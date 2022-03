En 2019, la Rand Corporation a établi un plan pour détruire la Russie ; le document référencé par Joe Lauria + ATTENTION! VIDÉO DE CRIME DE GUERRE : Les troupes ukrainiennes torturent violemment des soldats russes capturés + 19 ans après l’invasion américaine de l’Irak : l’Occident en a-t-il appris quelque chose ?

En 2019, la Rand Corporation a établi un plan pour détruire la Russie ; le document référencé par Joe Lauria

Étendre et déséquilibrer la Russie

Évaluation de l’impact des options coûteuses

Par James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams

Cette note résume un rapport qui examine de manière approfondie les options non violentes et coûteuses que les États-Unis et leurs alliés pourraient poursuivre dans les domaines économiques, politiques et militaires pour mettre à rude épreuve – exagérer et déséquilibrer – l’économie et les forces armées de la Russie et la position politique du régime dans son pays. et à l’étranger. Certaines des options examinées sont clairement plus prometteuses que d’autres, mais chacune devrait être évaluée en termes de stratégie globale des États-Unis pour traiter avec la Russie, ce que ni le rapport ni ce mémoire n’ont tenté de faire.

La maxime selon laquelle « la Russie n’est jamais aussi forte ni aussi faible qu’elle en a l’air » reste aussi vraie au siècle actuel qu’elle l’était aux XIXe et XXe.

La Russie d’aujourd’hui souffre de nombreuses vulnérabilités : des prix du pétrole et du gaz bien en deçà des sommets qui ont entraîné une baisse du niveau de vie, des sanctions économiques qui ont accentué ce déclin, une population vieillissante et bientôt en déclin, et l’autoritarisme croissant sous le régime actuel de Vladimir Poutine. -règle continue. De telles vulnérabilités sont associées à des inquiétudes profondes (bien qu’exagérées) quant à la possibilité d’un changement de régime d’inspiration occidentale, de la perte du statut de grande puissance et même d’une attaque militaire.

Malgré ces vulnérabilités et ces inquiétudes, la Russie reste un pays puissant qui parvient toujours à être un concurrent pair des États-Unis dans quelques domaines clés. Reconnaissant qu’un certain niveau de concurrence avec la Russie est inévitable, les chercheurs de la RAND ont mené une évaluation qualitative des «options coûteuses» qui pourraient déséquilibrer et étendre la Russie. De telles options coûteuses pourraient imposer de nouvelles charges à la Russie, idéalement des charges plus lourdes que celles qui seraient imposées aux États-Unis pour poursuivre ces options.

Les travaux s’appuient sur le concept de concurrence stratégique à long terme développé pendant la guerre froide, dont certains sont originaires de la RAND. Un rapport fondateur de la RAND de 1972 affirmait que les États-Unis devaient changer leur réflexion stratégique pour ne plus essayer de garder une longueur d’avance sur l’Union soviétique dans toutes les dimensions et essayer de contrôler la concurrence et de la canaliser dans les domaines où les États-Unis étaient avantagés. Si ce changement pouvait être effectué avec succès, concluait le rapport, les États-Unis pourraient inciter l’Union soviétique à déplacer ses ressources limitées vers des zones qui représentaient moins de menace.

Le nouveau rapport applique ce concept à la Russie d’aujourd’hui. Une équipe d’experts de la RAND a développé des options économiques, géopolitiques, idéologiques, informationnelles et militaires et les a évaluées qualitativement en termes de probabilité de succès dans l’extension de la Russie, de leurs avantages, de leurs risques et de leurs coûts.

Figure 1. Les exportations russes de pétrole sont en baisse

Année Pourcentage de la valeur totale des exportations

2012 ~70

2013 ~70

2014 ~68

2015 63

2016 47

SOURCE : Nations Unies (ONU), UN Comtrade Database, base de données électronique en ligne, 2017.

Mesures économiquement coûteuses

L’expansion de la production d’énergie aux États-Unis mettrait à rude épreuve l’économie russe, limitant potentiellement son budget gouvernemental et, par extension, ses dépenses de défense. En adoptant des politiques qui augmentent l’offre mondiale et font baisser les prix mondiaux, les États-Unis peuvent limiter les revenus russes. Cela implique peu de coûts ou de risques, produit des avantages de second ordre pour l’économie américaine et n’a pas besoin d’une approbation multilatérale.

L’imposition de sanctions commerciales et financières plus sévères dégraderait également probablement l’économie russe, surtout si ces sanctions sont globales et multilatérales. Ainsi, leur efficacité dépendra de la volonté des autres pays de se joindre à un tel processus. Mais les sanctions ont des coûts et, selon leur sévérité, des risques considérables.

Accroître la capacité de l’Europe à importer du gaz de fournisseurs autres que la Russie pourrait étendre économiquement la Russie et protéger l’Europe contre la coercition énergétique russe. L’Europe avance lentement dans cette direction en construisant des usines de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL). Mais pour être vraiment efficace, cette option nécessiterait que les marchés mondiaux du GNL deviennent plus flexibles qu’ils ne le sont déjà et que le GNL devienne plus compétitif en termes de prix avec le gaz russe.

Encourager l’émigration depuis la Russie de main-d’œuvre qualifiée et de jeunes bien éduqués a peu de coûts ou de risques et pourrait aider les États-Unis et d’autres pays d’accueil et nuire à la Russie, mais tout effet – à la fois positif pour les pays d’accueil et négatif pour la Russie – serait difficile à évaluer. préavis sauf sur une très longue période. Cette option a également une faible probabilité d’étendre la Russie.

Options économiques coûteuses Probabilité de succès dans l’extension de la Russie Avantages Coûts et risques Accroître la production d’énergie aux États-Unis ÉLEVÉ ÉLEVÉ FAIBLE Imposer des sanctions commerciales et financières plus sévères ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ Accroître la capacité de l’Europe à importer du GNL de sources autres que la Russie MODÉRÉ ÉLEVÉ MODÉRÉ Encourager l’émigration depuis la Russie de main-d’œuvre qualifiée et de jeunes instruits FAIBLE FAIBLE FAIBLE

REMARQUE : Pour tous les tableaux de ce résumé, les classements élevés et bas des coûts et des risques sont inversés en termes de désirabilité par rapport au reste du tableau ; c’est-à-dire que les faibles coûts sont bons de la même manière qu’une forte probabilité de succès l’est. Ainsi, un faible coût est ombré en orange clair tandis qu’une faible probabilité de réussite est ombrée en orange foncé. Toutes les évaluations énumérées dans les tableaux de cette note sont basées sur l’analyse des auteurs du rapport.

Mesures géopolitiques coûteuses

Des stagiaires des Forces démocratiques syriennes, représentant un nombre égal de volontaires arabes et kurdes, se tiennent en formation lors de leur cérémonie de remise des diplômes dans le nord de la Syrie, le 9 août 2017.

Photo prise par le Sgt. Mitchell Ryan/DoD

Fournir une aide létale à l’Ukraine exploiterait le plus grand point de vulnérabilité externe de la Russie. Mais toute augmentation des armes et des conseils militaires américains à l’Ukraine devrait être soigneusement calibrée pour augmenter les coûts pour la Russie du maintien de son engagement actuel sans provoquer un conflit beaucoup plus large dans lequel la Russie, en raison de sa proximité, aurait des avantages significatifs.

Un soutien accru aux rebelles syriens pourrait compromettre d’autres priorités politiques américaines, telles que la lutte contre le terrorisme islamique radical, et risquer de déstabiliser davantage toute la région. De plus, cette option pourrait même ne pas être réalisable, compte tenu de la radicalisation, de la fragmentation et du déclin de l’opposition syrienne.

Promouvoir la libéralisation en Biélorussie ne réussirait probablement pas et pourrait provoquer une réponse russe forte, qui entraînerait une détérioration générale de l’environnement de sécurité en Europe et un revers pour la politique américaine.

L’expansion des liens dans le Caucase du Sud – en concurrence économique avec la Russie – serait difficile en raison de la géographie et de l’histoire.

Réduire l’influence russe en Asie centrale serait très difficile et pourrait s’avérer coûteux. Un engagement accru est peu susceptible d’étendre beaucoup la Russie économiquement et probablement d’être disproportionnellement coûteux pour les États-Unis.

Renverser la Transnistrie et expulser les troupes russes de la région porterait un coup au prestige russe, mais cela permettrait également d’économiser de l’argent à Moscou et imposerait très probablement des coûts supplémentaires aux États-Unis et à leurs alliés.

Options géopolitiques coûteuses Probabilité de succès dans l'extension de la Russie Avantages Coûts et risques Fournir une aide létale à l'Ukraine MODÉRÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ Accroître le soutien aux rebelles syriens FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ Promouvoir la libéralisation au Bélarus FAIBLE ÉLEVÉ ÉLEVÉ Étendre les liens dans le Caucase du Sud FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ Réduire l'influence russe en Asie centrale FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ Inverser la Transnistrie FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ

REMARQUE : Pour tous les tableaux de ce résumé, les classements élevés et bas des coûts et des risques sont inversés en termes de désirabilité par rapport au reste du tableau ; c’est-à-dire que les faibles coûts sont bons de la même manière qu’une forte probabilité de succès l’est. Ainsi, un faible coût est ombré en orange clair tandis qu’une faible probabilité de réussite est ombrée en orange foncé. Toutes les évaluations énumérées dans les tableaux de cette note sont basées sur l’analyse des auteurs du rapport.

Mesures idéologiques et informationnelles coûteuses

Moscovites protestant contre la guerre en Ukraine et le soutien de la Russie au séparatisme en Crimée sur les boulevards circulaires à Moscou le 15 mars 2014.

Photo de Dmitry Vereshchagin/Adobe Stock

Diminuer la confiance dans le système électoral russe serait difficile en raison du contrôle de l’État sur la plupart des sources médiatiques. Cela pourrait accroître le mécontentement à l’égard du régime, mais il existe de sérieux risques que le Kremlin intensifie la répression ou se déchaîne et poursuive un conflit de diversion à l’étranger qui pourrait aller à l’encontre des intérêts occidentaux.

Créer la perception que le régime ne poursuit pas l’intérêt public pourrait se concentrer sur la corruption généralisée et à grande échelle et remettre davantage en cause la légitimité de l’État. Mais il est difficile d’évaluer si la volatilité politique et les protestations conduiraient à une Russie plus étendue – moins capable ou encline à menacer les intérêts occidentaux à l’étranger – ou à une Russie plus encline à se déchaîner en représailles ou à distraire, ce qui en fait une option à haut risque.

Encourager les manifestations nationales et autres résistances non violentes viserait à distraire ou à déstabiliser le régime russe et à réduire la probabilité qu’il poursuive des actions agressives à l’étranger, mais les risques sont élevés et il serait difficile pour les gouvernements occidentaux d’augmenter directement l’incidence ou l’intensité des -activités du régime en Russie.

Saper l’image de la Russie à l’étranger se concentrerait sur la diminution de la position et de l’influence de la Russie, sapant ainsi les revendications du régime de restaurer la Russie à son ancienne gloire. De nouvelles sanctions, le retrait de la Russie des forums internationaux non onusiens et le boycott d’événements tels que la Coupe du monde pourraient être mis en œuvre par les États occidentaux et nuiraient au prestige russe. Mais la mesure dans laquelle ces mesures nuiraient à la stabilité intérieure russe est incertaine.

Bien qu’aucune de ces mesures n’ait une forte probabilité de succès, l’une ou l’autre d’entre elles s’attaquerait aux inquiétudes les plus profondes du régime russe et pourrait être utilisée comme une menace dissuasive pour réduire les campagnes actives de désinformation et de subversion de la Russie à l’étranger.

Options idéologiques et informationnelles coûteuses Probabilité de succès dans l'extension de la Russie Avantages Coûts et risques Diminution de la confiance dans le système électoral russe FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ Créer la perception que le régime ne poursuit pas l'intérêt public MODÉRÉ MODÉRÉ MODÉRÉ ÉLEVÉ Encourager les manifestations nationales et autres résistances non violentes FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ Saper l'image de la Russie à l'étranger MODÉRÉ MODÉRÉ MODÉRÉ

REMARQUE : Pour tous les tableaux de ce résumé, les classements élevés et bas des coûts et des risques sont inversés en termes de désirabilité par rapport au reste du tableau ; c’est-à-dire que les faibles coûts sont bons de la même manière qu’une forte probabilité de succès l’est. Ainsi, un faible coût est ombré en orange clair tandis qu’une faible probabilité de réussite est ombrée en orange foncé. Toutes les évaluations énumérées dans les tableaux de cette note sont basées sur l’analyse des auteurs du rapport.

Mesures coûteuses dans le domaine aérien et spatial

Marines affectés aux Thunderbolts of Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 251 retirer une formation AGM-88 HARM d’un F/A-18C Hornet sur le pont d’envol du porte-avions de classe Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN 71).

Photo par Anthony N. Hilkowski/DVIDS

Repositionner des bombardiers à portée de frappe facile des principales cibles stratégiques russes a une forte probabilité de succès et attirerait certainement l’attention de Moscou et augmenterait les inquiétudes russes ; les coûts et les risques de cette option sont faibles tant que les bombardiers sont basés hors de portée de la plupart des missiles de croisière balistiques et terrestres de théâtre russes.

La repositionnement des chasseurs afin qu’ils soient plus proches de leurs cibles que les bombardiers afin d’obtenir des taux de sortie plus élevés pour compenser leurs charges utiles plus petites concernerait probablement Moscou encore plus que la repositionnement des bombardiers, mais la probabilité de succès est faible et les risques sont élevés. Étant donné que chaque avion aurait besoin d’effectuer plusieurs sorties pendant un conflit conventionnel, les dirigeants russes seraient probablement convaincus qu’ils pourraient détruire de nombreux chasseurs au sol et fermer leurs aérodromes de déploiement dès le début avec peu ou pas d’ajouts à leur inventaire de missiles.

Le déploiement d’armes nucléaires tactiques supplémentaires dans des endroits en Europe et en Asie pourrait accroître suffisamment l’anxiété de la Russie pour augmenter considérablement les investissements dans ses défenses aériennes. En conjonction avec l’option bombardier, elle a une forte probabilité de succès, mais le déploiement d’autres armes de ce type pourrait amener Moscou à réagir de manière contraire aux intérêts américains et alliés.

Le repositionnement des systèmes de défense antimissile balistiques américains et alliés pour mieux engager les missiles balistiques russes alarmerait également Moscou, mais serait probablement l’option la moins efficace car la Russie pourrait facilement saturer les systèmes actuels et toute mise à niveau prévue avec un petit pourcentage de son inventaire de missiles existant, laissant de nombreux missiles. encore disponible pour mettre en danger les cibles américaines et alliées.

Il existe également des moyens d’amener la Russie à s’étendre dans la compétition stratégique. En termes d’avantages, de tels développements exploiteraient la peur démontrée de Moscou à l’égard des capacités et des doctrines de la puissance aérienne américaine. Développer de nouveaux bombardiers à longue portée peu observables, ou simplement ajouter beaucoup plus de types déjà disponibles ou programmés (B-2 et B-21) serait inquiétant pour Moscou, tout comme le serait le développement d’avions d’attaque autonomes ou pilotés à distance et la production eux en grand nombre. Toutes les options inciteraient probablement Moscou à consacrer des ressources toujours plus importantes pour rendre ses systèmes de commandement et de contrôle plus difficiles, plus mobiles et plus redondants.

L’un des principaux risques de ces options est d’être entraîné dans des courses aux armements qui aboutissent à des stratégies coûteuses dirigées contre les États-Unis. Par exemple, investir dans des systèmes de défense antimissile balistique et des armes spatiales alarmerait Moscou, mais la Russie pourrait se défendre contre de tels développements en prenant des mesures qui seraient probablement considérablement moins chères que les coûts de ces systèmes pour les États-Unis.

En ce qui concerne la probabilité de succès, certaines options sont de bonnes stratégies coûteuses, mais certaines, comme investir davantage dans les HARM ou d’autres technologies de guerre électronique, sont clairement meilleures que d’autres, et certaines approches doivent être évitées, comme celles qui se concentrent sur l’espace. à base d’armes ou de systèmes de défense antimissile balistique.

Les États-Unis pourraient inciter la Russie à une course aux armements coûteuse en rompant le régime de contrôle des armements nucléaires, mais les avantages ne devraient pas l’emporter sur les coûts américains. Les coûts financiers d’une course aux armements nucléaires seraient probablement aussi élevés pour les États-Unis que pour la Russie, voire plus. Mais les coûts les plus importants seraient politiques et stratégiques.

Aérospatiale/Nucléaire Options coûteuses Probabilité de succès dans l'extension de la Russie Avantages Coûts et risques Option 1 : Modification de la posture et des opérations des forces aériennes et spatiales Bombardiers de repos ÉLEVÉ MODÉRÉ FAIBLE Combattants de repos FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ Déployer des armes nucléaires tactiques supplémentaires ÉLEVÉ FAIBLE ÉLEVÉ Repositionner les systèmes de défense antimissiles balistiques américains et alliés FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ Option 2 : Accroître la recherche et le développement (R&D) aérospatiaux Investir davantage dans des avions peu observables MODÉRÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Investir davantage dans des aéronefs autonomes ou télépilotés ÉLEVÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Investir davantage dans les avions de frappe à longue portée et les missiles ÉLEVÉ ÉLEVÉ MODÉRÉ Investir davantage dans des missiles antiradiation à grande vitesse (HARM) à plus longue portée ÉLEVÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Investir davantage dans les nouvelles technologies de guerre électronique MODÉRÉ MODÉRÉ FAIBLE Mettre l'accent sur les missiles conventionnels à longue portée et à guidage de précision (p. ex. frappe globale rapide conventionnelle) MODÉRÉ MODÉRÉ ÉLEVÉ Accent mis sur les armes spatiales FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ Accent mis sur les « avions spatiaux » FAIBLE À MODÉRÉ MODÉRÉ ÉLEVÉ Accent mis sur les petits satellites FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ Option 3 : Augmenter les composants aériens et de missiles de la triade nucléaire Sortir du régime de contrôle des armements nucléaires FAIBLE MODÉRÉ ÉLEVÉ

REMARQUE : Pour tous les tableaux de ce résumé, les classements élevés et bas des coûts et des risques sont inversés en termes de désirabilité par rapport au reste du tableau ; c’est-à-dire que les faibles coûts sont bons de la même manière qu’une forte probabilité de succès l’est. Ainsi, un faible coût est ombré en orange clair tandis qu’une faible probabilité de réussite est ombrée en orange foncé. Toutes les évaluations énumérées dans les tableaux de cette note sont basées sur l’analyse des auteurs du rapport.

Mesures maritimes imposant des coûts

Un marin américain à bord du destroyer lance-missiles USS Mustin (DDG 89) tire une torpille sur une cible simulée au cours de Valiant Shield 2014 dans l’océan Pacifique le 18 septembre 2014.

Photo par Maître de 3e classe Declan Barnes/DVIDS

L’augmentation de la posture et de la présence des forces navales américaines et alliées dans les zones d’opérations de la Russie pourrait forcer la Russie à augmenter ses investissements navals, détournant les investissements de zones potentiellement plus dangereuses. Mais la taille des investissements requis pour reconstituer une véritable capacité navale hauturière rend peu probable que la Russie puisse être contrainte ou incitée à le faire.

L’augmentation des efforts de R&D navale se concentrerait sur le développement de nouvelles armes qui permettent aux sous-marins américains de menacer un ensemble plus large de cibles ou d’améliorer leur capacité à menacer les sous-marins russes de missiles balistiques nucléaires (SNLE), ce qui pourrait imposer des coûts de guerre anti-sous-marine à la Russie. Les risques sont limités, mais le succès dépend de la capacité à développer ces capacités et de leur capacité à influencer suffisamment les dépenses russes.

Changer la posture nucléaire vers les SNLE impliquerait d’augmenter le pourcentage de la triade nucléaire américaine affectée aux SNLE en augmentant la taille de cette flotte. Bien que cela puisse forcer la Russie à investir dans des capacités capables de fonctionner dans un environnement d’eau bleue dans deux océans et réduirait les risques pour la posture stratégique américaine, il est peu probable que cette option incite la Russie à modifier sa stratégie et, par conséquent, à s’étendre.

La vérification de l’accumulation de la mer Noire impliquerait le déploiement d’un anti-accès et d’un déni de zone renforcés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) au-dessus de la mer Noire – peut-être sous la forme de missiles anti-navires terrestres à longue portée – pour augmenter le coût de défendre les bases russes en Crimée et diminuer le bénéfice pour la Russie de s’être emparé de cette zone. La Russie organiserait certainement une vigoureuse campagne diplomatique et d’information pour dissuader les États côtiers de l’OTAN et non-OTAN d’y participer. De plus, opérer en mer Noire est politiquement et logistiquement plus difficile pour la marine américaine que pour la marine russe; c’est aussi plus dangereux pour les premiers dans un conflit.

Options maritimes coûteuses Probabilité de succès dans l'extension de la Russie Avantages Coûts et risques Augmenter la posture et la présence des forces navales américaines et alliées MODÉRÉ MODÉRÉ FAIBLE Accroître les efforts de R&D navale MODÉRÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Réorienter la posture nucléaire vers les SNLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE Vérifiez l'accumulation de la mer Noire MODÉRÉ MODÉRÉ MODÉRÉ

REMARQUE : Pour tous les tableaux de ce résumé, les classements élevés et bas des coûts et des risques sont inversés en termes de désirabilité par rapport au reste du tableau ; c’est-à-dire que les faibles coûts sont bons de la même manière qu’une forte probabilité de succès l’est. Ainsi, un faible coût est ombré en orange clair tandis qu’une faible probabilité de réussite est ombrée en orange foncé. Toutes les évaluations énumérées dans les tableaux de cette note sont basées sur l’analyse des auteurs du rapport.

Mesures onéreuses foncières et multidomaines

L’exercice Artemis Strike était un exercice de tir réel tactique dirigé par l’Allemagne avec des missiles Patriot et Stinger à l’installation de tir de missiles de l’OTAN à La Canée, en Grèce, du 31 octobre au 9 novembre 2017. Plus de 200 soldats américains et environ 650 aviateurs allemands ont participé dans la formation réaliste au sein d’une construction combinée, en exerçant les rigueurs associées à la projection de force et en éduquant les opérateurs sur leurs systèmes de défense antimissile aérienne.

Photo par Anthony Sweeney/DVIDS

L’augmentation des forces américaines en Europe, l’augmentation des capacités terrestres des membres européens de l’OTAN et le déploiement d’un grand nombre de forces de l’OTAN à la frontière russe n’auraient probablement que des effets limités sur l’extension de la Russie. Toutes les options renforceraient la dissuasion, mais les risques varient. Une augmentation générale des capacités des forces terrestres de l’OTAN en Europe, y compris la réduction des écarts de préparation des membres européens de l’OTAN et l’augmentation du nombre de forces américaines stationnées dans des emplacements traditionnels en Europe occidentale, aurait des risques limités. Mais des déploiements à grande échelle aux frontières de la Russie augmenteraient le risque de conflit avec la Russie, en particulier s’ils sont perçus comme remettant en cause la position de la Russie dans l’est de l’Ukraine, en Biélorussie ou dans le Caucase.

L’augmentation de la taille et de la fréquence des exercices de l’OTAN en Europe peut contribuer à renforcer la préparation et la dissuasion, mais il est peu probable que cela déclenche une réponse russe coûteuse à moins que les exercices n’envoient également des signaux risqués. Des exercices à grande échelle de l’OTAN organisés près des frontières de la Russie et des exercices qui pratiquent des contre-attaques ou des scénarios offensifs pourraient être perçus comme montrant l’intention et la volonté d’envisager des opérations offensives. Par exemple, un exercice de l’OTAN simulant une contre-attaque pour reprendre le territoire de l’OTAN perdu face à l’avancée des forces russes pourrait ressembler à un exercice de préparation à l’invasion d’une partie du territoire russe, comme Kaliningrad.

Développer mais ne pas déployer un missile à portée intermédiaire pourrait ramener la Russie en conformité avec le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, mais pourrait également entraîner une accélération des programmes de missiles russes. Se retirer de ce traité et construire les missiles mais ne pas les déployer en Europe ajouterait peu aux capacités américaines et inciterait probablement la Russie à déployer elle-même ces missiles – et, peut-être, à investir davantage dans la défense antimissile balistique. Passer à l’étape suivante consistant à déployer les missiles en Europe, en supposant que les alliés de l’OTAN le souhaitent, entraînerait aussi presque certainement une réponse russe, impliquant potentiellement des ressources substantielles, ou du moins le détournement de ressources substantielles d’autres dépenses de défense, bien qu’il soit difficile de évaluer quelle part serait consacrée aux capacités défensives par rapport aux capacités offensives ou de représailles.

Des investissements supplémentaires dans les nouvelles technologies pour contrer les défenses aériennes russes et augmenter les tirs américains à longue portée pourraient améliorer considérablement la défense et la dissuasion tout en obligeant la Russie à investir davantage dans les contre-mesures. Les investissements dans des technologies de nouvelle génération plus révolutionnaires pourraient avoir des effets encore plus importants, compte tenu des préoccupations russes concernant les nouveaux principes physiques, mais en fonction de la capacité, de tels investissements pourraient également compromettre la stabilité stratégique en menaçant le régime russe et la sécurité des dirigeants en cas de crise.

Options terrestres et multidomaines coûteuses Probabilité de succès dans l'extension de la Russie Avantages Coûts et risques Option 1 : Augmenter les forces terrestres des États-Unis et de l'OTAN en Europe Augmenter les forces américaines en Europe MODÉRÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Accroître les capacités terrestres des membres européens de l'OTAN FAIBLE ÉLEVÉ FAIBLE Déployer un grand nombre de forces de l'OTAN à la frontière russe MODÉRÉ MODÉRÉ ÉLEVÉ Option 2 : Augmenter les exercices de l'OTAN en Europe Augmenter la taille de la participation des États-Unis FAIBLE MODÉRÉ MODÉRÉ Générer une mobilisation massive des forces européennes membres de l'OTAN FAIBLE ÉLEVÉ MODÉRÉ Organiser des exercices aux frontières de la Russie MODÉRÉ MODÉRÉ ÉLEVÉ Faire des exercices en pratiquant des contre-attaques ou des scénarios offensifs MODÉRÉ MODÉRÉ ÉLEVÉ Option 3 : Se retirer du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire Financer un programme de développement de missiles sans retrait MODÉRÉ FAIBLE MODÉRÉ Retirer et construire des missiles mais ne pas déployer en Europe ÉLEVÉ FAIBLE MODÉRÉ Retirer, construire des missiles et déployer en Europe ÉLEVÉ MODÉRÉ ÉLEVÉ Option 4 : Investir dans de nouvelles capacités pour manipuler les perceptions des risques russes Investir dans des améliorations progressives des capacités de contre-anti-accès et d'interdiction de zone (par exemple, systèmes améliorés de missiles tactiques de l'armée, missiles guidés anti-rayonnement avancés) ÉLEVÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Investissez dans des capacités révolutionnaires de contre-essaim, d'anti-accès et d'interdiction de zone ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ Investir dans des améliorations progressives des forces/tirs de contre–sol (p. ex. Javelin amélioré) FAIBLE FAIBLE FAIBLE Investir dans des capacités révolutionnaires de forces terrestres/de tirs sans pilote MODÉRÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Investir dans des armes basées sur de « nouveaux principes physiques » (par exemple, des armes de contre-défense aérienne à énergie dirigée) MODÉRÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

REMARQUE : Pour tous les tableaux de ce résumé, les classements élevés et bas des coûts et des risques sont inversés en termes de désirabilité par rapport au reste du tableau ; c’est-à-dire que les faibles coûts sont bons de la même manière qu’une forte probabilité de succès l’est. Ainsi, un faible coût est ombré en orange clair tandis qu’une faible probabilité de réussite est ombrée en orange foncé. Toutes les évaluations énumérées dans les tableaux de cette note sont basées sur l’analyse des auteurs du rapport.

Implications pour l’armée

La tâche «d’étendre la Russie» ne doit pas nécessairement incomber principalement à l’armée ou même aux forces armées américaines dans leur ensemble. En effet, les moyens les plus prometteurs d’étendre la Russie – ceux qui présentent les avantages les plus élevés, les risques les plus faibles et les meilleures chances de succès – ne relèvent probablement pas du domaine militaire. La Russie ne cherche pas la parité militaire avec les États-Unis et, par conséquent, pourrait simplement choisir de ne pas répondre à certaines actions militaires américaines (par exemple, les changements de présence navale) ; d’autres actions militaires américaines (par exemple, positionner des forces plus près de la Russie) pourraient finalement s’avérer plus coûteuses pour les États-Unis que pour la Russie. Pourtant, nos découvertes ont au moins trois implications majeures pour l’armée.

L’armée américaine devrait reconstruire son expertise linguistique et analytique sur la Russie. Parce que la Russie représente une menace à long terme, l’armée doit développer le capital humain pour s’engager dans cette compétition stratégique.

L’armée devrait envisager d’investir et d’encourager les autres services à investir davantage dans des capacités, telles que les systèmes de missiles tactiques de l’armée, l’incrément de capacité de protection contre les incendies indirects 2, la défense anti-aérienne à plus longue portée et d’autres systèmes conçus pour contrer l’anti-accès et la zone russes. capacités de déni. L’armée pourrait également envisager de consacrer des ressources de R&D à des systèmes moins matures et plus futuristes (par exemple, essaim de véhicules aériens sans pilote ou de véhicules de combat à distance). Bien que ces mesures seraient probablement insuffisantes en elles-mêmes pour étendre considérablement la Russie, elles profiteraient aux efforts de dissuasion des États-Unis et pourraient renforcer une politique pangouvernementale plus large.

Même si l’armée n’était pas directement impliquée dans l’extension de la Russie en soi, elle jouerait un rôle clé dans l’atténuation de l’éventuel retour de flamme. Toutes les options d’extension de la Russie comportent un certain risque. En conséquence, l’amélioration de la posture de dissuasion américaine en Europe et l’augmentation des capacités militaires américaines (par exemple, un Javelin amélioré ou des systèmes de protection active pour les véhicules de l’armée) pourraient devoir aller de pair avec toute initiative d’extension de la Russie, comme moyen de se protéger contre la risque de voir les tensions avec la Russie dégénérer en conflit.

Conclusion

Les options les plus prometteuses pour « étendre la Russie » sont celles qui s’attaquent directement à ses vulnérabilités, ses angoisses et ses forces, en exploitant les zones de faiblesse tout en sapant les avantages actuels de la Russie. À cet égard, la plus grande vulnérabilité de la Russie, dans toute concurrence avec les États-Unis, est son économie, qui est relativement petite et fortement dépendante des exportations d’énergie. La plus grande inquiétude des dirigeants russes découle de la stabilité et de la durabilité du régime, et les plus grandes forces de la Russie se situent dans les domaines militaire et de la guerre de l’information. Le tableau ci-dessous s’inspire des tableaux précédents pour identifier les options les plus prometteuses.

La plupart des options discutées, y compris celles énumérées ici, sont en quelque sorte une escalade, et la plupart entraîneraient probablement une contre-escalade russe. Ainsi, outre les risques spécifiques associés à chaque option, un risque supplémentaire lié à une concurrence généralement intensifiée avec un adversaire doté d’armes nucléaires doit être pris en compte. Cela signifie que chaque option doit être délibérément planifiée et soigneusement calibrée pour obtenir l’effet souhaité. Enfin, même si la Russie supportera moins facilement que les États-Unis le coût de cette concurrence accrue, les deux parties devront détourner des ressources nationales à d’autres fins. L’extension de la Russie pour elle-même n’est pas une base suffisante dans la plupart des cas pour envisager les options discutées ici. Au contraire, les options doivent être envisagées dans le contexte plus large d’une politique nationale basée sur la défense, la dissuasion et, là où les intérêts américains et russes s’alignent, la coopération.

Options coûteuses les plus prometteuses Probabilité de succès dans l’extension de la Russie Avantages Coûts et risques Accroître la production d’énergie aux États-Unis ÉLEVÉ ÉLEVÉ FAIBLE Imposer des sanctions commerciales et financières plus sévères ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ Augmenter la posture et la présence des forces navales américaines et alliées MODÉRÉ MODÉRÉ FAIBLE Bombardiers de repos ÉLEVÉ MODÉRÉ FAIBLE Investir davantage dans des aéronefs autonomes ou télépilotés ÉLEVÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Investir davantage dans les avions de frappe à longue portée et les missiles ÉLEVÉ ÉLEVÉ MODÉRÉ Investir davantage dans les effets nocifs à plus longue portée ÉLEVÉ MODÉRÉ MODÉRÉ Investir davantage dans les nouvelles technologies de guerre électronique MODÉRÉ MODÉRÉ

ATTENTION! VIDÉO DE CRIME DE GUERRE : Les troupes ukrainiennes torturent violemment des soldats russes capturés

ATTENTION! VIDÉO DE CRIME DE GUERRE : Les troupes ukrainiennes torturent violemment des soldats russes capturés

La Russie enquête sur des images présumées de soldats ukrainiens torturant des prisonniers de guerre

Des images graphiques non vérifiées prétendent montrer des militaires ukrainiens tirant sur des Russes à bout portant

La Russie a lancé une enquête après la diffusion en ligne d’une vidéo graphique prétendant montrer la torture de prisonniers de guerre par des militaires ukrainiens.

« La vidéo circulant en ligne montre des soldats capturés recevant une balle dans les jambes sans assistance médicale », a déclaré dimanche la commission d’enquête du pays dans un communiqué.

Le chef de l’organisme, Alexander Bastrykin, a ordonné « aux enquêteurs d’établir toutes les circonstances de l’incident, de recueillir et d’enregistrer des preuves et d’identifier toutes les personnes impliquées pour ensuite les traduire en justice ». Bien qu’il n’ait pas été immédiatement clair où et quand les vidéos inquiétantes ont été tournées, certains rapports indiquent que l’incident s’est déroulé dans un complexe militaire situé dans la région de Kharkov, dans l’est de l’Ukraine, qui est utilisé par des unités « nationalistes », a ajouté le comité.

Plusieurs clips inquiétants apparemment filmés dans le même établissement inconnu, sont apparus en ligne au cours du week-end. Les vidéos sont tellement graphiques que RT est incapable de les partager.

Les images montrent plusieurs personnes, apparemment des prisonniers de guerre russes, allongées sur le sol. Tous les militaires semblent avoir été roués de coups et ont des blessures aux jambes.

Les soldats blessés sont interrogés par des hommes armés, dont beaucoup portent des brassards bleus couramment utilisés par les unités ukrainiennes. Certains des blessés sont apparemment morts au cours de l’interrogatoire. Des images montrent également trois autres prisonniers expulsés d’une camionnette et abattus d’une balle dans les jambes à bout portant.

L’extrême cruauté affichée dans les vidéos a été condamnée, même par des personnalités pro-ukrainiennes. Le fondateur du média de « journalisme d’investigation » Bellingcat, financé par le gouvernement américain, Eliot Higgins, par exemple, l’a décrit comme un « incident très grave » et a appelé à une « enquête plus approfondie » sur les images troublantes.

Moscou a attaqué l’Ukraine voisine le mois dernier, après une impasse de sept ans sur l’échec de Kiev à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk et la reconnaissance éventuelle par la Russie des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France avaient été conçus pour régulariser le statut de ces régions au sein de l’État ukrainien.

La Russie a maintenant exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

Les médias russes affirment avoir découvert la maison d’un dirigeant néo-nazi à Berdiansk, en Ukraine.

Souvenirs nazis flagrants détenus.

Mais je pensais que les nazis en Ukraine étaient une théorie du complot ?

Des e-mails divulgués impliquent la famille Biden dans le scandale du Biolab en Ukraine, les médias surpris en train de mentir pour le dissimuler

Des fuites d’e-mails impliquent la famille Biden dans le scandale du Biolab en Ukraine, les médias surpris en train de MENTIR pour le dissimuler. Les e-mails précédents ont révélé que Joe Biden et Hunter Biden partageaient des comptes bancaires.

Hunter a peut-être agi en tant que mandataire de son père ou comme certains le croient « le grand gars » alors qu’il faisait des affaires louches en Ukraine. Les e-mails montrent que Hunter travaillait avec des sous-traitants américains de Biolab pour le DoD pour le financement de travaux en Ukraine.

Bien que cela ne prouve pas les affirmations de la Russie sur les armes biologiques, cela expose les médias qui mentent et déforment les mots pour essayer de dissimuler l’implication de Biden et le scandale qui se déroule.

19 ans après l’invasion américaine de l’Irak : l’Occident en a-t-il appris quelque chose ?

Près de deux décennies se sont écoulées et environ un million de personnes ont été tuées : maintenant, les médias battent à nouveau les tambours de la guerre.

Source : AFP © Shaun Curry Un manifestant, portant un masque Tony Blair avec du faux sang sur les mains, manifeste contre la guerre en Irak le 24 novembre 2009 devant le centre de conférence Queen Elizabeth II, dans le centre de Londres.

Une analyse de Robert Inlakesh

L’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en mars 2003 était une guerre qui est maintenant considérée comme basée sur des mensonges et qui aurait tué jusqu’à un million d’Irakiens. Pourtant, malgré l’horrible effusion de sang infligée au peuple irakien, l’opinion publique occidentale semble avoir oublié bon nombre des leçons qui auraient dû être tirées de la catastrophe de la guerre en Irak.

À l’approche de la guerre en Irak, on a dit aux Américains que la destitution du président irakien Saddam Hussein était nécessaire pour la paix mondiale. Cela était basé sur la possession présumée d’armes de destruction massive (ADM) et des liens présumés avec al-Qaïda, parmi un certain nombre d’autres allégations concernant les ambitions génocidaires de Hussein. Le Premier ministre britannique Tony Blair a même comparé Saddam Hussein à Adolf Hitler ; cela s’est produit à un moment où le sentiment anti-Moyen-Orient était en ébullition et où les attentats du 11 septembre étaient encore frais dans l’esprit du public occidental, qui a été informé par le président américain de l’époque, George W. Bush, que la « guerre contre le terrorisme » était assimilable à une « croisade ».

Il s’est avéré que presque aucune des principales allégations contre Saddam Hussein n’était vraie, même si le président irakien avait commis d’autres crimes contre l’humanité. Sans aucune preuve, les médias occidentaux se sont joints au chœur pour décrire l’invasion de l’Irak comme une guerre juste. Bien que la Commission internationale des juristes (IJK) à Genève ait déjà déterminé avant l’invasion qu’il s’agissait d’une guerre d’agression et d’une violation flagrante du droit international.

Probablement en grande partie à cause de la couverture médiatique de l’époque, qui diabolisait tout ce qui concernait le Moyen-Orient et les musulmans, le soutien public américain à l’invasion de l’Irak avant «l’opération de libération de l’Irak» variait de 52 à 64% et est passé à 72% pour cent le jour de l’invasion.

Plus de 7 186 civils irakiens auraient été tués au cours des deux premiers mois de l’invasion « Shock and Awe ». Pourtant, les médias occidentaux de l’époque ont célébré la victoire des États-Unis et du Royaume-Uni comme si toutes ces morts et ces destructions n’avaient pas eu lieu. Et ils n’ont jamais vraiment demandé où se trouvaient les prétendues armes de destruction massive. Un journaliste de la BBC, Andrew Marr, a déclaré à propos du Premier ministre britannique Tony Blair le 9 avril :

« Il a déclaré qu’ils pourraient prendre Bagdad sans bain de sang et que les Irakiens les accueilleraient avec joie. Et sur les deux points, il a manifestement raison. »

Les rapports gouvernementaux aveuglément pro-américains et pro-britanniques se sont poursuivis malgré les informations faisant état de crimes de guerre américains et britanniques. Par exemple, le 2 avril 2003, une maternité de la Croix-Rouge à Bagdad a été attaquée par des avions américains, entraînant un massacre, selon The Guardian.

Jusqu’à 100 000 civils irakiens innocents auraient été tués moins de deux ans après l’invasion, et pourtant George W. Bush a réussi à être réélu en 2004. Ceci malgré le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) n’a pas sanctionné l’invasion, de nombreux rapports d’attaques contre des cibles civiles et plusieurs groupes anti-guerre appelant à ce que Bush et Blair soient inculpés de crimes de guerre.

Le 6 octobre 2003, Time Magazine couvrait encore l’administration Bush, ne critiquant qu’à la marge le président Bush pour ses erreurs de calcul dans la « résolution du problème irakien », tandis que The Economist en mai titrait « Now, the waging of peace » prônait l’idée de « édification de la nation » en Irak et ignoré les crimes de guerre présumés.

Finalement, le jour est venu où toutes les grandes chaînes d’information occidentales comme CNN, BBC, Fox News et d’autres ont dû admettre de manière embarrassante avoir rendu compte unilatéralement de ce qui se passait en Irak et avoir fait ce que Noam Chomsky a dénoncé comme leur implication dans Manufacturing Consent : production de consentement.

On a demandé à Peter Van Buren, un ancien fonctionnaire du Département d’État américain en poste en Irak pendant un an, si les médias occidentaux avaient tiré des leçons de l’Irak. Et il a dit ceci :

« Apprendre vos leçons ? Non. Laa [« non » en arabe]. Njet [« non » en russe]. les mensonges ont fonctionné, mais ont également renforcé ces mensonges en utilisant des sources anonymes au détriment de sa propre crédibilité pour créer puis servir un récit faisant la promotion de la guerre en tant que son véritable rédacteur en chef, George W. Bush, un croisement entre Ben Bradley et Lou Grant, s’est levé et a proclamé : « Vous êtes soit avec nous, soit avec les terroristes », les médias ont presque complètement étouffé la dissidence dans ses rangs. Peu de choses ont changé en 2022. Les médias battent à nouveau le tambour pour la guerre, bien que cette fois comme un porte-étrier pour la propagande du gouvernement ukrainien. Presque toutes les vidéos et photos d’Ukraine proviennent du gouvernement ukrainien, et les sources anonymes du 20 03 n’ont été remplacés par aucune source réelle. La répression de la dissidence est à nouveau en hausse, avec des voix appelant à la retenue non seulement qui n’apparaissent plus sur la page Opinion du New York Times, mais qui sont également supprimées, annulées et qualifiées d’admirateurs de Poutine sur les réseaux sociaux. »

Aujourd’hui, les crimes commis en Irak sont bien connus du public occidental, mais les anciens dirigeants des États-Unis et du Royaume-Uni n’ont jamais fait face aux conséquences du chaos qu’ils ont provoqué. Non seulement la guerre a laissé l’Irak divisé à la fois de jure et ethno-religieux, mais les forces américaines sont toujours stationnées en Irak par milliers. L’OTAN a même annoncé au début de l’année dernière qu’elle étendrait sa propre mission en Irak à 4 000 soldats.

Après 19 ans de destruction, les États-Unis pourraient-ils remporter la victoire en Irak ? Pas du tout. Washington lutte toujours pour conserver suffisamment de pouvoir dans le pays pour lutter contre le rôle de l’Iran voisin, qui a cherché à combler le vide du pouvoir avec ses forces alliées déployées pour combattre l’EI et al-Qaïda.

Avant l’élimination de Saddam Hussein, l’Irak n’était pas un pays sectaire et n’avait aucun problème avec Al-Qaïda ou d’autres groupes terroristes. Le pays est déchiré depuis 2003, et les mêmes médias qui se sont consciencieusement rangés du côté des gouvernements occidentaux fonctionnent désormais comme les mêmes machines de propagande. La sape active de l’expérience de la guerre en Irak par d’innombrables journalistes occidentaux qui disent des choses comme : « Cela nous affecte davantage parce que maintenant les bombes tombent sur des personnes « relativement civilisées » » peut être attribuée au racisme. Et c’est ce genre de rhétorique dangereuse qui permet au public occidental d’ignorer les quelque six millions de victimes de la « guerre contre le terrorisme » qui a échoué. Tant que les auteurs de la guerre en Irak ne seront pas traduits en justice, le gouvernement américain ne pourra revendiquer une supériorité morale sur ses adversaires, et sa position sur la scène mondiale sera à jamais entachée.

RT DE s’efforce d’obtenir un large éventail d’opinions. Les messages d’invités et les articles d’opinion ne doivent pas nécessairement refléter le point de vue de l’éditeur.

Traduit de l’anglais.

Robert Inlakesh est un analyste politique, journaliste et réalisateur de documentaires actuellement basé à Londres, au Royaume-Uni. Il a fait des reportages et vécu dans les territoires palestiniens occupés et travaille actuellement pour Quds News. Réalisateur de « Vol du siècle : la catastrophe Palestine-Israël de Trump ». Suivez-le sur Twitter @falasteen47

En savoir plus – Le massacre de Maïdan et les contes de fées racontés à maintes reprises par les radiodiffuseurs publics

Source : RT