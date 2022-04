Des millions de personnes souffrent de « COVID longue » grâce aux micro-caillots

Veuillez envoyer cet article TRÈS important « Covid longue » à tous ceux que vous connaissez !

Joel S. Hirschhorn claironne un test médical qui peut aider à diagnostiquer les patients

Par Joel S. Hirschhorn

La Long COVID Alliance dit que la maladie chronique a touché 9,4 millions d’Américains… et ça continue. Comme indiqué ci-dessous, plusieurs autres millions de personnes souffrent d’une COVID longue et reçoivent peu d’aide médicale. La COVID longue est devenue sa propre épidémie unique. Voici ce qu’une importante étude médicale publiée dans The Lancet avait à dire :

«Les patients atteints de longue COVID signalent une implication prolongée et multisystémique et une invalidité importante. Au bout de sept mois, de nombreux patients ne se sont pas encore rétablis (principalement des symptômes systémiques et neurologiques/cognitifs), n’ont pas repris les niveaux de travail antérieurs et continuent de ressentir une charge importante de symptômes.

« Le test complet des symptômes couvre 10 systèmes d’organes (neuropsychiatrique, systémique, reproducteur, cardiovasculaire, musculo-squelettique, immunologique, tête-oreille-œil-nez-gorge, pulmonaire, gastro-intestinal et dermatologique). »

Cela semble aussi grave que l’infection de la pandémie COVID, mais cela se produit après que les gens se sont remis de l’infection, des personnes qui n’avaient pas été hospitalisées. Pourtant, ils souffrent vraiment.

C’est la triste vérité. Un grand nombre de personnes qui ont survécu à l’infection initiale de la COVID sont aux prises avec de nombreux problèmes de santé qui réduisent considérablement leur qualité de vie. Ceux-ci sont maintenant bien connus comme des victimes de longue date de la COVID. Malgré des vies gravement touchées, ils ont reçu très peu d’aide de la part de l’établissement médical. Et un article majeur du Washington Post a documenté que les victimes de la COVID en âge de travailler et incapables de travailler à leur travail ont eu peu de succès pour obtenir des prestations des compagnies d’assurance et des agences gouvernementales. Ainsi, en plus de graves problèmes de santé, beaucoup sont confrontés à une catastrophe économique.

La question médicale

Un problème clé largement connu est que les médecins n’ont pas été en mesure de documenter par le biais des tests habituels que les victimes de longue durée de la COVID ont une véritable maladie médicale lorsqu’elles se plaignent de plusieurs symptômes graves. Voici les observations saillantes faites dans l’article:

« Les patients citent une litanie de symptômes qui défient la vérification par des tests médicaux de base. Ils s’épuisent au moindre effort. Ils ne peuvent pas se souvenir de mots simples. Leurs cœurs ont l’impression de flotter. Pourtant, les examens neurologiques, les électrocardiogrammes et les radiographies pulmonaires sont positifs. »

« Les médecins ont déclaré lors d’entretiens qu’ils traitaient depuis longtemps des patients Covid qui sont clairement trop malades pour travailler mais qui ont du mal à atteindre le seuil de preuve exigé par les assureurs : des résultats de tests médicaux objectifs montrant une incapacité à effectuer le travail. »

«Les Centers for Disease Control and Prevention reconnaissent les lacunes dans les connaissances médicales concernant la longue Covid. Il avertit les médecins de ne pas se fier uniquement aux tests cardiaques, pulmonaires et cérébraux pour diagnostiquer le syndrome, car les symptômes sont si difficiles à mesurer.

« L’absence d’anomalies de laboratoire ou d’imagerie n’invalide pas l’existence, la gravité ou l’importance des symptômes ou des conditions d’un patient », prévient le CDC dans ses directives officielles.

Large méconnaissance d’un test médical clé

S’il y a reconnaissance de la base biologique ou physiologique prouvée de la longue COVID, alors les victimes pourraient recevoir un test utilisé dans de nombreuses circonstances. Ce que la recherche a montré, c’est que les victimes de longue date de la COVID ont ce qui a été trouvé chez beaucoup de ceux qui ont été infectés par le virus ou ont reçu des vaccins COVID à ARNm. Ils ont probablement des micro-caillots sanguins dans tout leur corps en raison de l’impact des protéines de pointe sur les petits vaisseaux sanguins. Les micro-caillots entravent le flux d’oxygène vers les organes du corps et le cerveau, avec de nombreux impacts possibles sur la santé.

Un test médical bien connu a été utilisé avec succès pour déterminer s’il y a de nombreux micro-caillots sanguins dans le corps d’une personne. C’est le test des D-dimères. Des valeurs élevées prouvent la présence de caillots étendus. Pourtant, ce test médical semble méconnu des victimes de longue date de la COVID, de leurs médecins et, dans certains cas, de leurs avocats. C’est essentiellement « le chaînon manquant » pour fournir aux victimes des preuves médicales que leurs myriades de symptômes ont une explication physique.

Recherche médicale pertinente

Un article de recherche médicale de 2021 était intitulé « Impact de l’élévation persistante des D-dimères après la guérison de la COVID-19 ». Voici ce dont il s’agissait : « Cent cinquante patients COVID-19 ont été examinés au St James’s Hospital de Dublin entre mai et septembre 2020 à une médiane de 80,5 (fourchette de 44 à 155) jours après le diagnostic initial. Ceux-ci comprenaient des patients hospitalisés pendant la maladie initiale (n = 69) et d’autres pris en charge entièrement en ambulatoire (n = 81). Il a conclu: «Chez 15% des patients récupérés de la COVID-19, une élévation persistante des D-dimères a été observée après une médiane de 3 mois après la COVID-19. Ces patients avaient connu une COVID plus sévère et présentaient encore plus fréquemment un [niveau d’oxygène] moyen inférieur.

Un autre article de recherche médicale intitulé «Impact de l’élévation persistante des D-dimères après la guérison de la COVID-19» a déclaré: «Des niveaux accrus de D-dimères (> 500 ng / ml) ont été observés chez 25,3% des patients jusqu’à 4 mois après le SRAS-CoV-2 infection. En analyse univariée, les D-dimères convalescents élevés étaient plus fréquents chez les patients COVID-19 qui avaient dû être hospitalisés et chez les patients âgés de plus de 50 ans (p < 0,001). Fait intéressant, nous avons observé que 29 % des patients avec des D-dimères convalescents élevés avaient été pris en charge exclusivement en ambulatoire pendant leur maladie. En revanche, d’autres marqueurs de la coagulation (temps de prothrombine, temps de thromboplastine partielle activée, fibrinogène, numération plaquettaire) et de l’inflammation (protéine C-réactive, interleukine-6 ​​et sCD25) étaient revenus à la normale chez > 90 % des patients convalescents. L’élucidation des mécanismes biologiques responsables des augmentations soutenues des D-dimères peut être pertinente dans la pathogenèse de la COVID longue et a des implications pour la gestion clinique de ces patients. »

Il faut souligner que le test D-dimère a également été utilisé pour comprendre les différents niveaux de la maladie COVID et de décès chez les patients hospitalisés. D’après une étude menée dans un grand système hospitalier de New York en 2020, ces résultats montrent à quel point les données des tests D-dimères sont importantes, et ils donnent les niveaux de résultats des tests qui sont en corrélation avec les pires conditions :

« Après avoir contrôlé les variables énumérées ci-dessus (âge, sexe, genre, etc.), il était évident que l’ampleur de l’élévation des D-dimères à l’admission est indépendamment associée au risque de décès. Indépendamment de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique et de la comorbidité préexistante, le décès était 1,7 fois plus probable si les D-dimères se situaient entre 0,23 et 0,50 μg/ml (230-500 ng/ml) à l’admission, que s’il était normal (< 0,23 μg/ml (230 ng/ml)), 2,3 fois plus probable si les D-dimères étaient compris entre 0,5 et 2,0 μg/ml (500-2 000 ng/ml) et 4,2 fois plus probable si Les D-dimères étaient > 2,0 μg/ml (2000 ng/ml).

« Une tendance similaire a été observée pour les niveaux de pointe de D-dimères : l’ampleur du pic de D-dimères (au jour 5 de l’admission à l’hôpital) s’est avérée être indépendamment associée au risque de décès. Sur ces 301 patients avec le pic de dimère D le plus élevé (> 10,0 μg/ml (10 000 ng/ml)), 182 (60,5 %) étaient décédés ou avaient été transférés en soins terminaux à la fin de l’étude. Dans la discussion de leur étude, les auteurs résument les résultats d’autres études similaires et passent brièvement en revue la compréhension actuelle de la physiopathologie de la coagulopathie liée à la COVID-19 et de l’élévation associée des D-dimères.

« Cette étude fournit les preuves les plus solides à ce jour que les D-dimères sont prédictifs de maladies graves et de décès dus à une infection par le SRAS-CoV-2, et renforce ainsi l’idée que les tests de D-dimères au point de service pourraient être utiles. outil pour le triage précoce des patients COVID-19 se présentant au service des urgences de l’hôpital et pour le suivi des patients pendant la première semaine d’admission à l’hôpital.

Il existe un grand potentiel pour que les données des tests D-dimères pour les patients COVID de longue durée soient aussi importantes que pour les patients COVID, non pas pour être corrélées avec la mort, mais avec la gravité des conditions COVID longue. Il est plausible de penser que ceux qui ont les niveaux les plus élevés souffriraient des pires longs problèmes de santé liés à la COVID. Obtenir une aide médicale efficace pourrait être facilité par la connaissance des données des tests D-dimères.

Les recherches de l’Université de Yale ont révélé que pour les victimes de la COVID depuis longtemps, « la plupart du temps, la fatigue extrême due à l’exercice est liée à l’incapacité des muscles à absorber l’oxygène du sang. Lorsque les tests cardiopulmonaires ne révèlent pas de problème cardiaque ou pulmonaire, « ce n’est pas qu’ils inventent des choses », a déclaré le Dr Inderjit Singh, pneumologue à l’hôpital Yale New Haven.… Il se peut que les muscles soient incapables d’extraire l’oxygène du sang. Cette constatation est compatible avec des micro-caillots empêchant le flux d’oxygène. En effet, « certains pensent que la COVID peut provoquer des caillots chroniques ou des micro-caillots dans les poumons », a déclaré le Dr Phillip Joseph, également pneumologue à l’hôpital de Yale New Haven.

Portée du problème COVID longue

Une question clé est la suivante : combien de personnes souffrent d’une COVID longue ? La longue COVID est-elle vraiment un problème de santé majeur qui mérite une attention plus sérieuse de la part du corps médical ?

Une étude de 2021 a révélé que plus de la moitié des personnes infectées par le virus deviennent de longues victimes de la COVID. Il a déclaré: « Plus de la moitié des 236 millions de personnes qui ont reçu un diagnostic de la COVID-19 dans le monde depuis décembre 2019 connaîtront des symptômes post-COVID – plus communément appelés » COVID longue « – jusqu’à six mois après leur rétablissement, selon les chercheurs . L’équipe de recherche a déclaré que les gouvernements, les organisations de soins de santé et les professionnels de la santé publique devraient se préparer au grand nombre de survivants de la COVID-19 qui auront besoin de soins pour une variété de symptômes psychologiques et physiques.

Un autre article de 2021 intitulé « Exactement combien de personnes ont longtemps Covid? » a déclaré: «Un rapport de l’Imperial College de Londres, appelé React-2, donne une estimation beaucoup plus élevée de la prévalence de la longue Covid. L’étude a interrogé plus de 500 000 participants entre septembre 2020 et février 2021, leur demandant s’ils pensaient avoir eu le Covid-19, s’ils présentaient des symptômes parmi une liste de 29, et si oui, pendant combien de temps. Il a estimé que près de 40% des personnes qui avaient ou pensaient avoir définitivement la Covid-19 avaient encore au moins un symptôme durant 12 semaines ou plus. Cela représente environ 2 millions de personnes en Angleterre vivant avec la condition entre ces deux dates.

Un article récent de 2022 notait : « Environ 1 patient COVID sur 3 présente des symptômes à long terme après avoir contracté la COVID-19, même si leur infection initiale était bénigne, selon des chercheurs de l’Université de Californie à Davis. Environ 100 millions d’Américains âgés de 18 à 65 ans ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. En utilisant le chiffre de l’UC Davis, cela signifie qu’environ 30 millions de personnes peuvent avoir développé une longue COVID depuis le début de la pandémie, beaucoup d’entre elles récupérant suffisamment pour reprendre le travail. Mais loin de tout.

Une nouvelle recherche de l’Université de Cambridge a révélé ceci :

« Environ les deux tiers de la cohorte COVID-19 ont présenté des symptômes de COVID longue, définis comme un symptôme durant plus de 12 semaines au-delà de la date initiale de diagnostic. Parmi ceux qui connaissent une COVID longue, la nouvelle recherche a révélé que 78% avaient des difficultés à se concentrer, 69% souffraient de brouillard cérébral, 68% ont signalé des oublis et environ 40% présentaient une condition connue sous le nom de disfluence sémantique (dire ou taper le mauvais mot). L’étude a également révélé que les sujets atteints de la COVID depuis longtemps ont subi des perturbations importantes dans leur vie quotidienne. Plus de la moitié de la cohorte COVID longue n’a pas pu travailler pendant de longues périodes et un tiers a perdu son emploi en raison de sa maladie.

Il est important de noter que de nombreux Américains qui ne font pas partie de la classe ouvrière sont également des victimes, y compris des enfants et des personnes âgées. Une étude en Israël sur des enfants âgés de 3 à 18 ans qui s’étaient remis du virus a révélé que 11,2 % ont signalé des symptômes de COVID longue ; cela se traduit par plus de 20 000 victimes.

Le récent article du Washington Post notait : « Aux États-Unis, la Covid a infecté 80 millions de personnes et fait plus de 970 000 morts. Les médecins ont estimé qu’il y avait entre 750 000 et 1,3 million d’Américains ou plus trop malades d’une longue covid pour reprendre leur travail. Une analyse récente publiée par la Brookings Institution, basée sur les données de diverses études, a suggéré que les incapacités de longue durée et les absences sur le lieu de travail pourraient représenter 15% des 10,6 millions d’emplois non pourvus aux États-Unis.

La recherche a montré une COVID longue causé par des micro-caillots sanguins

En octobre 2021, le contenu de cet article a reçu une attention considérable en dehors des États-Unis.

Il s’intitulait : « Micro caillots inflammatoires dans le sang d’individus souffrant de COVID longue ». La recherche a été effectuée à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Les chercheurs ont découvert une surcharge de diverses molécules inflammatoires, «piégées» à l’intérieur de caillots sanguins microscopiques insolubles (micro caillots), dans le sang d’individus souffrant de symptômes persistants ressentis par des individus atteints de longue durée de COVID.

Cette découverte importante a été faite par le professeur Resia Pretorius, chercheur au Département des sciences physiologiques de l’Université de Stellenbosch. Elle a commencé à examiner les micro-caillots et leur contenu moléculaire dans des échantillons de sang d’individus atteints de longue durée de COVID. Les résultats ont depuis été évalués par des pairs et publiés dans la revue Cardiovascular Diabetology en août 2021.

«Nous avons trouvé des niveaux élevés de diverses molécules inflammatoires piégées dans des micro-caillots présents dans le sang d’individus atteints de COVID longue. Certaines des molécules piégées contiennent des protéines de coagulation telles que le fibrinogène, ainsi que l’alpha (2)-antiplasmine », a expliqué Pretorius.

Il s’agit du premier groupe de recherche à avoir signalé la découverte de micro-caillots dans les échantillons de sang d’individus atteints de COVID longue, en utilisant la microscopie à fluorescence et l’analyse protéomique, résolvant ainsi une autre énigme associée à la maladie.

« La présence simultanée de micro-caillots anormaux persistants et d’un système fibrinolytique pathologique est particulièrement intéressante », écrivent-ils dans le document de recherche. « Cela implique que l’équilibre de la plasmine et de l’antiplasmine peut être au cœur des pathologies de la COVID longue, et fournit une preuve supplémentaire que la COVID-19, et maintenant la COVID longue, ont des pathologies cardiovasculaires et de coagulation importantes. »

En d’autres termes, cette recherche se connecte avec ce qui a été trouvé chez les patients COVID et les utilisateurs de vaccins COVID ARNm, à savoir les micro-caillots sanguins.

Au moment de la publication, ils avaient prélevé du sang sur 100 individus COVID longue qui avaient participé au registre COVID longue, lancé en mai 2021, ainsi que sur 30 individus sains.

Conclusion

Des millions de victimes de longue date de la COVID gagneraient grandement à savoir qu’il existe un test médical, le D-dimère, qui peut fournir des preuves médicales solides que leur corps et leur système vasculaire ont été corrompus par des protéines de pointe. Les micro-caillots sanguins confirmés par le test des D-dimères peuvent apporter la preuve que leurs nombreux symptômes COVID longue ont une base biologique ou physiologique. Lorsque cet écrivain a demandé aux médecins ce qu’ils faisaient pour traiter la longue COVID, les actions courantes comprenaient l’utilisation d’anticoagulants et d’anticoagulants, à savoir Plavix, Eliquis et l’aspirine.

Récemment, cette solution médicale potentielle a été citée : « Nous décrivons 2 cas de [la COVID longue] en réponse à l’administration opportune d’antihistaminiques en vente libre, avec une amélioration significative des symptômes et de la capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne.

Ce qui mérite d’être étudié, c’est de savoir si les personnes qui, en plus d’avoir eu une infection virale, ont également reçu des vaccins COVID à ARNm. La combinaison pourrait expliquer les micro-caillots sanguins étendus et les cas les plus graves de COVID longue en raison des protéines de pointe répandues affectant leurs petits vaisseaux sanguins.

