Comme en Syrie avec les terroristes, l’Otan pousse l’Ukraine vers un faux drapeau chimique + Le scandale PfizerGate : les gouvernements du monde entier cachent des données pour dissimuler le fait que les vaccins Covid endommagent le système immunitaire et causent le sida

L’Otan pousse l’Ukraine vers un faux drapeau chimique

Au milieu des opérations militaires en cours en Ukraine, le président américain Joe Biden s’est rendu en Europe, où un sommet de l’OTAN s’est tenu le 24 mars.

Malgré les tentatives de Kiev d’impliquer l’OTAN dans une guerre avec la Russie et d’établir une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, l’alliance a une fois de plus confirmé sa réticence à entrer dans une confrontation militaire avec l’armée russe.

Au lieu de cela, l’alliance a décidé de renforcer la défense de ses propres territoires. Quatre groupes de combat multinationaux supplémentaires de l’OTAN de 40 000 hommes seront déployés en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie de manière permanente.

Biden a proposé à l’Ukraine de résoudre les problèmes territoriaux avec Moscou elle-même, mais a laissé la possibilité à l’alliance d’utiliser la force contre la Russie. Le président américain a noté que l’OTAN pourrait intervenir dans le conflit en cas d’utilisation d’armes chimiques en Ukraine. Compte tenu de l’exemple des attaques à l’arme chimique sous fausse bannière dans la guerre en Syrie, les risques de provocation par le régime de Kiev et la menace pour les civils et les militaires sur le territoire de l’Ukraine ont augmenté.

La proposition de la Pologne de déployer des unités militaires de l’OTAN en Ukraine a été rejetée. Cependant, cela n’exclut pas la possibilité d’une participation de la Pologne à la guerre en Ukraine en dehors de l’alliance. Varsovie entend introduire son contingent dans les régions occidentales de l’Ukraine pour soutenir le « peuple ukrainien frère » et ne pas manquer l’occasion d’établir son propre contrôle sur les territoires historiquement disputés. Apparemment, ce sera le sujet principal des négociations entre Biden et Duda le 25 mars.

Si Biden permet à la Pologne d’envoyer des troupes en Ukraine, cela poussera très probablement la Biélorussie à entrer dans le conflit afin de prendre le contrôle des régions de Polésie et de Volyn.

Les autorités de Kiev ont complètement détruit la souveraineté de l’État et, dans les nouvelles réalités, l’Ukraine risque de perdre presque tous ses territoires et de cesser d’exister.

Dans le même temps, les pays membres de l’OTAN continuent de participer au conflit par le déploiement de mercenaires envoyés en Ukraine en tant que volontaires et par la fourniture d’armes. Les dirigeants européens notent que leur capacité à continuer à fournir du matériel militaire est également limitée.

Le 24 mars, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni fournirait aux forces gouvernementales de Kiev 6 000 missiles, en plus des 4 000 missiles antichars NLAW et Javelin déjà fournis. Johnson a déclaré qu’il était prêt à examiner la demande de Zelensky pour le transfert de chars et d’avions pour l’AFU. Cependant, conscient des risques et du prix de tels approvisionnements, il se plaint de quelques difficultés logistiques.

La réaction des pays occidentaux aux opérations militaires atteint à bien des égards l’absurde et confirme que leurs dirigeants ignorent largement les réalités du nouvel ordre mondial émergeant.

Joe Biden lors d’une conférence de presse à Bruxelles a appelé à l’exclusion de la Russie du G20 malgré le manque de soutien à une telle décision de la part de tous les membres de l’organisation. Il a appelé à inviter l’Ukraine à prendre la place de la Russie pour participer au prochain sommet.

Le représentant officiel du ministère chinois des Affaires étrangères a commenté la question et a noté que Moscou est un membre important du G20 et qu’aucun pays n’a le droit d’exclure un autre pays.

L’Europe est outrée que Moscou prenne des mesures de représailles contre les sanctions imposées.

Le chef de la Commission européenne a déclaré que les compagnies pétrolières et gazières russes « ne seront pas autorisées à exiger le paiement du carburant en roubles, » malgré le fait qu’il n’existe pas de moyens plus efficaces pour faire pression sur les entreprises russes.

L’hystérie des dirigeants occidentaux face à la transition de la Russie vers des paiements pour l’approvisionnement en ressources énergétiques en roubles démontre que les dirigeants occidentaux ne peuvent toujours pas réaliser et accepter la nouvelle réalité. Aujourd’hui, les cris de Washington, Londres et Bruxelles ne sont plus perçus que comme un grincement gênant par la Russie, ainsi que par un certain nombre de centres politiques mondiaux.

Initialement, la raison de tout le conflit en Ukraine était les tentatives de l’Occident de résoudre ses propres problèmes économiques au détriment des ressources russes. Les économies des pays occidentaux se dirigent lentement mais sûrement vers l’effondrement. L’une des rares solutions consiste à accéder à de grandes quantités d’énergie, de ressources naturelles et de denrées alimentaires bon marché. Cela ne pourrait être réalisé qu’en divisant la Russie en plusieurs petites parties qui sont dans un état de conflit permanent sous contrôle occidental.

L’Occident a détruit sans cervelle presque tous les moyens d’interaction, et donc de pression sur Moscou à lui tout seul.

La dynamique du développement des processus géopolitiques et géoéconomiques est très susceptible de conduire, au mieux, à un conflit militaire paneuropéen dans un avenir prévisible. Dans le pire des cas, ils peuvent conduire à une guerre nucléaire mondiale.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Une conversation avec Alex Christoforou de The Duran discutant de l’ajustement du récit occidental face à la réalité que la stratégie russe n’est pas de conquérir mais de contrôler

Alex examine où en sont les choses après environ 30 jours de conflit en Ukraine, et comment les médias occidentaux expliquent à leurs lecteurs que depuis que la Russie n’a pas réussi à prendre Kiev, ils se tournent maintenant vers l’est.

Source : Tap News

Le scandale PfizerGate : les gouvernements du monde entier cachent des données pour dissimuler le fait que les vaccins Covid endommagent le système immunitaire et causent le sida

Les autorités sanitaires du monde entier manipulent les chiffres pour tenter de cacher au grand public que les injections de Covid-19 amènent les personnes entièrement vaccinées à développer le syndrome d’immunodéficience acquise par vaccin ; et on peut le prouver…

Par un lecteur inquiet

Le président de l’Association médicale sud-africaine. Le Dr Angelique Coetzee a découvert la variante Omicron en Afrique du Sud en novembre 2021. En tant que médecin généraliste pratiquant pendant une pandémie, elle a vu de nombreux cas d’Omicron et en a déduit qu’il conduisait à une forme bénigne de la grippe.

Le terme « doux » est très spécifique en médecine. Le Dr Coetzee explique ce qu’elle entend par ce terme au journal allemand Die Welt comme suit…

« Je suis clinicien et d’après le tableau clinique, rien n’indique que nous ayons affaire à une maladie très grave. Le cours est plutôt doux. Je ne dis pas que vous ne tomberez pas malade si vous êtes doux »,

« La définition de la maladie bénigne de COVID-19 est claire, et c’est une définition [de l’Organisation mondiale de la santé] : les patients peuvent être traités à domicile et l’oxygène ou l’hospitalisation n’est pas nécessaire »,

« Une maladie grave est une maladie dans laquelle on voit des infections respiratoires pulmonaires aiguës : les gens ont besoin d’oxygène, peut-être même de respiration artificielle. Nous l’avons vu avec Delta, mais pas avec Omicron. Alors j’ai dit aux gens: « Je ne peux pas le dire comme ça parce que ce n’est pas ce que nous voyons. » »

Ainsi, selon le découvreur d’Omicron, président de l’Association médicale sud-africaine, Omicron est une forme bénigne de la grippe qui n’a pas entraîné d’hospitalisation ni besoin d’oxygène et n’était pas une infection respiratoire aiguë comme Delta.

Bien sûr, ce n’est pas ce que les trafiquants de médicaments corrompant les gènes veulent que vous entendiez. Elle a ensuite révélé que des « responsables européens » avaient fait pression sur elle pour qu’elle nie cette vérité.

«On m’a dit de ne pas déclarer publiquement qu’il s’agissait d’une maladie bénigne. On m’a demandé de m’abstenir de faire de telles déclarations et de dire qu’il s’agit d’une maladie grave. J’ai refusé ».

Coetzee n’a pas précisé quels fonctionnaires lui avaient dit de se taire. Elle a dit que les responsables sud-africains n’avaient pas essayé de faire pression sur elle. Elle a affirmé avoir été critiquée par les autorités tant au Royaume-Uni qu’aux Pays-Bas.

Le Dr Coetzee explique…

« Ce que j’ai dit à un moment donné, parce que j’en avais juste marre, c’est : en Afrique du Sud, c’est une maladie bénigne, mais en Europe, c’est une maladie très grave. C’est ce que vos politiciens voulaient entendre.

Ces choses ont été rapportées dans plusieurs sources d’information le 10 février.

L’Afrique du Sud était à 23% entièrement vaccinée en novembre 2021. Cela signifie donc qu’Omicron est une grippe bénigne pour les non vaccinés. Il ne provoque pas d’hospitalisation et ne nécessite pas d’oxygène et n’entraîne pas d’infection respiratoire aiguë comme Delta. Et de plus, cela est dissimulé par les gouvernements européens.

L’Afrique du Sud, étant dans l’hémisphère sud, est en été en novembre (notre mai). Nous savons que la grippe légère n’envoie pas de personnes à l’hôpital en mai en nombre.

Il est donc étrange de trouver autant de personnes hospitalisées en Australie, un autre pays de l’hémisphère sud, avec Omicron. Mais pas si étrange quand on se rend compte qu’ils sont complètement vaccinés.

La seule explication viable est que les gens souffrent de VAIDS afin de se rendre à l’hôpital avec la grippe pendant l’été, et nous avons d’abord vu des chiffres VAIDS complets dans les chiffres de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) pour les cas d’Omicron du 1er au 8 janvier 2022…

La couverture australienne

Là, nous avons vu un rapport de taux de cas de 2 085 à 194,4 ou 10,72 à 1 et un rapport de cas de 159 325 à 787 ou 202,5: à 1. En d’autres termes, 99,5 % de leurs cas d’Omicron concernaient des personnes entièrement vaccinées et un demi pour cent des cas concernaient des personnes non vaccinées. Mais à la minute où ces chiffres ont été publiés par The Expose le 28 janvier, le gouvernement de l’État a commencé à les truquer pour dissimuler la catastrophe générée par le vaccin comme suit…

Les cas Omicron non vaccinés sont passés de 2 775 le 1er janvier à 3 552 le 8 janvier à 4 644 le 15 janvier à 72 772 le 22 janvier !

Alors que les cas d’Omicron doublement vaccinés sont passés de 108 056 à 267 381 à 372 912 à 438 255.

Le rapport du 1er janvier a été publié le 13 janvier, le rapport du 8 janvier le 20 janvier, le rapport du 15 janvier le 1er février et le rapport du 22 janvier le 4 février. Le rapport du 8 janvier indique qu’il a été publié le 4 février, ce qui est nul car nous connaissions son contenu avant le 28 janvier et parce que son URL est .20220120 ou le 20 janvier 2022 – DOH !

Ainsi, le 8 février, le gouvernement de NSW avait conçu un scénario dans lequel le rapport de cas de 202,5 ​​à 1 entre le double dose et le non dosé était tombé à 65 343 à 68 128 ou 0,95 à 1. Il y avait maintenant plus de cas d’Omicron dans le non-vacciné que dans le double vacciné, nonobstant le fait que 95% de NSW est double vacciné ! Je pense qu’ils ont un peu trop cuit celui-là !

Ainsi, au cours des 2 premières semaines de l’année, vous aviez 10 fois plus de chances d’attraper Omicron si vous étiez vacciné. Mais à la 3e semaine, vous aviez 20 fois plus de chances de l’attraper si vous n’étiez pas vacciné.

C’est la fraude la plus évidente et la plus écœurante du gouvernement de l’État australien.

À la minute où l’article de l »Expose soulignait que les statistiques du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud montraient que les vaccins rendaient les Australiens malades. Le gouvernement de l’État a falsifié ses statistiques de la manière la plus amateur imaginable. Ils ont maintenant démontré publiquement au monde entier que la santé des Australiens n’est pas aussi importante pour eux que la vente de vaccins.

En effet, cette administration sans cœur n’est plus différente de tout autre trafiquant de drogue qui a jamais souillé les corps de ses victimes à des fins lucratives. Il s’agit de la branche australienne de la couverture des dommages causés par les vaccins Pfizergate. Mais ce n’est en aucun cas limité à Kangaropolis. Jetons un regard complet sur le Canada, le pays de l’orignal.

La dissimulation canadienne

Le gouvernement canadien utilise une opération de camouflage en plusieurs étapes. Tout d’abord, il est presque impossible de récupérer les numéros de ses résumés épidémiologiques. Les Australiens rendent tous leurs anciens numéros disponibles sous forme de liens vers des fichiers PDF. Ce n’est pas le cas des Canadiens. Ils ne rendent rien disponible d’autre que le présent rapport.

Mais on peut utiliser la machine à remonter le temps de web.archive.org pour les obtenir avec une extrême difficulté. La machine de retour passe 95% de son temps à vous donner le dernier rapport qu’elle a mis en cache et à refuser de vous donner le prochain rapport que vous avez demandé (même s’il a ce rapport). Si vous souhaitez passer quelques millénaires à lutter avec une IA vraiment ennuyeuse, veuillez visiter – https://web.archive.org/web/*/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary -cas-covid-19.html

La machine est parfaitement capable de ne pas charger une page au moins 10x puis d’en charger 25%, puis 50%, puis 75% puis d’oublier ce qu’elle a chargé et de tout recommencer. Mieux encore, il peut vous donner une page html de ses cas après la section vaccination avec le tableau des cas par vaccin d’un rapport et avec le libellé des populations avec différents statuts vaccinaux d’un autre rapport.

Heureusement, le libellé de la population cite les chiffres du tableau des cas. Ainsi, on peut repérer l’erreur et faire correspondre les choses correctement. Les fichiers PDF qu’il a stockés sont OK bien sûr. Mais c’était tout un puzzle à assembler. Toute l’histoire avec les liens est présentée dans l’annexe de cet article.

Deuxièmement, il donne des chiffres cumulés depuis le début de la vaccination (ou même avant). De cette façon, les détails fins de la semaine actuelle sont cachés parmi toutes les autres données de la semaine depuis le début de la vaccination en décembre 2020. Nous résolvons cela en soustrayant deux chiffres cumulés se terminant à des dates à une semaine d’intervalle.

Troisièmement et le plus cyniquement, ils appliquent la formule européenne de normalisation de l’âge de 2013 au nombre de cas et aux hospitalisations. Public Health Scotland fait la même chose. C’est une fraude pure et simple. Oui, les taux de mortalité sont fortement influencés par l’âge du patient. Mais les taux de cas ne le sont pas. On ne peut pas appliquer un compensateur de mortalité à une statistique qui n’implique pas la mortalité. C’EST UNE FRAUDE PURE ET SIMPLE.

On pourrait tout aussi bien compenser les taux de cas par la capacité des gens à cuisiner des spaghettis dans les différentes tranches d’âge. Ce ne serait pas moins valable.

Donc, pour obtenir les taux de cas non infectés par 100 000 habitants non infectés, nous avons d’abord besoin de la population du Canada – https://statistique.quebec.ca/en/produit/tableau/population-by-age-group-canada-and-regions

38 246 108 total moins 1 882 571 (0-4 ans) moins 2 044 238 (5-9 ans) moins 40 % de 2 091 276 (10-14 ans) soit 836 510 = 33 482 789 12 ans et plus.

33 482 789. 33,5 millions de 12 ans et plus à 1 décimale près.

36 363 537. 36,4 millions de 5 ans et plus à 1 décimale près.

Les rapports utilisés pour l’analyse peuvent tous être consultés ici –

2 octobre – https://web.archive.org/web/20211020075926/https://health-infobase.canada.ca/src/data/covidLive/Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases-in-Canada -Canada.ca.pdf

9 octobre – https://web.archive.org/web/20211027154438/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html#a9

9 octobre – https://web.archive.org/web/20211102202548/https://health-infobase.canada.ca/src/data/covidLive/Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases-in-Canada -Canada.ca.pdf

16 octobre – https://web.archive.org/web/20211104153557/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

23 octobre – https://web.archive.org/web/20211112151805/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

30 octobre – https://web.archive.org/web/20211120122253if_/https://health-infobase.canada.ca/src/data/covidLive/Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases-in-Canada -Canada.ca.pdf

6 novembre – https://web.archive.org/web/20211128152117/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html (incorrectement étiqueté comme 13 novembre)

6 novembre – https://web.archive.org/web/20211128000628/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html (cas du 6 novembre et du 13 novembre)

13 novembre – https://web.archive.org/web/20211207205042/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

20 novembre – https://web.archive.org/web/20211211000508/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

27 novembre – https://web.archive.org/web/20211218044638/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

4 Déc. – https://web.archive.org/web/20211223170506/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

4 Déc. – https://web.archive.org/web/20211223231903/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

11 Déc. – https://web.archive.org/web/20220103173009/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

18 Déc. – https://web.archive.org/web/20220108083517/https://health-infobase.canada.ca/src/data/covidLive/Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases-in-Canada-Canada.ca.pdf

25 Déc. – https://web.archive.org/web/20220117211207/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

1 Jan – https://web.archive.org/web/20220124194636/https://health-infobase.canada.ca/src/data/covidLive/Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases-in-Canada-Canada.ca.pdf

8 Jan – https://web.archive.org/web/20220201164337/https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

15 Jan – https://web.archive.org/web/20220206015044/https://health-infobase.canada.ca/src/data/covidLive/Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases-in-Canada-Canada.ca.pdf

Jan 22 – https://web.archive.org/web/20220209162204/https://health-infobase.canada.ca/src/data/covidLive/Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases-in-Canada-Canada.ca.pdf

Voici les données cumulatives brutes du résumé épidémiologique des cas de COVID-19 produit par le gouvernement canadien du 2 octobre 2021 au 22 janvier 2022.

Voici les cas, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal par semaine (sauf pour la période de 14 jours du 4 au 18 décembre où le 11 décembre a été omis en raison de sa préparation vers Noël vraisemblablement). Ceux-ci sont déduits du tableau ci-dessus en soustrayant les chiffres cumulés d’une semaine des chiffres cumulés des semaines précédentes. Ensuite, nous déduisons le taux de cas, le taux de visites à l’hôpital et le taux de mortalité pour 100 000 à partir des chiffres de population de la colonne 2. Ensuite, nous en déduisons le pourcentage d’efficacité immunitaire/vaccin en utilisant la formule de taux de cas normalisé de Pfizer.

L’une des choses amusantes qui ressort de ces données est que les non-vaxxés célèbrent Noël et personne d’autre ne le fait ! Soit ça, soit Jésus a protégé les non-vaccinés d’Omicron pendant Noël ! Parce que seule la ligne bleue (non vacciné) va à zéro pendant la semaine de Noël, puis rebondit en fait au-dessus de la ligne violette (vacciné seul).

La ligne bleue fait légèrement mieux que la ligne violette jusqu’à ce qu’Omicron arrive pour la première fois en décembre. En effet, 1 dose ne provoque pas de VAIDS. La ligne rouge (double vacciné) fait mieux que tout le monde jusqu’à Omicron, quand ça devient un film catastrophe. C’est VAIDS. Les vaccins ont une certaine efficacité contre Delta, mais aucune contre Omicron.

Ce graphique est un excellent démonstrateur de la dégradation du système immunitaire de 60 % à 20 % en 10 semaines. Ensuite, Omicron entre en jeu et woops, nous passons à moins 98,8% la semaine de Noël (parce que les personnes non vaccinées célèbrent Noël plus que vaccinées comme nous pouvons le voir sur le graphique linéaire ci-dessus). Puis on se stabilise autour de moins 75 %.

Entre-temps, The Expose du 28 janvier a publié un article utilisant les statistiques du gouvernement canadien pour prouver la progression du VAIDS chez les personnes doublement vaccinées. Le gouvernement canadien a ensuite truqué ses chiffres pour la semaine du 15 au 22 janvier (dont les chiffres ont été produits en février) dans une tentative absurde de réfuter VAIDS.

Ils ont également supprimé le pdf daté du 21 janvier 2022, sur lequel je me suis appuyé pour les statistiques de l’article original – https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus- infection/surv-covid19-weekly-epi-update-20220121-en.pdf

Au cours de la semaine précédant Noël, lorsque Omicron est resté au Canada, l’efficacité du vaccin, mesurée par le rapport de taux de cas normalisé entre les doublement vaccinés et les non-vaccinés (c’est ainsi que Pfizer l’a mesuré dans son essai de vaccin phare de phase III) est passée de +23,8 % à -98,8 %. Il y avait un facteur de Noël de -23,8 % dans ces chiffres, qui se sont ensuite stabilisés à -75 %.

Cela s’est produit parce que la minuscule efficacité initiale du vaccin contre Omicron est très vite anéantie par les 4% de réduction restante du système immunitaire chaque semaine chez les doublement vaccinés. Omicron a révélé cette dégradation immunitaire.

Mais pour que le système immunitaire se rétablisse et que les vaccins deviennent soudainement meilleurs contre Omicron qu’ils ne l’étaient contre Delta en une semaine, dans des circonstances où le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré à Yahoo finance que 2 doses de son vaccin offrent « une protection très limitée, voire aucune » contre Omicron est totalement absurde.

Et c’est ce que le gouvernement canadien nous demande de croire. C’est une insulte pour tous ceux qui ont plus de deux cellules cérébrales non vaccinées. C’est la branche canadienne de la dissimulation du Pfizergate.

La couverture allemande

L’Institut Robert Koch de Berlin, propriété du ministère fédéral allemand de la Santé, a produit des statistiques le 30 décembre 2021 qui, à la page 14 du rapport hebdomadaire de gestion Covid19 pour la semaine 51 (du lundi 20 décembre au dimanche 26 décembre), montraient…

Les non-vaccinés avaient 186 cas d’Omicron et représentaient 26,5% de la population

Les doublement vaccinés avaient 4020 cas d’Omicron et représentaient 70,53% de la population.

Ainsi, le rapport des taux de cas, 2 avec dose à aucune dose, était de 4020/186 x 26,5/70,53 = 8,12 pour 1. Cela correspond à une dégradation du système immunitaire de (1-8,12)/8,12 = -0,877 ou -87,7 %

Ainsi, les Allemands doublement vaccinés leurs frères non vaccinés. Nous savons maintenant que ce chiffre était très corrélé avec les données australiennes pour la 1ère semaine de janvier (avec un ratio de 10,72 pour 1) et avec les données canadiennes pour les 2 dernières semaines de décembre qui présentaient une dégradation immunitaire de 84 %.

Cela a été couvert dans le Daily Expose du 2 janvier – https://dailyexpose.uk/2022/01/02/german-gov-data-suggests-fully-vaccinated-developing-ade/. Puis, le 3 janvier, l’Institut Robert Koch a découvert qu’ils avaient « fait une erreur » !

Oui, il y avait eu un Koch,. Ils ont miraculeusement trouvé 911 autres Allemands non vaccinés qui avaient attrapé Omicron dès le lendemain après que l’Exposition ait publié des chiffres qui auraient détruit la crédibilité de Pfizer et Moderna contre Omicron s’ils avaient été autorisés à se présenter.

Comme c’est incroyable qu’une bureaucratie puisse réagir si rapidement ! Comme c’est incroyable qu’une tenue capable d’une réponse aussi alace ait pu commettre une erreur aussi élémentaire en premier lieu. Ou bien que l’erreur n’aurait dû être que dans le nombre de non vaccinés et que tous les autres chiffres de leur rapport de 14 pages étaient parfaitement corrects.

Bien sûr, aucune explication n’a été donnée quant à l’origine de ces 911 personnes non vaccinées souffrant d’Omicron. Peut-être y avait-il une épidémie de non-vaccinés dans l’office antiterroriste allemand ? The Expose a couvert cette correction le 9 janvier – https://dailyexpose.uk/2022/01/09/life-insurance-data-proves-vaccinated-more-likely-to-die/

Mais une fois de plus, le même schéma est observé. Un département gouvernemental des statistiques produit des chiffres prouvant que les vaccins sont devenus des anti-vaccins et dégradent sérieusement le système immunitaire de leur peuple et plutôt que d’avoir une enquête pour déterminer comment leur peuple peut être mieux protégé contre ces toxines, ils se contentent de truquer les chiffres.

Les Allemands, étant l’un des gouvernements les plus efficaces de ce monde, ont truqué leurs chiffres plus rapidement et de manière plus décisive que la plupart de leurs concurrents dans les dissimulations de Covid.

La couverture PHE

J’ai écrit à diverses branches de PHE et Sajid Javid le 1er juillet 21 en disant –

Monsieur,

Voici les données PHE pour les décès de Delta dans la semaine du 14 juin au 21 juin. Le statut Vax le 17 juin était… 22% 1 coup et 63% 2 coups et 15% 0 coups (au moins 21 jours auparavant) – https://www.bbc.co.uk/news/health-55274833

0 Piqûres 38-34 = 4 morts de 3,5m sur 50s (15%)

1 Piqûre 17-10 = 7 morts de 5.2m sur 50s (22%)

2 Piqûres 50-26 = 24 morts de 14,9 m sur 50 ans (63%)

0 Piqûres sont 4 × 63/15 × 24 = 0,70x plus susceptibles de mourir que 2 Piqûres

0 Piqûres sont 4 × 22/15 × 7 = 0,83x plus susceptibles de mourir que 1 Piqûre

2 Piqûres sont 24×22/63×7 = 1,20x plus susceptibles de mourir qu’1 Piqûre

Ainsi, dans la semaine du 14 au 21 juin, les dernières données PHE publiées, il valait mieux ne pas être vacciné. Et 1 Piqûre valait mieux que 2 Piqûres.

Ces données concernent les décès par COVID plutôt que les décès par COVID. Il y a 23,6 millions de personnes de plus de 50 ans au Royaume-Uni. 1350 d’entre eux meurent chaque jour de toutes causes. Donc pendant 7 jours 9450 mourraient. Il s’agit d’un taux de 0,4 pour 1000. Le nombre total de cas était de 976 (0Jabs), 3865 (1Piqûre), 3546 (2 Piqûres). Donc, si nous déduisons ceux qui seraient morts de toute façon, nous obtenons.

0 Piqûres 4 – 0.4 = 3.6 morts à partir de 3.5m sur 50s (15%)

1 Piqûres 7 – 1.5 = 5.5 morts à partir de 5.2m sur 50s (22%)

2 Piqûres 24 – 1.4 = 22.6 morts à partir de 14.9m sur 50s (63%)

0 Piqûres sont 3,6 × 63/15 × 22,6 = 0,67x plus susceptibles de mourir que 2 Piqûres

0 Piqûres sont 3,6 × 22/15 × 5,5 = 0,96x plus susceptibles de mourir que 1 Piqûre

2 Piqûres sont 22,6 × 22/63 × 5,5 = 1,44x plus susceptibles de mourir que 1 Piqûre

Donc, le meilleur que nous ayons pour la semaine du 14 au 21 juin à partir des données PHE est que 1 Piqûre donne la même protection qu’un 0 Piqûres. Et 2 Piqûres aggravent les choses.

24 décès delta de 2 Piqûres contre 4 décès delta de 0 Piqûres est un désastre.

Salutations…

Leur réponse a été de ne pas publier le Bulletin technique 18 le 2 juillet et de le publier plutôt le 9 juillet et de changer la fréquence de publication en bihebdomadaire plutôt qu’hebdomadaire – une chose incroyable à faire pour un rapport hebdomadaire.

Tous les autres pays dont j’ai vu les données publient des rapports Covid hebdomadaires, et non des rapports Covid bihebdomadaires. Et bien sûr, les chiffres de PHE n’ont plus jamais montré que le fait d’être non vacciné donnait un taux de mortalité inférieur à celui d’être doublement vacciné.

Là encore, c’est la couverture du Pfizergate. Ce qui aurait dû se passer, c’est une enquête immédiate comparant les avantages d’une dose à ceux de deux doses et de zéro dose.

Mais chaque série de chiffres que j’ai vue depuis lors, et j’en ai vu de très nombreuses, provenant de très nombreux pays, montre clairement qu’1 coup vaut mieux que 2. La raison en est maintenant connue. 1 Piqûre ne donne pas aux pointes un avantage suffisamment important sur votre système immunitaire pour commencer à le dégrader beaucoup. Vous avez besoin de deux piqûres pour vraiment déclencher la dégradation progressive du système immunitaire.

Si vous n’avez reçu qu’un seul coup, il n’y a aucune donnée que j’ai vue montrant que vous obtiendrez VAIDS.

Une autre caractéristique commune à toutes les dissimulations de statistiques Covid que j’ai vues est que les statistiques initiales pour chaque nouvelle variante sont assez précises car les politiciens n’ont pas encore décidé quoi en faire et les techniciens qui produisent les statistiques produiront la vérité s’ils ne sont pas interférés par des politiciens qui mentent pour gagner leur vie.

Maintenant, les techniciens SAVENT que leurs statistiques montrent que les vaccins sont dangereux. Mais ils sont assez intelligents pour ne pas le dire aux politiciens. Les politiciens sont trop stupides ou trop paresseux ou trop incurieux pour découvrir par eux-mêmes que leurs propres statistiques détruisent leur modèle de vente de vaccins.

Alors ils continuent malgré tout jusqu’à ce qu’un média (généralement The Expose) informe le monde que leurs propres statistiques prouvent que les vaccins tuent des gens. Ensuite, plutôt que d’arrêter ce meurtre, ils se contentent de truquer les statistiques pour dissimuler les décès.

La dissimulation de l’UKHSA

Le 10 octobre 2021, The Expose a publié un article qui montrait clairement que le vaccin provoquait une forme de sida. L’article est devenu viral et a fini par être cité sur Alex Jones via le rapport Reese et par le président Bolsonaro du Brésil. Voici les données qui ont montré la destruction progressive du système immunitaire….

Puis les 15, 23 et 27 octobre, The Expose a publié 3 articles de suivi qui ont confirmé l’article original. Voici le dernier tableau de données de l’UKHSA avant qu’il ne soit corrompu…

Voici la baisse hebdomadaire des performances du système immunitaire doublement vacciné par rapport aux personnes non vaccinées. L’efficacité du vaccin est mesurée à l’aide de la formule d’efficacité du vaccin de Pfizer…

(Taux de cas non vacciné – Taux de cas vacciné) / le plus grand taux de cas non vacciné ou vacciné – Nous utilisons le rapport absolu normalisé du nombre de cas vacciné à non vacciné pour déterminer l’efficacité du vaccin, tout comme Pfizer lui-même l’a fait dans l’annexe supplémentaire de leurs résultats d’essais cliniques de phase III.

Une efficacité vaccinale de +50% signifie que les personnes doublement vaccinées sont 50% plus protégées contre le Covid que les personnes non vaccinées. Cela signifie que le taux de cas delta dans le vacciné est la moitié du taux de cas delta dans le non-vacciné.

Une efficacité vaccinale de -50% signifie que les personnes non vaccinées sont 50% plus protégées contre le Covid que les personnes doublement vaccinées. Cela signifie que le taux de cas delta dans le vacciné est le double du taux de cas delta dans le non-vacciné.

Une efficacité vaccinale de 0% signifie que les personnes doublement vaccinées sont 0% plus protégées contre le Covid que les personnes non vaccinées. Cela signifie que le taux de cas delta dans le vacciné est égal au taux de cas delta dans le non-vacciné. Cela signifie que les vaccins ont perdu toute leur efficacité.

« Toute personne de plus de 30 ans aura perdu 100% de l’ensemble de sa capacité immunitaire (certainement pour Covid et très probablement pour les virus et certains cancers – d’après les preuves de Cole Diagnostics dans l’Idaho et du Dr Nathan Thompson et du Dr Ralph Baric) dans les 13 semaines ». – https://dailyexpose.uk/2021/10/27/official-government-reports-suggest-the-fully-vaccinated-will-develop-acquired-immunodeficiency-syndrome-by-christmas/

Il s’agissait de chiffres précis de l’UKHSA qui montraient clairement une dégradation progressive du système immunitaire de semaine en semaine, tout comme les chiffres canadiens ci-dessus l’ont montré pour les 10 dernières semaines avant qu’Omicron n’arrive au Canada. Ce sont les techniciens de l’UKHSA qui nous ont dit la vérité.

Mais après 4 articles percutants dans The Expose montrant que ces vaccins provoquent une forme de SIDA, les politiques sont intervenus…

Le 2 novembre, le Daily Mail a publié un article révélant que…

1. Le chien de garde des statistiques britanniques réprimande l’organisme de remplacement de PHE pour avoir publié des chiffres « trompeurs » que les anti-vaccin ont saisis comme preuve que les piqûres de Covid ne fonctionnent pas

2. Au cours des dernières semaines, les données de l’agence montrent que les taux d’infection sont plus élevés chez les adultes entièrement vaccinés que chez les non vaccinés.

3. Les commentateurs et militants anti-vaccin ont saisi les données comme preuve que les vaccins Covid ne fonctionnent pas.

Le Statistics Watchdog du Royaume-Uni est l’Office of Statistics Regulation (TOSR en abrégé). Oui Offstats a dit à l’UKHSA que leurs statistiques étaient erronées.

Le directeur général du TOSR, Ed Humpherson, a écrit hier au patron de l’UKHSA, le Dr Jenny Harries, le 1er novembre, pour la remercier des changements qu’elle avait apportés et est cité dans le Daily Mail comme disant

« Il reste que le rapport de surveillance inclut des taux pour 100 000 qui peuvent être utilisés pour affirmer que les vaccins ne sont pas efficaces »,

«Je sais que ce n’est pas l’intention du rapport de surveillance, mais le potentiel d’abus demeure.

Le gouvernement admet tacitement que le but de ses statistiques n’est pas de permettre au public de décider par lui-même si les vaccins sont efficaces ou non. Non, leurs statistiques ne devraient même pas pouvoir étayer un argument selon lequel les vaccins sont inefficaces.

En effet, une telle construction des statistiques de l’UKHSA serait une mauvaise utilisation des données gouvernementales selon le directeur général. C’est son aveu sincère que l’utilisation de toutes les données de l’UKHSA est exclusivement destinée à prouver que les vaccins sont efficaces. Et toute agence gouvernementale de statistiques qui s’écarte de cette ligne sera réajustée par le TOSR.

Il définit l’UKHSA comme un groupe pro de propagande vaccinale, une vente de Pfizer inc. dont le mandat est seulement de fournir des informations pour un côté du débat.

On ne peut s’attendre à ce qu’aucune personne au Royaume-Uni fasse un choix éclairé quant à l’opportunité de prendre le gène expérimental de Pfizer corrompant la morsure de serpent lorsqu’il lui est présenté par le gouvernement comme un vaccin Covid incontestablement efficace. – https://www.dailymail.co.uk/health/article-10155799/Stats-watchdog-scolds-PHE-replacement-data-misuse-supports-anti-vaxxers.html

Voici donc la couverture de l’UKHSA commandée par le TSOR. Voici la branche UKHSA de Pfizergate.

La couverture PHS

Voici le tableau 12 des derniers rapports statistiques hebdomadaires de PHS sur Covid – https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-9-february-2022/

L’avertissement rouge ci-dessus est apparu après que l’exposition a utilisé les chiffres du PHS pour prouver que les vaccins augmentent vos chances d’être infecté par Covid, et ils augmentent vos chances d’être hospitalisé avec Covid et ils augmentent vos chances de mourir de Covid. – https://dailyexpose.uk/2021/12/09/distracted-by-christmas-party-data-shows-9-in-10-covid-deaths-vaccinated/

Si PHS s’était soucié de la vie de leurs compatriotes écossais, ils auraient mis fin à la vaccination en attendant une enquête publique complète. Mais ils ne se soucient pas de savoir si les Écossais vivent ou meurent tant qu’ils vivent ou meurent complètement vaccinés. Et pourtant, même ce terme est une fraude totale.

Personne qui est vacciné avec Pfizer ou Moderna n’est complètement vacciné. S’ils étaient complètement vaccinés, alors ils ne seraient pas infectés par le Covid, n’est-ce pas ?

S’ils étaient complètement vaccinés, ils n’auraient pas besoin d’un rappel et d’un autre rappel, n’est-ce pas ?

Les personnes complètement vaccinées sont complètement dupées, complètement escroquées et sont sur le point de voir leurs gènes complètement corrompus et leur système immunitaire complètement compromis. La seule chose qu’ils ne sont pas, c’est qu’ils sont complètement vaccinés.

En ce qui concerne Public Health Scotland. Pour paraphraser Sir Winston, ils ne sont plus dans le domaine de la santé publique et ne représentent plus l’Écosse. Ils sont dans le domaine des médicaments corrompant les gènes, poussant à travers des statistiques frauduleuses, et ils représentent les intérêts des sociétés pharmaceutiques américaines, pas les intérêts de l’Écosse ou de son peuple.

Les notes sous le tableau 12 ci-dessus font référence à l’annexe 6 du rapport, qui indique : : les taux de cas, d’hospitalisation et de mortalité normalisés selon l’âge sont utilisés pour permettre des comparaisons des taux de cas, d’hospitalisation et de mortalité entre des populations qui ont des répartitions d’âge différentes.

La population standard européenne de 2013 est utilisée pour normaliser les taux. Pour plus d’informations – voir les méthodes ONS. Voici le lien complet – https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/methodologies/weeklycovid19agestandardisedmortalityratesbyvaccinationstatusenglandmethodology

Notez qu’il fait référence aux taux de mortalité normalisés selon l’âge. Voici une partie de ce qu’il dit :

Taux de mortalité normalisés selon l’âge : les taux de mortalité normalisés selon l’âge (ASMR) sont utilisés pour permettre d’effectuer des comparaisons entre des populations qui peuvent contenir différentes tailles de population globales et proportions de personnes d’âges différents.

Il s’agit clairement de taux de MORTALITÉ standardisés selon l’âge. Il ne s’agit pas de taux d’hospitalisation normalisés selon l’âge ni de taux de cas normalisés selon l’âge. Il n’y a absolument aucune normalisation selon l’âge qui est nécessaire pour les taux de cas ou les taux d’hospitalisation. Et même s’il y en avait, lesdits taux ne seraient pas connus en 2013 lorsque les taux de mortalité ont été calculés, car il n’y a pas eu de cas de Covid en 2013 et il n’y a pas eu d’hospitalisations Covid en 2013.

Appliquer un taux de mortalité européen de 2013 à un taux de cas de Covid de 2019 est une fraude totale commise par PHS et par le gouvernement canadien au grand jour. Même l’UKHSA ne traite pas ses bailleurs de fonds contribuables avec un tel mépris intellectuel étudié.

Les taux de mortalité normalisés selon l’âge sont une méthode de compensation conçue pour tenir compte des écarts d’âge dans les taux de mortalité entre les différents groupes statistiques (tels que les groupes ayant des statuts vaccinaux différents). Ils ne sont qu’une corruption lorsqu’ils sont appliqués à des groupes statistiques qui ne meurent pas. Comme mentionné ci-dessus : On ne peut pas appliquer un compensateur de mortalité à une statistique qui n’implique pas la mortalité. C’EST UNE FRAUDE PURE ET SIMPLE.

On pourrait aussi bien compenser les taux de cas avec la qualité des gens dans les tranches d’âge de 5 ans à chanter Whitney Houston. Ce ne serait pas moins valable.

Mais si l’on applique les taux de mortalité normalisés selon l’âge de l’Euro 2013 aux taux de cas et aux taux d’hospitalisation, puisque les non-vaccinés sont légèrement plus jeunes que les vaccinés, les chiffres semblent meilleurs pour les vaccinés. De plus, puisque ni PHS ni l’UKHSA ni le Canada ne fournissent de données par statut vaccin par tranche d’âge (nonobstant les demandes FOI des professeurs Fenton et Neil de QMC pour faire exactement cela). Ils peuvent faire ce qu’ils veulent avec ces chiffres.

Voici un exemple de PHS utilisant cette fraude pour persuader les Écossais de se faire vacciner…

« Au cours des quatre dernières semaines, du 08 janvier 2022 au 04 février 2022, le taux d’admissions à l’hôpital normalisé selon l’âge pour 100 000 était de 2,9 à 3,8 fois plus faible chez les personnes ayant reçu leur troisième dose ou dose de rappel de vaccin par rapport aux personnes non vaccinées ou ayant reçu une ou deux doses d’un vaccin COVID-19 ». – Rapport statistique PHS Covid19 9 février

Mais le fait même que le Canada et PHS appliquent les taux de mortalité normalisés selon l’âge de l’Euro 2013 aux statistiques de non-mortalité nous montre tout ce que nous devons savoir sur ce qui se passe ici. C’est de la fraude en gros et c’est dans le monde entier. Et cela nous ramène aux observations du Dr Coetzee selon lesquelles Omicron est doux chez les non-vaccinés (77 % des Sud-Africains en novembre 2021) et n’entraîne pas d’hospitalisation ou d’infection respiratoire aiguë (dans l’hémisphère sud l’été). La raison pour laquelle les politiciens européens a essayé non seulement de la faire taire mais de la persuader de dire le contraire de ce qu’elle avait trouvé dans sa pratique médicale, c’est qu’elle menaçait la base de nouvelles vaccinations. Elle prononçait en fait la délivrance d’une pandémie, ce qui est excellent pour la santé de l’Europe. Mais les politiciens ne s’intéressent pas à cette santé. La vaccination est la fin qu’ils recherchent, pas une bonne santé. Le Dr Coetzee a exposé leur véritable motivation.

Les avertissements d’interprétation UKHSA et PHS sont des fraudes pures et simples

Note 1 de l’UKHSA au tableau 13 : La comparaison des taux de cas parmi les populations vaccinées et non vaccinées ne doit pas être utilisée pour estimer l’efficacité du vaccin contre l’infection par la COVID-19. L’efficacité du vaccin a été officiellement estimée à partir d’un certain nombre de sources différentes et est résumée aux pages 4 à 15 de ce rapport.

Note PHS 1 du tableau 12 : Les données de ce tableau ne doivent pas être utilisées comme mesure de l’efficacité du vaccin en raison de biais et de facteurs de risque non pris en compte dans différentes populations. Pour plus d’informations, veuillez consulter les sections Interprétation des données et Résumé de l’efficacité des vaccins ci-dessus.

À la page 13 de l’annexe supplémentaire de l’essai clinique fondateur de phase III de Pfizer sur son vaccin BTN162b2 ARNm Covid19, Pfizer a défini et calculé l’efficacité de son vaccin comme le rapport de taux de cas normalisé entre les vaccinés et les non-vaccinés comme suit.

L’EV contre les événements graves après la dose 1 était de 1-1/30 = 29/30 = 0,96666 ou 96,7 %

L’EV contre les événements graves après la dose 1 et avant la dose 2 était de 1-0/6 = 1 = 100 %

L’EV contre les événements graves à partir de <7 jours après la dose 2 était de 1-0/1 = 1 = 100 %

L’EV contre les événements graves >= 7 jours après la dose 2 était de 1-1/23 = 22/23 = 0,9566 ou 95,7 %

Pfizer a défini des efficacités vaccinales calculées et revendiquées de 96,7 % pour 1 dose et de 95,7 % pour 2 doses en utilisant le taux de cas très normalisé que l’UKHSA et le PHS demandent aux lecteurs de NE PAS utiliser.

Les nombres dans le tableau 1, 0, 0, 1 pour les vaccinés et 30, 6, 1, 23 pour les non vaccinés, étaient des nombres de cas réels et non des ratios de cas calculés. Mais il s’agissait également des taux de cas respectifs pour 23 000 personnes, car les nombres dans chaque groupe étaient presque identiques (23 040 vaccinés et 23 037 non vaccinés) comme indiqué ci-dessus sous BNT162b2 et Placebo.

Ainsi, PHS et l’UKHSA demandent à leurs lecteurs de ne pas utiliser la définition sur laquelle se sont appuyées toutes les agences de réglementation pour accorder leurs autorisations d’utilisation d’urgence pour les vaccins.

Ils demandent donc à leurs lecteurs de ne pas utiliser la bonne définition de l’efficacité des vaccins. C’est une fraude. PHS va plus loin dans cette fraude et déclare que la formule de Pfizer ne devrait pas être utilisée sur leurs données brutes « en raison de biais et de facteurs de risque non pris en compte dans différentes populations ».

Il est vrai que deux populations, à moins qu’elles ne soient choisies au hasard, n’auront pas pris en compte les biais et les facteurs de risque influençant les taux d’infection tels que l’origine ethnique, la durée de vaccination, l’âge, etc. Mais aucun ministère n’a jamais compensé l’un de ces facteurs de confusion, à l’exception du facteur de l’âge en utilisant les taux de mortalité par normalisation de l’âge de l’Euro 2013 non pertinents et inapplicables. Les cas ne sont pas des décès.

On ne peut pas compenser avec succès l’âge dans le nombre de cas de Covid en utilisant les chiffres de mortalité toutes causes confondues de l’Euro 2013. Les taux de mortalité toutes causes confondues en Euro 2013 ne varient pas avec l’âge de la même manière que les taux d’infection Covid 2019. Personne en Europe en 2013 ne savait même qu’il y aurait une pandémie en 2019 (bien que certains Américains et certains Chinois le sachent peut-être). PHS est en train de mettre en place le lecteur le moins soucieux des statistiques pour une fraude à la rémunération.

Ce que ces avertissements de l’UKHSA et du PHS devraient dire, c’est que les ratios de taux de cas normalisés sont la bonne façon de calculer l’efficacité des vaccins et tous les autres chiffres de ce rapport qui ne correspondent pas audit calcul correct sont inexacts dans la mesure de leur disparité à partir de là.

La couverture danoise

Voici les chiffres danois de leur Statens Serum Institut : du 21 novembre au 25 décembre – https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-31122021-ct18

Ainsi, le rapport entre les cas Omicron doubles ou triples vaccinés et les cas non vaccinés est de 37 111 pour 3 500 ou 10,6 pour 1.

Alors que les taux de vaccination au milieu de la période de 34 jours le 8 décembre étaient de 76,83 vaccinés entièrement vaccinés, 0,14 % vaccinés individuellement et 23,03 % non vaccinés.

Ainsi, le ratio de taux de cas entre complètement vacciné et non vacciné était de 10,6 × 23,03 / 76,83 = 3,18x.

Ainsi, l’efficacité anti-vaccin contre Omicron au Danemark était de (1-3,18)/3,18 = – 68,6 %

The Expose a publié ceci le 28 janvier 2022. La réponse du Statens Serum Institut au Danemark a été de cesser la publication de son rapport sur l’état d’Omikron 9 jours plus tard, le 6 février 2022, c’est la version danoise de la dissimulation de Pfizergate.

Conclusion

En Allemagne, en Australie, au Canada, au Danemark, en Ecosse et en Angleterre, nous voyons le même schéma d’événements. Une nouvelle variante sort et les techniciens des départements de statistiques gouvernementaux respectifs font leur travail et obtiennent des statistiques raisonnablement précises pour la nouvelle variante.

Puis The Expose publie une analyse de ces statistiques vierges qui n’ont pas encore été souillées par les politiciens. Cette analyse révèle la vérité que les personnes doublement vaccinées ont maintenant presque entièrement soufflé VAIDS, et donc les vaccins entraînent plus d’infections, plus d’hospitalisations et plus de décès que chez les non vaccinés.

Les politiciens sont ensuite informés de ces articles. Ainsi, tous les départements de statistiques du gouvernement doivent être des lecteurs avides de The Expose !

PHE n’a certainement pas perdu de temps pour répondre à mon e-mail. 24 heures plus tard, je les ai appelés pour parler à leur chef des statistiques de leurs chiffres. La réponse de leur Bureau de la responsabilité publique a été de m’interdire de communiquer avec eux pendant 6 mois.

Bien sûr, je n’ai prêté aucune attention à leur interdiction, car ils sont censés être le Bureau de la responsabilité publique et je suis un membre du public envers qui ils sont censés rendre des comptes !

Ainsi, une étincelle brillante explique alors aux politiciens que leurs statistiques contredisent leur récit de promotion de la drogue et détruisent la base scientifique de leurs mandats de corruption génétique des morsures de serpent (peut-être pas en autant de mots). Les politiciens réagissent alors en ordonnant à leurs services de statistiques de commettre une fraude médicale et de dissimuler la mort, l’invalidité, la douleur et la souffrance causées par ces vaccins.

C’est la couverture de l’International Pfizergate.

Nous savons que les spécialistes des statistiques gouvernementales tordent la vérité sur commande, car le professeur Graham Medley, le responsable de la modélisation Covid pour SAGE, l’a admis à Fraser Nelson du Spectator Magazine.

Oui et comme Fraser l’a succinctement déclaré, les départements gouvernementaux des statistiques ne se livrent pas à l’élaboration de politiques fondées sur des preuves, mais à l’élaboration de preuves basées sur des politiques.

Pfizergate est la dissimulation d’une fraude à plusieurs niveaux, à 5 niveaux. Leurs chevaux de Troie corrompant les gènes sont une fraude statistique en plus d’une fraude médicale en plus d’une fraude à l’administration hospitalière en plus d’une fraude à un organisme de réglementation en plus d’une fraude génétique.

1. Le vaccin est une fraude

Vaccin Covid à ARNm = Vaccin (contre le pic alpha de Wuhan) + Antivaccin contre absolument tous les agents pathogènes connus et inconnus de l’homme, qui détruit le système immunitaire à 6,57% de sa capacité restante chaque semaine.

Ces vaccins sont ce que les logiciels appellent des chevaux de Troie (d’après le cheval de Troie donné à Troie en Turquie par les Spartiates de Grèce). Ils ont l’apparence d’un cadeau, ayant un véritable effet vaccinant dès la production initiale de protéines de pointe à court terme, qui est valable contre Wuhan alpha à peut-être 85% et contre Wuhan delta à peut-être 70% et contre Omicron à peut-être 20%.

Mais ils sont associés à un anti-vaccin, issu de la production de protéines de pointe à moyen et long terme qui détruit le système immunitaire à raison d’environ 4% de ses capacités restantes chaque semaine et qui provoque des catastrophes cardio-vasculaires et les décès surtout chez les hommes et la dégradation neurologique surtout chez les femmes et les cancers et les infections virales récurrentes chez les deux sexes.

Ils sont en fait un corrupteur de l’égalité des chances et un destructeur de la santé des hommes, des femmes et des enfants. L’avantage que les personnes âgées ont ici, c’est que leur corps travaille plus lentement et que les usines de production de pointes sont donc moins efficaces que celles des personnes plus jeunes. C’est pourquoi nous voyons les pires chiffres du VAIDS chez les personnes d’âge moyen.

Donc ici précisément en technicolor complet et glorieux et Dolby Surround Sound et IMAX 3D dans The Expose est ce que tous les départements de statistiques du gouvernement ne veulent PAS que vous voyiez, c’est ce qu’ils essaient de dissimuler.

Ces graphiques prennent l’efficacité initiale de la 2e dose des vaccins comme étant respectivement de 90 %, 70 % et 20 % contre Alpha, Delta et Omicron, puis réduisent l’efficacité du système immunitaire de 6,57 % de sa capacité restante au-dessus de moins 100 % chaque semaine.

Nous déduisons le chiffre de 6,57 % de la perte hebdomadaire fractionnaire du solde de la capacité immunitaire restant à perdre au-dessus de moins 100 %, à partir du tableau ci-dessous des données crédibles de l’UKHSA…

Nous avons supposé une dégradation linéaire du système immunitaire dans le tableau ci-dessus. Mais c’est une approximation très grossière. Après avoir examiné de nombreuses données Covid, nous pouvons maintenant faire une projection mathématique beaucoup plus précise pour le temps qu’il faudra aux personnes doublement vaccinées pour développer un VAIDS complet comme suit.

L’efficacité moyenne des vaccins dans l’ensemble du tableau est de (-2,9 % -32,7 %)/2 = -17,8 % (il reste 82,2 % à perdre) et le taux de dégradation hebdomadaire moyen est de 5,4 %. Ainsi, le taux de dégradation hebdomadaire moyen à 0 % d’efficacité du vaccin (100 % à perdre) serait plus élevé à

5,4 % x 100/82,2 = 6,569 %

Par conséquent, nous prenons la dégradation hebdomadaire à 6,57 % dans les graphiques ci-dessus.

Semaine1 = Semaine0 – 0,0657(Semaine0+100) = 0,9343Semaine0 – 6,57

Semaine (n+1) = Semaine(n) – 0,0657(Semaine(n)+100) = 0,94Semaine(n) – 6,57

Ces chiffres seront assez précis pour une dégradation du système immunitaire à 2 doses. Si vous prenez une 3e dose, vous ferez mieux pendant peut-être 6 semaines, puis vous vous dégraderez à un rythme plus rapide et finirez par vous détériorer après peut-être 12 semaines.

Les chiffres supposent que la production de pointes se poursuit sans relâche. Nous avons vu des preuves que la production de pointes pourrait maintenant avoir ralenti dans le double vacciné dans les derniers chiffres de l’UKHSA. Mais ils sont tellement corrompus que nous ne pouvons pas compter sur eux. La dégradation du système immunitaire à 6 mois après le 2e vaccin, mesurée par le taux de cas Omicron, est de -80 %, ce qui est proche de ce qui a été observé en Allemagne au cours de la dernière semaine de 2021.

Les graphiques sont asymptotiques à -100 % (diminution exponentielle) car nous perdons 6,57 % d’un équilibre toujours décroissant de la capacité immunitaire.

La phrase célèbre de l’Enéide de Virgile est Timeo Danaos et dona ferrentes

Cela signifie littéralement que je crains que les Grecs portent MÊME des cadeaux. D’où l’expression Méfiez-vous des Grecs portant des cadeaux est dérivée.

L’auteur aimerait mettre à jour cette phrase pour lire : Méfiez-vous des politiciens qui donnent des médicaments gratuits.

Ce que les vaccins à ARNm auraient dû être et pourraient encore être est….

A. Non fabriqué à partir de la protéine de pointe de Wuhan Alpha mais fabriqué à partir de toutes les protéines sans pointe ou de Wuhan Alpha, Delta et Omicron ensemble (comme les vaccins contre la grippe)

B .Aucune substitution d’uracile par N1 méthylpseudouridine dans l’ARNm du vaccin

C. Une dose de 10 ug et non 3 doses de 30 ug ou 100 ug

Mais même cela est trop expérimental pour un déploiement à grande échelle. Le seul vaccin sûr serait le type Novavax de ce qui précède, qui porte les protéines sans pointe mais pas leur ARNm – soupçonne l’auteur. Novavax lui-même est fabriqué à partir de la protéine de pointe alpha de Wuhan et est donc inutile contre Omicron (si vous pardonnez le jeu de mots). Et Novavax n’est pas sûr car les protéines Spike sont toutes pathogènes.

Mais une intervention de type Novavax suivant ABC ci-dessus serait l’intervention normale de type vaccin contre la grippe qui n’aurait causé aucun nombre significatif de décès ou de crises cardiaques ou de maladies neurodégénératives et aurait eu une meilleure efficacité sur Covid puisqu’elle n’aurait pas dégradé le système immunitaire.

Mais cela n’a jamais été une question de santé, n’est-ce pas. Il s’agissait de la modification génétique des humains et de l’appropriation de notre système immunitaire par les trafiquants de drogue.

2) Les régulateurs sont des fraudeurs : les régulateurs sont financés pour autoriser les produits pharmaceutiques mortels et imposer des protocoles mortels de Covid

Voici la réponse de la MHRA à une demande FOI…

21 juin 2021 FOI 21/624

cher

Merci pour votre email.

Nous recevons des fonds de la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que d’autres sources extérieures au gouvernement telles que l’OMS. Ce financement soutient principalement les travaux visant à renforcer les systèmes de réglementation dans d’autres pays.

La majorité de nos revenus proviennent de l’industrie pharmaceutique par le biais d’honoraires.

Le plus grand bailleur de fonds de l’OMS est la Fondation Bill et Melinda Gates (directement et par l’intermédiaire de GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination).

Donc, ici, l’empire Gates qui a fondé le Plan d’action mondial pour les vaccins en 2010 et l’industrie pharmaceutique dans son ensemble, financent notre régulateur britannique des médicaments. La MHRA ne reçoit pas beaucoup d’argent en frais pharmaceutiques de l’ivermectine ou de l’hydroxychloroquine. S’il autorisait l’utilisation de ces médicaments dans ses protocoles Covid, je crains de penser à ce qui pourrait arriver aux primes de Noël de la MHRA.

Il existe un schéma à tous les niveaux de fraude Pfizergate. Et ce modèle est que les gens au pouvoir mettent leur richesse au-dessus de la santé des autres.

3. Les administrations hospitalières sont des fraudeuses : les administrations hospitalières sont payées pour falsifier les statistiques Covid et pour adhérer aux protocoles mortels prescrits à l’échelle mondiale

Au début de la pandémie 25% des cas de Covid provenaient d’une mauvaise hygiène dans les Hôpitaux. Les hôpitaux et les maisons de retraite étaient responsables de plus de la moitié des décès de la pandémie avant la vaccination. On aurait pu penser qu’à présent, les hôpitaux se seraient ressaisis comme l’ont fait les maisons de retraite et que leurs chiffres auraient baissé.

Mais la tentation financière pour les administrations qui s’intéressent plus à la rémunération financière qu’à l’intégrité morale (et cela représente environ 100% de toutes les administrations hospitalières) est d’identifier chaque cas hospitalier non traité, chaque cas de soins intensifs non traité et chaque patient non traité au moment du décès. porte et leur donner un test Covid faux positif en augmentant les cycles PCR.

Cela permet aux administrations hospitalières de fabriquer à volonté des nombres d’admissions Covid non vaccinées et des décès Covid non vaccinés. Et c’est en effet de là que vient le mensonge selon lequel les vaccins, bien qu’incapables de protéger contre l’infection, protègent en fait contre l’hospitalisation et la mort, vient en réalité.

L’étude d’Oxford Vietnam et l’étude CDC Barnstable ont montré qu’en juillet 2021, les charges virales chez les vaccinés étaient les mêmes que celles chez les non-vaccinés. Depuis lors, les charges virales ont été plus élevées chez les vaccinés. Ils sont donc plus contagieux, plus susceptibles d’être hospitalisés et plus susceptibles de mourir. Les vaccins sont censés réduire la charge virale et non l’augmenter. Tout ce qui augmente la charge virale est un antivaccin et non un vaccin.

Le concept selon lequel les injections de Pfizer augmentent la charge virale tout en réduisant les hospitalisations et les décès est une impossibilité médicale. Avoir plus de troupes ennemies dans votre enceinte ne vous rend pas plus susceptible de gagner la guerre. Cela vous rend plus susceptible d’avoir besoin d’aide et plus susceptible de la perdre. Mais la logique a été la première victime de cette guerre de propagande vaccinale.

Toutes les réductions annoncées des hospitalisations et des décès ont été fabriquées par des tests Covid faux positifs ou même par de vrais positifs de patients non vaccinés dans des circonstances où les patients vaccinés n’ont pas été testés aussi fréquemment ou avec autant de cycles PCR.

4. Le personnel médical qui vaccine est devenu une fraude : Le personnel médical est soumis à un chantage par le biais de ses licences d’exercice pour distribuer des produits pharmaceutiques mortels et déformer leur innocuité et leur efficacité. Aucun d’entre eux n’est autorisé à utiliser ses 10 ans de formation médicale ou ses peut-être 20 ans d’expérience clinique pour juger par lui-même, en consultation avec ses patients, quel serait le meilleur traitement. Ils ont été transformés en exécuteurs de protocole d’agence de réglementation par la rémunération des grandes sociétés pharmaceutiques.

Le concept d’un protocole de traitement universel est un déni de l’adage médical séculaire selon lequel il n’y a pas de panacée universelle pour chaque patient pour une condition donnée. Nous sommes tous différents et nous avons donc besoin de différentes combinaisons de médicaments et/ou de chirurgie et/ou d’interventions diététiques et/ou autres pour traiter au mieux notre manifestation particulière d’une maladie.

L’application d’un protocole médical universel imposé par un régulateur dicté par Big Pharma, mandaté par un administrateur d’hôpital, équivaut à remplacer un scalpel par un canif suisse lors d’une opération de pontage coronarien. Il est voué à l’échec. Mais pendant cet échec, beaucoup d’argent sera gagné par toutes les personnes concernées avant que le patient ne meure inévitablement. Si ledit patient peut être testé Covid positif par PCR avant de mourir, alors encore plus d’argent peut être gagné par les vautours Covid de ce monde.

5. Les politiciens sont des fraudeurs : les politiciens se sont tous transformés en représentants pharmaceutiques. C’est la chose la plus incroyable de voir des politiciens supplier les gens de se faire vacciner pour la troisième fois contre la grippe, tout en refusant de financer ne serait-ce qu’une seule dose de tant de médicaments anticancéreux salvateurs. Comment est-ce arrivé?

Eh bien, la fraude est mondiale et implique des vaccins. Et toutes les routes de Gobal Vaccination que j’ai empruntées mènent à une seule tenue. La fondation Bill et Melinda Gates

GVAP : 2010 : L’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNICEF, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et la Fondation Bill & Melinda Gates ont annoncé une collaboration visant à accroître la coordination au sein de la communauté internationale des vaccins et à créer une action mondiale pour les vaccins. Planifier. https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2010/12/global-health-leaders-launch-decade-of-vaccines-collaboration.

Le Conseil de Direction est composé de :

Dr Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS ;

le Dr Anthony S. Fauci, directeur du NIAID, qui fait partie des National Institutes of Health ;

M. Anthony Lake, directeur exécutif de l’UNICEF ;

Mme Joy Phumaphi, Présidente du Comité consultatif international et Secrétaire exécutive, Alliance des dirigeants africains contre le paludisme

Dr Tachi Yamada, président de la santé mondiale à la Fondation Bill & Melinda Gates

GAVI, anciennement connue sous le nom de « Global Alliance for Vaccines and Immunization », a fourni à l’OMS 150 millions de dollars supplémentaires en 2018. L’un des principaux donateurs de GAVI est à nouveau le BMGF, avec 1,5 milliard de dollars en 2016, par exemple.

« On peut donc dire que la BMGF et donc la famille Gates et Warren Buffett sont la principale source de revenus de l’OMS par des canaux directs et indirects, ce qui soulève des questions sur son indépendance vis-à-vis de ces sources de financement. En outre, la BMGF a également financé la création de la « Coalition for Epidemic Prevention Innovation » (CEPI), qui s’occupe de la recherche et du développement de vaccins, pour un montant d’environ 100 millions de dollars en 2017″.

« De plus, la Fondation soutient régulièrement des organisations non gouvernementales telles que PATH, qui sont impliquées dans le développement des technologies de vaccination, avec des millions de dollars de financement. La liste des bénéficiaires de BMGF comprend également les plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, telles que Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline et Sanofi Aventis. L’influence globale de la BMGF dans le secteur de la vaccination est donc évidente. https://www.weblyf.com/2020/05/how-bill-gates-funds-the-who-and-other-organizations/

La Fondation Bill et Mellisa Gates a créé GAVI en 1999 avec une promesse de financement de 750 millions de dollars. Il n’allait donc jamais être un petit acteur dans le film sur le vaccin. – https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/bill-melinda-gates-foundation

Et bien sûr, l’OMS, qui a fourni la protéine de pointe Coivd19 de l’acide aminé HU1 1273 de Wuhan aux sociétés de vaccins, a le BMGF directement ou indirectement comme son principal bailleur de fonds.

L’autre chose que nous savons de William Gates Junior, c’est qu’il est un maître absolu dans la monopolisation totale d’une industrie.

Il ne fait aucun doute que Bill Gates a tourné son attention vers l’industrie de la vaccination en 1999 par le biais de GAVI et a intensifié ses efforts en 2010 par le biais du GVAP. Il contrôle à peu près l’OMS. L’ensemble du système médical de la plupart des pays du monde a été corrompu par l’argent. Bill Gates est l’un des hommes les plus riches du monde. Il a réussi à monopoliser l’industrie informatique dépassant IBM en quelques années dans les années 80.

Combien de temps lui faudrait-il pour monopoliser les soins de santé dans le monde entier et devenir le seul fournisseur d’antivirus pour l’humanité ? Il a eu 23 ans pour le faire, à compter de la création et du financement de GAVI. Il a monopolisé les ordinateurs d’un bout à l’autre. Il a pris en charge les soins de santé depuis le début d’être déjà l’un des hommes les plus riches du monde.

Bref il a les moyens. Il a la forme. Il a la capacité. Il a le talent. Il a l’expérience. Il a montré qu’il avait le mobile. Il a eu assez de temps et il a un contrôle massif sur les principaux régulateurs de la santé.

Il apparaît donc à l’auteur que les vaccins à protéines de pointe (en particulier ceux à ARNm) et leur application mondiale, et la prise de contrôle mondiale des soins de santé qui les a accompagnés, sont la pièce de résistance d’un certain William Gates Junior. Ce sont son 2e de Rachmaninov, son 5e de Beethoven, son 40e de Mozart, son Acte 2 Scène 2 de Shakespeare, son Danube de Strauss et sa Rhapsodie de la Reine. Mais ils ne seront jamais son Zeppelin’s Stairway to Heaven. Et le temps viendra bientôt où ils seront ses McCartney’s Yesterday.

Alors je dis à tous ceux qui sont pris dans cette fraude à 5 niveaux : Il n’y a pas de richesse sans santé. Par conséquent, il n’y a pas de sécurité économique dans les soins de santé corrompus

Et je dis à tous ceux des médias grand public qui sont assis sur la clôture. C’est plus grand que le Watergate, vous seriez des Woodwards et des Bernstein brûlés. Maintenant, qui va passer au scoop?

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

CHOQUANT : LES FLACONS PFIZER RÉCHAUFFÉS EXPLOSENT AVEC DES CIRCUITS À AUTO-ASSEMBLAGE

Source : Tap News