C0V1D-19 V1RUS FABRIQUÉ EN LABORATOIRE PAR MODERNA ET BREVETÉ DES ANNÉES AVANT [en miroir]

Fabriquer et propager le virus, et vendre les vaccins toxiques ; Cela me rappelle la façon dont Bill Gates dirigeait Microsoft, laissant des tonnes de portes dérobées ouvertes à ses pirates pour jouer avec les ordinateurs de tout le monde, et forçant les gens à acheter vraiment son antivirus BS. C’est comme fabriquer le poison et vendre le médicament, avec une tonne d’effets secondaires, ou déclencher une guerre et vendre les armes aux deux camps. Je pense que toutes les injections qui ne sauvent pas des vies immédiates, mais plus préventives, devraient toutes être complètement interdites, et toute cette arnaque de l’industrie des vaccins devrait être détruite, et son administration traduite en justice pour crimes contre l’humanité, car l’immunité naturelle est beaucoup plus forte que n’importe quels vaccins, et tous les vaccins contiennent des poisons connus, comme le mercure, le formaldéhyde et l’aluminium, qui attaquent le cerveau et causent l’autisme et la maladie d’Alzheimer. Comme si cela ne suffisait pas, ces injections de Covid sont encore pires, contenant également de l’oxyde de graphène toxique.

Alors que les bombes tombent en Ukraine, les bombes tombent concernant les crimes par Vaccins COVID (vidéo)

Alors que les gens sont détournés vers l’Ukraine en raison de l’effondrement complet du récit CONvid-1984, la réalité est que nous voyons la vérité, plus que jamais, sortir concernant les injections mortelles de COVID, ainsi que des politiciens traîtres qui vendent les gens afin de protéger les criminels de Big Pharma. Suzanne Hamner, contributrice de SonsOfLibertyMedia.com, se joint à moi dans cet épisode pour expliquer ce qui se passe, y compris la carte de santé furtive promue aux États-Unis.

Articles, liens et vidéos mentionnés dans cet épisode.

Les adolescents se lèvent : « Je ne porterai pas de masque… Je ne prendrai pas le vaccin… Je résisterai au mal… Je me soumettrai à Dieu… Je défierai les tyrans ! (Vidéo)

Tim Brown

L’EMPIRE DU MAL: PLUS DE CŒURS JEUNES – LES BLESSURES ET LES DÉCÈS DU VACCIN COVID AUGMENTENT – SON CARNAGE !

Ils font toujours la queue pour être euthanasiés. Source:

tangentopolis (revue des commandes mondiales). Plus de vidéos que vous voudrez peut-être regarder :

La vérité indicible sur les écouvillons nasaux – Ils sont toxiques et dangereux.

L’empire du mensonge : L’UKRAINE simule des massacres de civils par les russes pour la pitié et plus d’argent de la communauté internationale

Faire semblant dans les blessures, un nouveau plus bas dans le faux président, vraiment le dictateur Zelenskyy, qui a toujours été un faux de toute façon, vraiment installé par George Soros, comme son président fantoche. Zelenskyy a arrêté des dirigeants politiques de l’opposition et des journalistes dénonçant sa corruption, bombardé des civils ukrainiens opposés à sa tyrannie et autorisé des pays étrangers à installer des laboratoires d’armes biologiques et des armes de destruction massive à l’intérieur de son pays, par provocation, juste à la frontière russe.

« L’Ukraine » Farceuse

Le gouvernement américain perd de sa crédibilité auprès des personnes informées du monde entier à chaque minute où ce mensonge irresponsable et vindicatif se poursuit. Les personnes derrière tout cela sont tordues, corrompues et désespérées. Poutine, bien qu’il ait des ficelles à tirer comme tout autre politicien, semble au moins être le seul à penser correctement. Wow, juste wow.

La vraie raison pour laquelle Poutine a attaqué l’Ukraine. Les médias mainstream et les médias sociaux ne veulent pas que vous le sachiez

La vraie raison pour laquelle Poutine attaque l’Ukraine. Les médias ne veulent pas que vous le sachiez. Ils aiment faire de Poutine le boogeyman.

Bio-laboratoires du Pentagone – Documentaire d’investigation

Bio-laboratoires du Pentagone – Documentaire d’investigation

La Bombe : trois ans avant le début de Plandemic, une séquence brevetée de Moderna a été trouvée dans un « virus » présumé

Il est assez incroyable que la seule entreprise qui nous a dit qu’elle pouvait pirater votre ADN et le manipuler, ce que Mockingbird Media a tenté de dire qu’ils n’avaient pas dit une telle chose, a en fait breveté une séquence trois ans avant le début du CONvid-1984 qui a été trouvée dans l’ADN dans le prétendu « virus », dont l’existence n’a même jamais été prouvée.

Le Daily Mail a l’histoire.

De nouveaux soupçons selon lesquels Covid aurait pu être bricolé dans un laboratoire sont apparus aujourd’hui après que des scientifiques ont découvert du matériel génétique appartenant à Moderna dans la protéine de pointe du virus.

Ils ont identifié un minuscule extrait de code identique à une partie d’un gène breveté par le fabricant de vaccins trois ans avant la pandémie.

Il a été découvert dans le site unique de clivage de la furine du SRAS-CoV-2, la partie qui le rend si efficace pour infecter les gens et le sépare des autres coronavirus.

La structure a été l’un des points focaux du débat sur l’origine du virus, certains scientifiques affirmant qu’il n’aurait pas pu être acquis naturellement.

L’équipe internationale de chercheurs suggère que le virus pourrait avoir muté pour avoir un site de clivage de la furine lors d’expériences sur des cellules humaines en laboratoire.

Ils affirment qu’il y a une chance sur trois mille milliards que la séquence de Moderna soit apparue au hasard par évolution naturelle.

Mais il y a un débat sur la question de savoir si la correspondance est aussi rare que le prétend l’étude, d’autres experts la décrivant comme une coïncidence « excentrique » plutôt qu’une « arme irréfutable ».

Le SRAS-CoV-2, qui cause le Covid, contient toutes les informations nécessaires à sa propagation dans environ 30 000 lettres de code génétique, appelées ARN. Le virus partage une séquence de 19 lettres spécifiques avec une section génétique appartenant à Moderna. Douze des lettres partagées constituent la structure du site de clivage de la furine de Covid, le reste étant une correspondance avec des nucléotides sur une partie voisine du génome.

Moderna a déposé le brevet en février 2016 dans le cadre de sa division de recherche sur le cancer, selon les dossiers. La séquence brevetée fait partie d’un gène appelé MSH3 qui est connu pour affecter la façon dont les cellules endommagées se réparent dans le corps. Il a été approuvé le 7 mars de l’année suivante.

Dans la dernière étude, publiée dans Frontiers in Virology, les chercheurs ont comparé la composition de Covid à des millions de protéines séquencées sur une base de données en ligne.

Le virus est composé de 30 000 lettres de code génétique qui contiennent les informations dont il a besoin pour se propager, appelées nucléotides.

C’est le seul coronavirus de ce type à porter 12 lettres uniques qui permettent à sa protéine de pointe d’être activée par une enzyme commune appelée furine, lui permettant de se propager facilement entre les cellules humaines.

L’analyse du génome original de Covid a révélé que le virus partage une séquence de 19 lettres spécifiques avec une section génétique appartenant à Moderna, qui compte un total de 3 300 nucléotides.

La société pharmaceutique basée aux États-Unis a déposé le brevet en février 2016 dans le cadre de sa division de recherche sur le cancer, selon les dossiers.

La séquence brevetée fait partie d’un gène appelé MSH3 qui est connu pour affecter la façon dont les cellules endommagées se réparent dans le corps.

Les scientifiques ont mis en évidence cette voie comme une cible potentielle pour de nouveaux traitements contre le cancer.

Douze des lettres partagées constituent la structure du site de clivage de la furine de Covid, le reste étant une correspondance avec des nucléotides sur une partie voisine du génome.

Écrivant dans l’article, dirigé par le Dr Balamurali Ambati, de l’Université de l’Oregon, les chercheurs ont déclaré que le code correspondant pourrait avoir été introduit à l’origine dans le génome de Covid par le biais de cellules humaines infectées exprimant le gène MSH3.

Le professeur Lawrence Young, virologue à l’Université de Warwick, a admis que la dernière découverte était intéressante mais a affirmé qu’elle n’était pas suffisamment significative pour suggérer une manipulation en laboratoire.

Nous avons couvert le fait que les prétendus tests COVID pourraient pratiquement trouver le COVID chez quiconque voyant que le SRAS-CoV-2 n’a jamais été isolé ou purifié et que la séquence générée par un ordinateur contient le génome humain 8 ! De plus, il a maintenant été confirmé que les tests ne devaient jamais déterminer le COVID mais qu’il s’agissait d’échantillons d’ADN envoyés en Chine !

Si vous n’avez pas encore compris comment vous êtes manipulé par cette arnaque, il y a de fortes chances que vous ne le sachiez jamais et que vous irez dans votre tombe un agneau conduit à l’abattoir.

Tim Brown

Nous avons toujours soutenu dans nos écrits que le SRAS-CoV-2 est le virus de la maladie COVID-19 (CoronaVirus Desease 2019], pour éviter les nombreuses manipulations, brouillages de pistes, pertes de repères et confusions scientifiques car en effet des définitions sont tout le temps changées ainsi que des appellations tout au long de la plandémie.

LE PDG DE MODERNA RÉPOND, LA SÉQUENCE DU VIRUS COVID CORRESPOND À 100 % À LA SÉQUENCE BREVETÉE PAR MODERNA EN 2016

LE PDG DE MODERNA RÉPOND, LA SÉQUENCE DU VIRUS COVID CORRESPOND À 100 % À LA SÉQUENCE BREVETÉE PAR MODERNA EN 2016

Une nouvelle étude montre que l’ARNm de Pfizer devient de l’ADN en seulement 6 heures (vidéo)

Comme achetés et payés, des chahuteurs lâches autoproclamés (se nommant eux-mêmes vérificateurs des faits) tentent de démystifier les études et les professionnels de la santé qui dénoncent les dangers des injections COVID à ARNm, la réalité commence à réveiller beaucoup de ceux qui ont été blessés ou perdu des êtres chers à cause des tirs expérimentaux mortels. Maintenant, une nouvelle étude montre que l’injection COVID à ARNm de Pfizer devient de l’ADN dans le corps en seulement 6 heures !

Matt Agorist a l’histoire du Free Thought Project.

Depuis que le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé pour la première fois dans le cadre de l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA le 11 décembre 2020, le monde a été informé que la technologie de l’ARNm utilisée dans le vaccin ne s’intégrerait pas ou ne modifierait pas l’ADN de ceux qui l’ont pris.

Il y a eu plusieurs «vérifications des faits» de cette affirmation dans plusieurs médias grand public comme Reuters, Factcheck.org et d’autres. Beaucoup d’entre eux ont entrepris de démystifier une étude pré-imprimée du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui affirmait que le nouveau coronavirus pouvait modifier l’ADN humain, mais a été mal interprété en ligne par des personnes qui affirmaient que les vaccins altéraient l’ADN.

La question est devenue très controversée car cette étude n’a pas été évaluée par des pairs et n’a rien dit sur le vaccin lui-même. C’était un cas facile à faire par les vérificateurs des faits car les auteurs n’ont jamais entrepris d’étudier les vaccins en premier lieu.

Maintenant, cependant, tout a changé avec la publication d’une nouvelle étude en provenance de Suède dans laquelle les auteurs de l’étude affirment avoir trouvé ce processus même. L’étude, intitulée « Transcription inverse intracellulaire du vaccin COVID-19 à ARNm Pfizer BioNTech BNT162b2 In Vitro dans la lignée cellulaire du foie humain », n’est pas une préimpression et a été évaluée par des pairs et publiée Current Issues in Molecular Biology 44, no. 3.

Les chercheurs ont souligné qu’il s’agit de la « première étude in vitro sur l’effet du vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2 sur la lignée cellulaire du foie humain ».

Selon les chercheurs, « les études précliniques du vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2, développé par Pfizer et BioNTech, ont montré des effets hépatiques réversibles chez les animaux ayant reçu l’injection de BNT162b2. De plus, une étude récente a montré que l’ARN du SRAS-CoV-2 peut être rétrotranscrit et intégré dans le génome des cellules humaines. Dans cette étude, nous avons étudié l’effet de BNT162b2 sur la lignée de cellules hépatiques humaines Huh7 in vitro.

Les scientifiques ont exposé des cellules hépatiques Huh7, données par un Japonais, au BNT162b2 (le vaccin Pfizer) et ont ensuite effectué un test PCR quantitatif sur l’ARN extrait des cellules. Le test PCR a été utilisé pour amplifier le matériel ARN afin que les chercheurs puissent voir l’effet, le cas échéant, du vaccin sur les cellules hépatiques.

L’effet observé était profond.

« Nous avons détecté des niveaux élevés de BNT162b2 dans les cellules Huh7 et des changements dans l’expression génique de l’élément nucléaire 1 intercalé long (LINE-1), qui est une transcriptase inverse endogène », ont écrit les chercheurs.

Pour le dire en termes simples, le vaccin a provoqué l’expression, dans une abondance anormale, du noyau des cellules d’un gène LINE-1 (communément appelé gène de ménage en raison de son rôle dans le maintien des fonctions cellulaires de base). Le gène est endogène (c’est-à-dire trouvé dans notre corps) et transcriptase inverse (ce qui signifie qu’il peut prendre un morceau d’ARN et le transformer en ADN.)

Essentiellement, le vaccin a amené les cellules hépatiques à modifier leur expression et leur distribution afin d’inverser la transcription de l’ARNm du BNT162b2 (le vaccin Pfizer) en ADN – et cela n’a pris que 6 heures.

« Dans cette étude, nous présentons des preuves que le vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2 est capable d’entrer dans la lignée de cellules hépatiques humaines Huh7 in vitro. L’ARNm de BNT162b2 est transcrit intracellulairement en ADN aussi vite que 6 h après l’exposition à BNT162b2. Un mécanisme possible de transcription inverse est la transcriptase inverse endogène LINE-1, et la distribution des protéines du noyau de LINE-1 est élevée par BNT162b2. ont déclaré les auteurs de l’étude. »

Dans l’étude, les auteurs ne tirent pas de conclusions quant aux effets nocifs d’un tel processus, mais ils avertissent qu’il « peut susciter des inquiétudes » dans des cas « d’effets secondaires génotoxiques » et suggèrent d’autres études pour exclure des effets potentiellement cancérigènes ou effets toxiques.

« Notre étude montre que BNT162b2 peut être rétrotranscrit en ADN dans la lignée de cellules hépatiques Huh7, ce qui peut susciter des inquiétudes si l’ADN dérivé de BNT162b2 peut être intégré dans le génome de l’hôte et affecter l’intégrité de l’ADN génomique, qui peut potentiellement médier les effets secondaires génotoxiques », ont averti les chercheurs.

Ils ont poursuivi: «À ce stade, nous ne savons pas si l’ADN rétrotranscrit à partir de BNT162b2 est intégré dans le génome cellulaire. D’autres études sont nécessaires pour démontrer l’effet du BNT162b2 sur l’intégrité génomique, y compris le séquençage du génome entier des cellules exposées au BNT162b2, ainsi que des tissus de sujets humains qui ont reçu le vaccin BNT162b2.»

« Pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents aux effets indésirables liés aux vaccins, des investigations cliniques ainsi que des analyses cellulaires et moléculaires sont nécessaires », ont-ils ajouté.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo très informative du Dr Mobeen Syed (DrBeen), qui explique le processus plus en profondeur.

Au cours du week-end, Suzanne Hamner a rapporté dans les articles suivants non seulement une nouvelle étude sur les coups de feu, mais aussi les plans politiques et sociaux que les politiciens et les tyrans cherchent à imposer au peuple des États-Unis.

Nous en avons parlé dans l’édition AM de lundi de la radio The Sons of Liberty.

Guerre en Ukraine 28/02/2022 : dernières infos (vidéos de combat)

Qu’est-ce qui se passe sur le front ukrainien aujourd’hui le 28 février, les dernières nouvelles des hostilités. L’Union européenne a décidé de fournir à l’Ukraine des avions de combat et des lots d’armes meurtrières. Les forces russes ont repris leur offensive contre Kiev et Kharkov. A Berdiansk, les tâches administratives sont contrôlées par l’armée russe.

Des actions sont en cours pour attirer 10 brigades des Forces armées ukrainiennes dans la chaudière de la région du Donbass. Ce sont les forces les plus prêtes au combat des Forces armées ukrainiennes. L’opération devrait se terminer aujourd’hui. L’armée russe est entrée dans Novonikolayevka et Lozovaya. La tactique de l’armée de la Fédération de Russie consiste à éliminer les principales forces ennemies. Des combats sont en cours pour l’autoroute de Jytomyr.

Les négociations vont commencer.

Des unités ukrainiennes utilisent massivement des munitions bourrées de phosphore dans la banlieue de Kiev près de l’aérodrome de Gostomel. – déclaration du ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

L’UE ne peut pas complètement déconnecter la Fédération de Russie de SWIFT, car l’économie russe est connectée aux économies d’autres pays.

Mis à jour au fur et à mesure que les nouvelles arrivent

Statut à 18h00

Statut à 13h00

Statut à 11h00

Vidéo de la défaite des avions d’attaque ukrainiens près de Kherson

Équipement logistique russe à Borodianka – à 50 km de Kiev

Le combat de Poutine

L’article de Normand Lester

https://www.journaldemontreal.com/2022/01/28/qui-larmee-canadienne-forme-t-elle-en-ukraine

La Défense se penche sur les extrémistes parmi les troupes étrangères qu’elle forme

https://lactualite.com/actualites/la-defense-se-penche-sur-les-extremistes-parmi-les-troupes-etrangeres-quelle-forme/?fr=operanews

Les drapeaux de la RPD et de la Russie ont été hissés sur Granite

Nouvelles à 20:00

28 février 2022, 22:20

La libération du village de Granitnoye, qui a été utilisé par les forces armées ukrainiennes pour frapper les zones résidentielles des colonies environnantes, permettra à leurs habitants de passer la nuit sans bombarder pour la première fois depuis de nombreuses années. Avec les unités avancées des républiques populaires, le commandant militaire Yevgeny Poddubny avance également profondément dans le territoire auparavant incontrôlé. Images exclusives dans son reportage.

Augmentation de 2000 % des décès fœtaux suite aux vaccins COVID-19, mais les CDC les recommandent toujours aux femmes enceintes

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Les actions criminelles de la FDA et du CDC pour continuer à maintenir les «vaccins» COVID-19 à ARNm sur le marché malgré des preuves accablantes qu’ils causent des dommages, avec plus d’un million de cas de décès et de blessures maintenant signalés au VAERS, le gouvernement américain. Le système de déclaration des événements indésirables des vaccins commence même maintenant à être signalé dans les médias pro-pharmaceutiques, alors que les compagnies d’assurance continuent de rendre compte de leurs données à partir de 2021, lorsque les vaccins ont été déployés, ce qui montre des augmentations spectaculaires des réclamations d’assurance-vie et d’assurance-maladie dues. aux vaccins COVID-19.

Voir:

Augmentation de 68 000 % des accidents vasculaires cérébraux alors que la FDA et le NIH étudient secrètement des rapports sur les blessures neurologiques après les vaccins COVID-19

Les réclamations de l’assurance maladie allemande montrent 31 254 décès suite aux vaccins COVID-19 alors que les statistiques officielles du gouvernement ne rapportent que 2 255

Le CDC retient les données sur les vaccins COVID-19 parce qu' »ils pourraient être mal interprétés comme étant inefficaces » et « les chiffres seraient déformés par les groupes anti-vaccins »

Les jeunes souffrent de maladies cardiaques suite à des injections COVID-19 en nombre record, car même le CDC et la FDA doivent admettre maintenant que les injections provoquent une myocardite et une péricardite. Voir:

Une nouvelle étude de la FDA et du CDC montre qu’ils savent que les vaccins COVID provoquent une myocardite chez les enfants, mais qu’ils refusent de les retirer du marché

Mais un fait qui donne à réfléchir qui est montré dans les propres données du gouvernement américain dans VAERS, que je ne vois personne d’autre vraiment rapporter, pas même dans les médias alternatifs, c’est que ces coups tuent des enfants à naître encore dans le ventre de leur mère à un rythme record, et le CDC n’a toujours pas mis à jour ses recommandations pour les vaccins COVID-19 et les femmes enceintes malgré ces données préjudiciables.

Depuis la dernière mise à jour de la base de données VAERS vendredi dernier, qui comprend des données jusqu’au 18/02/22, 3 725 décès fœtaux ont été enregistrés à la suite de vaccins COVID-19 injectés à des femmes enceintes et en âge de procréer. (Source.)

La plupart de ces décès fœtaux sont survenus après le vaccin Pfizer.

Selon le CDC, 550 millions de doses de vaccins COVID-19 ont maintenant été administrées aux États-Unis.

Cela signifie que pour 147 651 doses de vaccins COVID-19 administrées, 1 mort fœtale a été signalée dans le VAERS.

En comparaison, plus de 4 MILLIARDS (4 092 757 049) doses de vaccins ont été administrées aux États-Unis de 2006 à 2019. (Source.)

Au cours de ces 14 années, 1 369 décès fœtaux ont été signalés dans le VAERS en utilisant exactement les mêmes termes de recherche que ceux que j’ai utilisés pour trouver les décès fœtaux suite aux vaccins COVID-19, le nombre le plus élevé se produisant après les vaccins HPV de Merck. (Source.)

Cela signifie qu’il y a eu 1 mort fœtale signalée au VAERS de 2006 à 2019 pour 2 989 596 doses administrées.

Il s’agit d’une augmentation de 1 925 % des décès fœtaux après les injections COVID-19 par rapport à tous les vaccins administrés au cours d’une période de 14 ans de 2006 à 2019.

Mais la recommandation du CDC aux femmes enceintes de se faire vacciner COVID-19 n’a pas changé, même après que l’étude à laquelle elles ont fait référence a depuis été modifiée car elle était inexacte.

La vaccination contre la COVID-19 est recommandée pour les personnes qui essaient de tomber enceintes maintenant ou qui pourraient tomber enceintes à l’avenir, ainsi que leurs partenaires. De plus, toute personne enceinte, qui allaite, qui essaie de tomber enceinte maintenant ou qui pourrait tomber enceinte dans le futur devrait recevoir une injection de rappel. Le CDC recommande aux personnes qui commencent leur série de vaccins ou qui reçoivent une dose de rappel de recevoir soit Pfizer-BioNTech, soit Moderna (vaccins COVID-19 à ARNm), mais le vaccin COVID-19 J&J/Janssen peut être envisagé dans certaines situations. Il n’y a aucune recommandation pour un test de grossesse de routine avant de recevoir un vaccin COVID-19. Si vous essayez de tomber enceinte ou si vous souhaitez tomber enceinte, vous n’avez pas besoin d’éviter de recevoir un vaccin COVID-19. Celles qui essaient de tomber enceintes n’ont pas besoin d’éviter une grossesse après la vaccination COVID-19. Si vous tombez enceinte après avoir reçu votre première injection d’un vaccin COVID-19 qui nécessite deux doses (c’est-à-dire, le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech ou le vaccin COVID-19 Moderna), vous devriez recevoir votre deuxième injection pour obtenir autant de protection que possible. (Source.)

Je me demande ce que ces mères qui ont perdu leur bébé après avoir reçu un vaccin COVID-19 recommandé par le CDC diraient de ces recommandations ?

Voici quelques-uns qui ont osé rendre public leurs histoires.

Ceci provient de notre chaîne Odysée.

https://odysee.com/$/embed/Baby-deaths-sad-moms/6fd34585ea8358053c53c3d788d8e9bf8b5e0ce0?r=HG7gRzUUmuVtXmrkAZ2znX6Zrqk28BbG

Les vidéos suivantes sont toutes sur notre chaîne Bitchute.

https://www.bitchute.com/embed/tb6py80slrkU/

https://www.bitchute.com/embed/f9Qn4WDfwEma/

https://www.bitchute.com/embed/8i91cq2LTdfP/

On a dit aux médecins de ne pas faire d’autopsies sur les patients COVID-19 pour cacher la véritable cause du décès

La vidéo complète de 1h44 de Ryan Cole, MD et Robert Malone, MD du 24 février 2022 est publiée ici : https://rumble.com/vvoi7o-medical-freedom-a-second-opinion.html

« Le Dr Robert Malone et le Dr Ryan Cole se joignent au panel One Washington pour discuter des critères que le Washington State Board of Health examine pour les exigences en matière de vaccins pour les écoles et les garderies. Le panel est animé par Art Moore, rédacteur en chef du World News Daily (WND) et Rachel Harter. »

Source : Health Impact News