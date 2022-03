Prélèvement d’organes sur des Ukrainiens et des Russes assassinés

L’armée israélienne en Ukraine, le sioniste Bankster prélève des organes sur des Ukrainiens et des Russes assassinés

La transcription du message Telegram du Dr Irene Caesar,

Cette vérité explique pourquoi les soi-disant « Ukrainiens », mais, en réalité, – les forces militaires israéliennes sur le territoire de « l’Ukraine » bombardent les citoyens ukrainiens eux-mêmes, et les bombardaient déjà depuis 8 (!) ans sur le territoire de Donbass et Lougansk ; pourquoi ils utilisent les civils ukrainiens non armés comme «bouclier humain» – sur tout le territoire de la soi-disant «Ukraine», et pas seulement dans le Donbass et Lougansk ; pourquoi ils n’autorisent pas les couloirs humanitaires hors des villes assiégées – dans toute «l’Ukraine»; pourquoi ils ne se soucient pas de fournir de la nourriture et de l’eau à leurs «propres» citoyens; pourquoi ils interdisent la langue russe aux Russes vivant sur les territoires de l’Ukraine habités par des Russes (depuis des temps immémoriaux); pourquoi Ihor Kolomoysky envoyait les camions blindés de sa «Privatbank» sur le champ de bataille pour prélever des organes sur des Ukrainiens et des Russes ; pourquoi ils ont utilisé les tactiques de guerre interdites au cours des huit dernières années sur le territoire de l’Ukraine — les bombes au napalm (phosphore blanc) ; moquette bombardée ; bombes à cassette – comme le « Tochka U » que les Israéliens viennent de fermer à Donetsk avec vingt morts, bien qu’il ait été partiellement désactivé dans les airs ; les missiles sans ciblage précis ; et pendant toutes ces huit années — bombardement délibéré d’objets civils — écoles, jardins d’enfants, hôpitaux civils et marchés. Pour conclure : la « Grande Réinitialisation » de Klaus Schwab de Rothschild est la même tactique GÉNOCIDE vis-à-vis des Européens et des Américains, que sa tactique vis-à-vis des peuples autochtones de Palestine et d’Ukraine. La « Grande Réinitialisation » de la Synagogue de Satan sur le sol américain, britannique et européen, et partout dans le monde est le même ETHNOCIDE, que l’ethnocide satanique du peuple indigène de Palestine, et, maintenant, d’Ukraine, appelé récemment comme « Ukrainiens » et « Russes », bien qu’historiquement ils soient un seul et même peuple. Les Israéliens ont attaqué le Donbass et Lougansk provoquant les Russes. Désormais, les Israéliens provoquent les plus grandes pertes civiles possibles, tandis que le Chabad de New York travaille nuit et jour pour vendre les organes des victimes ukrainiennes et russes.

Les atrocités du trafic d’organes d’Israël au Costa Rica et dans le monde. RT suce le sionisme

La vraie raison du génocide palestinien. Selon le Dr Meno. Une autre vidéo supprimée sur YT

Date : 2022-03-28 08:37:01

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News

Six autres avions ukrainiens abattus et un hélicoptère

Marioupol arrive mais le travail n’est pas encore terminé. La direction d’Azov tente d’évacuer par hélicoptère. Six autres avions ukrainiens abattus au-dessus du front de Kiev. Deux hier.

Pour plus d’informations sur les développements d’hier qui indiquent que les pourparlers entre l’Ukraine et la Russie reprennent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le fils de Shane Warne renverse les haricots sur le vaccin

Un gars qui serait le fils de Shane Warnes vous dit la vraie raison de sa mort

Boris Johnson. Les forces ukrainiennes ciblent des civils avec de l’artillerie. Êtes-vous sûr de vouloir leur envoyer 6000 missiles supplémentaires ? Vous devenez un criminel de guerre.

Une réponse à « Boris Johnson. Les forces ukrainiennes ciblent des civils avec de l’artillerie. Êtes-vous sûr de vouloir leur envoyer 6000 missiles supplémentaires ? Vous devenez un criminel de guerre.

Une vidéo choquante montrerait des Ukrainiens tirant et torturant des prisonniers de guerre russes

Des prisonniers de guerre russes ont reçu une balle dans les jambes et à l’arête.

En tant qu’ancien soldat déployé, je sais qu’il y a des règles. Oui, il y a des règles dans la guerre. Mais tout soldat qui NE respecte PAS ces règles n’est pas un soldat mais des hommes armés embauchés pour faire le sale boulot pour l’élite. Quand je mettrai mon uniforme. Je ne serai plus un soldat. Donc je n’ai pas non plus à suivre les règles de la guerre. Karma frappera n’importe lequel de ces traîtres. L’Ukraine et l’OTAN doivent tomber. Ils sont 1%´s.

La Russie possède des armes nucléaires et les utilisera si la Grande-Bretagne continue à soutenir ces nazis. Pensez à vos enfants.

Que pensent les militaires russes et les russes lorsqu’ils voient ces crimes contre des prisonniers blessés sans armes ?

Et de ceux qui soutiennent cette guerre et ces criminels en Occident ?

d’Igori – mon bon ami à Moscou

Le drapeau présidentiel russe

Source : Tap News

Crimes de guerre en Ukraine – Des prisonniers de guerre russes capturés sont abattus, poignardés, jetés dans des fossés

Ce sont des crimes abominables qu’il faut ajouter à à ceux que nous voyons avec les vaccins de mort de la plandémie Covid. Il y a des milliards qui ont été injectés avec ce poison et ont maintenant le VAIDS et des problèmes cardiaques. Tous mourront bientôt… ce n’est pas une question de si mais quand. Ça s’appelle « GÉNOCIDE » !

Les «vaccins» livrent des charges utiles pour le génocide de masse et la déshumanisation

Miroir. La source

Les « vaccins » livrent des charges utiles pour le génocide de masse et la déshumanisation https://rumble.com/vyuocp-vaccines-are-delivering-payloads-for-mass-genocide-and-dehumanization.html

Citation : « Dans l’émission Dr. Jane Ruby d’aujourd’hui, le Dr Jane révèle l’agenda mondial derrière les injections forcées après de nombreux briefings d’experts militaires et scientifiques, puis elle vous montre comment la technologie CRSPR est utilisée pour changer votre code génétique donné par Dieu. … perturbant des siècles de votre lignée familiale et humaine. Et dans le dernier segment, le Dr Jane partage les preuves sur l’oxyde de graphène – pourquoi il est utilisé et à quel point les scientifiques disent qu’il est toxique. Mypillow.com AVEC le code promotionnel : RUBY. Obtenez le Dr Zelenko. Traitement anti-perte, MAINTENANT DISPONIBLE POUR LES ENFANTS : http://Www.Zstacklife.com/Ruby Allez sans publicité, obtenez du contenu exclusif, devenez un utilisateur Premium : https://redvoicemedia.com/premium Suivez le Dr Jane sur Gab : https://gab.

WALGREENS HARMASSIST – LES MEURTRES CONTINUERONT À TUER MÊME AVEC LA LISTE DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES EN MAIN

MIRROIR DE:

Daddomatto: https://www.bitchute.com/channel/daddomatto-aka-trail/

Daddomatto écrit:

Je suis allé dans cette pharmacie le

28 février 2022 et on m’a dit que les effets indésirables et les décès étaient mon opinion.

Maintenant que la liste des effets indésirables de Pfizer est une information publique, ce n’est pas mon avis, c’est un fait. Les choses vont se réchauffer rapidement et il appartient à chaque Américain d’augmenter la chaleur. Faites des copies des pages 30 à 38 du rapport sur les effets indésirables à partir du lien ci-dessous et remettez-le directement au pharmacien. Je ne suis pas là pour les mettre à l’aise, je suis là pour arrêter les meurtres et oui, ce sont des putains de meurtriers.

Cela s’arrête lorsque Nous, le peuple arrêtons ça.

Paix aux patriotes !🇺🇸