La crise ukrainienne est une tentative américaine d’arrêter Nord Stream 2 + Les républiques du Donbass demandent à Poutine une aide militaire + Les vérificateurs de faits paniquent étant donné que le journal télévisé dit que la reine devrait prendre de l’ivermectine

La crise en Ukraine ne concerne pas la Russie. Il s’agit de l’Allemagne

« L’intérêt primordial des États-Unis, pour lesquels pendant des siècles nous avons mené des guerres – la Première, la Seconde et la guerre froide – a été la relation entre l’Allemagne et la Russie, car unies là-bas, elles sont la seule force qui pourrait nous menacer. Et pour s’assurer que cela n’arrive pas. George Friedman, PDG de STRATFOR au Chicago Council on Foreign Affairs

17 février 2022 : Centre d’échange d’informations — « UNZ » — La crise ukrainienne n’a rien à voir avec l’Ukraine. Il s’agit de l’Allemagne et, en particulier, d’un pipeline qui relie l’Allemagne à la Russie appelé Nord Stream 2. Washington considère le pipeline comme une menace pour sa primauté en Europe et a tenté de saboter le projet à chaque tournant. Même ainsi, Nord Stream a avancé et est maintenant pleinement opérationnel et prêt à l’emploi. Une fois que les régulateurs allemands auront fourni la certification finale, les livraisons de gaz commenceront. Les propriétaires et les entreprises allemands disposeront d’une source fiable d’énergie propre et peu coûteuse, tandis que la Russie verra une augmentation significative de ses revenus gaziers. C’est une situation gagnant-gagnant pour les deux parties.

L’establishment américain de la politique étrangère n’est pas satisfait de ces développements. Ils ne veulent pas que l’Allemagne devienne plus dépendante du gaz russe, car le commerce renforce la confiance et la confiance conduit à l’expansion des échanges. À mesure que les relations se réchauffent, davantage de barrières commerciales sont levées, les réglementations sont assouplies, les voyages et le tourisme augmentent et une nouvelle architecture de sécurité évolue. Dans un monde où l’Allemagne et la Russie sont des amis et des partenaires commerciaux, il n’y a pas besoin de bases militaires américaines, pas besoin de systèmes d’armes et de missiles coûteux fabriqués aux États-Unis, et pas besoin de l’OTAN. Il n’est pas non plus nécessaire de négocier des transactions énergétiques en dollars américains ou de stocker des bons du Trésor américain pour équilibrer les comptes. Les transactions entre partenaires commerciaux peuvent être effectuées dans leur propre monnaie, ce qui ne manquera pas de précipiter une forte baisse de la valeur du dollar et un changement radical de puissance économique. C’est pourquoi l’administration Biden s’oppose à Nord Stream. Ce n’est pas seulement un pipeline, c’est une fenêtre sur l’avenir ; un avenir dans lequel l’Europe et l’Asie sont rapprochées dans une zone de libre-échange massive qui accroît leur puissance et leur prospérité mutuelles tout en laissant les États-Unis à l’extérieur. Des relations plus chaudes entre l’Allemagne et la Russie signalent la fin de l’ordre mondial « unipolaire » que les États-Unis ont supervisé au cours des 75 dernières années. Une alliance germano-russo menace d’accélérer le déclin de la superpuissance qui se rapproche actuellement de l’abîme. C’est pourquoi Washington est déterminé à tout faire pour saboter le Nord Stream et maintenir l’Allemagne dans son orbite. C’est une question de survie.

C’est là que l’Ukraine entre en scène. L’Ukraine est « l’arme de choix » de Washington pour torpiller Nord Stream et mettre un coin entre l’Allemagne et la Russie. La stratégie est tirée de la première page du US Foreign Policy Handbook sous la rubrique : Divide and Rule. Washington doit créer la perception que la Russie représente une menace pour la sécurité de l’Europe. C’est le but. Ils doivent montrer que Poutine est un agresseur assoiffé de sang avec un tempérament explosif à qui on ne peut pas faire confiance. À cette fin, les médias ont été chargés de répéter encore et encore : « La Russie envisage d’envahir l’Ukraine ». Ce qui n’est pas dit, c’est que la Russie n’a envahi aucun pays depuis la dissolution de l’Union soviétique, et que les États-Unis ont envahi ou renversé des régimes dans plus de 50 pays au cours de la même période, et que les États-Unis maintiennent plus de 800 bases militaires dans pays du monde entier. Rien de tout cela n’est rapporté par les médias, mais l’accent est mis sur le « méchant Poutine » qui a amassé environ 100 000 soldats le long de la frontière ukrainienne, menaçant de plonger toute l’Europe dans une autre guerre sanglante.

Toute la propagande de guerre hystérique est créée avec l’intention de fabriquer une crise qui peut être utilisée pour isoler, diaboliser et, finalement, diviser la Russie en unités plus petites. La véritable cible, cependant, n’est pas la Russie, mais l’Allemagne. Découvrez cet extrait d’un article de Michael Hudson sur The Unz Review :

« Le seul moyen qui reste aux diplomates américains pour bloquer les achats européens est d’inciter la Russie à une réponse militaire, puis de prétendre que la vengeance de cette réponse l’emporte sur tout intérêt économique purement national. Comme l’a expliqué la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, Victoria Nuland, lors d’un point de presse du département d’État le 27 janvier : « Si la Russie envahit l’Ukraine d’une manière ou d’une autre, Nord Stream 2 n’avancera pas. (« Les vrais adversaires de l’Amérique sont ses alliés européens et autres », The Unz Review)

Le voici en noir et blanc. L’équipe Biden veut « inciter la Russie à une réponse militaire » afin de saboter NordStream. Cela implique qu’il y aura une sorte de provocation visant à inciter Poutine à envoyer ses troupes de l’autre côté de la frontière pour défendre les Russes de souche dans la partie orientale du pays. Si Poutine mordait à l’hameçon, la réponse serait rapide et dure. Les médias dénonceront l’action comme une menace pour toute l’Europe tandis que les dirigeants du monde entier dénonceront Poutine comme le « nouvel Hitler ». C’est la stratégie de Washington en un mot, et toute la production est orchestrée avec un seul objectif en tête; rendre politiquement impossible pour le chancelier allemand Olaf Scholz de faire passer NordStream par le processus d’approbation finale.

Compte tenu de ce que nous savons de l’opposition de Washington à Nord Stream, les lecteurs peuvent se demander pourquoi plus tôt dans l’année, l’administration Biden a fait pression sur le Congrès pour qu’il n’impose PAS davantage de sanctions au projet. La réponse à cette question est simple : la politique intérieure. L’Allemagne démantèle actuellement ses centrales nucléaires et a besoin de gaz naturel pour combler le déficit énergétique. De plus, la menace de sanctions économiques est un « rebut » pour les Allemands qui y voient un signe d’ingérence étrangère. « Pourquoi les États-Unis interfèrent-ils dans nos décisions énergétiques », demande l’Allemand moyen. « Washington devrait s’occuper de ses propres affaires et rester en dehors des nôtres. » C’est précisément la réponse que l’on attendrait de toute personne raisonnable.

Ensuite, il y a ceci d’Al Jazeera :

« Les Allemands soutiennent majoritairement le projet, il n’y a qu’une partie de l’élite et des médias qui sont contre le pipeline… « Plus les États-Unis parlent de sanctionner ou critiquent le projet, plus il devient populaire dans la société allemande », a déclaré Stefan Meister, expert de la Russie et de l’Europe de l’Est au Conseil allemand des relations étrangères. (« Nord Stream 2 : pourquoi le gazoduc de la Russie vers l’Europe divise l’Occident », AlJazeera)

Ainsi, l’opinion publique est solidement derrière Nord Stream, ce qui aide à expliquer pourquoi Washington a opté pour une nouvelle approche. Les sanctions ne fonctionneront pas, alors l’Oncle Sam est passé au plan B : créer une menace extérieure suffisamment importante pour que l’Allemagne soit forcée de bloquer l’ouverture du pipeline. Franchement, la stratégie sent le désespoir, mais il faut être impressionné par la persévérance de Washington. Ils ont peut-être perdu 5 points en fin de 9e, mais ils n’ont pas encore jeté l’éponge. Ils vont lui donner une dernière chance et voir s’ils peuvent faire des progrès.

Lundi, le président Biden a tenu sa première conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison Blanche. Le battage autour de l’événement était tout simplement sans précédent. Tout a été orchestré pour fabriquer une «atmosphère de crise» que Biden a utilisée pour faire pression sur le chancelier dans le sens de la politique américaine. Plus tôt dans la semaine, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré à plusieurs reprises qu’une « invasion russe était imminente ». Ses commentaires ont été suivis par le flak du Département d’État Nick Price, estimant que les agences Intel lui avaient fourni des détails sur une prétendue opération « sous faux drapeau » soutenue par la Russie, qu’ils s’attendaient à avoir dans un proche avenir dans l’Est de l’Ukraine. L’avertissement de Price a été suivi dimanche matin par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan affirmant qu’une invasion russe pourrait se produire à tout moment, peut-être « même demain ». C’était quelques jours seulement après que l’agence Bloomberg News ait publié son titre sensationnel et totalement faux selon lequel « La Russie envahit l’Ukraine ».

Pouvez-vous voir le modèle ici? Pouvez-vous voir comment ces affirmations sans fondement ont toutes été utilisées pour faire pression sur le chancelier allemand sans méfiance qui semblait inconscient de la campagne qui lui était destinée ?

Comme on pouvait s’y attendre, le coup de grâce a été porté par le président américain lui-même. Au cours de la conférence de presse, Biden a déclaré avec insistance que,

« Si la Russie envahit… il n’y aura plus de Nord Stream 2… Nous y mettrons fin. »

Alors, maintenant, Washington définit la politique pour l’Allemagne ???

Quelle arrogance insupportable !

Le chancelier allemand a été surpris par les commentaires de Biden qui ne faisaient clairement pas partie du scénario original. Même ainsi, Scholz n’a jamais accepté d’annuler Nord Stream et a même refusé de mentionner le pipeline par son nom. Si Biden pensait pouvoir saccager le leader de la troisième économie mondiale en le coinçant dans un forum public, il s’est trompé. L’Allemagne reste déterminée à lancer Nord Stream indépendamment des éruptions potentielles dans la lointaine Ukraine. Mais cela pourrait changer à tout moment. Après tout, qui sait quelles incitations Washington pourrait planifier dans un avenir proche ? Qui sait combien de vies ils sont prêts à sacrifier pour mettre un coin entre l’Allemagne et la Russie ? Qui sait quels risques Biden est prêt à prendre pour ralentir le déclin de l’Amérique et empêcher l’émergence d’un nouvel ordre mondial « polycentrique » ? Tout peut arriver dans les semaines à venir. Rien.

Pour l’instant, l’Allemagne est dans le siège catbird. C’est à Scholz de décider comment l’affaire sera réglée. Mettra-t-il en œuvre la politique qui sert le mieux les intérêts du peuple allemand ou cédera-t-il à la torsion incessante des bras de Biden ? Tracera-t-il une nouvelle voie qui renforce de nouvelles alliances dans le couloir eurasien animé ou apportera-t-il son soutien aux ambitions géopolitiques folles de Washington ? Acceptera-t-il le rôle central de l’Allemagne dans un nouvel ordre mondial – dans lequel de nombreux centres de pouvoir émergeants partagent à parts égales la gouvernance mondiale et où les dirigeants restent indéfectiblement attachés au multilatéralisme, au développement pacifique et à la sécurité pour tous – ou tentera-t-il de soutenir le pays en lambeaux système d’après-guerre qui a manifestement dépassé sa durée de vie ?

Une chose est sûre; quelle que soit la décision de l’Allemagne, cela nous affectera tous.

Mike Whitney

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Biden dévoile les sanctions du pipeline Nord Stream 2

Washington sanctionnera la société mère derrière le pipeline et ses hauts dirigeants

© Getty Images / SOPA Images

Les États-Unis vont imposer des sanctions à l’opérateur du gazoduc Nord Stream 2 et cibler ses hauts dirigeants avec des restrictions personnelles, a déclaré mercredi le président Joe Biden dans un communiqué.

« J’ai ordonné à mon administration d’imposer des sanctions à Nord Stream 2 AG et à ses mandataires sociaux. Ces mesures sont un autre élément de notre tranche initiale de sanctions en réponse aux actions de la Russie en Ukraine », a-t-il déclaré.

Washington « n’hésitera pas » à prendre de nouvelles mesures contre la Russie si elle continue « d’aggraver » la situation, a averti Biden. Les développements en cours ont « fourni au monde une incitation écrasante à s’éloigner du gaz russe et à d’autres formes d’énergie », a-t-il affirmé, sans préciser lesdites sources d’énergie.

La nouvelle vague de sanctions anti-russes intervient après que Moscou a reconnu les républiques populaires sécessionnistes de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) en tant qu’États indépendants. La Russie a déjà signé des traités d’amitié et de coopération avec les républiques. Le parlement du pays a autorisé le président Vladimir Poutine à utiliser des forces militaires à l’étranger, ouvrant la voie au déploiement d’une éventuelle mission de maintien de la paix dans la région.

Les républiques de Donetsk et de Lougansk se sont séparées de l’Ukraine en 2014 après le renversement du gouvernement démocratiquement élu à Kiev à la suite des événements de Maïdan. Un conflit armé entre les troupes ukrainiennes envoyées pour reprendre les territoires par la force et les forces locales s’est gelé après la signature des accords de Minsk, mais les républiques et Moscou insistent sur le fait que l’Ukraine se prépare à lancer une nouvelle offensive tous azimuts, ce que Kiev dément.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Moscou réagit aux sanctions américaines

Le ministère russe des Affaires étrangères s’est engagé à réagir de manière « forte, pas nécessairement symétrique »

PHOTO DE FICHIER. © AFP / Joël SAGET

Le ministère russe des Affaires étrangères a averti mercredi dans un communiqué qu’il y aurait « une réponse forte » aux nouvelles sanctions américaines. Le président Joe Biden a annoncé mardi que Washington imposerait des mesures punitives à la Russie pour sa reconnaissance formelle de deux régions ukrainiennes séparatistes en tant que nations indépendantes.

« Il ne devrait y avoir aucun doute – il y aura une réponse forte, pas nécessairement symétrique, mais calculée dont l’impact sera ressenti par les États-Unis », a averti le ministère russe des Affaires étrangères.

La réponse de la Russie souligne que Moscou considère la dernière décision de Washington comme une « continuation des tentatives américaines de changer le cap de la Russie ». Il note également que les États-Unis persistent avec des sanctions « malgré la futilité évidente des efforts entrepris depuis de nombreuses années » dans leur tentative d’entraver le développement économique de la Russie.

Le ministère a souligné que la Russie avait prouvé qu’elle pouvait « minimiser l’impact » des mesures punitives. Si les États-Unis s’attendent à ce que leurs sanctions « affectent la détermination de la Russie à défendre ses intérêts », ils seront déçus, car cela n’arrivera jamais, a-t-il ajouté.

Mardi, le président américain Joe Biden a annoncé l’imposition de sanctions économiques à certaines des plus grandes institutions financières russes ainsi qu’à « l’élite russe et [leurs] membres de la famille ». Washington a également averti Moscou qu’il ferait face à des mesures encore plus punitives s’il « allait plus loin » avec ce que Biden a qualifié d’« invasion » de l’Ukraine.

L’annonce de Biden fait suite à la décision du président russe Vladimir Poutine lundi soir de reconnaître les deux républiques séparatistes du Donbass en tant que nations indépendantes. Mardi, le parlement russe a accordé à Poutine le pouvoir de déployer du personnel militaire russe à l’étranger ; cependant, aucune décision concernant une mission de maintien de la paix dans le Donbass n’a encore été annoncée.

LIRE PLUS: Biden cible « l’élite russe »

La crise en Ukraine a commencé en 2014, à la suite des événements du Maïdan, lorsque de violentes manifestations de rue ont renversé le gouvernement démocratiquement élu. Cela a conduit à un conflit dans l’est du pays, car deux régions ont rompu le contrôle de Kiev et se sont déclarées les républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Les républiques du Donbass demandent à Poutine une aide militaire

Les républiques nouvellement reconnues de Donetsk et de Lougansk veulent que Moscou les aide à « repousser l’agression militaire du régime ukrainien »

Des manifestants à Saint-Pétersbourg, en Russie, se rassemblent pour soutenir les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, le 23 février 2022. © AP Photo / Ivan Petro

Les républiques du Donbass nouvellement reconnues à Lougansk et Donetsk ont officiellement demandé une assistance militaire à la Russie dans des lettres publiées mercredi.

Leurs dirigeants y affirment que « l’agression » ukrainienne n’a fait qu’augmenter depuis que Moscou a reconnu les régions comme des États indépendants, en début de semaine.

Les chefs de la République populaire de Donetsk (RPD) et de la République populaire de Lougansk (RPL) ont écrit séparément au président russe Vladimir Poutine, mais les deux lettres étaient datées du mardi 22 février.

Denis Pouchiline de la RPD et son homologue de la RPL Leonid Pasechnik ont invoqué les articles trois et quatre de leurs traités nouvellement ratifiés sur la coopération et l’entraide avec la Russie, demandant à Moscou de « prêter assistance pour repousser l’agression militaire du régime ukrainien », qu’ils prétendent mener une guerre contre eux.

« L’agression ukrainienne augmente », a écrit Pushilin citant l’augmentation présumée des bombardements d’artillerie ciblant des infrastructures civiles critiques et laissant 300 000 personnes sans eau après que les principaux ouvrages hydrauliques de la république aient été touchés. Le dirigeant du DNR a affirmé que l’Ukraine poursuivait ce qu’il a appelé un « génocide » des civils, qui a apparemment forcé l’évacuation de plus de 40 000 personnes jusqu’à présent.

« Les actions du régime de Kiev témoignent qu’il n’a aucun désir d’appliquer les accords de Minsk et d’arrêter la guerre dans le Donbass », a écrit Pasechnik, ajoutant que l’Ukraine reçoit une aide militaire des États-Unis et d’autres pays occidentaux et est « orientée vers la fin du conflit avec la RPL par la force ».

Pasechnik a également noté que plus de 51 000 personnes ont été évacuées de Lougansk jusqu’à présent, dont plus de la moitié sont des enfants.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas d’offensive militaire visant les deux régions, que Kiev considère comme des territoires renégats « temporairement occupés ». L’Ukraine a également accusé la RPD et la RPL d’avoir organisé des incidents « sous fausse bannière » contre leurs propres civils pour justifier une « invasion russe ».

Donetsk et Lougansk ont déclaré leur indépendance de l’Ukraine en 2014, après que les manifestations soutenues par l’Occident se soient terminées par un coup d’État renversant le gouvernement démocratiquement élu à Kiev. Les tentatives de l’armée ukrainienne d’assujettir la région par la force ont échoué, ce qui a entraîné des cessez-le-feu difficiles signés à Minsk, en Biélorussie – d’abord en septembre 2014, puis en février 2015.

Moscou avait longtemps refusé de reconnaître les deux républiques, désignant Minsk et qualifiant le conflit d’affaire interne ukrainienne. Lundi, cependant, Poutine a déclaré que Kiev avait ouvertement refusé de se conformer aux accords de Minsk et signé un décret sur la reconnaissance « attendue depuis longtemps » de Donetsk et Lougansk.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT