Comment la crise ukrainienne rend la famille royale saoudienne très riche + La Russie fixe le rouble à l’or. Détenir des roubles, c’est comme détenir de l’or. La livre sterling s’affaisse

Comment la crise ukrainienne rend la famille royale saoudienne très riche

La crise en Ukraine rend l’Arabie saoudite qui est l’un des sites les moins chers au monde pour produire du brut et sa famille royale très riche.

Alors que les coûts mondiaux de l’énergie augmentent à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le monde se tourne vers l’Arabie saoudite pour augmenter la production de pétrole. Cependant, cela pourrait nécessiter une réévaluation du controversé prince héritier du royaume.

Une série d’événements ont mis à rude épreuve les liens du prince héritier Mohammed ben Salmane avec ses alliés de longue date. L’assassinat et le démembrement du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul en 2018, ainsi que l’intervention de l’Arabie saoudite dans la guerre civile au Yémen, figurent en tête de liste.

Le prince de 36 ans a été tenu à distance par le président américain Joe Biden. D’autres, cependant, pourraient mettre les scandales derrière eux à mesure que les préoccupations économiques augmentent.

La Turquie a pris une mesure jeudi pour mettre fin à l’affaire judiciaire en cours concernant le meurtre de Khashoggi, atténuant potentiellement les tensions avec l’Arabie saoudite.

La hausse des prix du pétrole a inondé les coffres du royaume, plaçant le prince héritier et son père, le roi Salmane, à la croisée des chemins.

Est-il possible pour la famille Al Saud au pouvoir en Arabie saoudite de reconstruire ses relations avec les États-Unis, qui ont longtemps été le garant de la sécurité de la région ? Ou le royaume penche-t-il davantage vers la Chine, qui est désormais son plus gros client de brut, ou vers Moscou ?

Un rapprochement des États-Unis semble peu probable. Dans une récente interview, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait que Biden sache, le prince Mohammed a déclaré catégoriquement: « Je m’en fiche. »

« C’est à lui de penser aux intérêts de l’Amérique », a conclu le prince.

L’Arabie saoudite, peut-être plus que tout autre pays au monde, est sur le point de profiter généreusement du conflit ukrainien.

Ses énormes réserves de pétrole, situées près de la surface de son étendue désertique, en font l’un des sites les moins chers au monde pour produire du brut. L’Arabie saoudite devrait gagner 40 milliards de dollars par an pour chaque augmentation de 10 dollars du prix du baril de pétrole, selon l’Institute of International Finance.

C’est une tournure des choses bizarre, étant donné que les prix du pétrole sont devenus négatifs en avril 2020, au plus fort des blocages de la pandémie de coronavirus. Le Brent se négocie désormais à 105 dollars le baril, le plus haut niveau depuis 2014.

Le financement supplémentaire aidera le prince Mohammed, qui s’occupe également de problèmes nationaux, tels que la façon de trouver du travail pour un nombre croissant de jeunes chômeurs.

Le prince héritier a la réputation de prendre des décisions audacieuses. Son idée pour l’Arabie saoudite comprend la construction d’une ville futuriste baptisée Neom sur les étendues désertiques de la mer Rouge. Sa version la plus récente présente un projet de piste de ski appelé Trojena, qui est promu dans une publicité générée par ordinateur actuellement diffusée sur les chaînes satellites du Moyen-Orient.

Cependant, malgré la présence de grands palais, les images satellites de Planet Labs PBC suggèrent que le projet Neom en est encore à ses débuts. Il faudra très certainement des années avant qu’il ne génère les emplois que le prince espère pour détourner l’économie du royaume du pétrole.

Selon l’Autorité générale saoudienne des statistiques, le chômage des jeunes était de 32,7 % pour les hommes et de 25,2 % pour les femmes à la fin de l’année dernière. La chasse aux emplois comprend la réouverture des cinémas et la légalisation des concerts dans une monarchie où les ultraconservateurs considèrent la musique comme un péché.

Dans une récente interview avec le magazine The Atlantic, le prince a déclaré: « Si je veux faire baisser le taux de chômage et que le tourisme pourrait créer 1 million d’emplois en Arabie saoudite,… cela signifie que je dois le faire. » « Choisissez un petit péché plutôt qu’un plus grand. »

Les militants des droits de l’homme et certains pays occidentaux, en revanche, ont perdu de leur éclat.

Après une accalmie pandémique, l’Arabie saoudite a exécuté 81 condamnés en une seule journée, la plus grande exécution de masse connue de l’histoire du royaume. Malgré un cessez-le-feu pendant le Ramadan, la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen contre les rebelles houthis continue de faire rage des années après que le prince a promis une victoire rapide – et le pays le plus pauvre du monde arabe est en ruine.

Rien n’a autant retenu l’attention internationale que l’assassinat de Jamal Khashoggi.

L’opération qui a tué Khashoggi, un résident permanent des États-Unis, aurait été sanctionnée par le prince Mohammed, selon les services de renseignement américains. Trouver une solution à une rupture avec un proche allié est toujours un gâchis à régler.

Biden, qui a fait campagne en qualifiant le prince héritier de « paria », a clairement indiqué qu’il n’avait parlé qu’au roi Salman depuis son entrée en fonction. Plutôt que l’étreinte de danse de l’épée que le président de l’époque, Donald Trump, a donnée à l’Arabie saoudite, le premier voyage international de Biden a été à un sommet du G-7 en Angleterre.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis semblent utiliser les prix records du carburant pour obtenir des concessions des États-Unis sur le Yémen.

L’Arabie saoudite a toujours déclaré qu’elle ne pouvait être tenue responsable des augmentations des prix de l’énergie résultant des attaques des Houthis contre ses installations pétrolières. Cela ajoute à la pression sur Biden, dont l’administration a retiré les défenses aériennes américaines d’Arabie saoudite l’année dernière.

L’Arabie saoudite, en revanche, entretient ses propres liens avec la Russie. Le pays envisagerait également de vendre du pétrole brut à Pékin en yuan chinois plutôt qu’en dollars.

Ces derniers jours, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est prononcé sur le sujet, encourageant le Qatar et d’autres poids lourds régionaux de l’énergie à augmenter la production pour compenser la perte d’approvisionnement russe. « L’avenir de l’Europe dépend de vos efforts », leur a-t-il dit.

L’Arabie saoudite a besoin de « tout le soutien qu’elle peut obtenir » contre les Houthis, selon Faisal J. Abbas, rédacteur en chef du quotidien anglophone Arab News.

« Le royaume ne peut pas – et ne doit pas – être laissé seul pour protéger l’approvisionnement énergétique mondial à un moment où le monde entier souffre à l’unanimité des hausses de prix », a-t-il ajouté.

La question de savoir d’où viendra le soutien futur reste sans réponse.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La Banque de Russie a repris ses achats d’or cette semaine, mais plus important encore, le régulateur le fait à un prix fixe de 5 000 roubles (59 $) pour 1 gramme entre le 28 mars et le 30 juin, ce qui soulève la possibilité que la Russie revienne à l’étalon-or pour la première fois depuis plus d’un siècle.

Si le pays passe à l’étape suivante, comme cela a été proposé cette semaine, pour vendre ses matières premières en roubles, ces mouvements combinés pourraient avoir d’énormes implications pour le rouble, le dollar américain et l’économie mondiale.

Pour obtenir des réponses, RT s’est entretenu avec l’analyste des métaux précieux Ronan Manly de BullionStar Singapore.

— Pourquoi est-il important de fixer un prix fixe pour l’or en roubles ?

En proposant d’acheter de l’or aux banques russes à un prix fixe de 5 000 roubles par gramme, la Banque de Russie a à la fois lié le rouble à l’or et, puisque l’or se négocie en dollars américains, a fixé un prix plancher pour le rouble en termes de dollar.

Nous pouvons voir ce lien en action depuis le vendredi 25 mars, lorsque la Banque de Russie a annoncé le prix fixe. Le rouble se négociait à environ 100 pour un dollar américain à cette époque, mais s’est depuis renforcé et se rapproche de 80 pour un dollar américain. Pourquoi? Parce que l’or s’échange sur les marchés internationaux à environ 62 $ US le gramme, ce qui équivaut à (5 000 / 62) = environ 80,5, et les marchés et les commerçants d’arbitrage en ont maintenant pris note, entraînant une hausse du taux de change RUB/USD.

Ainsi, le rouble a maintenant un plancher par rapport au dollar américain, en termes d’or. Mais l’or a aussi un plancher, pour ainsi dire, parce que 5 000 roubles par gramme équivaut à 155 500 roubles par once troy d’or, et avec un plancher RUB/USD d’environ 80, c’est un prix de l’or d’environ 1 940 $. Et si les marchés occidentaux de l’or papier du LBMA/COMEX essaient de faire baisser le prix de l’or en dollars américains, ils devront également essayer d’affaiblir le rouble, sinon les manipulations du papier seront au grand jour.

De plus, avec le nouveau lien entre l’or et le rouble, si le rouble continue de se renforcer (par exemple en raison de la demande créée par les paiements énergétiques obligatoires en roubles), cela se traduira également par une hausse du prix de l’or.

— Qu’est-ce que cela signifie pour le pétrole ?

La Russie est le premier exportateur mondial de gaz naturel et le troisième exportateur mondial de pétrole. Nous voyons en ce moment que Poutine exige que les acheteurs étrangers (importateurs de gaz russe) doivent payer ce gaz naturel en roubles. Cela lie immédiatement le prix du gaz naturel au rouble et (en raison du lien fixe avec l’or) au prix de l’or. Ainsi, le gaz naturel russe est désormais lié via le rouble à l’or.

La même chose peut maintenant être faite avec le pétrole russe. Si la Russie commence à exiger le paiement des exportations de pétrole en roubles, il y aura un rattachement indirect immédiat à l’or (via le prix fixe rouble – connexion or). La Russie pourrait alors commencer à accepter de l’or directement en paiement de ses exportations de pétrole. En fait, cela peut s’appliquer à tous les produits de base, pas seulement au pétrole et au gaz naturel.

— Qu’est-ce que cela signifie pour le prix de l’or ?

En jouant les deux côtés de l’équation, c’est-à-dire en liant le rouble à l’or puis en liant les paiements énergétiques au rouble, la Banque de Russie et le Kremlin modifient fondamentalement l’ensemble des hypothèses de travail du système commercial mondial tout en accélérant le changement du système monétaire mondial. Ce mur d’acheteurs en quête d’or physique pour payer de vraies matières premières pourrait certainement torpiller et faire exploser les marchés de l’or papier du LBMA et du COMEX.

L’arrimage fixe entre le rouble et l’or met un plancher sur le taux RUB/USD mais aussi un quasi-plancher sur le prix de l’or en dollars américains. Mais au-delà de cela, le lien entre l’or et les paiements énergétiques est l’événement principal. Alors que la demande accrue de roubles devrait continuer à renforcer le taux RUB/USD et se traduire par une hausse du prix de l’or, en raison du lien fixe entre le rouble et l’or, si la Russie commence à accepter l’or directement comme paiement pour le pétrole, alors ce serait un nouveau changement de paradigme pour le prix de l’or puisqu’il lierait directement le prix du pétrole au prix de l’or.

Par exemple, la Russie pourrait commencer par préciser qu’elle acceptera désormais 1 gramme d’or par baril de pétrole. Il n’est pas nécessaire qu’il soit de 1 gramme, mais il doit s’agir d’une offre à prix réduit par rapport au prix de référence actuel du brut afin de promouvoir l’adoption, par ex. 1,2 grammes par baril. Les acheteurs se précipiteraient alors pour acheter de l’or physique afin de payer les exportations de pétrole russe, ce qui créerait à son tour d’énormes tensions sur les marchés de l’or papier de Londres et de New York, où toute la découverte du «prix de l’or» est basée sur des liquidités synthétiques et partiellement garanties. a réglé les dérivés « or » et prix de l’or non alloués.

— Qu’est-ce que cela signifie pour le rouble ?

Lier le rouble à l’or via le prix fixe de la Banque de Russie a désormais fixé un plancher sous le taux RUB/USD, et ainsi stabilisé et renforcé le rouble. Exiger que les exportations de gaz naturel soient payées en roubles (et éventuellement en pétrole et autres matières premières) agira à nouveau comme une stabilisation et un soutien. Si une majorité du système commercial international commence à accepter ces roubles pour les accords de paiement des produits de base, cela pourrait propulser le rouble russe à devenir une monnaie mondiale majeure. Dans le même temps, toute décision de la Russie d’accepter de l’or direct pour les paiements pétroliers entraînera l’afflux d’or international dans les réserves russes, ce qui renforcerait également le bilan de la Banque de Russie et renforcerait à son tour le rouble.

Parler d’un étalon-or formel pour le rouble est peut-être prématuré, mais un rouble adossé à l’or doit être quelque chose que la Banque de Russie a envisagé.

— Qu’est-ce que cela signifie pour les autres devises ?

Le paysage monétaire mondial évolue rapidement et les banques centrales du monde entier en prennent manifestement note. Les sanctions occidentales telles que le gel de la majorité des réserves de change de la Russie tout en essayant de sanctionner l’or russe ont maintenant rendu évident que les droits de propriété sur les réserves de change détenues à l’étranger peuvent ne pas être respectés, et de même, que l’or de la banque centrale étrangère détenu dans des coffres-forts comme à la Banque d’Angleterre et à la Fed de New York, n’est pas au-delà de la confiscation.

D’autres gouvernements et banques centrales non occidentaux s’intéresseront donc vivement à ce que la Russie lie le rouble à l’or et lie les paiements d’exportation de matières premières au rouble. En d’autres termes, si la Russie commence à accepter le paiement du pétrole en or, d’autres pays pourraient ressentir le besoin de suivre son exemple.

Regardez qui, à part les États-Unis, sont les plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel – l’Iran, la Chine, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar. Évidemment, tous les pays BRICS et les pays eurasiens suivent également tout cela de très près. Si la disparition du dollar américain approche, tous ces pays voudront que leurs monnaies soient les bénéficiaires d’un nouvel ordre monétaire multilatéral.

— Qu’est-ce que cela signifie pour le dollar américain ?

Depuis 1971, le statut de réserve mondiale du dollar américain est soutenu par le pétrole, et l’ère du pétrodollar n’a été possible qu’en raison à la fois de l’utilisation continue du dollar américain dans le monde pour le commerce du pétrole et de la capacité des États-Unis à empêcher tout concurrent du dollar américain.

Mais ce que nous voyons en ce moment ressemble au début de la fin de ce système de 50 ans et à la naissance d’un nouveau système monétaire multilatéral soutenu par l’or et les matières premières. Le gel des réserves de change de la Russie a été le déclencheur. Les pays géants du monde riches en matières premières comme la Chine et les pays exportateurs de pétrole peuvent maintenant penser que le moment est venu de passer à un nouveau système monétaire plus équitable. Ce n’est pas une surprise, ils en discutent depuis des années.

S’il est encore trop tôt pour dire comment le dollar américain sera affecté, il sortira de cette période plus faible et moins influent qu’auparavant.

— Quelles sont les ramifications ?

La décision de la Banque de Russie de lier le rouble à l’or et de lier les paiements des matières premières au rouble est un changement de paradigme que les médias occidentaux n’ont pas encore vraiment saisi. Au fur et à mesure que les dominos tombent, ces événements pourraient se répercuter de différentes manières. Augmentation de la demande d’or physique. Explosions sur les marchés de l’or papier. Un prix de l’or réévalué. Un changement loin du dollar américain. Augmentation du commerce bilatéral de produits de base entre les pays non occidentaux dans des devises autres que le dollar américain.

https://www.rt.com/business/553099-gold-backed-ruble-gamechanger-west/

TAP – La livre sterling est à 1,31 $ US. Plus de 2 % de moins qu’il y a un mois. La Grande-Bretagne refuse de payer en roubles fixés sur l’or et peut donc permettre à la livre d’être dévaluée sans effet, ce qui la rend moins attrayante que les devises qui acceptent de payer en roubles. Au lieu que le rouble soit réduit par les sanctions, le rouble commence à faire baisser d’autres devises comme la livre sterling qui ne joueront pas le nouveau jeu. La Russie sera désormais protégée des attaques monétaires.

Un gramme d’or fixé à 5 000 roubles. Que fera ensuite le Nouvel Ordre Mondial ? Laisser l’or monter à travers le toit pour entraîner le rouble vers le ciel ? Cela pourrait entraver les exportations russes, mais comme la plupart sont des produits de base et non des produits manufacturés, on peut laisser leur prix baisser assez facilement. Les roubles russes sont maintenant aussi bons que l’achat d’or. Ce sera la nouvelle monnaie de réserve lorsque la livre et le dollar s’affaisseront.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News