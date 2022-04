Des documents révèlent que le Pentagone prévoit d’utiliser les biolabs ukrainiens pour attaquer la Russie

Les allégations de biolaboratoires financés par le Pentagone en Ukraine ont longtemps été rejetées par Washington comme de la désinformation russe. Mais à mesure que de plus en plus d’informations sont révélées, y compris des documents révélant que le Pentagone prévoit d’utiliser les biolabs ukrainiens pour attaquer la Russie, il devient de plus en plus compliqué de continuer à nier les accusations.

Moscou a allégué mercredi que des archives et d’autres preuves provenant de laboratoires financés par les États-Unis en Ukraine indiquaient que Kiev prévoyait d’utiliser des drones pour livrer des agents pathogènes contre le Donbass ainsi que la Russie elle-même.

Le ministère de la Défense aurait prétendu avoir découvert du personnel américain particulier engagé dans le développement d’armes biologiques dans ce pays d’Europe de l’Est. Il n’y avait aucune preuve tangible pour étayer l’allégation.

« Les documents témoignant des plans du régime de Kiev d’utiliser des véhicules aériens sans pilote capables de transporter et de pulvériser des substances mortelles » revêtent une importance particulière pour les autorités russes, selon le porte-parole militaire, le général de division Igor Konashenkov lors d’une conférence.

Selon Konashenkov, les informations entre les mains de l’armée russe « prouvent que le régime de Kiev envisageait sérieusement la possibilité d’utiliser des armes biologiques contre la population du Donbass et de la Fédération de Russie ».

Le général a poursuivi en disant que la Russie avait découvert « des responsables spécifiques qui ont participé à la création de composants d’armes biologiques ». Il ne les a pas identifiés, déclarant simplement qu’ils étaient « les chefs de division et les employés du département américain de la Défense, ainsi que ses principaux sous-traitants ».

De telles campagnes étaient « directement liées au fils de l’actuel président américain, Hunter Biden », a déclaré Konashenkov, faisant référence aux enquêtes des médias occidentaux. Les liens de Biden avec l’entrepreneur du Pentagone Metabiota, spécialisé dans les enquêtes sur les agents pathogènes potentiels à l’origine d’une pandémie pouvant être déployés comme armes biologiques, ont été révélés dans des courriels publiés l’autre semaine.

Le lieutenant-général Igor Kirillov, commandant des forces russes de protection nucléaire, biologique et chimique, a évoqué la participation de Biden au financement américain des biolabs ukrainiens lors d’une conférence jeudi dernier.

Konashenkov a assuré que les conclusions de l’enquête supplémentaire sur les documents et autres preuves recueillies auprès des biolabs ukrainiens seraient présentées plus en détail « dans un avenir proche lors d’un briefing spécial ».

Les allégations de biolaboratoires financés par le Pentagone en Ukraine ont longtemps été rejetées par Washington comme de la « désinformation russe ». Néanmoins, la diplomate américaine Victoria Nuland a témoigné devant le Sénat au début du mois qu’il y avait vraiment des «laboratoires de recherche biologique en Ukraine» et que les États-Unis collaboraient avec Kiev « pour s’assurer que les matériaux de la recherche biologique ne tombent pas entre les mains des forces russes ».

Que se passe-t-il si la Russie ferme les robinets de gaz vers l’Europe

Le président Vladimir Poutine a suggéré que le gaz naturel pourrait être la première ressource russe à être fournie en roubles. Mais cette proposition a été refusée par plusieurs nations, ce qui amène à se demander ce qui se passera si la Russie ferme les robinets de gaz vers l’Europe ?

Contenus [cacher]

1 Que se passera-t-il après le 31 mars ?

2 Dans quelle mesure l’Europe dépend-elle du gaz russe ?

3 Que se passe-t-il en Europe sans gaz russe ?

4 Quelles sont les implications plus larges ?

5 Les prix du pétrole seront-ils affectés ?

6 La Russie vendra-t-elle d’autres matières premières en roubles ?

7 Qui clignotera en premier à l’approche de la date limite de paiement ?

Que se passe-t-il si la Russie ferme les robinets de gaz vers l’Europe

La Russie a fixé un ultimatum le 31 mars aux pays «hostiles» pour qu’ils commencent à payer les importations de gaz naturel en roubles. Les pays qui ont imposé des sanctions économiques à la Russie et gelé ses réserves de devises étrangères seront touchés par la nouvelle réglementation sur le changement de devise. Cela est particulièrement préoccupant pour les pays de l’UE qui dépendent de manière significative des importations énergétiques russes.

Que se passera-t-il après le 31 mars ?

La Russie affirme que si les nations refusent de payer en roubles, elles ne recevront pas de gaz gratuit. Mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : « Nous n’allons pas fournir de gaz gratuitement ». « Pas de paiement, pas de gaz », a déclaré Peskov lorsqu’on lui a demandé si le gaz des non-payeurs serait coupé. Cependant, il a souligné que la Russie n’a pas encore rendu de jugement définitif sur la façon dont elle réagira si les pays européens refusent de s’installer dans la monnaie russe.

Dans quelle mesure l’Europe dépend-elle du gaz russe ?

Pour le chauffage et la production d’électricité, l’Europe dépend fortement du gaz russe. Le gaz russe représente plus de 40 % de la consommation totale de gaz en Europe. Cette année, les importations de gaz de l’UE en provenance de Russie ont oscillé entre 200 et 800 millions d’euros par jour.

Que se passe-t-il en Europe sans gaz russe ?

La Commission européenne a déclaré qu’elle avait l’intention de réduire de deux tiers la dépendance de l’UE vis-à-vis du gaz russe cette année et de l’éliminer « bien avant 2030 ». Les économistes, quant à eux, estiment qu’il sera difficile de substituer les 1 550 térawattheures de gaz russe envoyés à l’UE en 2021. L’Europe devra réduire sa consommation pour combler le déficit d’approvisionnement.

D’autre part, l’augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) exercerait une énorme pression à la hausse sur les prix sur le marché international déjà congestionné du GNL. Ce serait un coup dur pour l’économie européenne, déjà sous le choc des coûts énergétiques exorbitants. Une suspension prolongée des approvisionnements en gaz russe coûterait cher à l’UE et certains pays plus vulnérables aux variations du gaz russe, comme l’Italie et l’Allemagne, seraient contraints d’adopter des mesures urgentes. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a averti qu’une restriction des importations énergétiques russes conduirait à un ralentissement économique européen.

Quelles sont les implications plus larges ?

Une crise énergétique mondiale est une possibilité. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Russie est le premier fournisseur mondial de gaz naturel et le deuxième exportateur mondial de pétrole brut derrière l’Arabie saoudite. Il sera difficile de remplacer le gaz russe. L’Europe devrait acheter du gaz sur le marché libre, ce qui indique qu’elle devra dépenser plus si elle importe de pays comme le Qatar ou les États-Unis. Cela signifie également que le gaz qu’ils achètent ne sera pas détourné vers un autre endroit. Alors que les pays se font concurrence pour un approvisionnement limité, le résultat sera une augmentation des prix du gaz dans le monde entier.

Les prix du pétrole seront-ils affectés ?

L’Union européenne reçoit environ quatre millions de barils de pétrole chaque jour de la Russie. Contrairement au gaz, dont l’approvisionnement est encore largement régi par des contrats à long terme, le coût du pétrole est très variable et déterminé par l’offre et la demande. Les analystes craignent que si l’Europe continue d’éviter le pétrole russe, les prix du pétrole pourraient monter en flèche à 200 dollars le baril ou peut-être même au-delà.

La Russie vendra-t-elle d’autres matières premières en roubles ?

Lors de sa présentation du système de paiement, le président Vladimir Poutine a suggéré que le gaz naturel pourrait être la première ressource russe à être fournie en roubles. Si l’Occident applique davantage de sanctions, d’autres biens d’exportation russes, tels que le pétrole brut, le charbon, les métaux, les terres rares, les minéraux, les pierres précieuses, les gaz nobles, le bois, les engrais, l’huile alimentaire et les céréales, pourraient être vendus en roubles.

Qui clignotera en premier à l’approche de la date limite de paiement ?

L’UE et les pays du G7 ont jusqu’à présent refusé la proposition de la Russie d’échanger leurs paiements de gaz contre des roubles. La Russie a déclaré qu’elle ne fournirait pas de gaz gratuit, ce qui implique qu’elle est prête à fermer les robinets. Si cela se produit, Moscou perdra entre 200 et 800 millions d’euros par jour d’embargo. La Russie, en revanche, pourrait être en mesure de détourner une partie du gaz vers l’Asie. L’augmentation des prix de l’énergie plongera sans aucun doute les économies européennes dans la crise, provoquant le déclin des économies de la région pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, qui sera le premier à cligner des yeux ? Faites vos paris.

