Les vaccinés meurent en Grande-Bretagne + Forces armées ukrainiennes et leur bataillon néo-nazi se faisant des civils du Donbass 2014 à 2021 pt 1

De nouveaux chiffres britanniques lèvent des drapeaux rouges vifs sur la direction de Covid dans les pays riches qui ont utilisé des injections d’ARNm et d’ADN pour tenter de vaincre le coronavirus l’année dernière.

Les hospitalisations et les décès restent obstinément élevés et surviennent majoritairement chez les personnes vaccinées. En février, 90 % des 1 000 Britanniques qui mouraient chaque semaine de Covid étaient vaccinés.

Les nouvelles infections sont non seulement beaucoup plus élevées qu’elles ne l’étaient avant l’émergence de la variante Omicron, mais elles augmentent à nouveau après une brève chute en février. Et même les rappels semblent n’offrir aucune protection contre les hospitalisations chez les jeunes.

Les données britanniques sont cruciales à la fois parce que la Grande-Bretagne a vacciné et renforcé tôt et parce que ses ensembles de données sont beaucoup plus complets et moins politisés que ceux des États-Unis.

Jour après jour, semaine après semaine, les chiffres deviennent de plus en plus inquiétants. Ils laissent entendre que les injections d’ARNm et d’ADN peuvent avoir ralenti, voire complètement arrêtées, la progression naturelle vers l’immunité collective qui s’est produite lors d’épidémies de virus respiratoires antérieures.

En fait, la Grande-Bretagne rapporte maintenant que 99% des adultes ont des anticorps contre Covid, principalement à la suite d’une vaccination. Ce niveau est bien plus élevé que ce que les épidémiologistes pensaient être nécessaires pour soutenir l’immunité collective. Pourtant, les infections, les hospitalisations et les décès de Covid se poursuivent sans relâche. Près de 12 000 Britanniques sont désormais hospitalisés avec Covid, plus qu’à la même époque l’an dernier.

Le tableau le plus étonnant est celui-ci. Chaque semaine, le gouvernement britannique publie un «rapport de surveillance» qui inclut les décès de Covid par statut vaccinal.

SOURCE (lire ci-dessous)

Au cours des quatre semaines se terminant le 27 février, 397 Britanniques non vaccinés sont morts de Covid, contre 3 512 qui ont été vaccinés. En utilisant une définition plus large, qui peut inclure davantage de décès accidentels non liés aux infections à Covid, les chiffres sont encore pires, avec 5 871 personnes vaccinées décédées contre 570 non vaccinées. (Les États-Unis ne fournissent pas publiquement ces données ; il n’est même pas clair que les autorités de santé publique américaines les collectent de manière exhaustive.)

Le rapport montre également pour la première fois que les adultes de moins de 50 ans sont désormais tout aussi susceptibles d’être hospitalisés pour Covid qu’ils soient boostés ou non vaccinés. Le rapport ne fournit pas d’estimation d’hospitalisation similaire pour les personnes vaccinées mais non boostées, mais sur la base des chiffres bruts qu’il fournit, ces taux sont les plus élevés de tous.

Pendant ce temps, les nouvelles infections à Covid ont presque doublé en Grande-Bretagne au cours des deux dernières semaines et dépassent désormais les 60 000 par jour. Les médias britanniques ont lié la montée à la «journée de la liberté» britannique le 24 février, qui a marqué la fin légale des restrictions de Covid.

Mais la Grande-Bretagne s’était déjà rapprochée de la normalité tout au long du mois de février et les cas diminuaient fortement. Il n’est pas clair que la fin légale des restrictions ait fait une grande différence sur le plan du comportement.

La Grande-Bretagne n’est pas seule.

Bien que les médias d’élite aient fortement réduit l’importance des reportages sur Covid, l’épidémie se poursuit sans relâche dans les pays avancés. En Europe et aux États-Unis, les taux globaux de mortalité et d’hospitalisation restent élevés alors que l’épidémie entre dans son troisième printemps. Pendant ce temps, en Corée du Sud et au Japon, qui ont largement évité de graves problèmes avant les vaccinations par ARNm et la variante Omicron, les infections montent en flèche et les décès suivent.

En revanche, de nombreux pays plus pauvres qui utilisaient des vaccins à « virus inactivés » plus anciens, ou qui affichaient de faibles taux de vaccination globaux, ont vu leurs épidémies de coronavirus progresser selon un schéma plus traditionnel.

Les infections ont augmenté puis diminué rapidement en vagues saisonnières distinctes. Omicron n’a pas provoqué de pics inédits de nouvelles infections – probablement parce que l’immunité antérieure contre l’infection naturelle est beaucoup plus large et plus précieuse contre Omicron que la protection générée par le vaccin.

Voici l’Inde, par exemple :

L’Inde sous-teste sans aucun doute les cas de Covid par rapport aux pays occidentaux, mais la tendance est claire. Pendant ce temps, avec une population un vingtième plus grande, la Grande-Bretagne compte désormais plus de décès de Covid signalés, plus de 10 fois plus d’infections, et ne montre aucun signe de sortie de son épidémie.

Grande-Bretagne :

Waste Of Time To Keep Vaccinating People Claims Former Head of UK Vaccine Taskforce

A very reputed physician from the UK has correlated the term “waste of time” with the vaccination. Dr. Clive Dix who has a different perspective on the implementation of the vaccine discusses his opinions.

GreatGameIndia

Lorsque les piqûres à ARNm ont commencé à être disponibles en décembre 2020, les défenseurs des vaccins ont prédit que les pays pauvres qui n’y avaient pas accès feraient face à la misère des épidémies incessantes de Covid, tandis que les nations riches émergeraient rapidement.

Quinze mois plus tard, l’inverse semble être le cas.

Alex Berenson est un ancien journaliste du New York Times et l’auteur de 13 romans, de trois livres de non-fiction et des livrets Unreported Truths. Son dernier livre, PANDEMIA, sur le coronavirus et notre réponse à celui-ci, a été publié le 30 novembre. Cet article a été initialement publié sur son Substack.

Lire le document complet ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

DOUG CAMERON – PARALYSÉ À PARTIR DE LA TAILLE APRÈS LE VACCIN POISON J&J

Peut-être qu’il en sait plus maintenant. Cependant, ils sont encore très ignorants. Ils n’ont aucune idée que cela leur a été fait exprès. Aucune idée du fonctionnement de ce système ignoble. Pourquoi cela a été fait. Écoutez à quel point ils savent peu de choses sur le fait d’avoir été tués lentement exprès. « Un simple test Covid m’aurait évité de me faire vacciner ». Sainte vache. J’ai de la sympathie pour lui. C’est une honte que tant de gens aient été si blessés à cause de la confiance et de l’ignorance. Je remercie chaque jour notre créateur de m’avoir ouvert les yeux sur la vérité, même si cela a été extrêmement difficile.

La vidéo date de 2021. Source : BLESSURES COVID VAX

Forces armées ukrainiennes et leur bataillon néo-nazi se faisant des civils du Donbass 2014 à 2021 pt 1

La guerre en Ukraine dure depuis 2014. Ceci est étayé par les données de l’OSCE. Voici ce que les forces armées ukrainiennes et leurs formations de bataillons néo-nazis ont fait subir aux civils du Donbass entre 2014 et 2021 – les 2 régions de l’est de l’Ukraine, désormais proclamées républiques séparées – luttant pour leur indépendance vis-à-vis du régime ukrainien ; avec l’armée russe.