ont été infectées.

Les hospitalisations dues à la COVID-19 en Nouvelle-Galles du Sud se sont élevées à 6 475 – 5 653 de ces personnes envoyées à l’hôpital étant entièrement vaccinées. Ils représentaient 87% de toutes les hospitalisations, contre seulement 13% ou 822 personnes non vaccinées hospitalisées. Sur les 421 décès dus à la COVID-19 dans l’État de l’Est de l’Australie, 323 personnes, soit 77%, ont été vaccinées. Seules 98 personnes, soit 23 % des décès dus à la COVID, n’étaient pas vaccinées.

Soit dit en passant, le Canada et l’Australie connaissent une augmentation des décès dus à la COVID-19 – qui semblent être dus aux vaccins eux-mêmes. Les décès par COVID-19 au Canada sont au même niveau qu’au début de la pandémie, lorsque les vaccins n’avaient pas encore été développés. Pendant ce temps, les décès dus à ;la COVID-19 en Australie ont culminé vers la fin janvier et n’ont commencé à baisser que récemment.

Africains attention aux armes biologiques!

Les Africains en Afrique doivent faire extrêmement attention à ces armes biologiques destinées à mutiler, rendre gravement malades, stériles et tuer à court, moyen et long termes, plutôt que d’immuniser ou de permettre de soigner avec des médicaments ou d’autres remèdes plus ou adaptés. Dans les pays occidentaux les dégâts sont énormes et ceux qui sont publiés ne sont que la pointe de l’iceberg en raison d’une grande censure dans les médias mainstream, les médias sociaux comme Facebook, Tweeter ou YouTube et même sur l’internet avec des cyberattaques et autres manipulations informatiques intelligentes. En Europe une décision a été prise lors du sommet Union européenne – Union Africaine de produire dans six pays d’Afrique dont le Senegal (dirigé par le président Macky Sall par ailleurs actuel président de l’Union africaine), le Nigeria ou la Côte d’Ivoire (dirigé par Alassane Dramane Ouattara qui se veut empereur en ayant arraché aux forceps un troisième mandat en violant la Constitution) ces armes biologiques déguisées en « vaccins » COVID-19, surtout ceux avec des technologies à ARNm qui détruisent l’ADN initial (avec le gêne de Dieu, VMAT2), Le Vrai, réduisent ou suppriment l’immunité naturelle. C’est un complot visant à produire sur place des produits toxiques destinés à la dépopulation en tuant massivement les populations africaines. Des virus sont aussi produits en laboratoires comme ceux de la malaria, le VIH du Sida, Ebola ou la variole pour tuer. Des vaccins sont aussi prévus pour le même but. Des Dirigeants et autres élites sont payés pour obliger les populations à les prendre avec des politiques vaccinales. Une propagande mensongère pour faire accepter ces vaccins est menée dans les médias mainstream. Ils manipulent aussi une partie de la population qui ne connaissent pas les vrais objectifs et le véritable agenda caché derrière ces substances toxiques. En occident, par exemple au Canada ou en Australie, les populations ont été piégées par les systèmes de « démocraties fausses » auxquels les populations sont attachées, accordant aveuglement la confiance à leurs dirigeants qui sont en réalité de véritables ennemis des peuples souverains, car ils usent de la violence étatique pour combattre un coronavirus SRAS-CoV-2 qui a été créé secrètement en laboratoires avec la technologie de Gain de fonction. Ce sont les mondialistes eugénistes qui ont élaboré, mis en œuvre ces politiques diaboliques, diffusé les virus et produits les armes biologiques avec les Big Pharma comme Pfizer ou Moderna pour s’emparer des ressources naturelles, des richesses et des nations et remplacer avec ce génocide mondial les humains par ceux qu’ils appellent les trans-humains contrôlés par les Big Tech avec l’intelligence artificielle et les robots humanoïdes, c’est-à-dire un type qui ressemblerait à l’humain mais qui aura les caractéristiques génétiques lucifériennes. Il y a lieu de se méfier également des solutions de développement économiques, scientifiques ou technologiques pilotées et proposées par les forces négatives prédatrices, car elles ne savent pas ce que sont la justice, l’équité ou le partenariat gagnant-gagnant ou le perdant-perdant. Imaginez, pendant que les élèves congolais du quatrième pays africain producteur du pétrole dirigé par le françafricain Denis Sassou NGUESSO sont parfois plus d’une centaine par salle de classe, s’asseyant par terre, ce sont les pays donneurs de leçons sur le climat qui pillent le bois et font la déforestation massive. C’est aussi ainsi pour l’exploitation des hydrocarbures et autres ressources naturelles qui polluent l’espace vital et l’environnement. Ils détruisent et se présentent en faux pompiers! Jean de Dieu MOSSINGUE MIRASTNEWS

Ils ciblent le gêne de Dieu !

https://rutube.ru/video/3357565bf2f7a94d3f5a0b30a096b758/

Dernière basse et lâche trouvaille des obscurantistes Illuminati, tous athées, mondialistes, mercantiles, imbus d’eux, égoïstes et matérialistes: inoculer aux gens le virus Funvax mis au point pour détruire le gêne ADN de Dieu, celui en nous de la piété et de la Foi, qui fait de nous des êtres spirituels capables d’humilité et croyants et pratiquants. Les Sataniques Maçonniques à l’œuvre sont comme jamais dans l’Histoire, désormais, au plus bas de l’estime dans la population. Vite, un seau ! Pour y vomir la vermine Socialiste. Plus d’informations sur le site http://erycproject.wordpress.com/

