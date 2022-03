La nazification de l’Occident + Les laboratoires biologiques du Pentagone- : La connexion Hunter Biden

Alors que la gauche prétend que tout le monde à la droite de Marx est un « nazi », découvrez ce que cela signifie vraiment d’être un nazi en 2022.

90% des décès dus à la COVID sont dus à des personnes vaccinées

Owen Shroyer explique comment l’écrasante majorité des décès classés comme COVID au Canada surviennent dans la population vaccinée.

Les laboratoires biologiques du Pentagone- : La connexion Hunter Biden

PAR LFC NEWS

Freddie Ponton

21st Century Wire

Ce serait un euphémisme de dire que l’annonce par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, de laboratoires biologiques financés par les États-Unis en Ukraine et des inquiétudes concernant le développement d’armes biologiques, a eu sa juste part d’attention au cours des dernières semaines. Seulement l’histoire ne s’arrête pas là, avec la piste de preuves menant directement aux établissements politiques, militaires, de renseignement et pharmaceutiques des États-Unis.

Sans aucun doute, cette histoire a tous les ingrédients d’un scandale international géant, et lorsqu’elle est juxtaposée à la guerre actuelle en Ukraine, elle a le potentiel d’influencer les trajectoires diplomatiques, politiques et militaires du conflit.

Pourtant, Washington continue de nier toute implication. Lorsqu’il a été pressé à ce sujet, le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a qualifié les affirmations russes de « bande de malarkey ». Cependant, malgré les nombreuses évasions et obscurcissements des responsables américains, les faits de cette affaire restent accablants.

Alors que les responsables américains et les grands médias occidentaux ont rapidement nié l’existence de toute implication américaine dans ces installations biologiques, leurs affirmations sont contredites par la publication de preuves accablantes du contraire, notamment l’existence de 15 documents officiels américains précédemment publiés et récemment retirés des États-Unis. Site officiel de l’ambassade à Kiev, confirmant la présence d’au moins 11 laboratoires biologiques, plus 2 autres nouveaux laboratoires qui devaient être construits à Odessa et à Kiev. Ces laboratoires biologiques américains situés en Ukraine ont été créés entre 2009 et 2012 et payés par le département américain de la Défense (DOD) et la DTRA Defense Threat Reduction Agency.

Le programme semble découler de la loi soviétique de 1991 sur la réduction de la menace nucléaire. Entre autres choses, la loi a été conçue pour réduire le risque de bioterrorisme et empêcher la prolifération des armes biologiques, y compris des agents pathogènes extrêmement dangereux.

Cela a été suivi par un accord de traité bilatéral de 2005 entre les États-Unis et l’Ukraine sur la prolifération des armes, signé par des représentants du département américain de la Défense et du ministère ukrainien de la Santé.

Izvestia a publié le 26 mai 2020 un article qui s’inquiète de l’existence de « huit laboratoires qui ont été construits et modernisés avec la participation de la US Defense Special Weapons Agency [Defense Threat Reduction Agency (DTRA)] dans le cadre du Special Biological Engagement Program entre 2005 et 2014 et qui a fourni « une assistance à l’Ukraine pour prévenir la propagation d’agents pathogènes dangereux ».

L’article fait suite aux affirmations de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a averti le 17 avril 2020 que « les États-Unis pourraient développer des agents pathogènes mortels » dans leurs « laboratoires à l’étranger », ajoutant que « les États-Unis tentent de renforcer leurs capacités biologiques ». présence, y compris dans l’espace post-soviétique.

Les choses sont devenues un peu plus sérieuses lorsque le commandant de la force de défense CBRN (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) russe, Igor Kirillov a expliqué comment une partie de son projet UP-4 avec la participation de laboratoires de Kiev, Kharkiv et Odessa, aux États-Unis, est apparue. travailler à développer des armes biologiques potentiellement puissantes. L’un des objectifs du projet semble concerner la propagation d’infections particulièrement dangereuses par les oiseaux migrateurs.

Kirillov a ajouté : « Considérant que l’Ukraine a une position géographique unique où les routes de migration transcontinentales se croisent, ils étudiaient 145 espèces biologiques dans le cadre de ce projet », ajoutant qu’« au moins deux espèces d’oiseaux migrateurs ont été identifiées, dont les routes de migration traverser les territoires russes.

Selon Kirillov, il était prévu de propager des maladies infectieuses particulièrement dangereuses à l’aide d’oiseaux. Il s’agit notamment d’une grippe H5N1 hautement pathogène et de la maladie de Newcastle.

« De toutes les méthodes développées aux États-Unis pour déstabiliser la situation épidémiologique, celle-ci est l’une des plus imprudentes et irresponsables, car elle ne permet pas de contrôler l’évolution ultérieure de la situation », a déclaré le responsable. « Avec un degré de probabilité élevé, nous pouvons dire que l’une des tâches des États-Unis et de leurs alliés était de créer des agents biologiques capables de cibler sélectivement divers groupes ethniques de la population », a conclu Igor Kirillov.

Le ministère russe de la Défense a ajouté que les documents obtenus confirmaient le transfert de nombreux échantillons biologiques prélevés sur des Ukrainiens à l’étranger. Par exemple, l’Allemagne finance le projet n° 68727 EN pour étudier les agents pathogènes de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et des hantavirus. Dans le cadre du projet, des centaines d’échantillons de sérum sanguin prélevés sur des habitants de diverses régions d’Ukraine ont été transférés à l’Institut de médecine tropicale de Hambourg. Les échantillons appartenaient uniquement au groupe ethnique slave.

En outre, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a ajouté que « la partie américaine prévoyait de mener des travaux sur les agents pathogènes des oiseaux, des chauves-souris et des reptiles, puis de rechercher la possibilité qu’ils transmettent la peste porcine africaine et l’anthrax ».

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est exprimé franchement sur les révélations du laboratoire biologique :

Sur le sujet scandaleux des biolabs américains en Ukraine, Lavrov a décrit certains des agents pathogènes dangereux qui y étaient expérimentés, y compris ceux « qui pourraient être liés aux groupes ethniques vivant dans l’est de l’Ukraine et dans les régions voisines de la Russie ». En d’autres termes, il a laissé entendre que l’Amérique complotait pour créer des armes biologiques qui cibleraient spécifiquement les personnes avec le génome russe, qui auraient ensuite été utilisées par ses mandataires ethno-fascistes à Kiev à des fins génocidaires. De plus, « les Américains ont décidé il y a quelques années qu’il était trop dangereux de faire ces choses sur leur propre sol. Ils ont donc déplacé toutes ces activités menaçantes et dangereuses vers d’autres pays, et de plus en plus ils concentrent leurs recherches et leurs expériences autour des frontières de la Fédération de Russie et de la Chine. Cela prouve clairement que la guerre hybride des États-Unis contre les deux moteurs de l’ordre mondial multipolaire émergent a une composante cruciale de guerre biologique.

Inutile de dire que la présence de ces programmes et le fait qu’ils soient financés par le Pentagone seront considérés comme une menace pour la sécurité nationale de la Fédération de Russie.

Dans un article de Donbass Insider, on peut lire ceci : « UKR_Leaks donne un aperçu unique de la procédure de destruction des souches étudiées dans les laboratoires biologiques en Ukraine, suite au lancement de l’opération militaire russe. L’un des documents indique que le 25 février 2022, au lendemain du lancement de l’invasion russe, les souches suivantes ont été complètement détruites dans un laboratoire de Kharkov. Cela peut inclure (mais sans s’y limiter) les agents pathogènes suivants :

Candida albicans (un champignon qui cause la candidose)

Escherichia coli (bactérie pouvant causer des ulcères, des infections des voies urinaires et même des prostatites)

Serratia marcescens (une bactérie qui peut causer des infections des voies urinaires et des infections du sang)

Shigella sonnei et Shigella flexneri (bactéries qui causent la shigellose, une infection intestinale)

Salmonella Typhimurium (provoque des infections intestinales)

Proteus vulgaris

Enterobacter aerogenes (infections nosocomiales)

Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus, qui peut provoquer une intoxication alimentaire, ainsi que des infections locales ou généralisées pouvant aller jusqu’à la septicémie)

Pseudomonas aeruginosa (bactérie hautement résistante aux antibiotiques qui cause des infections nosocomiales)

Proteus mirabilis (infections des voies urinaires et de la peau)

Pneumonie à Klebsiella (pneumonie et infections des voies urinaires, mais une souche virulente d’Asie peut infecter le système nerveux central et a un taux de mortalité élevé)

Corynebacterium pseudodiphtheriticum (dangereux si le système immunitaire est déprimé)

Corynebacterium xérose

Corynebacterium diphtheriae (provoque la diphtérie)

Bacillus licheniformis

Bacillus stearothermophilus

Selon des informations reconnues par le ministère russe de la Défense, 232 conteneurs contenant l’agent pathogène de la leptospirose, 30 conteneurs de tularémie, 10 de brucellose et cinq de peste, ont tous été détruits à Kiev.

Les autorités russes estiment qu’au total, il existe 30 laboratoires biologiques de ce type basés en Ukraine, financés et supervisés par les Américains (avec un budget de plus de 200 millions de dollars).

Enfin, le 11 mars 2022, Sergeĭ Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a demandé une réunion avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour l’ambassadeur russe aux Nations Unies, Vassily Nebenzia, afin d’approfondir et de divulguer les conclusions relatives à leur rapport de renseignement sur les présumés États-Unis. Programme ukrainien d’armes biologiques soutenu par le gouvernement.

D’un point de vue enquêteur, il faut donc s’intéresser de plus près aux entreprises chargées par les gouvernements américain et ukrainien d’entreprendre la construction et la gestion de ces biolabs hautement sensibles. Il est difficile, voire impossible, de croire qu’un si vaste projet puisse recevoir le feu vert sans un large soutien politique aux États-Unis. En ce qui concerne les programmes gouvernementaux, une règle générale est que là où il y a un soutien politique, il y a de puissants lobbies d’entreprises et des ONG. Par conséquent, nous devons jeter un coup d’œil aux entreprises contractantes qui fournissent le DoD, le DTRA et l’USAID afin de comprendre leurs antécédents et où des conflits d’intérêts ont pu se produire.

Grâce à ces entrepreneurs, nous pouvons également découvrir des indices sur la raison pour laquelle un pays situé dans l’arrière-cour de l’Europe et qui borde la Russie a été choisi pour développer une recherche aussi controversée et des laboratoires biologiques associés.

Metabiota et la connexion Biden

Jusqu’à récemment, peu de gens savaient que cette histoire de laboratoire biologique ukrainien va beaucoup plus loin que le simple financement du Pentagone, mais directement dans le lien entre le pouvoir politique et les entreprises américaines.

Le Web d’intérêts de Bidens est vaste, mais examinons d’abord Metabiota.

Metabiota était auparavant connu sous le nom de Global Viral (GV), qui était auparavant connu sous le nom de Global Viral Forecasting Institute (GVFI), initialement fondé comme une organisation axée sur l’étude des maladies infectieuses, leur transmission entre les animaux et les humains, et le risque lié à leur propagation mondiale. Cependant, ces domaines de recherche sont désormais transférés à Metabiota, une société indépendante qui se concentre sur les données et l’analyse des risques associés aux épidémies.

Cette entreprise est un pivot clé dans le nouveau complexe industriel pandémique mondial. Sur leur page d’accueil d’entreprise, Metabiota déclare :

« Notre mission : Rendre le monde plus résistant aux épidémies. Les épidémies menacent des vies et des moyens de subsistance dans le monde entier. Nous fournissons des données, des analyses, des conseils et des formations pour se préparer aux menaces sanitaires mondiales et atténuer leurs impacts.

Il se spécialise dans les mégadonnées et la modélisation informatique des épidémies historiques et actuelles, et vante, entre autres capacités, les «outils pour cartographier et analyser les expositions opérationnelles et d’assurance-vie, les indices».

Global Viral a commencé comme une organisation à but non lucratif en 2008 avec un financement de démarrage de Google et de la Fondation Skoll, et de 22 autres investisseurs selon un rapport de Marlin & Associates, révélant également que le premier cycle de financement de la série A d’investissement était dirigé par nul autre que Associés Rosemont Sénèque.

Metabiota a deux membres du conseil d’administration, Neil Callahan et John Deloche. Callahan et Deloche font tous deux partie de Rosemont Seneca.

Rosemont Seneca Partners est une société de fonds d’investissement. Le fonds porte le nom de Rosemont Farm, le domaine de la famille Heinz situé près de Pittsburgh. La société a été fondée en 2009 par Christopher Heinz, beau-fils de l’ancien secrétaire d’État américain John Kerry, Devon Archer, un homme d’affaires et ancien mannequin Abercrombie & Fitch qui était le camarade de classe de Heinz, et Hunter Biden, fils de l’actuel président américain Joe Biden.

Associés et amis d’affaires : Hunter Biden, Christopher Heinz et Devon Archer

Quant à Heinz, il a mis fin à sa relation commerciale avec le couple en 2014 après que Biden et Archer ont rejoint le conseil d’administration de Burisma Holdings, une société énergétique ukrainienne avec sa juste part de scandales liés aux Bidens.

Les sites Web Burisma et Rosemont Seneca Partners sont actuellement en panne, mais avec l’aide de la Wayback Machine, nous pouvons voir Metabiota, présenté sur le site Web Rosemont Seneca Technology Partners.

Actuellement, Metabiota a des bureaux à San Francisco, Washington DC et Guangzhou, en Chine, ainsi que des avant-postes pour la collecte de données dans d’autres parties de l’Asie et de l’Afrique. Metabiota est impliqué dans des groupes très puissants tels que le DoD américain, le DTRA, l’USAID et le Forum économique mondial (WEF), pour n’en nommer que quelques-uns.

À partir de 2014, Metabiota a commencé à recevoir un financement du département américain de la Défense, ce qui est confirmé ici sur USASPENDING.gov.

Il est particulièrement intéressant de noter que non seulement Metabiota est payé par le DoD américain, mais aussi Global Viral Forecasting Inc.

Selon le site Web Metabiota, la société a été impliquée en Irak dans le cadre du contrat d’intégration de la réduction des menaces biologiques (BTRIC) où elle s’est associée au principal entrepreneur du gouvernement américain Black & Veatch sur le contrat coopératif d’intégration de la réduction des menaces (CTRIC) III attribué par DTRA en Irak avec une livraison indéfinie. /Plafond du contrat à quantité indéfinie (ID/IQ) de 970 millions de dollars.

En 2014, Metabiota a également reçu un financement de la Commission européenne pour aider à lutter contre Ebola, dans le cadre d’Horizon 2020 de l’UE, le plus grand programme de financement européen pour la recherche et l’innovation.

En ce qui concerne les contrats gouvernementaux, le risque de conflits d’intérêts est élevé, en particulier lorsque des contrats internationaux de ce type sont attribués. Comme démontré ci-dessus, nous pouvons voir le propre fils de l’ancien vice-président, Hunter Biden, et sa société Rosemont Seneca directement impliqués dans le financement d’un entrepreneur fédéral américain connu sous le nom de Metabiota.

VOIR ÉGALEMENT : À la recherche d’un chasseur : des preuves révèlent que Biden, le scandale des obligations de Burisma Ukraine, est lié à une entreprise américaine

On peut également attirer l’attention sur Andrew Weber, responsable des partenariats mondiaux chez Metabiota en 2016, que l’on voit également ici en 2011 au Lugar Center à Tbilissi en Géorgie.

IMAGE : Andrew C. Weber (à droite) était secrétaire adjoint américain à la Défense (2009-2014) et coordinateur adjoint du DoD américain pour la réponse à Ebola (2014-2015).

En outre, nous avons également l’ancienne scientifique du Center for Diseases Control (CDC) des États-

Unis, Nita Madhav, qui est l’actuelle PDG de Metabiota, confirmant une fois de plus la porte tournante entre les agences gouvernementales et les entreprises liées au gouvernement.

Y a-t-il plus sur Metabiota que nous devrions savoir ? La réponse est oui.

Ici, nous pouvons également nous concentrer un instant sur le fondateur et président de Metabiota, le Dr Nathan Daniel Wolfe, PhD, un virologue américain qui a d’abord créé le Global Viral Forecasting Institute (GVFI), une initiative de recherche à but non lucratif dédiée à la prévention des pandémies, avant en 2007 transition vers Global Viral qui a finalement donné naissance à une ramification commerciale connue aujourd’hui sous le nom de Metabiota, un pionnier de la modélisation du risque épidémique.

En plus de cela, le Dr Wolfe (image, à gauche) siège également au comité de rédaction d’EcoHealth Alliance, une entreprise devenue célèbre pour ses recherches notoires sur le « gain de fonction » à l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, en Chine, l’épicentre présumé. de l’épidémie de SRAS COV2. Le PDG d’EcoHealth Alliance est Peter Dazsak, qui travaille avec le Dr Nathan Wolfe dans le cadre d’un consortium et d’une initiative dirigée par l’USAID appelée « PREDICT« .

La société de Wolfe a également été impliquée dans l' »Initiative Bellagio » au sein du Global Virome Project, une fois de plus, aux côtés de Peter Daszak d’EcoHealth Alliance, et du US Office of Biodefense Research Resources & Transnational Research avec la participation du tristement célèbre Dr Anthony Fauci du National Institute des allergies et des maladies infectieuses (NIAID).

Magnats de la virologie : Le Dr Anthony Fauci et Peter Daszak ont joué un rôle central dans le financement de la catastrophe virale présumée de Wuhan.

De plus, le Dr Wolfe était également membre du Conseil de recherche scientifique de la défense de la DARPA (DSRC).

Sur la photo: l’impressario pandémique Dr Nathan Wolfe avec la madame d’Epstein, Ghislaine Maxwell.

Le Dr Wolfe évolue dans des cercles intéressants, y compris des personnages apparemment improbables comme Ghislaine Maxwell, qui a récemment été condamnée comme complice de trafic sexuel de Jeffrey Epstein.

Sur la photo: Nathan Wolfe (Metabiota), Larry Cohen (Fondation Bill et Melinda Gates), Dave Fenton (Fenton Communications) et Saul Griffith (Manaki Power) ensemble lors du sommet de réseautage de l’industrie (Image de THE EDGE « DÎNER DES BILLIONNAIRES 2009).

Sur la photo : Nathan Myhrvold, Intellectual Ventures, ancien directeur de la technologie chez Microsoft, Marrisa Mayer (Google) et Nathan Wolfe (Image tirée de THE EDGE « BILLIONAIRES’ DINNER 2009).

Le 22 août 2017, Metabiota, le pionnier de la modélisation des risques épidémiques, a annoncé deux innovateurs sur le marché, Munich Reinsurance Company, le plus grand réassureur au monde et un expert de premier plan en matière de solutions de risque globales, et In-Q-Tel Inc, une entreprise de coupe de classe mondiale. incubateur de technologies de pointe pour la sécurité nationale également connu sous le nom d’IQT. Il est largement considéré comme une façade commerciale pour la Central Intelligence Agency (CIA), permettant à l’establishment du renseignement américain de diriger et d’être directement impliqué dans la plupart des entreprises technologiques de pointe éclos aux États-Unis.

En 2021, Metabiota a été présélectionné par le WEF pour devenir l’un de leurs « Tech Pioneers », ce qui n’est pas une grande surprise puisque Metabiota et le Dr Nathan Wolfe sont déjà membres du WEF (Lien 1, Lien 2).

Wolfe est également un ancien du programme Young Global Leaders du Forum économique mondial de Klaus Schwab.

Pour en revenir à l’Ukraine, il est important de se demander qui est le principal entrepreneur responsable de la construction et du transfert de ces laboratoires biologiques aux autorités sanitaires ukrainiennes. B&V, alias Black & Veatch, est une telle entreprise de sous-traitance, dont le siège est à Overland Park, au Kansas, et est considérée comme l’un des principaux sous-traitants du DoD américain impliqué dans la construction de laboratoires biologiques dans de nombreux pays du monde. Depuis leur propre site Web :

« Black & Veatch a achevé le premier laboratoire ukrainien de niveau de sécurité biologique 3 (BSL-3) à Odessa dans les délais et en deçà du budget. La nouvelle installation améliore les systèmes de surveillance des maladies existants du gouvernement pour détecter, signaler et répondre aux attaques bioterroristes, aux épidémies et aux pandémies potentielles. Le laboratoire BSL-3 à Odessa a été conçu et construit par Black & Veatch. Il s’agit du premier laboratoire BSL-3 de la région et du premier à être mis en service, accrédité et opérationnel dans le cadre du programme de réduction des menaces biologiques (BTRP) de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des États-Unis.

Un autre acteur dans ce même espace est CH2M Hill, une filiale de Jacobs Engineering Group Inc., basée à Dallas. CH2M Hill est un autre entrepreneur majeur du DoD américain qui a obtenu des contrats DTRA de 341,5 millions de dollars dans le cadre du programme du Pentagone pour les laboratoires biologiques en Géorgie, en Ouganda et en Tanzanie. , Irak, Afghanistan, Asie du Sud-Est. La moitié de cette somme (161,1 millions de dollars), a été allouée au Lugar Center de Tbilissi, en Géorgie, comme l’indique le rapport très détaillé de 2018 de la journaliste d’investigation Dilyana Gaytandzhieva. Cela comprend un contrat de 22,8 millions de dollars (2020-2023) pour deux laboratoires biologiques ; l’Institut national de recherche scientifique sur les diagnostics de laboratoire et l’expertise vétérinaire et sanitaire (ILD de Kiev) et le Laboratoire régional de diagnostic du Service d’État ukrainien pour la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs (ODESA RDL).

Gaytandzhieva expose le projet de 5 ans du Pentagone en Géorgie et en Ukraine, y compris des documents exposant des expériences biologiques américaines sur des soldats alliés d’Ukraine et de Géorgie. Le Pentagone avait mené des expériences biologiques avec un résultat potentiellement mortel sur 4 400 soldats en Ukraine et 1 000 soldats en Géorgie. Selon des documents divulgués, tous les décès de volontaires devraient être signalés dans les 24 h (en Ukraine) et 48 h (en Géorgie).

Il est important de noter que le personnel américain est indemnisé pour les décès et les blessures de la population locale, ce qu’il ne pourrait pas faire aux États-Unis. Est-ce l’une des raisons pour lesquelles ces activités sont menées à l’étranger et dans des pays perpétuellement en tête de l’indice mondial de corruption ?

Le sénateur américain Richard Lugar s’était rendu à Tbilissi, en Géorgie, à de nombreuses reprises pour encourager et commercialiser le projet Nunn-Lugar Global. Sa mission la plus récente à l’époque remonte à 2008, quelques semaines après l’invasion de la Géorgie par la Russie. Cela semble familier… le centre de recherche de Lugar a attiré l’attention du public en 2017, lorsque les autorités russes ont allégué à plusieurs reprises que le centre était engagé dans le développement d’armes biologiques pour les États-Unis.

Le rôle évident de l’industrie pharmaceutique transnationale dans tout cela est également caché au grand jour. Arms Watch a révélé le rôle de Gilead Sciences en Géorgie, rapportant ce qui suit en 2020 :

Le géant pharmaceutique américain Gilead a versé au moins 178 millions de dollars à des médecins et 81 millions de dollars à des hôpitaux aux États-Unis pour promouvoir et prescrire les médicaments de la société malgré des cas de décès et d’effets secondaires graves. Le fabricant de médicaments a financé jusqu’à 21 833 médecins rien qu’en 2019, selon les données sur les paiements de Gilead de 2013 à 2019. Arms Watch a déjà révélé qu’au moins 249 patients inscrits au projet d’élimination de l’hépatite C de 3,3 milliards de dollars de Gilead en Géorgie sont décédés, selon des documents divulgués. La cause du décès de certains patients a été signalée comme « inconnue » dans les rapports confidentiels de Gilead. D’autres patients inscrits au programme ont interrompu le traitement en raison d’événements indésirables graves. Certains d’entre eux sont morts.

Ce qu’il est important de noter ici, c’est comment ce scandale Big Pharma est lié à l’Ukraine. À peu près au même moment, ces problèmes de sécurité des médicaments étaient connus en interne de Gilead par le biais de ses opérations en Géorgie et ailleurs, Gilead tentait toujours de forcer le ministère ukrainien de la Santé et de l’Autorité de réglementation des médicaments à accepter son coûteux médicament breveté contre l’hépatite C « Sovaldi » – par opposition aux versions génériques moins chères. Si seulement les Ukrainiens avaient su ce que Galaad savait à l’époque, mais qu’ils avaient été cachés au public.

Ces vignettes démontrent la profonde implication du cartel pharmaceutique dans cette histoire de laboratoire biologique – qui mérite une enquête beaucoup plus approfondie, ainsi que le lien entre le lobbying de Big Pharma à Washington et la création de ces installations biologiques financées par les contribuables américains et situées dans le monde entier.

Revenons maintenant à Black & Veatch…

Black & Veatch Special Projects Corp et le projet BTRIC Ukraine

Quand il s’agit du monde des gros contrats gouvernementaux, suivez toujours l’argent.

La Defense Threat Reduction Agency (DTRA) a attribué à Black & Veatch Special Projects Corp. (Black & Veatch) l’un de ses contrats d’intégration de la réduction des menaces biologiques (BTRIC) en 2008. Le contrat IDIQ de 5 ans (avec une option de 5 ans) a un plafond collectif de 4 milliards de dollars parmi les cinq entrepreneurs sélectionnés. DTRA a également attribué à Black & Veatch (entrepreneur d’intégration) de manière compétitive le premier ordre de tâche sous BTRIC, BTRIC TO1 en Ukraine en 2008.

BTRIC TO1 est un élément essentiel du programme Cooperative and Biological Threat Reduction (CTR et BTR) du Département américain de la Défense (DoD) / DTRA et des agents de mise en œuvre (exécutifs) de l’Ukraine – Ministère de la Santé (MoH), Academy of Agrarian Sciences (AAS) et le Comité d’État pour la médecine vétérinaire (SCVM) et l’Institut ukrainien de recherche anti-peste II Mechnikov à Odessa sont passés à un BSL-3 dans le cadre d’un contrat DTRA en 2011.

Selon Black & Veatch, le laboratoire a été conçu pour travailler avec des agents pathogènes qui peuvent être « introduits par une attaque bioterroriste ». Ce n’est pas un détail anodin, car il parle directement de la fonction plausible de «double usage» de ces laboratoires biologiques – à la fois pour la recherche biologique et le développement d’armes biologiques.

Article original

En regardant en profondeur les fichiers UKR Leaked et en prenant le temps de trouver des documents traduits, nous pouvons voir que la gestion du projet sur la partie ukrainienne est composée de scientifiques et de personnel du ministère ukrainien de la Défense (dernière page du PDF ci-dessous), un détail clé qui confirme le caractère défensif de ces projets. Cependant, s’il est clairement indiqué que le bénéficiaire/l’agent exécutif est le ministère ukrainien de la Santé, alors pourquoi le ministère ukrainien de la Défense est-il impliqué ? Cela témoigne du potentiel d’une opération militaire conjointe avec le Pentagone américain, ce qui en ferait apparemment une opération de l’OTAN sur le sol ukrainien. Ce serait une ligne rouge compréhensible pour la Russie….

Source primaire

Le 8 mars 2022, la sous-secrétaire d’État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a récemment confirmé devant un comité du Sénat américain qu’elle travaillait avec Kiev pour empêcher la Russie d’accéder aux « matériels » des laboratoires biologiques financés par le Pentagone ukrainien.

Sa déclaration appelle vraiment plus de questions. Peut-être que la première qui vient à l’esprit est quels sont les avantages pour l’Ukraine de se débarrasser de tous les agents pathogènes qu’ils étudiaient si ces agents pathogènes sont déjà connus dans le monde et ne représentent donc aucun nouveau risque épidémique, à supposer qu’ils soient manipulés correctement ? Pourquoi cela préoccuperait-il les États-Unis? Ou y a-t-il plus à cette histoire?

L’essentiel ici, cependant, est que de son propre aveu, les préoccupations russes étaient en fait légitimes, et leurs allégations d’agents biologiques dangereux gérés par les États-Unis en Ukraine ne sont guère infondées.

Peut-être le ministère chinois des Affaires étrangères a-t-il eu la même impression et aurait-il pensé qu’il était temps pour lui de donner au gouvernement américain un avant-goût de sa propre médecine, lorsque Pékin a appelé le 8 mars les États-Unis à publier toutes les données relatives à ses laboratoires de biologie en l’Ukraine, et a exhorté toutes les parties concernées à assurer leur sécurité.

Le porte-parole chinois Zhao Lijian a insisté pour obtenir toutes les informations spécifiques et pertinentes, y compris les virus stockés dans ces laboratoires biologiques, ainsi que la nature des recherches qui y sont menées.

À suivre…

*********

(TLB) a publié cet article de 21WIRE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News