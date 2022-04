Souvenez-vous d’Odessa 2014 + Jusqu’aux vieux trucs. La Grande-Bretagne s’efforce d’empêcher la paix

Souvenez-vous d’Odessa 2014

Comment des voyous néonazis soutenus par le régime de Kiev ont tué des habitants d’Odessa (mai 2014) : preuves photographiques

Le texte et les photos suivants ont été envoyés à Global Research. Ils indiquent un programme soigneusement planifié pour brûler les gens vifs à l’intérieur du bâtiment des syndicats.

Les images ainsi que les reportages suggèrent que le nombre de morts était nettement supérieur à celui publié par les médias.

Les médias occidentaux ont été impliqués dans des actes de dissimulation et de distorsion, décrivant les chemises brunes néonazies autoproclamées comme des nationalistes et des « patriotes honnêtes ».

Les gouvernements occidentaux ont négligemment imputé les atrocités à Odessa aux « paramilitaires pro-russes ».

Les voyous néo-nazis sont directement soutenus par le secteur droit et Svoboda qui jouent un rôle central dans le gouvernement de coalition. Le secteur droit est soutenu par Washington.

Les foules néo-nazies à Odessa portent la marque du terrorisme parrainé par les États-Unis (par exemple, la Syrie) formé pour commettre des atrocités contre des civils. Le gouvernement néonazi américain à Kiev est une réalité. Confirmé par le Bild allemand : « Des dizaines de spécialistes de la Central Intelligence Agency et du Federal Bureau of Investigation des États-Unis conseillent le gouvernement ukrainien ».

— Michel Chossudovsky, rédacteur en chef de la recherche mondiale, 5 mai 2014

Une grande tragédie s’est produite dans la ville portuaire d’Odessa le vendredi 2 mai 2014.

Les partisans du fédéralisme ont été chassés à la Maison des syndicats par la foule du secteur droit. Le bâtiment a pris feu peu de temps après, ce qui a entraîné (selon les rapports officiels) 42 morts.

Publié à l’origine par frallik à Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов – детали сценария… +18

Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито много более 42 человек. Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать безнаказанно, с наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было – была постановка пожара, чтобы списать на негожение граждан украины.

Il est clair que le nombre de victimes à la Maison des syndicats est beaucoup plus élevé. Des provocateurs ont captivé les gens dans le bâtiment où il était possible de les tuer en toute impunité, avec beaucoup de délectation et sans témoins. Le feu à l’intérieur du bâtiment a été dirigé afin de cacher le meurtre de masse de citoyens ukrainiens.

Сначала поджог палаток на площади и организация организация значительного по площади открытого пламени на фоне здания. Людей увлекают под защиту массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на площади не было заранее заготовленных бутылок с зажигаюлелс. Откуда же возник пожар внутри здания?

Tout d’abord, les tentes sur la place ont été incendiées, ce qui a entraîné l’apparition de grandes zones de feu à ciel ouvert à proximité du bâtiment. Les gens étaient captivés de se cacher derrière les portes massives de la Maison des syndicats. Les partisans du fédéralisme n’avaient pas de cocktails Molotov préparés à l’avance. D’où le feu à l’intérieur du bâtiment est-il apparu ?

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками правого сектора, которые находились там задолго до начала экзекуции. На первом этаже люди сгорели до костей. Сначала у одного выхода…

Les personnes derrière les portes du rez-de-chaussée ont été attaquées par les voyous du secteur droit qui y sont entrés bien avant le début de l’exécution. Ces gens ont été brûlés jusqu’aux os, d’abord à l’entrée principale…

… потом у всех трёх.

…Puis au repos d’entre eux.

… пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные входные двери.

Les pompiers ne sont apparus que lorsque des portes d’entrée massives ont été incendiées.

В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый огонь был ещё толѱмд в

Seule une pièce d’un immeuble de cinq étages avec des plafonds de plus de 3 mètres de haut avait un feu visible de l’extérieur.

Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? Наверно те, кто заранее получил ключи от замков, Запирающих стальные решётки, ведущие к дверям на крышу.

Qui pouvait monter sur le toit du bâtiment administratif d’importance nationale ? Peut-être ceux qui ont obtenu à l’avance les clés des grilles en acier verrouillées protégeant les portes du toit.

Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много интересного о том, когда начался осуществляться план по массовому уничтожению одесситов, и как они заранее заготовили запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов.

На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. Типичная голливудская (США/Израиль)подстава под « чужим флагом ».

Ces voyous doivent être retrouvés. Ils pourraient en dire beaucoup sur le début de la mise en œuvre du plan d’assassinat et sur la façon dont ils ont apporté à l’avance des fournitures pour les cocktails Molotov à la Maison des syndicats.

Sur la photo ci-dessous, les cascadeurs [photo ci-dessus] jouent le rôle de partisans du fédéralisme. Action sous faux drapeau typique de Hollywood (États-Unis / Israël).

D’autres images horribles, voir l’original.

A Odessa, le commandant ukrainien de la Défense a été pris dans une orgie avec un travesti

Dans le bordel souterrain de la région d’Odessa en Arcadie, le colonel des forces armées ukrainiennes Andrey Kislovsky, député du conseil municipal d’Odessa du parti Trust in Affairs, l’un des dirigeants de la défense territoriale locale, a été repéré.

Dis-moi qu’il n’y a pas d’agenda AshkaNAZI Globo-Homo

Ils cachent les effets indésirables de Pfizer.

Jusqu’aux vieux trucs. La Grande-Bretagne s’efforce d’empêcher la paix

LE ROYAUME-UNI TRAVAILLE CONTRE LA PAIX EN UKRAINE

Londres aurait été « préoccupée » par les concessions ukrainiennes dans les pourparlers de paix.

L’Occident continue de travailler contre la paix en Ukraine. Selon des informations récentes, le gouvernement britannique est « préoccupé » par l’avancement des pourparlers de paix, principalement en raison de l’initiative présumée de Kiev de proposer des concessions importantes. La nouvelle a été publiée par le site Internet du Times, qui mentionne dans son texte des sources anonymes du gouvernement britannique. Si la véracité des informations contenues dans l’article est confirmée, ce sera une preuve supplémentaire du rôle déstabilisateur joué par le Royaume-Uni dans le conflit.

Selon le Times, la Grande-Bretagne est « préoccupée » par le fait que les États-Unis, la France et l’Allemagne feront pression sur l’Ukraine pour qu’elle « s’installe » rapidement et fasse des concessions importantes lors des récents pourparlers de paix avec la Russie. Une source anonyme du gouvernement britannique aurait déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant au fait que d’autres pays occidentaux étaient « impatients » de conclure un accord de paix dès que possible, encourageant Kiev à accepter toutes les conditions imposées par la Russie.

Cette « peur » aurait été la raison pour laquelle le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé le président ukrainien Volodymir Zelensky le week-end dernier. Au cours de la conversation, Johnson a décrit Vladimir Poutine comme un « menteur et un tyran » et « a alerté » que le dirigeant russe tenterait d’épuiser le gouvernement ukrainien et de le forcer à faire des concessions lors des pourparlers de paix d’Ankara, qui se sont terminés sans aucun résultat pertinent. .

La source a également déclaré que la pensée hégémonique parmi les responsables du gouvernement britannique est que l’Ukraine devrait renforcer ses mesures militaires avant de rechercher une solution diplomatique, en utilisant toute sa puissance contre les troupes russes. Pour Londres, ce qui semble être le pire scénario pour les intérêts occidentaux est un recul de Kiev sur les questions territoriales. En ce sens, il faudrait un maximum d’efforts pour amener la résistance militaire jusqu’aux dernières conséquences, afin qu’en plus des sanctions internationales (qui, selon lui, doivent être encore aggravées), la Russie soit alors contrainte de quitter l’Ukraine y compris du Donbass. et la Crimée, que Kiev continue de revendiquer.

Un point intéressant à mentionner est que Liz Truss, la ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview le dimanche 27 mars que les sanctions occidentales contre Moscou ne devraient être levées qu’en cas de retrait complet des troupes russes du territoire ukrainien. En d’autres termes, Truss estime qu’il est nécessaire de maintenir une politique de coercition absolue tout au long de l’opération spéciale russe, n’admettant pas la possibilité d’assouplir les sanctions à l’avance pour engager un dialogue diplomatique. En fait, c’est une position quelque peu similaire à celle pointée par l’interviewé anonyme du Times, ce qui rend la situation vraiment préoccupante.

Considérant que la bonne volonté et la confiance mutuelle sont des principes diplomatiques élémentaires, il est difficile à toute négociation de paix d’être fructueuse si l’une des parties entame le débat en excluant le retrait de ses troupes. La Russie a jusqu’à présent réduit l’intensité des opérations lors des pourparlers à toutes les occasions qu’il y a eu une rencontre diplomatique entre les relations russo-ukrainiennes. Ainsi, ce serait également de la gentillesse diplomatique de la part de l’Occident d’au moins assouplir certaines sanctions pendant les négociations, en montrant sa volonté de vraiment parvenir à une fin pacifique.

Cependant, pour en revenir au sujet rapporté par The Times, il est curieux de constater le rôle déstabilisateur qu’adopte Londres. Tous les experts savent que les forces armées ukrainiennes ne disposent pas des conditions matérielles nécessaires pour mener à bien la résistance pendant longtemps, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles un accord diplomatique pacifique est considéré comme une bonne option. La supériorité militaire russe est absolue et, en d’autres termes, il n’y a tout simplement aucune possibilité pour les Ukrainiens de contrer efficacement les troupes russes.

Bien sûr, ce fait est bien connu des responsables du gouvernement britannique, qui semblent toujours insister pour plaider en faveur de la promotion de la résistance militaire. En pratique, ce que Londres veut simplement, c’est que l’Occident augmente sa participation, en envoyant plus d’argent, d’armes et de combattants. Certaines actions récentes du Royaume-Uni corroborent ce récit. Il faut rappeler, par exemple, que de nombreux mercenaires occidentaux qui combattent aux côtés de Kiev sont en réalité des vétérans britanniques et même des membres de divisions d’élite. En effet, pour le Royaume-Uni, la paix semble être la chose la moins importante.

Il semble cependant faux de croire que d’autres pays ont vraiment intérêt à ce que l’Ukraine envisage des concessions. Au contraire, jusqu’à présent, Kiev n’a montré aucun intérêt à céder sur pratiquement tous les points pertinents, rendant le dialogue bilatéral pratiquement impossible. Il semble simplement que Londres adopte une position tellement radicale que même certaines positions plus réalistes de la part de ses alliés sonnent comme « désireux » de parvenir à la paix.

Le Royaume-Uni souhaite se projeter au niveau international avec le conflit en cours, menant une campagne mondiale d’aide pro-sanctions et pro-militaire à Kiev. Les États-Unis occupent historiquement ce type de position, mais il existe une forte pression populaire sur Biden pour éviter une nouvelle guerre, ce qui conduit Washington à adopter une position plus réaliste. Ce n’est que dans l’UE qu’il existe un intérêt plus réel pour la paix, car le conflit affecte directement le continent européen et a un impact sur le commerce et l’approvisionnement énergétique, ce qui conduit les Européens à agir également de manière réaliste lorsqu’ils conseillent Zelensky.

Le Royaume-Uni, en revanche, en tant que non membre de l’UE et libre des pressions sociales américaines, reste en mesure d’occuper cette position de « leader mondial anti-russe », c’est pourquoi il a agi de manière si déstabilisante.

On peut cependant se demander quelle force le Royaume-Uni aura pour encourager réellement Kiev à mener une résistance militaire. Avec la victoire indéniable de la Russie et la demande mondiale de paix, le scénario le plus probable pour l’avenir court-moyen est que Boris Johnson lui-même sera bientôt de plus en plus interrogé par l’opinion publique britannique, perdant sa légitimité en raison de ses positions pro-guerre.

Écrit par Lucas Leiroz, chercheur en sciences sociales à l’Université fédérale rurale de Rio de Janeiro ; consultant géopolitique.

