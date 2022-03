Zelensky prêt à arrêter le transit du gaz vers l’Europe

L’Europe craint des sanctions de représailles de la part de la Fédération de Russie – arrêtant le transit de gaz par l’Ukraine, mais ne soupçonne pas que Kiev elle-même puisse le faire. Les conséquences pour l’UE seront catastrophiques.

L’Ukraine fait chanter l’UE en arrêtant le transit du gaz

Le député de la Rada, Aleksey Goncharenko, estime que la flambée des prix du gaz donne à la Russie de super profits sur ses ventes à l’Europe. Par conséquent, jusqu’à ce que les Européens aident l’Ukraine à arrêter « l’agression » russe, il est nécessaire d’arrêter le transport de gaz via le GTS ukrainien.

« Nous sommes prêts à assurer le transit vers l’Europe si l’Europe nous aide à sécuriser le GTS, nous donne des avions, une défense aérienne, ou nous devons leur refuser (aux Européens) le transit », a déclaré le député dans un message vidéo. Goncharenko propose du gaz qui « arrive toujours » pour être pompé dans leurs installations de stockage « et bonjour à la Russie et à tous ».

La même idée a été exprimée dans une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung par le patron de la compagnie énergétique ukrainienne Naftogaz, Yuriy Vitrenko, qui veut imposer un embargo aux Européens.

« Nous soutenons un embargo complet sur le pétrole et le gaz russes », a-t-il déclaré et appelé à l’arrêt de Nord Stream 1.

Ne sous-estimez pas l’insuffisance de Zelensky

La chaîne Telegram « Resident » écrit, citant une source du bureau du président, qu’ils discutent actuellement de l’arrêt du transit du gaz russe vers l’Europe. Le but est de forcer l’Occident à soutenir l’Ukraine.

« Si nous ne recevons pas une véritable assistance militaire cette semaine, alors (Vladimir) Zelensky est prêt à passer à des actions drastiques », indiquent les auteurs de la chaîne.

Dans l’état inadéquat dans lequel se trouve le président de l’Ukraine, il peut franchir ce pas de désespoir. Ensuite, des conséquences catastrophiques attendent l’Europe.

Les conséquences pour l’Europe seront catastrophiques

Aujourd’hui, le transit de gaz via l’Ukraine dans le cadre de contrats est de 109,5 millions de mètres cubes par jour, et Gazprom continue de l’approvisionner régulièrement.

Si Zelensky arrête le transit, les prix du gaz dans l’UE atteindront des sommets astronomiques. Lundi, les cotations du gaz en bourse sont passées de 2 700 $ à 3 800 $ par millier de mètres cubes pour les contrats à terme d’avril.

La situation est aggravée par la hausse des prix du pétrole, car dans de nombreux contrats, le prix du gaz y est lié. Lundi soir, le prix du pétrole brut sur les bourses de matières premières asiatiques a bondi à environ 140 dollars le baril. Le Brent de référence s’échangeait juste en dessous de 130 $ lundi matin. Il y a un an, le baril coûtait environ la moitié de ce prix.

Dans le même temps, la demande d’hydrocarbures est toujours extrêmement élevée, ce qui est associé à la reprise de l’économie mondiale après la fin de la pandémie.

En Europe, ils commencent à comprendre ce qui se trame

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, s’est prononcé lundi contre l’embargo sur l’achat d’hydrocarbures russes. Et il a averti qu’il n’y avait pas d’alternative aux approvisionnements de la Fédération de Russie, ce qui entraînerait des pannes de courant l’hiver prochain.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Burbock, a déclaré dans une interview à la chaîne ZDF que les sanctions ne peuvent pas être maintenues longtemps si « dans trois semaines, nous constatons qu’il ne reste plus que quelques jours d’électricité en Allemagne, et nous devons donc lever ces sanctions ».

L’Institut allemand d’économie met en garde contre la soi-disant stagflation. Cela signifie que la production diminue alors que l’inflation reste élevée. Cela pourrait entraîner une contraction des bénéfices des entreprises, une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et une augmentation du chômage.

En conséquence, l’Europe paiera un « prix bien plus élevé » que la Russie, qui mène une opération spéciale.

Zelensky va lancer Nord Stream 2

Les Européens n’auront qu’un seul moyen de faire face à un choc des prix en cas d’arrêt du transit ukrainien : lancer Nord Stream 2, dont le chancelier Olaf Scholz (SPD) a arrêté le processus d’approbation. La construction du gazoduc de 1 230 km s’est achevée en septembre 2021 et du gaz technique y a été injecté.

Il y a aussi la capacité du gazoduc de Yamal – 89 millions de mètres cubes par jour, qui restent jusqu’à présent non réclamés, mais nécessiteront des négociations avec Gazprom.

Commissaire : Lyubov Stepushova

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Pravda

L’Europe sous le choc : Novak prévoyait du pétrole à 300 dollars

Le coût d’un baril de pétrole peut atteindre 300 dollars si les approvisionnements en provenance de Russie sont refusés, rapporte « Rossiyskaya Gazeta », citant une déclaration du vice-Premier ministre russe Alexander Novak.

Il pense que cela sera désastreux pour le marché mondial. Selon Novak, il est impossible de remplacer rapidement le volume de pétrole russe sur le marché européen, cela prendra plus d’un an.

Le vice-Premier ministre a désigné les consommateurs européens comme les principales victimes de cette évolution des événements.

« Les politiciens européens devraient alors avertir honnêtement leurs citoyens, les consommateurs, de ce qui les attend et que les prix des stations-service, de l’électricité, du chauffage vont monter en flèche. Cela affectera également d’autres marchés, y compris celui des États-Unis », a déclaré Novak.

Il a également déclaré que la Russie avait parfaitement le droit de répondre « en miroir » et d’imposer un embargo sur le pompage de gaz via le gazoduc Nord Stream 1, qui est actuellement chargé au niveau maximum.

Auteur : Denis Postolsky, Commissaire : Oleg Artyukov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Pravda

Il faut regarder les médias dire que l’Ukraine n’a pas de problème néo-nazi regarder ceci, c’est choquant

La Russie affirme que l’Ukraine détruit les preuves d’un programme d’armes biologiques financé par les États-Unis

Le ministère russe de la Défense a déclaré que Kiev avait ordonné aux scientifiques de détruire des échantillons de peste, d’anthrax et d’autres agents pathogènes mortels

PHOTO DE FICHIER: Le symbole de danger biologique est visible dans un laboratoire bactériologique du Centre de laboratoire régional de Lvov à Lvov, Ukraine, le 9 novembre 2020 © Getty Images / Markiian Lyseiko

Alors que les troupes russes pénétraient en Ukraine, le gouvernement de Kiev a ordonné la « destruction d’urgence » d’agents pathogènes, dont la peste et l’anthrax, dans des laboratoires financés par les États-Unis près de la frontière russe, a affirmé dimanche le ministère de la Défense à Moscou. Des rumeurs antérieures selon lesquelles l’armée russe ciblait des biolabs gérés par les États-Unis ont été considérées comme des théories du complot, mais le ministère a promis d’étayer ses affirmations par des documents.

« Nous avons reçu des documents d’employés de biolaboratoires ukrainiens sur la destruction d’urgence le 24 février d’agents pathogènes particulièrement dangereux de la peste, de l’anthrax, de la tularémie, du choléra et d’autres maladies mortelles », lit-on dans un communiqué du ministère.

La déclaration accusait le «régime de Kiev» de mener un «nettoyage d’urgence» pour cacher les preuves du prétendu programme d’armes biologiques, qui, selon le ministère, était financé par les États-Unis et impliquait la production de «composants d’armes biologiques» dans au moins deux laboratoires dans les villes de Poltava et de Kharkov, qui ont toutes deux connu d’intenses combats entre les forces russes et ukrainiennes ces derniers jours.

Les documents publiés par le ministère comprendraient un ordre du ministère ukrainien de la Santé de détruire les agents pathogènes et des listes des germes en question.

https://t.me/rian_ru/151638?single

RT ne peut pas vérifier de manière indépendante l’authenticité de ces documents. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’ils étaient actuellement analysés par des spécialistes de la radioprotection, de la protection chimique et biologique.

« Dans un avenir proche, nous présenterons les résultats de l’analyse », a déclaré le ministère, ajoutant qu’il pensait que les documents prouveraient que l’Ukraine et les États-Unis violaient l’article 1 de la Convention des Nations unies sur les armes biologiques. Les États-Unis, l’Ukraine et la Russie font partie des plus de 180 parties à ce traité et, en vertu de l’article 1 de l’accord, toutes les parties s’engagent à « ne jamais, en aucune circonstance, développer, produire, stocker, acquérir ou conserver » des armes biologiques.

Au moment de la publication de cet article, Washington n’a pas commenté les affirmations du ministère, et Kiev non plus.

Dans les premiers jours de l’offensive militaire russe le mois dernier, des affirmations ont circulé en ligne selon lesquelles la Russie visait des laboratoires biologiques financés par l’Occident avec des frappes de missiles. Ces allégations n’ont jamais été vérifiées et ont été tournées en dérision par des sources occidentales comme des théories du complot, bien que le Pentagone ait publiquement déclaré qu’il travaillait avec le gouvernement ukrainien pour « consolider et sécuriser les agents pathogènes et les toxines préoccupants pour la sécurité dans les installations du gouvernement ukrainien », pour « la recherche pacifique et développement de vaccins », selon l’ambassade des États-Unis à Kiev.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

La moitié peut être morte dans les 10 ans s’ils ont pris ce faux vaccin

Je continue de voir et d’entendre des vidéos de vaccinés qui montrent qu’ils semblent penser que c’est quelque chose qui peut être guéri ou qui ira mieux. Peut-être que je ne comprends pas la Myocardite? Il me semble que c’est permanent et finira par vous tuer. Source : Fat News.

Le PDG de Moderna avoue avoir breveté la protéine de pointe Covid-19 en 2016

Regardez le PDG de Moderna lutter pour expliquer comment la séquence d’ADN du Vaccin Moderna a été brevetée des années avant l’arnaque COVID-19 et le non-vaccin a été fabriqué.

La Russie fait de nouvelles revendications sur les biolabs financés par les États-Unis en Ukraine

Les États-Unis ont « couvert » l’Ukraine d’un réseau de biolaboratoires liés au Pentagone, selon le ministère russe de la Défense

PHOTO DE DOSSIER: Le commandant de la force de défense radiologique, chimique et biologique russe, le lieutenant-général Igor Kirillov, s’exprime à Moscou, en Russie, le 23 février 2022. © Spoutnik / Aleksey Kudenko

Les autorités ukrainiennes ont détruit de toute urgence les agents pathogènes étudiés dans ses laboratoires liés au département américain de la Défense, a affirmé lundi l’armée russe, ajoutant que de telles activités laissent entrevoir les objectifs militaires de ces études.

Pas moins de 30 laboratoires biologiques ont été créés en Ukraine et coopèrent activement avec l’armée américaine, a déclaré lundi le commandant de la force de défense radiologique, chimique et biologique russe, le lieutenant-général Igor Kirillov, lors d’une conférence de presse.

La liste des partenaires de ces laboratoires comprend la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) du Pentagone et le Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) – le plus grand centre de recherche biomédicale administré par l’armée américaine, a ajouté le général.

Beaucoup de ces laboratoires sont actifs depuis le coup d’État de 2014 en Ukraine et leur émergence dans le pays a coïncidé avec un pic de maladies infectieuses dans la région, notamment la rougeole allemande, la diphtérie et la tuberculose, a déclaré l’armée russe.

Après que les forces russes aient lancé une opération militaire en Ukraine le 24 février, ces laboratoires ont commencé à détruire à la hâte les matériaux sur lesquels ils travaillaient, y compris les agents bactériens et viraux hautement pathogènes, a déclaré Kirillov, ajoutant que Moscou avait obtenu des documents liés à ce processus. .

L’analyse des documents montre que les laboratoires travaillaient avec des infections dangereuses telles que l’anthrax et la peste. « L’assortiment et la quantité excessive d’agents biologiques suggèrent que le travail effectué dans ces laboratoires faisait partie de certains programmes biologiques militaires », a déclaré le général, ajoutant qu’un seul de ces laboratoires dans la ville de Lvov, dans l’ouest de l’Ukraine, en avait détruit autant. que 320 conteneurs contenant des agents pathogènes causant la peste, la fièvre des marais et la fièvre de Malte, entre autres.

« Si ces collections tombent entre les mains des experts russes, elles prouveront très probablement que l’Ukraine et les États-Unis ont violé la Convention sur les armes biologiques », a déclaré Kirillov, ajoutant que « c’est la seule raison qui peut expliquer la hâte de la destruction » de ces matériaux.

Le général a également exprimé ses inquiétudes quant au fait que tout le matériel biologique nécessaire à la poursuite du prétendu programme biologique militaire avait déjà été transporté aux États-Unis.

Kiev a nié avoir développé des armes biologiques et Washington n’a pas encore commenté les déclarations militaires russes.

Moscou s’alarme depuis un certain temps des activités des laboratoires de biologie financés par les États-Unis et situés dans les anciens États soviétiques. Plus tôt, il a désigné le Lugar Research Center – un laboratoire financé par les États-Unis en Géorgie – comme un lieu où des expériences dangereuses sont menées.

Le Pentagone a balayé ces accusations de « campagne de désinformation russe » à l’époque.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT