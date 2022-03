Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Alors que le cycle des nouvelles continue de se concentrer sur la situation en Ukraine, la FDA s’est conformée à une ordonnance du tribunal pour commencer à publier 55 000 pages de données Pfizer par mois qui ont été utilisées pour autoriser leur vaccin COVID-19 produit avec BioNTech, le premier lot étant discrètement publié hier, 1er mars.

Il y a 150 documents que le public peut maintenant télécharger ici.

L’un des documents publiés était le «paiement des frais d’utilisation des médicaments sur ordonnance» que BioNTech a payé à la FDA le 20/04/2021 pour le «vaccin à ARNm COMIRNATY COVID-19» que la FDA a ensuite approuvé en août 2021.

Ce «paiement des frais d’utilisation des médicaments sur ordonnance» était de 2 875 842,00 $. (Source.)

Un autre document intéressant que j’ai trouvé était le « COMITÉ DE SURVEILLANCE DES DONNÉES EXTERNES » trouvé ici.

Voici la raison d’être de ce « Comité Externe de Surveillance des Données » :

Ce comité externe de surveillance des données (E-DMC) (ci-après dénommé « le comité ») est un groupe consultatif d’experts unique, externe et indépendant créé pour superviser les données d’innocuité et d’efficacité du programme de vaccin BNT162. La principale justification de la création du comité est de s’assurer que des mesures de protection externes appropriées sont en place pour aider à assurer la sécurité des sujets et pour maintenir la rigueur scientifique et l’intégrité de l’étude pendant la durée de l’essai.

Le comité examinera les données d’innocuité accumulées dans toutes les études, ainsi que les données d’efficacité dans la phase 2/3 de l’étude C4591001. Le comité conseillera Pfizer concernant la sécurité des participants actuels et ceux qui n’ont pas encore été recrutés, ainsi que la validité scientifique continue de l’essai. En plus de l’examen de la sécurité par le comité, le personnel qualifié de Pfizer examinera les données de sécurité comme spécifié dans le plan d’examen de la surveillance de la sécurité et informera le comité des découvertes importantes. Les données d’efficacité de l’étude C4591001 seront mises à la disposition du comité lorsqu’une analyse intermédiaire de l’efficacité est prévue ou si cela est jugé nécessaire pour effectuer une évaluation des risques et des avantages.