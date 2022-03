La Russie affirme que les États-Unis ont testé des médicaments expérimentaux sur des soldats ukrainiens + L’État profond américain utilise des oiseaux pour la guerre biologique et la propagation du C-19, a déclaré la Russie à l’ONU !

La Russie affirme que les États-Unis ont testé des médicaments expérimentaux sur des soldats ukrainiens

Bien que l’Ukraine n’ait pas été la première nation à être utilisée pour des études pharmaceutiques soutenues par l’armée américaine, elle est certainement la plus importante dans le scénario géopolitique actuel. Des documents concernant les activités de ces laboratoires ont été rendus publics par la Russie affirmant que les États-Unis avaient testé des médicaments expérimentaux sur des soldats ukrainiens.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le commandant des Forces russes de protection nucléaire, biologique et chimique, le lieutenant-général Igor Kirillov, a déclaré que les États-Unis avaient testé des médicaments expérimentaux sur des « volontaires » des échelons des troupes ukrainiennes.

Le dépistage de drogue faisait partie de la soi-disant initiative UP-8, qui a été révélée par l’armée russe au début du mois.

« Nous continuons à publier des informations sur la recherche avec la participation du personnel militaire ukrainien. Je tiens à souligner qu’un tel travail est interdit aux États-Unis et est effectué par l’armée à l’extérieur du pays », a déclaré le responsable.

« Selon les données publiées dans les médias bulgares, environ 20 soldats ukrainiens sont morts au cours des expériences dans le seul laboratoire de Kharkov, et 200 autres ont été hospitalisés », a ajouté Kirillov, tout en affirmant que « plus de quatre mille personnes » ont été impliquées dans les tests en Ukraine.

Le responsable a soumis un document prétendument fourni au ministère ukrainien de la Défense par un attaché militaire ukrainien aux États-Unis en avril de l’année dernière. La note de service mentionne une rencontre entre l’attaché et des dirigeants de Skymount, une société américano-canadienne qui mène des recherches sur l’IA.

Selon le document, la société a présenté ses solutions d’observation à longue portée ainsi que Deep Drug AI, une méthode de dépistage et de développement de médicaments, aux responsables ukrainiens. Selon ses créateurs, le système « effectue le travail de 60 années-personnes par jour, réduisant considérablement les heures de travail manuel pour générer de nouvelles molécules cibles à partir de médicaments pré-approuvés existants ».

« Les documents reçus confirment une tentative de tester des médicaments non testés auparavant sur [les soldats ukrainiens]. Nous parlons du système de dépistage des produits pharmaceutiques « Deep Drug », qui n’ont pas passé la procédure d’autorisation aux États-Unis et au Canada », a déclaré Kirillov.

Le cynisme particulier des sponsors américains réside dans le fait que le développeur, la société Skymount, a proposé d’acheter le système sur une base commerciale, malgré le fait que des employés du ministère de la Défense de l’Ukraine étaient impliqués en tant que volontaires.

Kirillov a souligné que l’Ukraine n’était pas la première nation à être utilisée pour des études pharmaceutiques soutenues par l’armée américaine. Par exemple, en 2010, l’Indonésie a fermé le centre médical de la marine américaine à Jakarta, qui aurait participé à une opération similaire, en raison de « nombreuses violations », a-t-il noté.

Hunter Biden’s Connection To Ukraine Biolabs

There were previous reports that exposed how these Ukrainian labs were handling “especially dangerous pathogens” through US government-funded initiatives in early March. But what has recently come to light is Hunter Biden’s connection to these Ukraine biolabs.

Après avoir envoyé des soldats en Ukraine fin février, Moscou a diffusé des accusations de recherches pharmaceutiques et biologiques douteuses parrainées par les États-Unis progressant dans des laboratoires cachés dispersés à travers le pays. L’invasion est intervenue après une impasse de sept ans sur le refus de l’Ukraine d’exécuter les accords de Minsk et la reconnaissance ultime par la Russie des républiques de Donetsk et de Lougansk dans le Donbass.

Les accords négociés par l’Allemagne et la France visaient à normaliser le statut de certaines régions à l’intérieur de l’État ukrainien. La Russie a maintenant insisté pour que l’Ukraine se désigne elle-même comme un pays neutre qui ne rejoindrait jamais l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis. Kiev estime que l’invasion russe était injustifiée et réfute les allégations selon lesquelles elle prévoyait de s’emparer des deux républiques par la force.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

UNE ANNÉE D’ATHLÈTES EN EFFONDREMENT 💔 (769 INCIDENCES LIÉES AU SPORT) 💔 JUSQU’À MARS 2022

« Ce qui suit est une compilation documentée de 769 incidents liés aux athlètes et aux sports de mars 2021 au 26 mars 2022, chaque diapositive étant présentée pendant 5 secondes ».

L’État profond américain utilise des oiseaux pour la guerre biologique et la propagation du C-19, a déclaré la Russie à l’ONU !

D’un témoignage cinglant d’un responsable russe à l’ONU, nous apprenons que le gouvernement américain a propagé le virus C-19 dans le monde entier en utilisant des oiseaux et des chauves-souris.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vasily Nebezya, a déclaré que profond des Etats-Unis avait aidé l’Ukraine et utilisé des chauves-souris, des oiseaux et des puces pour créer des armes biologiques encore plus meurtrières contre les nations et les peuples indésirables.

Nebenzya a publié des preuves que les États-Unis étaient inclus dans le programme de guerre biologique en Ukraine lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le programme a cherché des moyens pour les oiseaux migrateurs de propager différentes maladies dangereuses.

« Il y avait un autre projet où les vecteurs ou agents potentiels d’armes biologiques, les chauves-souris, étaient considérés comme des domaines d’étude prioritaires », a-t-il déclaré.

«Ils comprennent les agents pathogènes bactériens et viraux qui pourraient se propager des chauves-souris aux humains tels que la peste, la leptospirose, ainsi que… les coronavirus.»

« Des expériences étaient menées pour étudier cette propagation de maladies dangereuses à l’aide d’ectoparasites tels que les poux et les puces », a-t-il ajouté.

Les affirmations de Nebezya selon lesquelles les oiseaux ont été utilisés comme armes pour propager des maladies représentent un phénomène mystérieux, à partir de 2019.

Un nombre sans précédent d’oiseaux migrateurs a été signalé mort du ciel,

NPR a déclaré qu’un milliard d’oiseaux sont morts seulement un an avant le début de la pandémie.

Source : thetruedefender.com

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News