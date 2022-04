Un navire de croisière entièrement vacciné touché à 100 % par l’épidémie de COVID-19 + Un avocat australien à la retraite présente des preuves de multiples problèmes avec les « vaccins »

Un navire de croisière entièrement vacciné touché à 100 % par l’épidémie de COVID-19

L’industrie des croisières a été frappée par les blocages et les limitations réglementaires des croisières pendant la pandémie COVID-19. Mais même après la réduction récente des avertissements de voyage, un bateau de croisière entièrement vacciné a été touché par une épidémie de COVID-19.

Avant son arrivée à San Francisco, Princess Cruises a déclaré que l’un de ses navires de croisière, le Ruby Princess, avait enregistré une épidémie de COVID-19.

La compagnie de croisière exige que tous les invités et membres d’équipage soient correctement vaccinés contre la COVID-19. Selon le site Web de Princess Cruises, les voyageurs doivent également présenter une confirmation de vaccination et un test COVID-19 négatif avant l’embarquement.

Ceux qui ont été dépistés positifs ont été « isolés et mis en quarantaine tout en étant surveillés et pris en charge par notre équipe médicale à bord », selon un communiqué publié lundi par Princess Cruises. On ne sait pas combien de personnes ont été testées positives ou quand elles l’ont fait pendant le voyage.

La société a déclaré qu' »ils étaient tous asymptomatiques ou seulement légèrement symptomatiques ». Plusieurs voyageurs qui ont contracté le virus n’ont pas terminé leur quarantaine et ont été renvoyés chez eux, selon le communiqué, ou « ont été hébergés à terre dans des hôtels coordonnés à l’avance pour l’isolement et la quarantaine ».

Le Ruby Princess est arrivé dimanche à San Francisco après un voyage de 15 jours vers le canal de Panama, selon la firme. Selon Negin Kamali, un représentant de Princess Cruises, le navire a embarqué plus tard dans la journée pour des vacances de 15 jours à Hawaï.

Le Ruby Princess est répertorié comme étant «sous observation» par le Center for Disease Control and Prevention (CDC) sur sa page Web de surveillance des navires de croisière.

« Comme pour tous les itinéraires Princess, cette croisière est organisée comme une croisière vaccinée, telle que définie par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis », a déclaré la société au San Francisco Chronicle. « Les taux de vaccination des invités et de l’équipage étaient de 100%. »

La nouvelle survient deux semaines seulement après que le CDC a rétrogradé son avertissement de voyage de croisière COVID-19 au «niveau 2», indiquant un danger «modéré». Le gouvernement avait précédemment émis un avertissement de « niveau 4 », le niveau le plus élevé possible, pour les voyages en croisière lorsque la souche Omicron avait balayé les États-Unis quelques mois plus tôt.

L’industrie des croisières a été frappée par les blocages et les limitations réglementaires des croisières pendant la pandémie de COVID-19, au milieu des soupçons préliminaires selon lesquels les navires de croisière étaient des «super propagateurs» du virus. Selon les chiffres de l’industrie (lire ci-dessous), les croisiéristes ont subi une perte de 63 milliards de dollars entre 2020 et 2021.

Le 18 mars, le CDC a annoncé des règles COVID-19 mises à jour pour l’industrie des croisières, qui incluent les recommandations de l’agence sur la distanciation sociale, les normes de quarantaine et les accords portuaires, selon un porte-parole de USA Today.

https://cruising.org/-/media/clia-media/research/2022/clia-state-of-the-cruise-industry-2022_updated.ashx

Un avocat australien à la retraite présente des preuves de multiples problèmes avec les « vaccins »

Julian Gillespie: les «vaccins» Covid injectés dans la population ne sont pas les mêmes que ceux testés avant l’approbation

PAR RHODA WILSON LE 2 AVRIL 2022 •

Julian Gillespie, avocat australien à la retraite et ancien avocat, a témoigné à Covid Under Question organisé par le sénateur Malcolm Roberts le 23 mars 2022. Il gère actuellement une procédure devant la Cour fédérale d’Australie concernant « Australian Vaccination-Risks Network Incorporated v., Département de santé. »

Covid Under Question était une enquête multipartite sur la réponse du gouvernement australien à Covid. Les parlementaires ont entendu un éventail de médecins, d’experts, d’économistes et de gens ordinaires sur la façon dont la réponse du gouvernement à Covid les a affectés et a parfois défié toute croyance. L’absurdité des diktats du directeur général de la santé et des politiciens avides de pouvoir a été mise à nu. Les actes de la journée complète, avec transcriptions, sont disponibles ICI.

Gillespie pense que le peuple australien n’a pas reçu d’informations précises sur les décès de Covid et les décès dus aux injections Covid. Lors d’un entretien avec Zeee Media au début de cette année, il a expliqué qu’il espérait porter une affaire de fond concernant les injections Covid devant le Tribunal fédéral en février lors de la réouverture des tribunaux. Le 23 mars, il a quitté l’audience du tribunal pour témoigner devant le panel Covid Under Question.

« Le premier élément de nos preuves, ce sont les blessures et les décès sans précédent auxquels nous assistons dans la communauté », a déclaré Gillespie au panel.

« Historiquement, les vaccins dans ce pays, entre les années 1971 et 2020, ont entraîné en moyenne 2,4 décès par an. À la date d’aujourd’hui, nous avons signalé à la base de données des événements indésirables de la Therapeutic Goods Administration [« TGA »] jusqu’à 800 décès à la suite de ces vaccins. Donc, nous avons historiquement 2,4 décès par an. Maintenant, au cours des 12 derniers mois, nous en avons 800… [et] ce que nous avons maintenant, ce sont plus de 110 000 rapports d’événements indésirables concernant ces vaccins.«

Le deuxième point, a-t-il dit, est que le ministère de la Santé, et en fait tous les autres régulateurs dans le monde, avaient assuré et continuent d’assurer à leurs publics respectifs que ces vaccins ne pouvaient pas et n’interféreraient pas avec le noyau des cellules.

« Ce que nous avons découvert, c’est que ces protéines de pointe infiltrent effectivement le noyau, où elles inhibent maintenant la réparation des dommages à l’ADN… [un] rapport d’examen par les pairs… il y a trois semaines [montre] que l’ARNm contenu dans ces vaccins entre également le noyau. Il interfère sous une forme mesurable, avec l’ADN… Il perturbe un certain nombre d’activités chimiques typiques. L’un d’entre eux implique la production de protéines de la lignée protéique. Lorsque vous perturbez la première lignée, vous perdez des embryons chez les femelles. L’autre perturbation de la première ligne, encore une fois, est un autre précurseur de tout cancer que vous souhaitez nommer. »

Gillespie a expliqué qu’aucun des tests de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été effectué sur les «vaccins» Covid qui auraient dû être effectués avant de les autoriser comme sûrs pour l’injection au public.

« C’est la première fois dans l’histoire de la réglementation des médicaments dans ce pays que la TGA n’a pas pris la peine d’examiner ces attributs critiques et fondamentaux du médicament… c’est la première fois que les systèmes de délivrance de la technologie de l’ARNm avec les nanoparticules lipidiques ont été fournis à l’homme ou aux singes. Dans ces circonstances, nous avons une technologie radicalement nouvelle. Il incombait aux régulateurs du monde entier d’examiner la génotoxicité et les problèmes liés au cancer, et rien de tout cela n’a été fait.«

Le dénonciateur de Pfizer, Brook Jackson, fournit des preuves pour leur affaire devant la Cour fédérale. Jackson est allé au British Medical Journal (« BMJ ») et a livré toutes ses informations, a expliqué Gillespie.

«Les excellents enquêteurs du BMJ ont examiné toutes ces informations, les ont vérifiées et ont publié un article le 2 novembre 2021. Cela est présumé en vertu des devoirs de pharmacovigilance du TGA [pour] avoir été porté à la connaissance et à l’avis du TGA sur le 2 novembre 2021.

« Tout élément principal sur lequel s’appuie un décideur, s’il est dit qu’une fraude l’a touché, si le décideur ne suspend pas cette décision et n’enquête pas immédiatement, eh bien, la décision est annulée par la loi. »

« Cette preuve a été mise aux pieds du secrétaire à la Santé il y a une semaine. Il a jusqu’à demain pour suspendre ou annuler les médicaments sur la base de la fraude. En raison de son inaction pour enquêter sur la fraude ou sur tout aspect de celle-ci, nous nous attendons une fois de plus à ce que le secrétaire nous ignore, de sorte que l’information sera mise sous serment. Nous allons passer à l’audience de fond, qui est prévue pour le 20 avril. C’est la prochaine date la plus proche.«

Un autre point est que les «vaccins» produits en masse et injectés à la population ne sont pas les mêmes que ceux testés avant l’approbation.

« [Par exemple] l’essai clinique de Pfizer aurait été mené avec une intégrité de l’ARNm de 72 %… après avoir obtenu l’approbation et se lancer dans des opérations commerciales… ils n’ont pas pu obtenir de stabilité sur l’intégrité de l’ARNm… Dans l’urgence de sortir ce truc du porte et a approuvé, tout d’un coup, les agences de réglementation, la FDA avec l’EMA avec l’équivalent anglais, la MHRA, ont soudainement baissé l’exigence d’intégrité de l’ARNm, à 50%… il n’y a pas eu d’essais cliniques effectués avec respect à n’importe quel vaccin, qui ne proposait qu’une intégrité de l’ARNm de 50 %. Ainsi, il n’y a aucune donnée de sécurité en ce qui concerne l’intégrité inférieure d’ARNm, et il n’y a aucune donnée d’efficacité en ce qui concerne l’efficacité inférieure d’ARNm.«

De plus, l’intégrité de l’ARNm entre les lots varie radicalement. L’écart en baisse a été compris entre 81,3 % et 55,7 %. « Nous n’avons jamais vu une telle instabilité dans les médicaments », a déclaré Gillespie, « il existe de nombreuses données pour montrer l’historique de la stabilité et de l’intégrité des vaccins remontant à 20 ans, où la variance dépasse très peu, par exemple, un pourcentage au-dessus de zéro. Mais ici, nous obtenons des réponses de 30 ou 40 % en termes d’intégrité.

« Un destinataire d’un lot supérieur à 72 % d’intégrité de l’ARNm reçoit essentiellement une dose toxique. S’ils avaient utilisé 80% de toxicité de l’ARNm dans les essais cliniques, nous aurions rencontré beaucoup de problèmes. Ils auraient réduit la dose réelle en dessous des 30 microgrammes actuellement administrés. »

Gillespie a ensuite expliqué le rôle que l’AHPRA a joué dans les politiques de Covid, comment elles ont été formées, à qui elles répondent et comment les orientations et conseils scientifiques établis en matière de pandémie ont été remplacés par les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») « qui étaient radicalement opposées à la science qui L’Australie avait déjà investi dans », dans le cadre de son propre plan de pandémie de grippe.

« Une fois que [les recommandations de l’OMS ont été] adoptées et envoyées par l’AHPPC au cabinet national, c’est là que Scott Morrison a pu dire avec un déni plausible : « Ce sont les meilleures recommandations au monde ». Nous devons les poursuivre. Je vais vous donner toute la part d’un peu plus de 7 milliards de dollars pour aller mettre en œuvre la mise en quarantaine, les verrouillages, les fermetures d’écoles, les fermetures de postes de travail. Maintenant, cours.

«Maintenant, avec cette incitation de plus de 7 milliards de dollars offerte comme carotte, c’est là que nous avons vu des États individuels reculer, des premiers ministres revenir dans leurs États et territoires. Et à leur manière dangereuse, commencez à mettre en œuvre autant de ces éléments que possible, même s’ils étaient co-auteurs du plan de lutte contre la grippe pandémique en août 2019.

«Chaque département de la santé et chaque État et territoire était un co-contributeur, un auteur de ce plan de lutte contre la pandémie. Ils connaissaient la science mais voulaient plutôt prendre l’argent que M. Morrison leur offrait.

« L’AHPPC est le nouvel organe auquel l’AHPRA répond. »

Covid Under Question : M. Julian Gillespie, 23 mars 2022 (34 min)

