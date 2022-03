Un dénonciateur expose le réseau massif de corruption transnationale de Microsoft

Le lanceur d’alerte a affirmé que les gouvernements opérant avec Microsoft gaspillaient des millions de dollars publics sur des produits Microsoft inutilisés afin que quelques fonctionnaires, partenaires et employés sélectionnés puissent s’enrichir. Ce n’est qu’un des aspects que le lanceur d’alerte a exposés dans le réseau massif de corruption transnationale de Microsoft.

Un Géant technologique, selon le dénonciateur de Microsoft Yasser Elabd, un travailleur de 20 ans qui a publié vendredi ses preuves sur le site Web Lioness, l’entreprise corrompt des clients à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique.

Elabd allègue que l’entreprise dépense plus de 200 millions de dollars par an dans des programmes de corruption et de pots-de-vin dans des pays tels que l’Arabie saoudite, le Qatar, le Zimbabwe, le Nigeria et le Ghana. En outre, affirme-t-il, plus de la moitié des managers et des vendeurs dans des endroits particuliers – jusqu’à 70% – sont complices de la fraude, et quiconque tente de mettre un terme à l’environnement d’escroqueries est exclu des excellentes affaires et finalement expulsé de l’organisation.

Bien que les fraudes aient pris diverses formes, elles impliquaient fréquemment que les gouvernements dépensaient des millions de dollars pour des logiciels qu’ils n’avaient jamais reçus ou « recevaient » des remises substantielles qui n’entraient jamais dans le bilan du client ; l’argent manquant serait ensuite réparti entre le personnel de Microsoft et les personnalités gouvernementales impliquées dans la vente, ainsi que le sous-traitant, selon Elabd.

« Ça se passe à tous les niveaux. Tous les cadres en sont conscients et ils font la promotion des mauvaises personnes », a déclaré vendredi l’ancien cadre à The Verge. « Si vous faites ce qu’il faut, ils ne vous promouvront pas. » Il affirme avoir rencontré cinq autres travailleurs qui ont également été réprimandés pour avoir signalé une fraude.

La Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice des États-Unis ont précédemment enquêté sur des affirmations selon lesquelles Microsoft aurait reçu des types de pots-de-vin similaires en Hongrie, en Arabie saoudite, en Turquie et en Thaïlande, atteignant finalement un compromis de 25,3 millions de dollars avec le géant du logiciel en échange de l’engagement de la société à mettre fin aux accords avec un partenaire particulier, entre autres termes.

Malgré la lettre de mea culpa ultérieure du président de la société Brad Smith, dans laquelle il a qualifié la corruption de « complètement inacceptable » et a demandé plus de contrôle, Elabd affirme que le problème n’a fait qu’empirer, déclarant que Microsoft continue de s’engager avec le partenaire sur liste noire via un intermédiaire.

Alors qu’Elabd a réussi à faire obstruction à une affaire de corruption identique au Nigeria, il a été convoqué par la direction et réprimandé pour son ingérence, qualifié de « bloqueur » et invité à « tourner la tête et à laisser tel quel » si quelque chose de plus « suspect » arrivait. en haut. À partir de ce jour, il aurait été estampillé d’une lettre écarlate, car il a été exclu de négociations fructueuses, s’est vu refuser des demandes de voyage et a été relégué à un «plan d’amélioration des performances». Il a refusé de supporter l’humiliation, et en conséquence, il a perdu son emploi.

Cela n’a pas dissuadé Elabd d’enquêter sur d’autres cas de corruption et de fraude chez Microsoft et ses sous-traitants. Il prétend avoir des preuves de pots-de-vin versés à Microsoft et à ses sous-traitants du Qatar, du Cameroun et d’Afrique du Sud, qu’il a soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Même s’il a fourni la preuve à trois reprises, il affirme que la SEC et le ministère américain de la Justice (DOJ) semblent désintéressés d’enquêter sur l’affaire. Microsoft, de son côté, a tenté de blâmer la pandémie pour son incapacité et sa réticence à collecter des informations supplémentaires à l’étranger – des preuves dont il prétend ne pas avoir besoin car il les a déjà fournies.

Tout au long de son allégation, Elabd affirme que Microsoft a effectivement monopolisé les logiciels de travail sur le continent africain, affirmant que les gouvernements opérant avec Microsoft « gaspillent des millions de dollars publics sur des produits Microsoft inutilisés afin que quelques fonctionnaires, partenaires et employés sélectionnés puissent s’enrichir. »

Comme le directeur me l’a dit il y a toutes ces années, tout ce qui compte, c’est que Microsoft gagne le plus d’argent possible… Le message caché aux employés est : « Faites ce que vous voulez, gagnez autant d’argent que vous pouvez, et le pire qui puisse arriver » c’est que tu vas te faire virer’.

En réaction aux accusations d’Elabd, la vice-présidente et avocate générale adjointe de Microsoft pour la conformité et l’éthique, Becky Lenaburg, a déclaré à The Verge que la société avait « précédemment enquêté sur ces allégations, qui datent de plusieurs années, et y avait répondu ». La société a déclaré qu’elle se consacrait aux «pratiques éthiques» et que tous ses employés devaient assister à des séminaires sur les «normes commerciales» qui les formaient à signaler les cas de corruption.

Des réfugiés de Marioupol dénoncent les crimes de guerre ukrainiens. Écoutez les faits des gens. Patrick Lancastre

« Puis nous sommes descendus à la mer ». On dirait que les Russes contrôlent l’accès à la mer.

Lors du siège de Leningrad, les gens ont reçu 200 grammes de pain. A Marioupol, nous n’avons rien eu.

Azov nous a tiré dessus pendant que nous faisions bouillir une bouilloire à l’extérieur tous les jours, nous utilisant comme boucliers humains, sachant que les Russes ne riposteraient pas avec nous détenus là-bas.

Azov tue des gens.

Gangstérisme et brigandage économique occidental – Les pays pourraient réduire leurs avoirs en dollars après le gel des réserves russes – FMI

La Russie a condamné les États-Unis et leurs alliés pour avoir tenté d’orchestrer un faux défaut, malgré le fait que la nation dispose des fonds nécessaires pour payer ses factures. Cela pourrait finalement conduire de nombreux pays à réduire leurs avoirs en dollars après le gel des réserves russes, selon le FMI.

Le chef adjoint du Fonds monétaire international, Gita Gopinath, a déclaré mardi que les économies mondiales reconsidéreraient à quel point il est sûr de dépendre du dollar américain dans leurs réserves de devises étrangères.

La déclaration intervient après que les institutions financières étrangères ont essentiellement saisi la moitié des réserves de change de la Russie à la suite des sanctions imposées à Moscou après le début de son opération militaire en Ukraine.

« Nous verrons probablement certains pays reconsidérer combien ils détiennent de certaines devises dans leurs réserves », a-t-elle déclaré dans une interview au magazine Foreign Policy.

Selon Gopinath, l’une des répercussions de l’actualité est la « fragmentation croissante » des réseaux financiers mondiaux. Elle a cependant déclaré que le dollar américain, qui a longtemps été considéré comme la monnaie de réserve mondiale, ne devrait pas faire face à une « disparition imminente ».

Pourtant, compte tenu de la durée du problème ukrainien, Gopinath pense qu’il pourrait y avoir des conséquences plus importantes.

Interrogé sur la possibilité que la Russie fasse défaut sur sa dette souveraine, le haut responsable du FMI a déclaré que l’impact sur l’économie mondiale serait minime et qu’il n’y aurait pas de « risque systémique » parce que « les chiffres que nous examinons sont relativement faibles dans une perspective globale. Un défaut, en revanche, aurait également des ramifications à long terme pour la Russie, selon Gopinath.

« Lorsque vous avez fait défaut, le retour sur le marché n’est pas facile. Et cela peut prendre beaucoup de temps. »

Les connexions de la Russie au système bancaire occidental ont été essentiellement rompues au cours du mois dernier, la plupart des transactions étant restreintes, à l’exception du remboursement de la dette et des importations de pétrole, du moins pour le moment.

Les sanctions ont également gelé environ 300 milliards de dollars de réserves de devises étrangères détenues par la Russie. La cote de crédit de la Russie a été abaissée au statut de pré-défaut au début du mois par les agences internationales de notation de crédit, indiquant que Moscou ne sera pas en mesure de respecter ses engagements envers les créanciers étrangers. La semaine dernière, la Russie a évité le défaut de paiement en payant 117 millions de dollars d’intérêts sur deux obligations libellées en dollars. Selon des sources médiatiques, la Russie a payé mardi une dette de 66 millions de dollars en dollars américains.

Moscou a souvent affirmé qu’elle était tout à fait capable d’honorer ses dettes, et que si toutes les autres alternatives avaient été explorées, les transferts pourraient se faire dans la monnaie nationale, le rouble.

Selon Moody’s Investors Services, cependant, il existe toujours un risque de défaut de paiement car le sursis aux sanctions sur les activités de dette de la Russie se termine le 25 mai et Moscou doit encore 100 millions de dollars de paiements dus le 27 mai. Moody’s a déclaré qu’après cette date, Les créanciers de la Russie « auront besoin d’une licence spécifique pour continuer à recevoir les remboursements de la dette, ce qui réduira davantage la capacité des investisseurs » à recevoir leurs fonds.

La Russie a condamné les États-Unis et leurs alliés pour avoir tenté d’orchestrer un faux défaut, malgré le fait que la nation dispose des fonds nécessaires pour payer ses factures. Moscou prétend que les institutions financières occidentales sont en défaut parce qu’elles n’ont pas rempli leurs obligations en gelant les ressources du pays.

