Le rouble fléchit ses muscles alors que la Russie ouvre la voie à une nouvelle voie économique

La devise russe s’est appréciée de manière spectaculaire au cours des trois dernières semaines, reflétant l’efficacité de la politique monétaire adoptée par la banque centrale en réponse aux sanctions. Un autre coup de pouce majeur a été la décision prise la semaine dernière par le gouvernement d’exiger que les États « inamicaux » ne paient désormais le gaz naturel qu’en roubles plutôt qu’en dollars ou en euros.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis et leurs alliés ont imposé quatre séries de sanctions sans précédent contre Moscou, notamment le gel des réserves de la banque centrale du pays détenues à l’étranger. L’incapacité de la Banque de Russie à soutenir la monnaie nationale qui en a résulté a fait chuter le rouble à des niveaux record.

Depuis l’annonce mercredi par le président Vladimir Poutine de la nouvelle politique russe d’exportation d’énergie, le rouble a gagné plus de 10 %, passant de 100 à 90 pour un dollar américain. Dans l’ensemble, la devise russe a gagné plus de 50 % depuis qu’elle a atteint un creux record de 151 le 7 mars.

Le rouble a été effectivement stimulé par les mesures prises par le régulateur monétaire du pays. Au cours du mois dernier, la Banque de Russie a relevé les taux d’intérêt, plafonné le montant en dollars que les résidents peuvent retirer des comptes bancaires en devises étrangères et interdit aux banques de vendre des devises étrangères à leurs clients pendant les six prochains mois. De plus, les maisons de courtage russes ont reçu pour instruction de ne pas autoriser les investisseurs étrangers à vendre des titres, afin d’empêcher les sorties de capitaux.

La Russie ne veut que des roubles pour son gaz naturel : le commerce des matières premières et la monnaie

A partir d’aujourd’hui, il est clair que les ministres de l’énergie et de l’économie du G7 refuseront de payer les approvisionnements en gaz russe en roubles. Les conséquences ne sont pas claires. Le président Vladimir Poutine a annoncé mercredi dernier que la Russie respecterait ses obligations contractuelles en termes de volume et de prix. Les changements affectent la monnaie : les « États hostiles », y compris l’UE, devraient désormais payer les importations en roubles au lieu de devises étrangères.

Du Dr. Karin Kneissl

Les bourses sont occupées depuis mercredi. Les réactions des marchés oscillent entre « l’embargo énergétique approche » et la nécessité de reconsidérer le régime des sanctions massives. Pour des analystes comme Gunter Deuber de Raiffeisen Research, l’annonce de Poutine est une « décision intéressante ». Parce qu’il oblige l’Occident à continuer à traiter avec la monnaie russe et que l’UE pourrait devoir reconsidérer ses sanctions contre la Russie et la banque centrale dans les transactions de paiement.

Après tout, acheter des « roubles sur le marché des changes » n’est pas si facile. Les acheteurs devront plutôt acheter des roubles directement auprès de la Banque centrale de Russie ou d’une entité associée au taux d’intérêt fixé par la partie russe. Cela signifierait que les importateurs saperaient les sanctions. À long terme, le rouble pourrait faire partie d’un nouveau panier de devises qui jouerait un rôle dans le négoce des matières premières et le commerce mondial en général.

La « yuanisation » ou la nouvelle diversité de l’économie mondiale

C’est un sujet brûlant qui prend une nouvelle tournure en raison de la situation de guerre actuelle, de la crise énergétique et de l’inflation galopante : la soi-disant « dé-dollarisation » de l’économie mondiale. Depuis que le dollar américain a remplacé la livre sterling, autrefois puissante, comme principale monnaie mondiale, les matières premières se négocient en dollars dans le monde entier. Le débat sur la question de savoir si un panier de devises, qui par ex. comprend également le yuan chinois, qui est destiné à remplacer le dollar américain, est en cours depuis des années.

Au plus tard avec la crise financière mondiale de l’automne 2008 suite à la crise du marché immobilier aux États-Unis, le sujet a pris de l’ampleur. Lorsque je travaillais sur mon livre « Der Energiepoker » en 2005, j’avais consacré un chapitre à l’adieu possible au dollar américain, car c’est justement le business pétrolier qui a créé les « pétrodollars » avec les crises des années 1970. Ce dernier est devenu l’incarnation de ce lien étroit entre le commerce du pétrole et la monnaie du dollar, qui a également façonné les décennies d’alliances politiques étroites entre les États-Unis et les États arabes du Golfe et aussi jusqu’en novembre 1979 avec l’Iran.

Mais depuis des années, des voix se font de plus en plus fortes selon lesquelles l’inflation du dollar américain fausse le commerce des matières premières. L’ancien gouverneur de la Banque centrale chinoise a trouvé des mots particulièrement clairs dans un essai en mars 2009 lorsque la locomotive chinoise a sorti l’économie mondiale de la grave crise : sans mentionner explicitement le dollar, l’économiste a appelé à plus de diversité pour un commerce mondial responsable.

L’économie chinoise jouant un rôle de premier plan, le terme « yuanisation » est entré dans le vocabulaire courant. En conséquence, la devise chinoise aura un impact régional, notamment dans les échanges avec la Russie d’une part et avec les fournisseurs de matières premières du Moyen-Orient d’autre part. Plus récemment, quelques jours après que le Premier ministre britannique Boris Johnson eut demandé plus de pétrole saoudien, le prince héritier saoudien a publiquement envisagé de passer au yuan pour une partie de ses exportations de pétrole.

Possible stabilisation du rouble et embargo sur l’énergie

Immédiatement après l’annonce du président russe, le rouble s’est apprécié face au dollar américain après des semaines de dépréciation liée aux sanctions. Si la Russie présente désormais à ses clients de l’UE le fait accompli de payer le gaz en roubles, cela créera une demande internationale pour la monnaie russe, ce qui stabilisera également le taux de change du rouble à moyen terme.

Les détails de cet arrangement devraient être disponibles d’ici une semaine. Ce seront des journées intenses au cours desquelles, surtout, les États fortement dépendants des importations de gaz naturel russe, selon l’Allemagne, devront résoudre leur dilemme : reconsidérer un embargo énergétique contre la Russie ou les sanctions. Selon le Handelsblatt, le gouvernement fédéral allemand prépare l’économie à une éventuelle rupture de l’approvisionnement en gaz russe. L’Agence fédérale des réseaux établit donc une liste des entreprises à retirer en priorité du réseau en cas d’urgence.

Ce qui se passe actuellement, c’est l’accélération d’un développement qui se manifeste depuis un certain temps. La sortie du dollar américain du commerce mondial des matières premières a également fait l’objet du débat en plénière avec le président Poutine, l’émir qatari Tammim et le chancelier autrichien de l’époque Sebastian Kurz lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg en juin 2021. La guerre, les sanctions sans précédent et les décisions russes actuelles peuvent accélérer une chronologie déjà existante. Le marché de l’énergie est une sorte de microcosme qui reflète cette turbulence et une éventuelle reconfiguration.

Attaques massives contre Aramco : tentatives de torpilles des Houthis par l’Occident pour mettre en œuvre l’embargo pétrolier

Le mouvement Ansarollah a récemment intensifié ses attaques de représailles contre les puits de pétrole en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Pendant ce temps, le conflit au Yémen a pris une dimension mondiale à la suite de la guerre en Ukraine, alors que l’Occident fait pression pour une augmentation de la production de pétrole des États du Golfe afin de réduire la dépendance à l’énergie russe.

Source : AFP © Djeddah / Des voitures roulent dans les rues alors que de la fumée et des flammes s’échappent d’une installation pétrolière d’Aramco à Djeddah le 25 mars 2022 après une attaque houthiste signalée.

Par Seyed Alireza Moussavi

Avant la course de Formule 1 à Djeddah, le mouvement yéménite Ansarollah (Houthi) a lancé vendredi des attaques à la roquette à grande échelle contre deux réservoirs de pétrole dans la ville portuaire saoudienne. Des roquettes ont touché une usine appartenant à la compagnie pétrolière Aramco près du circuit de Formule 1.

Depuis le circuit, une épaisse fumée pouvait être vue dans le ciel pendant les attaques des Houthis. Le champion du monde Max Verstappen avait flairé le feu au volant pendant l’entraînement et soupçonnait un défaut sur sa voiture de course Red Bull : « Ça sent le brûlé, c’est ma voiture ? » Le pilote Red Bull a communiqué par radio vendredi lors de la première séance d’entraînement du Grand Prix en Arabie Saoudite. Le géant saoudien de l’énergie Aramco, qui a été ciblé par les Houthis, est un financier majeur de la Formule 1.

L’incendie de l’installation ARAMCO de Djeddah, en Arabie saoudite, après les attaques de missiles Houthis aujourd’hui, semble être un gros incendie. Le ministère saoudien de l’Énergie a déclaré qu’il ne serait pas responsable de toute pénurie d’approvisionnement en pétrole sur le marché mondial causée par les attaques Houthis. pic.twitter.com/crZLmGzIfl

– Rapport Real Mac (@RealMacReport) 25 mars 2022

Le mouvement Ansarollah a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il avait lancé une série d’attaques à la roquette et au drone sur plusieurs autres installations de la capitale, Riyad, en plus de l’installation de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco à Djeddah. Le week-end dernier, ils ont tiré des roquettes et des drones de combat sur un terminal pétrolier à Jazan et sur une usine à gaz et une raffinerie de pétrole dans la ville industrielle de Yanbu sur la mer Rouge, tandis que les systèmes de défense américains n’ont pas été en mesure de les intercepter.

Les marchés boursiers ont réagi aux informations faisant état de la nouvelle attaque des Houthis contre Aramco en faisant grimper les prix du pétrole. Aramco est le plus grand producteur de pétrole au monde. L’Arabie saoudite a récemment déclaré qu’elle n’accepterait pas la responsabilité des pénuries mondiales d’approvisionnement en pétrole résultant des attaques des Houthis. Cet avertissement inhabituel marque une rupture avec les commentaires normalement prudents du géant pétrolier, car les responsables saoudiens restent conscients que même leurs plus petits commentaires pourraient faire grimper les prix du pétrole et secouer les marchés mondiaux.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche au cours du week-end, dépassant à nouveau les 120 dollars alors que des informations faisant état d’attaques massives à la roquette Ansarollah contre des installations pétrolières en Arabie saoudite ont ravivé les inquiétudes concernant les pénuries d’approvisionnement.

Les attaques des Houthis ont le caractère d’attaques de représailles et sont des réactions aux frappes aériennes saoudiennes contre les infrastructures et les civils dans un Yémen frappé par la pauvreté. La coalition de guerre dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a commencé son opération militaire en mars 2015 avec le feu vert de l’Occident et a jusqu’à présent provoqué l’une des pires catastrophes humanitaires au monde, selon des rapports de l’ONU.

Les Houthis ont récemment intensifié leurs attaques de représailles contre les installations de production de pétrole en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Pendant ce temps, le conflit au Yémen a pris une dimension mondiale à la suite de la guerre en Ukraine alors que l’Occident fait pression pour augmenter la production de pétrole des États du Golfe afin de réduire la dépendance à l’énergie russe. Les pays occidentaux coupant leurs lignes vers la Russie doivent trouver de nouvelles sources pour endiguer la flambée des prix du pétrole. L’Arabie saoudite est l’un des plus grands fournisseurs de pétrole au monde.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sentent déçus par les États-Unis parce qu’ils s’attendaient à plus de soutien de l’Occident pour leurs interventions dans le conflit au Yémen. Les deux États du Golfe ont récemment refusé de parler au président américain Biden au téléphone. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est donc rendu mi-mars dans les États du Golfe pour les persuader d’augmenter la production de pétrole. Cependant, il a terminé son voyage à Riyad et Abu Dhabi les mains vides. Le ministre fédéral de l’Économie et de la Protection du climat, Robert Habeck, qui est passé d’activiste climatique à acheteur d’énergie fossile au milieu de la guerre d’Ukraine, est rentré les mains vides en Allemagne après sa rencontre avec le ministre qatarien de l’Énergie, Saad al-Kaabi, à Doha. . Réduire la dépendance gazière vis-à-vis de la Russie pourrait prendre des années car il faut du temps pour planifier des alternatives, a-t-il déclaré à FAZ.

Les attaques des Houthis visent principalement à contrer l’impression que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont en sécurité. Après la récente attaque contre Djeddah, la Formule 1 va à nouveau discuter de la situation de fond en Arabie saoudite. Dans la capitale Abu Dhabi, les dirigeants du pays avaient déjà réagi avec beaucoup de sensibilité aux attaques de roquettes et de drones des Houthis. Un porte-parole militaire houthi a récemment explicitement exhorté les entreprises et les investisseurs étrangers à quitter les Émirats. Pour les Emirats, qui se sont imposés comme destination de vacances et lieu d’événements majeurs, les dommages à la réputation seraient immenses.

Les USA avaient déjà demandé en vain aux pays arabes de l’OPEP d’augmenter leur production en vue de la guerre d’Ukraine. Jusqu’à présent, les Émirats et l’Arabie saoudite n’ont pas accédé à la demande. Les États arabes du golfe Persique veulent s’en tenir aux quotas de production des producteurs de pétrole listés par l’OPEP+. La Russie appartient également à ce cercle. Au milieu de la guerre en Ukraine, les attaques des Houthis contre Aramco entravent désormais indirectement la mise en œuvre de l’embargo pétrolier de l’Occident contre la Russie. Les attaques persuaderaient l’Occident de faire plus de concessions à l’Iran afin de pouvoir pomper plus de pétrole pour faire baisser les prix du pétrole en sauvant potentiellement l’accord nucléaire de 2015.

