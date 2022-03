DONBASS HIER AUJOURD’HUI ET DEMAIN DOCUMENTAIRE RT

Cela fait presque huit ans qu’un coup d’État inspiré par les États-Unis a divisé l’Ukraine et que la guerre a éclaté dans l’est du pays. Les républiques de Donetsk et de Lougansk, à côté de la frontière russe, sont collectivement connues sous le nom de Donbass, un centre industriel d’extraction de charbon. Les deux ont déclaré leur indépendance de Kiev en 2014 et la guerre civile a éclaté.

Il y a des charniers disséminés dans le Donbass, d’où des corps de civils sont régulièrement exhumés. Pourtant, alors que les bombardements et les tueries se poursuivaient, les médias occidentaux sont restés silencieux. Selon les estimations de l’ONU, plus de 13 000 personnes ont été tuées dans le conflit.

Les habitants du Donbass appellent cela un « génocide de la population russophone ». Kiev a interdit la langue russe de la vie quotidienne, s’efforçant de limiter son utilisation, bien que le russe soit la langue maternelle dans de vastes régions du pays.

Donbass. Hier, aujourd’hui et demain revient sur les événements qui se sont déroulés avant le début de la crise en 2014. Historiens et journalistes partagent leur point de vue sur le conflit, ses acteurs et ses motivations, tandis que des citoyens ordinaires des régions de Donetsk et de Lougansk décrivent les horreurs de guerre.

Les néo-nazis ukrainiens infiltrent TOUS LES NIVEAUX de l’armée et du gouvernement

Le spectacle Jimmy Doré

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine et les cris qui en ont résulté « Nous sommes tous l’Ukraine », beaucoup ont cherché à minimiser la prolifération des néonazis dans les groupes paramilitaires ukrainiens, les forces armées ukrainiennes et même certaines parties du gouvernement.

Comme le discutent Jimmy et Max Blumenthal de The Grayzone, les rapports sur les néo-nazis en Ukraine ne sont pas du tout exagérés, et le gouvernement Zelensky est, en fait, largement redevable à ces groupes racistes, xénophobes et anti-gays qui se vantent du « fun ». qu’ils obtiennent en se battant et en tuant.

UNE FEMME DIT LA VÉRITÉ SUR L’UKRAINE EN DIRECT SUR LES MÉDIAS FRANÇAIS. LES HÔTES SONT ÉTONNÉS…

L’Ukraine filme de fausses invasions ! Ils doivent faire de Poutine le méchant !

Croyez-vous encore ce que vous voyez à la télévision ? Vous ne pouvez même plus croire Fox !

Éteignez votre téléviseur et ne regardez que des films ! Vous pouvez sauter sur Bitchute ou Rumble pour rechercher la vérité.

Le moyen le plus simple de savoir ce qui est vrai, c’est le contraire de ce que disent les médias, le gouvernement et les riches oligarques.

S’ils sont contre quelqu’un, vous savez que c’est le gentil ! Sérieusement, c’est devenu fou et bizarre !

Vous ne pouvez pas faire confiance à tout ce que nous avons appris sur la guerre, les gens ou quoi que ce soit ! Nous allons devoir tout recommencer, une fois que la vérité commencera vraiment à sortir… pas encore là, mais une partie commence à se dévoiler.

Accrochez-vous, restez à l’écoute, ne faites confiance à personne d’autre qu’à Dieu et à votre instinct.

Votre cœur vous guidera. Et priez beaucoup. Nous ne pouvons pas laisser ces mondialistes maléfiques et riches gagner.

Je ne sais pas à 100 % – mais à peu près certain, Poutine élimine les méchants ! Il ne veut pas qu’il y ait de mal aux bons citoyens ukrainiens.

Plus, plus tard!

Lindsey Graham et John McCain visitant le bataillon AZOV et les troupes ukrainiennes en décembre 2016

Oh… Lindsey Graham, John McCain visitant le bataillon AZOV et les troupes ukrainiennes en décembre 2016.

Pourquoi?

Parce qu’il était prévu d’attaquer la Russie dans une guerre par procuration de type Syrie 2.0

« Votre combat est notre combat, 2017 sera l’année de l’OFFENSE. »

Site Web https://www.wbn32…

Les États-Unis utilisent des mercenaires pour attiser la guerre en Ukraine

L’armée ukrainienne et des conseillers américains élaborent un plan d’offensive dans le Donbass – Donetsk

Chef adjoint de la milice populaire de la République populaire de Donetsk Eduard Basurin / © Valentin Sprinchak/TASS

Selon le chef adjoint de la milice de la République populaire de Donetsk, Eduard Basurin, le commandement des forces armées ukrainiennes va redéployer dans la zone du conflit trois autres brigades.

DONETSK, 28 janvier. /TASS/. L’état-major général des forces armées ukrainiennes, sous la direction de conseillers militaires américains, prévoit une offensive dans le Donbass, a déclaré vendredi le chef adjoint de la milice de la République populaire de Donetsk, Eduard Basurin, lors d’un point de presse.

« Selon nos renseignements, l’état-major ukrainien, sous la direction de conseillers américains au ministère ukrainien de la Défense, met la touche finale à un plan d’opération offensive dans le Donbass. La date de l’agression contre les républiques populaires sera fixée lorsque les groupes d’attaque auront été créés et le plan de l’opération approuvé par le Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Le commandement des forces armées ukrainiennes, a déclaré Basurin, va redéployer dans la zone du conflit trois autres brigades – la 72e brigade d’infanterie mécanisée, la 10e brigade d’assaut de montagne et la 80e brigade d’assaut aéroportée, qui sont considérées comme les plus prêtes au combat et capables de mener des opérations offensives.

La milice populaire, a déclaré Basurin, a des preuves que les chemins de fer ukrainiens ont reçu l’ordre du ministère de la Défense de fournir des trains pour transporter le matériel militaire et le personnel des trois brigades depuis les gares de Belaya Tserkov, Kolomyia et Lvov du 3 au 10 février.

Instructeurs étrangers

Basurin a déclaré lors de la conférence de presse que la 80e brigade d’assaut aéroportée avait terminé sa formation dans un centre de formation à Starichi, dans la région de Lvov, opérant sous le déguisement du soi-disant Centre international de maintien de la paix et de la sécurité. Basurin a déclaré que la formation était menée par des instructeurs britanniques de la mission de formation Orbital. Les forces ukrainiennes ont été formées pour mener des opérations en terrain urbain. Basurin n’a pas exclu que les parachutistes formés puissent être utilisés dans des groupes d’assaut dans les zones urbaines sur le chemin de Gorlovka et Donetsk.

En outre, Basurin a déclaré que la branche de Sumy de l’organisation nationaliste ukrainienne Corps national a commencé une formation sur le terrain pour les mercenaires sous la direction de nationalistes ayant une expérience des opérations de combat lors de la répression de Kiev contre le Donbass à l’été 2014. Il a été prouvé que « participer à les militants de la formation sont des instructeurs des sociétés militaires privées américaines Forward Observation Group et Academia ».

www.tass.com/world/1394379

Traduction : MIRASTNEWS

L’armée ukrainienne détruit le QG nationaliste du bataillon nationaliste Azov à Marioupol

LES FORCES ARMÉES UKRAINIENNES DÉTRUISENT LE QUARTIER GÉNÉRAL DU BATAILLON NATIONALISTE AZOV À MARIOUPOL – RAPPORT

Le quartier général du détachement spécial d’Azov à Marioupol a été touché par le système de missiles tactiques Tochka-U par les forces armées ukrainiennes, selon la milice populaire de la RPD.

Selon le rapport, plus de 20 militants ont été tués.

« L’emplacement du quartier général d’un détachement spécial séparé « Azov » dans le sud-ouest de Marioupol a été frappé par les forces armées de l’Ukraine avec le système de missile tactique « Tochka-U ». À la suite de la frappe, plus de 20 militants et 10 pièces d’équipement ont été détruits », indique le rapport.

L’attaque était le résultat des contradictions entre le commandement de l’UAF et les commandants du bataillon Azov.

Des membres du bataillon nationaliste Azov, actuellement bloqués dans la ville de Marioupol, auraient refusé d’obéir et de coordonner leurs actions avec le commandement de l’armée ukrainienne.

Les bataillons nationalistes représentent une grande menace non seulement pour les soldats russes, mais aussi pour les civils locaux, qui ont été retenus en otage dans la ville, ainsi que pour le régime actuel à Kiev et le président Volodymir Zelenskiy. Les foules de nationalistes armés ont pris le pouvoir en Ukraine ces dernières années. Aujourd’hui, alors que les troupes russes ont pris le contrôle de plusieurs grandes villes et poursuivent leur avancée, ces membres des bataillons nationalistes ukrainiens pointeraient leurs armes sur M. Zelenskiy s’il acceptait la défaite de l’Ukraine. Pendant ce temps, le nombre de victimes augmente dans les rangs des deux belligérants, ainsi que parmi les civils.

Traduction : MIRASTNEWS

Immense manifestation de soutien à la Russie dans la capitale serbe Belgrade

Immense manifestation de soutien à la Russie dans la capitale serbe Belgrade.

Rachat de l’Ukraine de la part de Soros et des États-Unis

L’impérialisme américain a toujours faim

Plus d’enfants s’effondrent après avoir entendu un mensonge malveillant

Que le vaccin COVID-19 était sûr

LES AUSTRALIENS VACCINÉS MEURENT DE MYOCARDITE

LE RESTE DU MONDE CRIE – STOP – MYOCARDITE – DEPUIS 2 ANS. LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE A JUSTE MAINTENANT DÉCIDÉ DE VOUS LE DIRE MAIS HÉ – MUSELEZ-VOUS COMME UN CHIEN ET ALLEZ RECHERCHER VOTRE BOOSTER 1 PIQÛRE 2 PIQURE 3 PIQURE 4 COMBIEN DE PIQURES AVANT QUE JE TOUCHE LE SOL ?

La Russie affirme que les États-Unis exploitent des biolabs dans les pays voisins, y compris la Géorgie

10/5/2018. Un autre article sur le biolab Lugar.

LE VIDAGE DES DONNÉES SUR LES VACCINS COVID DE PFIZER COMMENCE

Grâce à l’avocat de l’ICAN, Aaron Siri, qui travaille au nom des professionnels de la santé publique et de la médecine pour la transparence, le public disposera désormais des documents que Pfizer a fournis à la FDA pour approbation, car des versions régulières seront désormais disponibles. Le HighWire commence sa première enquête sur les fichiers.

LES AMÉRICAINS ONT FAIT KIRIL PETKOV PRÉSIDENT BULGARE. REGARDEZ L’AMOUR DE LA NATION

https://www.bitchute.com/video/pdEiVlCY7dMz/ – Je vous l’avais dit.

[Lundi Investigation] Les États-Unis à la Conquête de l’Est de l’Europe

Ce documentaire se focalise sur les mouvements de jeunes qui ont renversé des gouvernements dans des pays comme la Géorgie, l’Ukraine, la Serbie, le Kirghizstan et autres anciens pays socialistes de l’Europe de l’Est, il montre comment, dans les endroits où les partis politiques étaient discrédités, des mouvements estudiantins financés par des organisations américaines comme la NED, l’USAID, le Fonds National pour la Démocratie, l’Institut Républicain International, l’Institut Démocrate International, Freedom House, etc., ont reçu l’aide qui a permis de renverser leurs gouvernements.

Les nationalistes élaborent un nouveau plan pour tuer des civils devant les caméras

Des nationalistes ukrainiens préparent une provocation impliquant des reporters occidentaux à Kharkov

Comme il est rapporté, la provocation vise à provoquer des tirs de réponse des forces russes dans les zones résidentielles.

MOSCOU, 4 mars. /TASS/. Des journalistes occidentaux participeront à une provocation préparée par des nationalistes ukrainiens à Kharkov, a déclaré vendredi aux journalistes le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov.

« Les nationalistes ukrainiens préparent une provocation à Kharkov avec la participation de journalistes occidentaux », a déclaré Konashenkov.

Selon des informations confirmées, plusieurs systèmes de lance-roquettes ont été déployés entre des immeubles résidentiels de la rue Zhylyardi dans le district de Kievsky à Kharkov ; pendant ce temps, les résidents locaux, qui comprennent également des enfants, n’ont pas été autorisés à quitter leur domicile, a déclaré Konashenkov.

« Les systèmes sont actuellement prêts à bombarder les forces armées russes à l’extérieur de la ville », a noté Konashenkov.

Selon le général de division, la provocation vise à provoquer des tirs de riposte des forces russes sur les zones résidentielles, à les filmer et à remettre les images aux reporters occidentaux.

tass.com/politics/1416925

L’Ukraine cible son propre peuple, pas l’armée russe.

Nous savons tous que c’est vrai, mais c’est bien d’avoir une confirmation sur le terrain. L’Occident s’attendait à ce que ce journaliste le blanchisse, et elle ne l’a pas fait. Et évidemment, la vidéo en haut de cette page appuie certainement sa déclaration.

Après cela, elle sera sans aucun doute une « victime de guerre de la Russie » morte ou vivante parce qu' »ils » ne peuvent pas permettre « ça » à l’antenne.

www.jimstone.is

Traduction : MIRASTNEWS

RECONNAISSANCE DES VACCINS : plus de 66 % des Israéliens « entièrement vaccinés » souffrent désormais d’effets indésirables

Un autre holocauste est en train d’arriver au peuple juif, cette fois aux mains de Tony Fauci, Donald Trump, Joe Biden, Albert Bourla de Pfizer et de tous les autres mondialistes qui poussent au vaccin qui leur ont imposé des « vaccins » (Covid-19) contre le coronavirus de Wuhan et le reste du monde.

Selon de nouveaux rapports, la grande majorité des Israéliens «entièrement vaccinés» souffrent maintenant de réactions indésirables, dont beaucoup sont graves, à cause des injections. Les corps s’entassent, en d’autres termes.

Le ministère israélien de la Santé a publié les données d’une récente enquête montrant que plus de 66 % des Israéliens qui ont été complètement injectés, puis « boostés », ont subi une sorte de réaction aux injections qui a rendu la vie normale beaucoup plus difficile.

Quelque 2 049 citoyens ont été interrogés trois à quatre semaines après avoir reçu une troisième «dose» d’un vaccin contre la grippe Fauci sur ce qu’ils ressentent maintenant. La plupart d’entre eux ont révélé qu’ils se sentaient très mal et environ la moitié d’entre eux affirment qu’il est maintenant exceptionnellement difficile d’effectuer des activités quotidiennes normales.

L’enquête a été menée par téléphone en septembre et octobre 2021. Seules les personnes âgées de 18 ans et plus qui avaient récemment été piquées avec une troisième aiguille Covid dans un délai de 21 à 30 jours après avoir reçu les deux premières aiguilles ont été incluses dans les résultats.

Les événements indésirables signalés par ce groupe démographique allaient de légers à graves. De nombreuses femmes, par exemple, ont déclaré qu’elles souffraient désormais d’irrégularités menstruelles, tandis que certaines ont même dû être hospitalisées. Il s’avère que les répondants les plus blessés par coups étaient des femmes et des jeunes.

« Les effets secondaires les plus courants chez les femmes étaient les irrégularités menstruelles », a rapporté LifeSiteNews.

« Les symptômes les plus signalés étaient des retards de menstruation (37,8 %), une augmentation des saignements menstruels (31,1 %), des menstruations prématurées (28,9 %), une durée de saignement plus longue (26,7 %) et des douleurs menstruelles sévères (20 %). »

Les «vaccins» Covid ont tué 260 fois plus de jeunes qu’ils ne seraient morts si tout le monde n’était pas vacciné

Israël, comme nous l’avons signalé l’année dernière, a imposé l’un des mandats de piratage les plus agressifs au monde. Le pays a également émis un « laissez-passer vert » pour vérifier la preuve d’injection comme condition d’entrée dans les théâtres, restaurants et autres lieux publics.

On a dit aux Israéliens qu’ils devaient maintenant être « boostés » à peu près pour toujours afin de rester « protégés » contre l’infection de Wuhan. Et maintenant, les conséquences de cette politique se présentent comme une scie sauteuse.

« Israël a été l’un des premiers pays au monde à lancer une campagne nationale de vaccination de rappel ; cela a commencé en août de l’année dernière », a ajouté LifeSiteNews.

« Néanmoins, des infections dites » révolutionnaires « ont continué à se produire parmi ceux qui ont reçu les injections complémentaires. »

Au cours de la première semaine de la campagne de rappel d’Israël, le gouvernement a signalé que 14 personnes qui se sont précipitées pour obéir dans le cadre de la «vague» initiale de conformité ont immédiatement été testées «positives» pour la Covid par la suite. Depuis lors, le nombre de blessés graves et de décès parmi les Israéliens boostés a explosé.

Une autre étude récente a révélé que le taux de mortalité chez les personnes âgées qui ont été piquées avec l’injection à ARNm de Pfizer est 40 fois plus élevé que ce qu’il aurait été si tout le monde n’avait pas été vacciné.

Le même ensemble de données a révélé que le taux de mortalité chez les jeunes est encore plus élevé, atteignant 260 fois plus qu’il ne l’aurait été si tous les jeunes avaient laissé leur système immunitaire seul.

« 75 ans plus tard… La vérité est plus étrange que la fiction », a écrit quelqu’un en réponse à un article sur cette dernière étude, faisant référence à l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale.

« De toutes les nations de la planète, je n’aurais jamais imaginé qu’Israël forcerait ses citoyens à subir des manipulations génétiques – appelées par euphémisme le « vaccin », ou à être traités comme des lépreux. Amenez les bétaillères ! »

Plus d’informations sur le vaccin contre la grippe Fauci peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

LifeSiteNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

La communauté internationale demande une enquête sur la Russie pour « crimes de guerre », mais pas sur les États-Unis pour le financement de plusieurs laboratoires d’armes biologiques dans le monde

Alors que les forces russes continuent d’affluer vers l’Ukraine voisine, elles ont commencé à utiliser des armes plus lourdes et à intensifier les bombardements et les attaques de missiles, mais ce faisant, les troupes de Vladimir Poutine ont peut-être violé le droit international régissant la guerre.

En tant que tel, la communauté internationale cherche à faire enquêter sur le recours à la force par la Russie et à le sanctionner potentiellement en tant que « crimes de guerre », selon des informations publiées cette semaine.

NBC News a noté:

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a condamné ce qu’il a qualifié de « frappes de missiles russes barbares » dans le centre de Kharkiv mardi matin et a appelé la communauté internationale à « faire plus ».

Dans un tweet, Dmytro Kuleba a accusé le président russe Vladimir Poutine de crimes de guerre à la suite de l’incident.

Le tweet contenait un clip vidéo d’une explosion massive dans un bâtiment gouvernemental alors que des véhicules passaient.

Frappes de missiles russes barbares sur la place centrale de la Liberté et les quartiers résidentiels de Kharkiv. Poutine est incapable de briser l’Ukraine. Il commet plus de crimes de guerre par fureur, assassine des civils innocents. Le monde peut et doit faire plus. AUGMENTEZ LA PRESSION, ISOLEZ COMPLÈTEMENT LA RUSSIE ! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

– Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1er mars 2022

« Poutine est incapable de briser l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Il commet plus de crimes de guerre par fureur, assassine des civils innocents. »

« Le monde peut et doit faire plus », a-t-il dit, tout en appelant la communauté internationale à « AUGMENTER LA PRESSION, ISOLER COMPLÈTEMENT LA RUSSIE !

En réponse, la Cour pénale internationale s’est engagée à enquêter pour savoir si la Russie est coupable de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité – non pas que la Cour ait le pouvoir d’appliquer sa décision si elle devait déclarer la Russie coupable.

Cela dit, il est étonnant qu’il n’y ait aucun appel pour que les États-Unis fassent l’objet d’une enquête pour des violations similaires après que des rapports ont indiqué que le gouvernement américain a, pendant des années, financé plus de deux douzaines de laboratoires d’armes biologiques, dont certains mènent des recherches dangereuses sur le gain de fonction comme celle-ci qui a créé le « bug » COVID-19. Et voilà, l’un de ces laboratoires se trouve en Ukraine.

Le financement de ces laboratoires est en violation directe de la Convention des Nations Unies, bien que l’armée américaine ait été activement impliquée dans le développement de toxines mortelles, de bactéries et de virus dans des laboratoires de 25 pays différents ; Outre l’Ukraine, les laboratoires contrôlés par le Pentagone sont situés dans l’ancienne Géorgie soviétique, en Irak, en Jordanie, en Afghanistan, au Pakistan, en Azerbaïdjan, au Laos, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, en Malaisie, aux Philippines, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Cameroun, au Sénégal, en Guinée. , Sierra Leone, Libéria, Afrique du Sud et Côte d’Ivoire.

Les laboratoires seraient liés à un programme militaire de 2,1 milliards de dollars géré par la Defense Threat Reduction Agency, tandis que le programme lui-même est connu sous le nom de Cooperative Biological Engagement Program ou CBEP.

« Dans l’ancien pays de l’Union soviétique, l’Ukraine, le Pentagone finance 11 bio-laboratoires choquants par l’intermédiaire de l’Agence de réduction des menaces (DTRA) du ministère de la Défense (DoD). Contrairement à ce que son nom l’indique, le DTRA ne réduit pas les menaces ; il en crée davantage en finançant de nouveaux bio-laboratoires », a rapporté Natural News cette semaine.

« L’Ukraine n’a aucun contrôle sur les bio-laboratoires militaires sur son propre territoire », rapporte le blog Exploring Real History.

« Selon l’accord de 2005 entre le DoD américain et le ministère ukrainien de la Santé, il est interdit au gouvernement ukrainien de divulguer publiquement des informations sensibles sur le programme américain et l’Ukraine est obligée de transférer au département américain de la Défense (DoD) des agents pathogènes dangereux. pour la recherche biologique.

En partenariat avec le Canada, la Suède et l’Ukraine, les États-Unis ont conçu un protocole pour développer ces armes de destruction massive à un endroit connu sous le nom de Centre scientifique et technologique en Ukraine. C’est une organisation internationale que le gouvernement américain finance principalement et qui a reçu un statut diplomatique. Officiellement, le centre soutient des scientifiques qui ont autrefois travaillé dans les programmes d’armes biologiques de l’Union soviétique.

« Au cours des deux dernières décennies, le STCU a investi plus de 285 millions de dollars dans le financement de quelque 1 850 projets de scientifiques qui avaient auparavant participé à la création d’armes de destruction massive », a rapporté Natural News.

Donc, des crimes de guerre pour les États-Unis et la Russie ?

Les sources comprennent :

NaturalNews.com

NBCNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

