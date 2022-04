Un extrait décrivant comment Macron, Zelensky, McKinsey et les événements récents sont liés + Révélé : la capture quasi-complète de l’État français par les entreprises

Un extrait décrivant comment Macron, Zelensky, McKinsey et les événements récents sont liés

Macron et Zelensky : répliques d’acteurs scénarisées par McKinsey

Au vu des preuves présentées précédemment, on peut dire que McKinsey a créé de toutes pièces le phénomène Macron, avec la rédaction de la loi controversée « Macron 2 » en 2015, et la création de son parti politique En Marche. Ceci est désormais incontesté.

Macron & Co. rencontre Zelensky & Co.

À la lumière du conflit actuel en Europe de l’Est, si l’on devait jeter un regard sérieux sur l’Ukraine et son gouvernement, on ne trouverait nul autre que McKinsey & Co., reproduisant exactement les mêmes schémas avec le gouvernement de Volodymyr Zelensky. En ce sens, ces deux « chefs » d’Etat ne sont que des acteurs qui régurgitent parfaitement des scénarios préfabriqués scénarisés par McKinsey.

Beaucoup ont observé le niveau manifeste de contrôle et d’influence sur le gouvernement de Kiev par l’ambassade des États-Unis à Kiev, Victoria Nuland et le département d’État américain, mais peu ont remarqué où les leviers de contrôle occidentaux sont installés au sein du gouvernement lui-même. Prenons l’exemple d’Oleksandr Danylyuk, l’ancien secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense et ministre des Finances de l’Ukraine.

Sous la direction de Zelensky et les conseils étroits d’Oleksandr Danylyuk, le gouvernement ukrainien s’est retrouvé sous séquestre en accumulant une énorme dette auprès du Fonds monétaire international (FMI) et a conçu une stratégie meurtrière dans la région du Donbass, attisant davantage la violente guerre civile dans l’est de l’Ukraine.

Incroyablement, Danylyuk avait auparavant travaillé trois ans dans les bureaux de McKinsey à Londres et à Moscou. Ses projets comprenaient la réforme du système fiscal britannique, ainsi que le développement de stratégies et l’optimisation des opérations dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications.

De plus, Danylyuk et McKinsey ont développé la stratégie du Centre de coordination de la réforme économique de l’Ukraine. L’entreprise a rédigé l’accord de coopération avec le FMI, et c’est Danylyuk qui a activement soutenu la signature de l’accord d’association UE-Ukraine, malgré l’opposition active au sein du gouvernement des lobbyistes pro-russes.

Cela ne s’arrête pas là, car les empreintes digitales de McKinsey sont partout visibles, y compris leur intervention opportune derrière le rideau pour arrêter le projet de gazoduc commun Nord Stream 2 de l’Allemagne et de la Russie.

Encore une fois, c’est Oleksandr Danyliuk, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine, qui a pu être entendu dire à plusieurs reprises que « nous considérons Nord Stream 2 comme une menace pour la sécurité ».

« La Pologne, les États-Unis et l’Ukraine considèrent le gazoduc North Stream 2 comme une menace pour la sécurité nationale dans la région », s’est exclamé Danyliuk.

L’endroit où l’UE s’approvisionne en énergie n’intéresserait normalement pas un pays comme l’Ukraine, mais c’est une question centrale pour la réalisation des objectifs de politique étrangère de Washington et de Londres.

En effet, les commentaires de Danyliuk résonnent loin, et aujourd’hui nous pouvons voir les résultats évidents en observant les États-Unis et le nouvel engagement de la Commission européenne à réduire considérablement la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe.

Leur dernière déclaration conjointe faite lors de la visite de Biden à Bruxelles indique clairement qu’à travers l’action européenne commune pour une énergie plus abordable, sûre et durable (REPowerEU), l’UE a confirmé son objectif de devenir complètement indépendante des combustibles fossiles russes. Quant aux États-Unis, ils profiteront sans aucun doute de la situation et essaieront d’augmenter leurs exportations de gaz GNL plus chères vers l’Europe pour tenter de remplacer le carburant russe.

L’annonce de la Maison Blanche du 26 mars 2022 confirme l’intention des États-Unis d’augmenter rapidement les exportations de gaz naturel liquéfié vers l’Europe alors que l’Allemagne et d’autres pays de l’UE tentent désespérément de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles russes.

À bien des égards, cette récente refonte de la politique énergétique européenne s’harmonise également avec l’agenda « Great Reset » du Forum économique mondial et les engagements de décarbonation « Net Zero » des gouvernements parties prenantes. Ici, nous pouvons vous rappeler à nouveau que McKinsey & Co. est le principal conseiller stratégique du WEF.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News

Révélé : la capture quasi-complète de l’État français par les entreprises

McKinseyGate : le gouvernement fantôme français et la montée de l’État corporatiste

« Ce qui a été révélé est à couper le souffle et ouvre la porte à ce qui pourrait être l’un des scandales les plus importants de la politique européenne moderne. »

Freddie Ponton

21st Century Wire

En France, des cabinets de conseil ont reçu des milliards d’euros pour conseiller les gouvernements sur les politiques allant du vaccin contre le coronavirus au changement climatique et au déploiement de la transformation numérique, selon un nouveau rapport publié par le Sénat français.

Les révélations contenues dans ce rapport sont extraordinaires et exposent le fonctionnement interne des plus hauts échelons de l’État français, et ce qui ne peut être décrit que comme la capture quasi-complète de la bureaucratie par les entreprises. Les conclusions du rapport ont depuis été adoptées à l’unanimité par les membres de la commission le 16 mars et seront traduites en une proposition législative, et un projet de loi transpartisan a déjà été annoncé.

Ce qui a été révélé est époustouflant et ouvre la porte à ce qui pourrait être l’un des scandales les plus importants de la politique européenne moderne.

Rapport de synthèse de l’enquête de la commission sénatoriale française sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques

Cet article examinera non seulement la prise de contrôle par les entreprises de départements gouvernementaux entiers, mais examinera également l’analyse risques-avantages du gouvernement sur l’utilisation des services de conseil et soulignera le danger qui réside dans ces partenariats public-privé. Il fournira également des preuves concrètes des liens profonds et problématiques des cabinets de conseil avec le pouvoir exécutif du gouvernement français.

Il est important d’examiner les puissantes sociétés de conseil qui sous-tendent un réseau transnational beaucoup plus vaste. Cela soulève un certain nombre de questions importantes : représentent-ils un danger pour la sécurité nationale des pays et quelle est la probabilité d’un conflit d’intérêts ? Les élus et les fonctionnaires passent-ils au second plan et aux particuliers non élus et à leurs entreprises qui sont autorisés à orienter les politiques publiques en faveur d’un agenda d’entreprise transnationale beaucoup plus large ?

Après une enquête parlementaire de quatre mois sur les contrats lucratifs accordés à des cabinets de conseil comme Accenture, Bain & Company, Boston Consulting Group (BCG), Cap Gemini, Deloitte, Eurogroup, EY, McKinsey & Company, PwC, Roland Berger et Wavestone , la Commission du Sénat français a publié ses conclusions – et le résultat est plutôt accablant. L’enquête a été menée par des sénateurs et le banc de l’opposition gouvernementale française.

Le recours à des cabinets de conseil par l’administration française a plus que doublé depuis le début du mandat présidentiel de 5 ans de Macron. Selon le rapport de la commission sénatoriale, une augmentation notable de 45% en 2021 a été identifiée, dont une partie peut être attribuée à la pandémie de Covid-19.

De nombreuses questions et conclusions sérieuses ont émergé du rapport d’enquête de la commission sénatoriale, notamment la probabilité que Karim Tadjeddine, directeur associé chez McKinsey & Company, se soit parjuré lors d’une audience au Sénat alors que, selon la sénatrice Éliane Assassi, il a affirmé sous serment que McKinsey était payer des impôts en France.

Bien que McKinsey ait remporté de nombreux contrats en France, l’enquête de la commission sur cette affaire, avec l’aide du département du budget du gouvernement, révélera que McKinsey n’a payé aucun impôt en France depuis au moins 10 ans. Comment se peut-il?

En conférence de presse, Eliane Assasi poursuivra en décrivant le recours de l’État à ces cabinets de conseil comme un « réflexe » et en expliquant comment ces entreprises sont ancrées au plus haut niveau de l’État, et pleinement impliquées dans la plupart des grands chantiers de réforme de l’État, y compris le régime de réforme des retraites, la réforme des allocations logement et plusieurs aspects clés du plan de relance économique du gouvernement.

La conclusion du rapport de 350 pages est très alarmante. Naturellement, les Français veulent des réponses.

La porte tournante public-privé

Après l’élection du président Nicolas Sarkozy en 2007, le recours à des sociétés de conseil est devenu un phénomène avec des entreprises comme McKinsey, Deloitte, Cap Gemini, BCG et Accenture qui ont conclu des contrats d’une valeur d’environ 250 millions d’euros pendant son mandat. Les entreprises ont cherché à créer un marché de croissance avec des moteurs de croissance gouvernementaux afin de compenser le marasme du secteur des entreprises.

Des niveaux de rémunération sans précédent pour des entreprises comme McKinsey s’inscrivent dans un budget beaucoup plus large qui a été alloué par le gouvernement français pour engager des cabinets de conseil pour aider à la conception et à la mise en œuvre (y compris opérationnelle) de projets de politiques publiques en appui à la DITP (Direction Interministérielle de transformation publique) et la direction interministérielle du numérique (DINUM), et la modernisation de l’ensemble de leurs services.

Plus alarmant est le fait que ces entreprises ont été embauchées pour travailler directement sur les réformes législatives. Bien que ces entreprises puissent prétendre que leur quête pour obtenir des contrats gouvernementaux lucratifs n’est pas motivée par un gain financier, mais plutôt comme un investissement dans un partenariat public-privé, la réalité est qu’il s’agit d’une forme de lobbying qui garantit que de nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement sont bien pris en charge car ils finissent par revenir dans le monde de l’entreprise pendant quelques années en occupant la première place dans le top 40 des entreprises françaises du CAC, avant de revenir sur la scène politique. Cette «porte tournante» entre le gouvernement et l’industrie du conseil est l’endroit où l’argent réel est fait pour les cabinets de conseil et leurs administrateurs. En réalité, seuls 5% des revenus de McKinsey sont générés dans le secteur public, le reste est sécurisé auprès de grands comptes corporate. Pourtant, le va-et-vient entre le public et le privé est si bien établi que les Français lui ont donné un nom : « Pantouflage ».

Le soi-disant « pantouflage » est de plus en plus au centre de nombreux scandales en France ; Les allers-retours incestueux constants des responsables gouvernementaux entre le monde de l’entreprise et le gouvernement ont progressivement érodé les fondements de la démocratie, permettant à toutes les formes de conflits d’intérêts de se produire. Bien sûr, nous pouvons accepter le fait que les politiciens doivent, à un moment donné, retourner travailler dans le secteur privé – ce qui n’est pas un crime en soi, mais revenir ensuite sur la scène politique ne devrait même pas être une option.

Le « pantouflage » est le cas où un haut fonctionnaire quitte son poste auprès de l’État et rejoint une entreprise privée, un exemple de corruption institutionnelle des élites.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous pouvons voir des gouvernements du monde entier recourir à des sociétés de conseil de grande puissance pour formuler et mettre en œuvre des stratégies de vaccination, le programme de déploiement controversé, ainsi que ses achats et sa logistique associés.

Le gouvernement Macron a dépensé 2,4 milliards d’euros en cabinets de conseil

Aux États-Unis, McKinsey a obtenu 19,3 millions de dollars de contrats qui se sont avérés être un simple acompte, car 10 jours plus tard, la US Defense Health Agency a ajouté un financement supplémentaire – portant la valeur du contrat VA à 22,5 millions de dollars, et tout cela en seulement les premiers mois de la pandémie, selon le site d’investigation ProPublica.

Quant au Royaume-Uni, les factures du Boston Consulting Group, alias BCG, s’élevaient à 10 millions de livres sterling – pour 40 personnes travaillant sur le programme de test Covid du gouvernement. Les honoraires des consultants ont été estimés à 6 250 £ par jour sur une période de quatre mois, selon un rapport du Guardian.

Il est important de noter ici les centaines de millions d’euros que les fournisseurs d’entreprise privilégiés ont retirés de ces tests sans précédent, des applications de suivi et de traçabilité, des EPI et des programmes de vaccination – avec des sociétés de conseil étrangères intégrées au centre même du processus gouvernemental de sélection et d’attribution. de ces super contrats.

Parmi les plus performants du marché allemand figurent Boston Consulting Group et Bain & Company qui ont enregistré leurs meilleures années pendant la pandémie. 550 milliards d’euros ont été alloués pour protéger l’économie des effets du nouveau coronavirus en Allemagne selon le tableau de bord DEVEX Interactive qui suit où va ce financement, qui fournit l’argent et l’orientation stratégique du financement.

Comme l’a rapporté Consultancy.eu en mars 2020, une forte croissance sur les plus grands marchés du conseil en Europe a porté l’industrie du conseil du continent à un chiffre d’affaires record de 45 milliards de dollars au cours de cette période, avec les puissances européennes du conseil en France et en Allemagne en tête.

Lors de la crise « santé publique », l’appel à renforcer les cabinets de conseil ne s’est pas seulement limité à la première vague de la pandémie de Covid, période où l’Etat s’est montré improvisé, et où l’Europe a semblé surprise par l’ampleur des la prétendue contagion. Cependant, le recours à des consultants privés s’est poursuivi pendant toute la durée de la crise. Entrez McKinsey, qui a été appelé à intervenir en réglant toute l’organisation logistique et le suivi de la campagne nationale de vaccination en France, qui s’étend de novembre 2020 au 4 février 2022. Les nouveaux « cabinets McKinsey » auraient prêté main forte à l’État sur les aspects clés de la crise, et ils sont toujours en charge aujourd’hui.

Les rapports du Sénat indiquent également qu’Accenture est intervenue pour diriger la mise en place de systèmes d’information tels que le passeport de vaccination ou un « pass sanitaire » français (qui est une version du nouveau certificat numérique Covid de l’UE), tandis que les consultants Citywell ont conseillé l’État sur la fourniture et la gestion des équipements EPI comme les masques, de mars à octobre 2020.

Selon un rapport déposé par Mediapart (journal d’investigation en ligne français indépendant), Accenture a été retenu pour réaliser 800 millions d’euros d’économies sur les services de l’Etat, pour une mission dont le montant est estimé à 25 millions d’euros, selon l’enquête. Sans surprise, McKinsey a réussi à obtenir la deuxième partie de ce marché dont la mission était de réaliser des économies sur 484 établissements publics pour un montant minimum d’économies estimé par Bercy à 200 millions d’euros. Le rapport du Sénat fait état de quelque 68 commandes passées par l’Etat auprès de différents cabinets de conseil, pour un montant total de 41,05 millions d’euros d’honoraires. Selon les sénateurs, sur la base de la pratique de facturation de cinq cabinets de conseil, ils ont pu déterminer que les consultants individuels facturaient au gouvernement français environ 2 168 € par jour.

En 2021, plus d’un milliard d’euros minimum de dépenses de conseil pour les ministères et les opérateurs publics ont été enregistrés (rappelons que l’enquête du Sénat n’a enquêté que sur 10% des opérateurs publics français). La question demeure : où est passé cet argent, et pour quoi devons-nous montrer ? Quel a été l’impact notable sur toutes ces prétendues stratégies de réduction des coûts du gouvernement ?

Considérez ce qui suit : alors que les États-Unis demandent à McKinsey de payer une compensation de 573 millions de dollars pour régler un différend sur leur implication dans le désastreux scandale des opiacés, le gouvernement français engage McKinsey pour gérer son déploiement national de vaccins.

Il n’est que juste pour nous de nous interroger sur les raisons pour lesquelles une somme aussi incroyable d’argent des contribuables a été allouée à ces entreprises bien connectées, et McKinsey en particulier (recevant environ 250 000 euros par semaine de travail, 50 000 euros par jour) pour faire un travail que notre ministère de la Santé est plus que bien équipé pour entreprendre. L’Etat français est-il désormais ConsultoDependent ?

Les problèmes ne s’arrêtent pas là. Plusieurs élus soupçonnent de graves conflits d’intérêts et des liens étroits entre certains cabinets de conseil et des membres du gouvernement, dont le président Emmanuel Macron lui-même, qui est soupçonné de tels liens.

En effet, il y a eu des liens pendant la campagne présidentielle entre Macron et McKinsey – comme en témoigne un reportage du média français LeMonde, qui a publié un article explosif où l’on apprend comment le programme de campagne de Macron a été écrit « gratuitement » par 20 employés de McKinsey.

Eliane Assassi (rapporteur) et Arnaud Bazin (président) de la commission d’enquête du Sénat ont rappelé à chacun leur conclusion, que l’objet de leur enquête n’était pas de remettre en cause le recours aux cabinets de conseil privés, mais d’abord d’en évaluer la pertinence, et de documenter toute ingérence des cabinets de conseil privés dans la formation des politiques publiques. Leur objectif est de mettre fin à l’opacité qui entoure les relations entre les cabinets de conseil et notre gouvernement.

Répartition des dépenses de conseil pendant la crise sanitaire

(hors Santé Publique France et en millions d’euros)

Quel a été le rôle de McKinsey dans la stratégie de vaccination de la France ?

Organisation logistique – Étude de scénarios logistiques pour la distribution des vaccins, suivi des livraisons, stocks, injections et prise de rendez-vous

Indicateurs & Outils de suivi – Production quotidienne d’indicateurs de pilotage de la performance de la campagne vaccinale, suivi d’un registre d’environ 250 actions et décisions clés

Analyse sectorielle demandée par le Ministère de la Santé – Plan d’actions de la 3e campagne de rappel des doses, point sur les DOM à l’été 2021

Gestion de projet – Préparation des réunions, appui à la restructuration de la task force « vaccins »

Le Sénat conclut son rapport en accusant les filiales françaises de l’américain McKinsey & Company d’évasion fiscale, et la plainte a été transmise au procureur de la République.

Le chiffre d’affaires français de McKinsey a atteint 329 millions d’euros en 2020, dont environ 5% dans le secteur public, et il emploie environ 600 salariés basés dans le pays, et pourtant depuis plus de 10 ans, ils n’ont jamais payé d’impôt sur les sociétés en France.

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a été interrogé en février 2022 par la commission sénatoriale sur l’abus et l’influence potentielle des cabinets de conseil tels que McKinsey – qui semblent contrôler les principaux mécanismes décisionnels relatifs à la stratégie de vaccination de la France (et d’autres domaines stratégiques français).

Qui est McKinsey en France ?

L’entreprise, surnommée « The Firm », n’aime apparemment pas les projecteurs, pourtant elle est située sur les Champs au-dessus d’une galerie marchande, avec une vue imprenable sur Paris. Elle a longtemps été considérée comme une entreprise qui cultive le secret au cours de ses 100 ans d’histoire après sa fondation aux États-Unis. Partenaire du Forum économique mondial (WEF), McKinsey est un cabinet de conseil pour les patrons de la Bourse française du CAC40, les chefs d’État et les ministres du gouvernement.

Sur son site internet, l’entreprise se dit « engagée dans les transformations décisives de ses clients » et « Improving the World ». La transformation numérique est la voie empruntée par le gouvernement Macron à partir de 2017, qui semble être rationalisée avec l’agenda du WEF connu sous le nom de « Great Reset », et dont la publication de la table basse se trouve sur le bureau présidentiel de nombreux dirigeants mondiaux. Il va donc de soi que la préparation de Macron en tant que jeune leader du WEF à Davos, en Suisse, aura une certaine influence sur la direction dans laquelle de telles initiatives gouvernementales radicales sont prises.

Comment McKinsey a-t-il pu échapper au fisc français ?

« McKinsey est bien soumis à l’impôt sur les sociétés en France, mais ses versements sont de zéro euro depuis au moins 10 ans », a dénoncé la commission d’enquête du Sénat sur « l’influence croissante des cabinets privés de conseil sur les politiques publiques ».

Les documents examinés par la commission portent sur la période s’étalant entre 2011 et 2020, et concernent « les deux principales entités McKinsey enregistrées en France : McKinsey & Company Inc. France et McKinsey & Company SAS ».

McKinsey utilise un mécanisme d’« optimisation fiscale » prisé par de nombreuses multinationales : la déclaration des « prix de transfert » de ses entités en France à la maison mère basée dans l’État du Delaware, paradis fiscal enregistré aux États-Unis. Le cabinet veille à ce que de nombreuses dépenses telles que les frais d’administration générale ou la mise à disposition de personnel figurent en charges dans les comptes annuels de l’entreprise, et lui permet de réduire à zéro ses impôts sur les sociétés.

Les liens de McKinsey avec le renseignement

Dans un article de juillet 2019 de Politico, nous apprenons que « Au cours des quatre dernières années, la puissante société McKinsey and Co. a contribué à restructurer la bureaucratie d’espionnage du pays, dans le but d’améliorer le temps de réponse et la fluidité de la communication » dans des agences clés telles que la CIA., l’Agence de sécurité nationale (NSA) et le Bureau du directeur du renseignement national. Dans cet article, un initié a révélé comment les « efforts de McKinsey ont entravé la prise de décision dans ces agences », décrivant en outre les efforts de McKinsey comme une perte colossale de temps et d’argent.

Quant à la France, la question est de savoir si McKinsey pourrait également servir de porte dérobée aux agences de renseignement américaines pour recueillir des renseignements politiques et économiques, ou influencer ou orienter la politique, les politiques commerciale ou étrangère de la France.

Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre co-auteurs du livre « Les infiltrés » ont publié une lecture incontournable pour comprendre comment ces cabinets de conseil ont désormais pris le contrôle de l’Etat.

Aron a récemment commenté : « C’est cette firme [faisant référence à McKinsey] qui a piloté la stratégie de vaccination en France. Des dizaines de consultants sont arrivés à Santé publique France [ministère de la Santé] et ont pris la place des fonctionnaires, et ont décidé comment organiser ce déploiement de la vaccination sur tout le territoire. Cela ne s’est jamais produit auparavant, pourquoi maintenant ?

Il souligne également comment McKinsey, une entreprise américaine, s’est vu confier une mission stratégique par le ministère français de la Défense – déclenchant de nouvelles sonnettes d’alarme de la part de la communauté de la sécurité nationale. Cela a été un sujet de grande préoccupation car il expose notre structure de sécurité nationale et nos stratégies de défense à des agents étrangers complètement irresponsables.

Nous devons nous interroger sur la nature de tous ces contrats, y compris pourquoi et comment ils ont été attribués. Par conséquent, il est extrêmement difficile d’ignorer le fait que le directeur associé de McKinsey, Karim Tadjeddine, l’homme responsable du contrat de service public, est un proche collaborateur de longue date du président français Emmanuel Macron.

Il s’avère que les deux hommes se connaissent depuis très longtemps et sont probablement des amis proches. Tadjeddine a même co-écrit un livre préfacé par Emmanuel Macron, et a également été très impliqué dans la campagne présidentielle 2016-2017 de Macron.

Matthieu Aron a ajouté dans une interview qu’il a accordée à Léa Salamé sur France Inter en février 2022 :

« Qu’est-ce que ces conseils forment des empreintes digitales dans tous nos ministères, y compris le secteur des Armées, de la Santé ou de l’Éducation, et qui ne peuvent plus être ignorées ? Comment le gouvernement peut-il justifier 496 000 euros dépensés pour un rapport sur « l’évaluation du futur métier d’enseignant » ou 235 000 euros pour « un guide du télétravail ». Il est devenu systématique que l’État ne puisse plus rien faire tout seul sans demander un rapport.«

Les résultats et les enseignements de ces rapports sont extrêmement discutables et à juste titre. Par conséquent, de nombreux citoyens français ont du mal à voir les avantages.

Mais que vendent exactement ces consultants ?

En gros, ils vendent les stratégies de transformation, de réinitialisation et de remplacement en gros pour les ministères, sous prétexte de soi-disant économiser de l’argent et d’aider l’administration en « restant un fournisseur de services compétitif ».

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement de Macron, a confirmé le 18 mars 2022 lors d’une interview sur BFMTV qu’ils prévoyaient de réduire leur enveloppe de conseil et de créer un bureau de conseil interne du gouvernement, affirmant à nouveau qu’il s’agissait d’un effort de réduction des coûts.

Le projet « Consultancy Advisory Desk » est porté par Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, dont le mari vient de passer 10 ans dans le conseil, dans les bureaux parisiens du Boston Consulting Group. Une autre coïncidence ?

IMAGE : Le président français Emmanuel Macron avec la ministre française de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin.

Après avril 2016 où Emmanuel Macron lance son mouvement politique « La République En Marche », à peine deux mois plus tard, Guillaume de Montchalin, alors principal et aujourd’hui associé du Boston Consulting Group, propose en juin 2016 à la jeune équipe d’En Marche, que Emmanuel Macron participe à l’un de ses « Office Fridays. ». L’échange a été organisé entre le personnel de l’entreprise et des personnalités de premier plan (entrepreneurs de haut niveau, philanthropes et hommes politiques).

Selon un article de « Consultor », la demande était adressée à un certain Stéphane Charbit, proche de la campagne et actuel directeur général de Rothschild Bank, Stéphane Charbit, qui l’a ensuite épaulé auprès de Cédric O, le trésorier d’En Marche à l’époque. – qui est aujourd’hui secrétaire d’État à la transformation numérique. Sachant que Macron a été formé et soigné au sein de la branche fusions & acquisitions de la Banque Rothschild, on peut se demander si les banquiers voulaient garder un œil sur leur candidat présidentiel très prometteur, ou simplement surveiller leur investissement.

Ce n’est pas seulement un signe d’intérêt des cabinets de conseil en stratégie. Guillaume Kasbarian, alors manager du cabinet de conseil PMP et ancien consultant chez Monitor, se souvient avoir fait partie des « 100 premières personnes à rejoindre » la campagne de Macron.

« J’étais derrière Emmanuel Macron dès le premier jour », a déclaré Kasbarian.

Il s’avère qu’en 2016, Karim Tadjeddine et Emmanuel Macron de McKinsey étaient tous deux des membres éminents du conseil d’administration d’En Temps Réel, un groupe de réflexion de haut niveau sur la technocratie française présidé par EURO NEXT. PDG Stéphane Boujnah jusqu’en septembre 2016. D’août 2014 à août 2016, Macron a été ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique avant d’accéder à la présidence le 14 mai 2017. Ce calendrier incroyable est-il un hasard ?

IMAGE : Think Tank « En Temps Réel » avec Macron aux côtés de McKinsey Karim Tadjeddine.

Qui est cette mystérieuse firme McKinsey, qui accompagne Macron depuis la création la création de son parti politique « En Marche », jusqu’à la stratégie nationale de vaccination de la France ?

IMAGE : Emmanuel Macron lors d’un colloque co-organisé par le cabinet McKinsey, à Paris, le 23 juin 2016.

La première rencontre d’Emmanuel Macron et McKinsey & Co en 2007

Les liens entre Emmanuel Macron et le cabinet McKinsey remontent à 2007. Emmanuel Macron, alors inspecteur des finances, n’avait que 29 ans. Il devient alors rapporteur général adjoint de la « Commission de libération de la croissance française », dite Commission Attali, du nom de son chef, le politologue et économiste Jacques Attali, considéré comme un acteur central de l’État profond français, dont était de proposer des réformes économiques au président de l’époque, Nicolas Sarkozy, sur la façon de moderniser le gouvernement et de le rendre « plus efficace ». Macron a impressionné le public dont les membres comprenaient Éric Labaye, un vétéran de la Promotion X de Macron (pour ceux qui connaissent) puis directeur de McKinsey en France.

Un ancien membre de la Commission Attali a été interviewé par Le Monde qui a déclaré :

« Nous nous sommes rencontrés le soir jusqu’à minuit dans une salle du Sénat avec Attali et Macron. Aux places publiques, il y avait trois ou quatre jeunes de McKinsey. Ils faisaient des simulations sur Excel. Leur chef était si brillant que les gens l’écoutaient comme s’il était un membre à part entière. Leur manager était un homme du nom de Karim Tadjeddine. »

Cette série d’événements n’était certainement pas une coïncidence.

La grande porte tournante : de McKinsey aux ministères

La relation entre Macon et McKinsey va encore plus loin.

Un autre proche collaborateur d’Emmanuel Macron est Éric Labaye (image, à gauche), ancien associé principal de McKinsey & Company, et président du McKinsey Global Institute, connu sous le nom de MGI ; un bras stratégique de la recherche économique mondiale du cabinet. Labaye a également été directeur général de McKinsey France en 2002.

Éric est resté chez McKinsey jusqu’au 16 septembre 2018. Dès l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, les jeunes consultants de McKinsey entouraient déjà le nouveau président, puisqu’ils avaient joué un rôle crucial dans sa mise en place.

Labaye, partenaire de McKinsey, a également été directeur général de La République en marche de Macron et a finalement été nommé président de Polytechnique par le Conseil des ministres en août 2018 (essentiellement nommé par Emmanuel Macron). Polytechnique est la plus prestigieuse école d’ingénieurs de France. Peut-être que le travail d’Éric était fait – McKinsey était intégré au gouvernement pour de bon, et Éric en a été récompensé par cette nomination très controversée (un autre scandale en soi, mais je vais sauter cela pour l’instant car je veux rester sur la bonne voie)

Nous avons ici un schéma de la connexion de Macron avec McKinsey, mais aussi des connexions entre McKinsey et d’autres institutions gouvernementales en France et au-delà.

(REMARQUE : je n’ai pas trouvé le nom de la personne qui a réellement rédigé ce diagramme, il m’a été envoyé sans source référencée, mais le diagramme est exact, je suis donc à l’aise de l’ajouter ici. Le crédit lui revient bien sûr)

Compte tenu de tout cela, ce n’était pas vraiment une surprise lorsque la commission du Sénat français a finalement décidé de lancer une enquête de 4 mois sur l’influence de McKinsey dans les affaires de l’État français.

Le schéma ci-dessus est la raison pour laquelle le Sénat parle de « connexions tentaculaires » lorsqu’il parle de McKinsey en France. Il semble que si la CIA avait prévu d’infiltrer le gouvernement français (qu’elle l’ait déjà fait ou non), il est maintenant très clair que McKinsey serait leur point d’entrée idéal.

L’influence de McKinsey sur les politiques publiques, ainsi que leurs motivations, est vraiment remise en question à ce stade, et le peuple français s’agite de plus en plus, et maintenant il veut des réponses.

Ainsi, McKinseyGate, avec les conclusions préliminaires de l’enquête du Sénat, est un scandale d’État et des têtes devraient tomber.

Un autre exemple de conflit d’intérêts flagrant est celui de Victor Fabius, fils de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, une institution cruciale dont le rôle est de protéger les citoyens français des abus de pouvoir du gouvernement. Incroyablement, Victor vient également de travailler pour McKinsey – la même entreprise qui pousse le déploiement du vaccin Covid – malgré un refus massif de millions de Français, dont 300 000 soignants et personnel médical contraints de prendre le vaccin controversé afin de conserver leur emploi, et bien plus encore. Curieusement, le Conseil constitutionnel a été absent lors du processus d’approbation des implacables projets de loi d’urgence pandémique de Macron, malgré le fait que ces projets de loi ont été jugés par de nombreux experts juridiques comme inconstitutionnels en France, ainsi que dans l’UE.

Il est important de rappeler qu’aucun des membres de McKinsey n’est élu en France, et la question est donc de savoir pourquoi devraient-ils avoir leur mot à dire sur la politique de vaccination de notre pays, ou sur les politiques de logement, ou sur toute question fondamentale de politique publique en France ?

Nous voyons maintenant émerger une image vivante et très inquiétante avec McKinseyGate : sous les auspices du « Partenariat Public Privé » à consonance anodine, nous pouvons maintenant la formation d’un gouvernement de l’ombre en France – une véritable cinquième colonne d’entreprises étrangères solidement installée à l’intérieur du Structure gouvernementale française.

À l’époque où Macron créait son parti politique En Marche en avril 2016, cet été-là, des groupes de travail avaient déjà été constitués avec pas moins d’une dizaine d’employés de McKinsey mis en place pour l’examen de propositions sur l’économie ou les grandes questions souveraines rapporte le journal Le Monde . Au même moment, on a vu Macron organiser une « grande marche » en France pour symboliser le recueil des doléances des Français. Un ancien de McKinsey, Guillaume Liegey, l’un des notoires « Bostonian Three » ayant participé à la campagne présidentielle de Barak Obama en 2008, est chargé de la collecte et du traitement des données. McKinsey a ensuite formaté le rapport. La candidature officielle d’Emmanuel Macron à la présidence est alors annoncée le 16 novembre 2016.

La corporisation du gouvernement

Avant l’élection d’Emmanuel Macron, chaque ministère était chargé d’organiser ses propres appels d’offres, mais Macron n’a pas tardé à lancer sa « réforme » des structures bureaucratiques de l’État, et a créé une Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) dont rôle était de superviser toutes les missions confiées par l’État à des firmes privées afin d’empêcher toute position dominante d’une seule société de conseil. C’est dans ce contexte particulier que la stratégie vaccinale française a été confiée à McKinsey & Co.

L’agent intégré de McKinsey pour le contrat DITP à l’époque n’était autre que Karim Tadjeddine, le dirigeant qui avait tant impressionné la Commission Attali, et qui se retrouve aujourd’hui au centre d’un nouveau scandale d’État en France.

C’est drôle comme il a fallu une enquête de la Commission du Sénat pour découvrir que le siège social de McKinsey & Company France n’est pas enregistré à Paris – mais aux États-Unis, et dans un paradis fiscal appelé Delaware.

Technocracy Inc : McKinsey & Company France Inc situé à Wilmington, Delaware USA

Comme c’est pratique!

À l’heure actuelle, cela ne surprendrait pas beaucoup de personnes en France si McKinsey avait en fait travaillé sans relâche pour faire avancer la mise en œuvre rapide du Forum économique mondial et de la «grande réinitialisation» de Klaus Schwab en France, car McKinsey a été autorisé par notre propre gouvernement à infiltrer le cœur de l’administration française et judicieusement placé à la tête de notre stratégie de vaccination, ainsi que d’autres projets stratégiques dans des domaines comme l’éducation à la défense.

Est-ce Macron qui a choisi McKinsey, ou McKinsey qui a choisi Macron ?

Hormis Guillaume Liegey, Arthur Muller (actuel PDG et co-fondateur d’eXplain) et Eric Labaye dont nous avons déjà parlé plus haut, il faut revenir sur avril 2016, date de la création du parti d’Emmanuel Macron, En Marche, en auxquels ont participé une dizaine de collaborateurs de McKinsey France dont des consultants seniors et juniors qui ont participé aux dîners de levée de fonds pour la campagne de Macron en 2016 et 2017, de Londres à Paris, et de Madrid à Bruxelles.

Qui d’autre avait une formation McKinsey ?

Mathieu Maucourt directeur adjoint du secrétariat Digital State, vient de McKinsey

Ariane Komorn chef du service projets LREM (parti politique de La République en Marche Macron), vient de McKinsey

Paul Midy directeur général de LREM (La Répulique en Marche), vient de McKinsey

Martin Bohmert, l’ancien président de la jeunesse avec Macron, a rejoint McKinsey en 2020

Guillaume de Ranieri, responsable Aéronautique et Défense chez McKinsey & Company

Jean-Christophe Pierron, responsable mission chez McKinsey

Maël de Calan, associé associé chez McKinsey depuis 2018 ancien directeur financier de la biotech ManRos

Mathieu Maucort, ancien chef de projet chez McKinsey, est sans doute l’exemple le plus significatif de ce phénomène. Il a été chargé de la stratégie de communication en 2017 chez En Marche avant de devenir directeur de cabinet de Mounir Mahjoubi au secrétariat d’Etat au numérique, poste qu’il occupe toujours.

Le mouvement acharné entre En Marche et le conseil d’État est aussi une voie à double sens. Certains qui n’étaient pas consultants en stratégie le sont devenus après mai 2017. Preuve supplémentaire de la compatibilité entre les deux mondes : l’arrivée, annoncée fin septembre, de l’ancien conseiller d’Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, comme consultant en stratégie, notamment dans le secteur de l’environnement, avec le magnat des affaires Bernard Arnault, en est une brillante illustration. Je m’arrêterai là pour l’instant, car je crois avoir illustré mon cas.

On ne peut que s’interroger sur le poids énorme de McKinsey dans les décisions qui ont été, et sont encore, prises dans la gestion de la crise du Covid-19 en France, le tout derrière l’opaque bunker corporate érigé par Macron et McKinsey.

McKinsey et le Conseil de défense de la santé

Aux premières heures de la pandémie de COVID, la première mesure prise par le président Macron a été de mettre en place un «Conseil de défense sanitaire», un autre niveau de bureaucratie qui a fourni le secret nécessaire pour opérer dans l’obscurité, chaque participant étant soumis à un forme d’habilitation de sécurité que l’appareil du secret de la défense et de la sécurité nationale leur accordait. Cela ne peut pas être une coïncidence, car cela garantit que toutes les réunions se tiendront sous le sceau de la non-divulgation et du « besoin de savoir ».

Bien entendu, la levée du secret défense peut être demandée, et juridiquement parlant, l’Élysée ne peut y opposer son veto. Mais en revanche, politiquement, le ministre de la Défense demandera l’aval du président de la République, ce qui signifie que Macron aurait de toute façon eu le dernier mot.

Ils travaillaient dans un vide totalement inexplicable, loin de tous les freins et contrepoids, sans entraves et à l’aise pour faire ce qu’ils voulaient. Normalement, cela serait inacceptable, mais sous le couvert de la « pandémie mondiale », les gouvernements ont effectivement suspendu les procédures bureaucratiques et juridiques normales, jouissant de leurs nouveaux pouvoirs statutaires et d’urgence. Mais ce voile du secret doit être levé immédiatement afin de rétablir la transparence et de voir si un excès de pouvoir a eu lieu.

Ici, nous devons nous poser une question cruciale : ces cabinets de conseil et fabricants de vaccins ont-ils été admis dans ces soi-disant « Conseils de défense sanitaire » ? Quels étaient les véritables motifs du choix de Macron de tenir ces réunions sous le voile du secret absolu ? Que cachaient-ils au public ? Alors que les retombées du déploiement mondial des vaccins se poursuivent et que les essais cliniques et les données de sécurité des sociétés pharmaceutiques transnationales comme Pfizer font l’objet d’un examen approfondi, les arguments contre le trafic d’influence, les malversations des entreprises et la fraude deviennent plus convaincants.

L’enquête du Sénat vient de lancer un débat qu’on aurait dû avoir il y a 10 ans, et certainement au tout début de la pandémie. Ces cabinets de conseil ont vidé le coffre-fort de la république française pendant des années, et ont certainement contribué à de nombreuses exigences cosmétiques gouvernementales, mais qu’en est-il du peuple français ? Qu’avons-nous vraiment retiré de cette « réforme » radicale des structures de prise de décision et d’élaboration des politiques de notre pays ?

McKinsey sera probablement obligé de payer les impôts sur les sociétés qu’il évite depuis longtemps, mais cela ne résout en rien le véritable problème de collusion présent dans cette tendance très populaire à ériger un partenariat public-privé.

Les modèles « Cut & Paste » de McKinsey qui coûtent des millions aux contribuables français

La commission d’enquête du Sénat sur l’influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques a rendu ses conclusions jeudi 17 mars, après quatre mois de travaux. La sénatrice Éliane Assassi met en lumière un « phénomène tentaculaire », selon ses propres termes, et révèle l’appui de cabinets de conseil sur « des pans entiers des politiques publiques ». Incroyablement, peu de personnes en dehors des couloirs du pouvoir étaient même au courant de ce coup d’État silencieux.

Dans la vidéo suivante, (ci-dessous, sous-titrée en anglais), Assassi confirme avoir en sa possession des documents créés par McKinsey Australie qui ont servi à conseiller les ministères de la santé australiens, avant de poursuivre en expliquant que ces mêmes documents ont été utilisés par McKinsey France, avec le seul changement étant que la nouvelle version affichait le logo du ministère français de la santé. Elle utilise le terme « couper-coller » pour décrire comment les documents McKinsey sont perçus comme le travail délivré par le ministère français de la Santé, alors qu’en fait, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Elle poursuit en disant que le logo McKinsey est même parfois retiré des documents et remplacé par le logo du ministère français de la Santé.

Le problème ne s’arrête même pas là, puisque ces documents sont ensuite transmis au Conseil de Défense Sanitaire qui s’est réuni sous le strict voile du secret interdisant aux contribuables français de voir qui assiste à ces Réunions de Défense Sanitaire, et de quoi il s’agit.

La sénatrice Éliane Assassi parle de l’insuffisance éthique de cet incroyable farago.

En effet, l’opacité du gouvernement Macron est devenue une marque de fabrique de son administration. Essentiellement, c’est une bureaucratie de type boîte noire.

Macron et Zelensky : répliques d’acteurs scénarisées par McKinsey

Macron & Co. rencontre Zelensky & Co.

Au vu des preuves présentées précédemment, on peut dire que McKinsey a créé de toutes pièces le phénomène Macron, avec la rédaction de la loi controversée « Macron 2 » en 2015, et la création de son parti politique En Marche. Ceci est désormais incontesté.

À la lumière du conflit actuel en Europe de l’Est, si l’on devait jeter un regard sérieux sur l’Ukraine et son gouvernement, on ne trouverait nul autre que McKinsey & Co., reproduisant exactement les mêmes schémas avec le gouvernement de Volodymyr Zelensky. En ce sens, ces deux « chefs » d’Etat ne sont que des acteurs qui régurgitent parfaitement des scénarios préfabriqués scénarisés par McKinsey.

Beaucoup ont observé le niveau manifeste de contrôle et d’influence sur le gouvernement de Kiev par l’ambassade des États-Unis à Kiev, Victoria Nuland et le département d’État américain, mais peu ont remarqué où les leviers de contrôle occidentaux sont installés au sein du gouvernement lui-même. Prenons l’exemple d’Oleksandr Danylyuk, l’ancien secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense et ministre des Finances de l’Ukraine.

Sous la direction de Zelensky et les conseils étroits d’Oleksandr Danylyuk, le gouvernement ukrainien s’est retrouvé sous séquestre en accumulant une énorme dette auprès du Fonds monétaire international (FMI) et a conçu une stratégie meurtrière dans la région du Donbass, attisant davantage la violente guerre civile dans l’est de l’Ukraine.

Incroyablement, Danylyuk avait auparavant travaillé trois ans dans les bureaux de McKinsey à Londres et à Moscou. Ses projets comprenaient la réforme du système fiscal britannique, ainsi que le développement de stratégies et l’optimisation des opérations dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications.

De plus, Danylyuk et McKinsey ont développé la stratégie du Centre de coordination de la réforme économique de l’Ukraine. L’entreprise a rédigé l’accord de coopération avec le FMI, et c’est Danylyuk qui a activement soutenu la signature de l’accord d’association UE-Ukraine, malgré l’opposition active au sein du gouvernement des lobbyistes pro-russes.

Cela ne s’arrête pas là, car les empreintes digitales de McKinsey sont partout visibles, y compris leur intervention opportune derrière le rideau pour arrêter le projet de gazoduc commun Nord Stream 2 de l’Allemagne et de la Russie.

Encore une fois, c’est Oleksandr Danyliuk, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine, qui a pu être entendu dire à plusieurs reprises que « nous considérons Nord Stream 2 comme une menace pour la sécurité ».

« La Pologne, les États-Unis et l’Ukraine considèrent le gazoduc North Stream 2 comme une menace pour la sécurité nationale dans la région », s’est exclamé Danyliuk.

L’endroit où l’UE s’approvisionne en énergie n’intéresserait normalement pas un pays comme l’Ukraine, mais c’est une question centrale pour la réalisation des objectifs de politique étrangère de Washington et de Londres.

En effet, les commentaires de Danyliuk résonnent loin, et aujourd’hui nous pouvons voir les résultats évidents en observant les États-Unis et le nouvel engagement de la Commission européenne à réduire considérablement la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe.

Leur dernière déclaration conjointe faite lors de la visite de Biden à Bruxelles indique clairement qu’à travers l’action européenne commune pour une énergie plus abordable, sûre et durable (REPowerEU), l’UE a confirmé son objectif de devenir complètement indépendante des combustibles fossiles russes. Quant aux États-Unis, ils profiteront sans aucun doute de la situation et essaieront d’augmenter leurs exportations de gaz GNL plus chères vers l’Europe pour tenter de remplacer le carburant russe.

L’annonce de la Maison Blanche du 26 mars 2022 confirme l’intention des États-Unis d’augmenter rapidement les exportations de gaz naturel liquéfié vers l’Europe alors que l’Allemagne et d’autres pays de l’UE. nations qui tentent désespérément de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles russes.

À bien des égards, cette récente refonte de la politique énergétique européenne s’harmonise également avec l’agenda « Great Reset » du Forum économique mondial et les engagements de décarbonation « Net Zero » des gouvernements parties prenantes. Ici, nous pouvons vous rappeler à nouveau que McKinsey & Co. est le principal conseiller stratégique du WEF.

Pilotage du Complexe Médico-Industriel

Leur proximité avec les fabricants de médicaments et de vaccins ouvre la voie à davantage de conflits d’intérêts. Si seulement ça s’arrêtait là.

Selon le site web de McKinsey, le cabinet accompagne également les grands acteurs de l’industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux pour les aider à anticiper les évolutions du secteur, concevoir des approches innovantes et développer les compétences qui garantiront leur « performance durable » et une croissance plus rentable.

Par exemple, Aamir Malik, vice-président exécutif et directeur de l’innovation commerciale de Pfizer, est responsable de la stratégie et du développement commercial de l’entreprise. Mais en examinant son expérience professionnelle, nous découvrons qu’il était l’associé directeur de McKinsey & Company aux États-Unis et qu’il dirigeait auparavant la pratique mondiale des produits pharmaceutiques et médicaux de l’entreprise.

Un cadre supérieur de McKinsey chez Pfizer devrait déclencher de nombreuses sonnettes d’alarme, d’autant plus que McKinsey a été nommé par le gouvernement Macron et le ministère français de la

Santé pour planifier et mettre en œuvre la stratégie nationale de vaccination.

Qui serait assez naïf pour croire qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts ici ?

La pandémie de COVID-19 a-t-elle été le partenariat public-privé le plus lucratif jamais conçu ?

Et pourquoi avons-nous le sentiment que tout cela a été orchestré pour nous aider à avaler une autre pilule bleue ; demandez-vous, comment se fait-il que McKinsey, Macron et Zelensky soient tous des membres actifs du Forum économique mondial ?

À l’ère moderne, la transparence et la responsabilité au sein du gouvernement ont longtemps été considérées comme les piliers mêmes de notre démocratie, et aujourd’hui, je peux dire avec confiance que la France, mon beau pays, a été victime d’un coup d’État à partir de 2017, lorsqu’un groupe de conspirateurs a aidé Macron à monter sur le trône, et avec l’aide d’individus très peu scrupuleux, de sociétés de conseil, de banques et de représentants du gouvernement, ils ont promu et mis en œuvre un programme pernicieux mené par le Forum économique mondial de Davos et un puissant lobby pharmaceutique transnational , et rédigé par le bloc d’entreprises McKinsey-Accenture.

McKinseyGate ne fait que commencer.

À suivre….

LIRE PLUS DES NOUVELLES DE FRANCE SUR: 21st Century Wire France Files

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News