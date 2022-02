Cette photo montre des visiteurs dans un puits d’exploration près de la ville de Dharoor, à 350 km du port de Bosaso sur le golfe d’Aden dans la région semi-autonome du Puntland en Somalie. (Photo d’archives par Reuters)

Les dirigeants somaliens ont annulé un accord « illégal » signé entre le ministre de l’énergie du pays et une compagnie pétrolière américaine.

Samedi, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Abdirashid Mohamed Ahmed a annoncé avoir signé sept accords de partage de production (PSA) avec une compagnie pétrolière basée au Texas.

Malgré le différend politique en cours entre le président et le Premier ministre, les deux dirigeants ont rejeté l’accord.

Le bureau du président Mohamed Abdullahi Mohamed, connu localement sous son surnom de Farmajo, a annoncé samedi soir que tout accord avec des gouvernements ou des entités étrangères pendant la période électorale était contraire à la loi. « Par conséquent, l’accord que le ministre a signé est nul et non avenu. »

Le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a rapidement emboîté le pas, qualifiant l’accord pétrolier d' »illégal, inacceptable ».

Le prétendu accord de partage de production prétendument signé par le ministre du Pétrole avec une entité étrangère concernant les réserves de pétrole somaliennes est illégal, inacceptable car il n’a pas été fait par des voies légales. Je prendrai toutes les mesures appropriées pour protéger nos ressources nationales

– Mohamed Hussein Roble (@MohamedHRoble) 19 février 2022

Dans un message sur Twitter, le Premier ministre a déclaré qu’il « prendrait toutes les mesures appropriées pour protéger nos ressources nationales ».

Avant l’annulation de l’accord, le ministre somalien du pétrole avait qualifié l’accord de « moment énorme » pour la Somalie. Coastline Exploration Ltd a également salué l’accord comme un « moment décisif » pour la Somalie.

« La Somalie contient le plus grand ensemble de bassins inexplorés situés dans les eaux chaudes du monde », a déclaré le directeur général de Coastline, W. Richard Anderson, dans un communiqué avant que les dirigeants somaliens n’annulent l’accord.

La Somalie reste sous la menace constante des terroristes qui font des ravages dans tout le pays.

Samedi, un attentat à la bombe dans un restaurant local du centre-ville de Beledweyne a fait 14 morts. L’explosion a eu lieu une nuit avant de voter pour les sièges parlementaires là-bas.

Les élections générales du pays, qui devaient se terminer fin décembre, ont plus d’un an de retard.

Le groupe terroriste al-Shabab affilié à Al-Qaïda et les militants de Daech qui ont été chassés d’Irak et de Syrie constituent la principale menace pour le contrôle du gouvernement et se déplaceraient librement dans les régions en dehors de la capitale, Mogadiscio.

Les terroristes lancent des attaques régulières contre des cibles gouvernementales, militaires et civiles. Ils veulent également chasser les troupes de maintien de la paix de l’Union africaine basées dans le pays depuis plus d’une décennie.

Traduction : MIRASTNEWS

Sources : Press TV

Le gaz naturel norvégien peut-il résoudre la crise énergétique européenne ?

La Norvège ne peut pas couvrir toute la quantité de gaz que la Russie fournit à l’Europe, selon Equinor

© AP

La société norvégienne Equinor maintiendra des taux de production de gaz naturel maximaux au printemps et en été pour aider l’Union européenne à remplir ses installations de stockage de gaz, a déclaré cette semaine le directeur général de la société.

L’engagement intervient dans un contexte de préoccupation continue concernant l’approvisionnement en gaz pendant les mois les plus chauds de l’année, qui correspondent généralement au moment où le stockage est rempli pour la période de demande de pointe de l’hiver. L’année dernière, la majeure partie de l’Europe n’a pas réussi à s’assurer qu’elle avait suffisamment de gaz pour l’hiver, ce qui a déclenché la crise du gaz.

S’adressant à Bloomberg cette semaine, Anders Opedal d’Equinor a déclaré que la Norvège avait toujours été un partenaire fiable de l’Europe et continuerait à fournir autant de gaz que possible au continent. Le problème pour l’Europe est que ce qui est possible, c’est moins de la moitié du gaz dont elle a besoin. Beaucoup moins, en fait.

Selon Eurostat, l’UE a importé 46,8 % de son gaz naturel de Russie au cours du premier semestre de l’année dernière. La Norvège, pour sa part, représentait 20,5 % des importations de gaz naturel au cours de cette période, soit moins de la moitié de ce que la Russie a envoyé à l’UE.

Selon Bruegel, un groupe de réflexion économique européen, la Norvège a exporté plus de 2,9 milliards de m3 par semaine vers l’UE fin 2021. Cela contre un peu plus de 2,3 milliards de m3 pour la Russie. Au cours du premier semestre, cependant, Gazprom a maintenu des flux au-dessus de 3 milliards m3 hebdomadaires alors que la Norvège n’a jamais atteint ce niveau.

La situation met en évidence le plus gros problème que l’UE a avec sa sécurité d’approvisionnement en gaz. Il a été trop dépendant de la Russie pendant des années, ce qui a engendré la complaisance et la certitude que quoi qu’il arrive, la Russie continuera à expédier du gaz vers l’Europe.

La Russie partage ce sentiment, mais les événements récents concernant les prix du gaz et l’Ukraine l’ont ébranlé parmi les gouvernements européens, qui sont maintenant pressés de trouver des fournisseurs alternatifs au cas où ils seraient nécessaires. La tâche s’avère plus difficile que ce à quoi ils s’attendaient peut-être.

La Norvège peut probablement continuer à pomper au maximum pendant un certain temps, bien qu’elle doive s’arrêter pour maintenance à un moment donné. Pourtant, la Norvège ne peut manifestement pas couvrir la totalité du volume de gaz que la Russie fournit actuellement à l’Europe. De plus, il ne peut pas couvrir la demande supplémentaire qui viendra de l’Allemagne car elle ferme ses centrales au charbon et nucléaires.

C’était d’ailleurs le but de l’expansion de la route Nord Stream – assurer l’approvisionnement d’une Allemagne sans nucléaire et, plus tard, sans charbon. Le gazoduc Nord Stream 1 achemine actuellement plus d’un tiers des exportations de gaz russe vers l’Europe. Doubler sa capacité avec Nord Stream 2 – à moins que l’administration Biden ne mette à exécution sa menace de le tuer, bien sûr – le rendra apte à gérer plus des deux tiers des exportations de gaz russe vers l’Europe.

LIRE PLUS : L’Allemagne à court de gaz naturel

Quelles autres options l’Europe a-t-elle en dehors de la Norvège ? L’Asie centrale est une option, et plus particulièrement l’Azerbaïdjan, qui expédie déjà du gaz via le corridor gazier sud se terminant en Italie. La seule autre alternative est le GNL.

L’Europe a été la première destination du gaz naturel liquéfié américain pendant trois mois au milieu de la crise énergétique, malgré la capacité limitée des terminaux d’importation de GNL. Selon les données de Refinitiv rapportées par Reuters, jusqu’à 75 % des exportations américaines de GNL sont allées vers l’Europe le mois dernier. Jusqu’à présent ce mois-ci, la moitié de toutes les cargaisons de GNL américaines ont été envoyées en Europe.

Le Qatar et l’Australie sont également des options GNL pour l’UE. Le syndicat a même suspendu une enquête antitrust sur Qatar Petroleum – récemment renommé QatarEnergy – ce mois-ci, ce qui pourrait être un signe que Bruxelles est prêt à faire des concessions en échange de gaz.

Traduction : MIRASTNEWS

Sources : RT

L’Ukraine menace de statut nucléaire

Le président du pays a demandé des pourparlers sur la mise en œuvre du mémorandum de Budapest

© AP / Michael Probst

L’Ukraine pourrait renoncer à sa promesse vieille de plusieurs décennies d’être une nation non nucléaire et revenir sur la décision qu’elle a prise de renoncer à ses armes atomiques après l’effondrement de l’Union soviétique, a averti le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

S’exprimant lors de la conférence de Munich sur la sécurité samedi, Zelensky a souligné qu’en 1994, l’Ukraine avait adhéré au mémorandum de Budapest et renoncé à ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité, suggérant que cette décision pourrait être annulée si elle était menacée par la Russie voisine.

« Aujourd’hui, nous n’avons ni armes ni sécurité. Nous avons perdu une partie de notre territoire, plus vaste par sa superficie que la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique. Et, plus important encore, nous avons perdu des millions de nos concitoyens. Tout cela est absent », a déclaré Zelensky.

Il a également déclaré que l’Ukraine avait tenté à trois reprises d’engager des consultations avec les États garants du mémorandum de Budapest dans le cadre d’un effort visant à en revoir les termes – sans aucun succès.

« Aujourd’hui, l’Ukraine le fera pour la quatrième fois », a-t-il déclaré, soulignant qu’il avait ordonné à son ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba de demander les consultations mais que ce serait la dernière tentative du côté ukrainien.

« S’ils n’ont pas lieu ou s’il n’y a pas de décisions concrètes concernant les garanties de sécurité pour notre État, l’Ukraine aura parfaitement le droit de croire que le mémorandum de Budapest ne fonctionne pas et que toutes les décisions du paquet de 1994 ont été remises en question », a déclaré Zelensky.

Le dirigeant ukrainien a souligné que la « condamnation collective » par les alliés occidentaux ne s’est pas jusqu’à présent transformée en « actions collectives ».

Répondant aux questions après le discours, Zelensky a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec « un dirigeant d’un grand pays » sur la question des sanctions potentielles contre la Russie. Il a expliqué son mécontentement face aux propos de son homologue en disant : « Nous n’avons pas besoin de sanctions quand nous sommes déjà bombardés, quand les frontières disparaissent, quand notre pays est déjà occupé. Quel est l’intérêt de ces sanctions pour nous après ? »

Au cours des derniers mois, les pays occidentaux ont à plusieurs reprises accusé la Russie de plans présumés d’invasion de l’Ukraine, ce que Moscou nie catégoriquement. Vendredi, les autorités de deux régions sécessionnistes de l’est de l’Ukraine ont affirmé que Kiev prévoyait une « percée » militaire sur leur territoire. Les responsables ukrainiens ont également nié ces allégations.

Le président Zelensky insiste sur le fait que les accords de Minsk, qui sont sur le point de servir de feuille de route pour un processus de paix, ont été « mal rédigés » et ne profitent pas à l’Ukraine. Au lieu de cela, Zelensky aimerait voir un nouveau document, signé par les «grandes puissances», dont la Russie et les États-Unis, qui contiendrait plusieurs clauses sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine.

Notre questionnement

Que pensent les dirigeants de l’Ukraine sur les droits et la sécurité de leurs minorités ? Que fera la Russie sur cette question vitale ? Cuba, le Venezuela, le Nicaragua ou le Mexique auront-ils désormais le droit de posséder leurs armes nucléaires ? –MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Sources : RT