Comment une attaque sous fausse bannière a été menée dans la ville de Bucha après le retrait des troupes russes + Allemagne…

Un haut diplomate russe a déclaré que Kiev avait mené une attaque sous fausse bannière dans la ville de Bucha après le retrait des troupes russes de la ville.

La situation autour de la ville ukrainienne de Bucha, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, est « encore une autre fausse attaque » que l’Ukraine tente d’utiliser contre la Russie.

Lors d’une réunion avec le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, Lavrov a déclaré : « Nous avons demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité sur cette question spécifique car nous considérons ces provocations comme une menace directe à la paix et à la sécurité internationales ».

Selon un haut diplomate russe, les images horribles de Bucha ont été créées après le départ des soldats russes de la ville, avec des responsables ukrainiens, prétendument influencés par leurs « patrons occidentaux », diffusant de « fausses vidéos » de Bucha sur les réseaux sociaux.

« Les militaires russes ont quitté cette ville le 30 mars, le 31 mars, le maire de la ville a solennellement déclaré que tout était en ordre, et deux jours plus tard, nous avons vu comment cette même représentation était organisée dans les rues, qu’ils essaient maintenant d’utiliser pour à des fins anti-russes », a ajouté Lavrov.

Les commentaires de Lavrov interviennent après que des photos de cadavres éparpillés dans les rues de Bucha, une ville de la région de Kiev, ont alimenté les affirmations selon lesquelles la Russie orchestrerait le massacre de masse de personnes. Moscou a catégoriquement nié toute implication dans les meurtres, décrivant les images de Bucha comme « une autre provocation » mise en scène par Kiev pour les médias occidentaux.

Une autre vidéo de Sergei Korotkih, le chef des « BOATSMAN BOYS » – l’un des groupes de défense du territoire de Kiev – est apparue sur Internet au cours du week-end. On peut entendre des combattants demander s’ils sont autorisés à tirer sur ceux qui ne portent pas de brassard bleu (symbole des forces ukrainiennes) et recevoir un feu vert dans les images.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont émis l’hypothèse que les vidéos troublantes de Bucha étaient truquées, car certains des « cadavres » semblaient bouger ou même se lever dès qu’une voiture passait devant eux.

En dehors de cela, la police nationale ukrainienne a partagé samedi une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant avoir entrepris une « opération de nettoyage » à Bucha suite au retrait des soldats russes.

« Aujourd’hui, le 2 avril, dans la ville libérée de Bucha, dans la région de Kiev, des unités spéciales de la police nationale ukrainienne ont commencé à nettoyer la zone des saboteurs et des complices des troupes russes », a déclaré la police nationale ukrainienne sur Facebook.

La vidéo de « l’opération de nettoyage » a été publiée avant que les médias ukrainiens et occidentaux n’attisent l’idée que la Russie tue des civils en grand nombre et ne diffusent des images prétendant montrer des corps éparpillés dans les rues.

La Russie a qualifié l’incident de Bucha de « provocation criminelle » et a exigé une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question, mais le Royaume-Uni a dit non. Néanmoins, Moscou a laissé entendre qu’il demanderait à nouveau une réunion sur le sujet. À son tour, la commission d’enquête russe a ouvert une enquête judiciaire sur l’affaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Des miracles se produisent en Ukraine. Le cadavre de Bucha se relève après avoir été filmé. Sortie de propagande ukrainienne !!!!

J’ai essayé de télécharger les images mais les censeurs ne veulent pas que celle-ci soient diffusées, n’est-ce pas !!!!!!!

Vous pouvez toujours le regarder cependant.

Cliquez sur le lien ci-dessous et regardez le très court clip www.espreso.tv dans le post.

Le clip a été diffusé à la télévision ukrainienne par Espreso.tv (et n’a pas été étonnamment supprimé depuis !!) – et capturé par un appareil d’enregistrement russe.

Dans le rétroviseur de la voiture, vous pouvez voir un zombie ukrainien, apparemment mort une seconde, puis se relever une fois sa performance de cadavre terminée.

Il a été pris dans le rétroviseur de la voiture, inaperçu par les faux producteurs de théâtre.

C’est brilliant!!!!!!

Si accuser la Russie de faux meurtres peut jamais être décrit comme ça.

Pourtant, la Grande-Bretagne est heureuse que ce soit le cas, ainsi que tous les faux médias occidentaux.

Le 4 avril, Londres n’a pas accepté de tenir une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur les événements de Bucha en Ukraine. C’est ce qu’a déclaré la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova dans Telegram.

MISE À JOUR : Crimes de l’AFU à Bucha, région de Kiev. Une attaque de propagande sous fausse bannière contre la Russie révélée (photos, vidéo)

Suite au retrait des forces russes de la région de Kiev, les villes situées près de la capitale où de violents combats viennent de prendre fin sont désormais la principale zone couverte par les médias ukrainiens. Des images partagées par des habitants il y a quelques jours ont confirmé que des civils avaient été tués dans de violents affrontements qui ont éclaté lors du retrait russe.

Dès que les journalistes ukrainiens ont atteint la zone, les rues de Bucha se sont révélées couvertes de cadavres. De toute évidence, les militaires russes sont accusés d’avoir tiré en masse sur des civils en quittant la zone.

Cette vidéo de Bucha a été partagée par presque tous les médias ukrainiens à la fois. Dans le rétroviseur on peut voir un zombi ukrainien se lever, susceptible d’accorder une interview aux journalistes.

Selon les médias ukrainiens, des civils ont été abattus par des militaires russes alors qu’ils sortaient en courant de la ville. Cela devrait probablement être une raison pour laquelle les cadavres reposent tous ensemble.

Dans la vidéo, on peut voir :

tous les morts sont couchés face contre terre ;

des gens sont allongés mélangés un corps aux mains liées de manière démonstrative est vu à côté des morts sans les mains liées, quelqu’un est allongé à côté d’un vélo, à quelques mètres il y a des corps avec des brassards blancs (panneau pour les civils dans les zones sous contrôle russe) ;

il n’y a presque pas de sang près des morts qui auraient été abattus par des militaires russes à bout portant le long de la route ;

il n’y a pas de femmes et d’enfants, seulement des corps masculins vus sur la vidéo ;

l’un des morts se relève.

Des vidéos prouvent que l’Ukraine a lancé de faux drapeaux contre la Russie

Les vidéos montrent 4 vidéos de propagande différentes pour différents publics tournées au même endroit. La fin de la vidéo montre des « cadavres » en mouvement et d’autres bizarreries du supposé génocide de Bucha.

Le bataillon Azog exécute des personnes à Bucha

Le bataillon Azog exécute des personnes à Bucha

Le rôle de la CIA en Ukraine – 9 minutes de vérité percutante par l’auteur de « La CIA en tant que crime organisé »

Vidéo : La CIA — 70 ans en Ukraine

Par Douglas Valentine et Régis Tremblay

Recherche mondiale, 04 avril 2022

Régis Tremblay 20 mai 2020

Région : Europe, États-Unis

Thème : Renseignement

Rapport approfondi : RAPPORT SUR L’UKRAINE

Un segment de neuf minutes de la partie 2 de Doug Valentine La CIA en tant que crime organisé. Depuis 70 ans, la CIA s’efforce de saper et d’occuper l’Ukraine pour faire tomber la Russie en utilisant des éléments tels que des paramilitaires, des groupes nazis de droite, des politiciens et des hommes d’affaires corrompus, des coups d’État et des guerres dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

L’Allemagne menace de saisir les installations de Gazprom à la Russie 4 avril 2022

Le ministère de l’Économie a déclaré qu’il était déterminé à prendre des mesures contre la raffinerie appartenant à Rosneft à Schwedt, menaçant activement de saisir les installations de Gazprom à la Russie.

L’Allemagne se précipite pour libérer son emprise et reprendre le contrôle de son infrastructure énergétique cruciale après des années de capitulation face aux sociétés pétrolières et gazières russes.

Berlin envisage de contraindre Gazprom, qui est soutenu par le Kremlin, à vendre d’importantes installations de stockage de gaz dans toute l’Allemagne, en expulsant essentiellement ces installations, selon une source gouvernementale et deux autres personnes bien informées sur les arrangements.

En outre, le ministère allemand de l’Économie affirme qu’il « travaille intensément » pour réduire l’impact de Rosneft, une société énergétique contrôlée par l’État russe qui exploite une raffinerie dans la ville orientale de Schwedt qui traite environ un quart des approvisionnements en pétrole du pays.

L’influence de la Russie sur l’Allemagne dans le secteur de l’énergie s’étend bien au-delà de sa position énorme dans l’approvisionnement en pétrole et en gaz de la plus grande économie d’Europe, comme en témoigne l’attention nouvelle du gouvernement sur les sites de stockage et les raffineries.

Le conflit en Ukraine a servi de signal d’alarme à l’establishment politique allemand, qui a longtemps cru que le gaz bon marché de Moscou était non seulement bon pour les affaires, mais fournissait également à la Russie une motivation pour rester dans le giron international.

Avant même que le président russe Vladimir Poutine ne commence son incursion totale en Ukraine en février, les sonnettes d’alarme ont commencé à retentir.

Le gaz dans trois principaux sites de stockage de Gazprom en Allemagne, dont un à Rehden, l’un des plus grands de ce type en Europe occidentale, a chuté à des niveaux déconcertants avant l’hiver actuel, ce qui fait craindre que la Russie ait fourni moins de gaz que la norme pour artificiellement augmenter les prix de l’énergie et mettre l’Allemagne et l’UE sous pression avant le conflit en Ukraine.

« Une situation comme celle que nous avons vécue cet hiver ne doit pas se répéter. C’est pourquoi nous faisons tout notre possible pour que cela ne se produise pas », a déclaré Andreas Rimkus, un député des sociaux-démocrates (SPD) du chancelier Olaf Scholz, spécialisé dans la politique énergétique.

« En cas de comportement contraire au marché, il convient d’examiner de près la possibilité d’une intervention gouvernementale », a-t-il ajouté.

Michael Kruse, le porte-parole de la politique énergétique des partenaires de la coalition au pouvoir de Scholz, le Parti libéral démocrate (FDP) et le Parti vert, a soutenu cette perspective.

« La Russie a stratégiquement investi dans des raffineries et des installations de stockage de gaz pendant des années et les utilise maintenant comme une arme contre nous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés en tant qu’État souverain alors qu’un régime autoritaire nous met la vis et essaie de nous faire chanter », a-t-il déclaré.

« Les entreprises russes doivent remettre les installations de stockage d’énergie en Allemagne dès que possible », a déclaré Kruse, soulignant que la Russie fournit 55% du gaz allemand.

Gazprom a révélé vendredi qu’il avait « mis fin à sa participation dans la société allemande Gazprom Germania GmbH et tous ses actifs », une étape qui semble être liée aux préoccupations du gouvernement, bien qu’il n’ait pas été rapidement évident qui serait le nouveau propriétaire ou quel impact cela aurait sur l’approvisionnement et le stockage du gaz. Les actifs de négoce et de stockage appartiennent à Gazprom Germania.

Aucune préoccupation du Kremlin

Pendant des années, les dirigeants allemands, notamment l’ancienne chancelière Angela Merkel, ont ignoré les avertissements des États-Unis, des pays d’Europe de l’Est et des experts selon lesquels l’Allemagne devenait de plus en plus dépendante de l’approvisionnement énergétique russe. Des entreprises comme Gazprom ont également pu acquérir des infrastructures essentielles comme des installations de stockage de gaz grâce à l’approbation de Berlin.

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a concédé cette semaine que la stratégie « prenait maintenant sa revanche de la manière la plus brutale ».

Le porte-parole du ministère de l’Économie ne semble pas avoir réagi rapidement aux efforts visant à contraindre Gazprom à renoncer à ses installations de stockage. Le représentant a cependant admis que des efforts étaient faits pour réduire la domination de Rosneft dans l’industrie de l’énergie.

Vendredi, le journal allemand Handelsblatt a rendu compte des mesures gouvernementales visant à confisquer les participations de Gazprom et Rosneft en Allemagne.

En ce qui concerne le stockage du gaz, un projet de loi (lire ci-dessous) publié par la Commission européenne le mois dernier ouvre la voie à une telle intervention gouvernementale. La proposition appelle les pays à « identifier le stockage de gaz comme une infrastructure critique et à introduire des dispositions pour lutter contre les risques liés à la propriété des infrastructures gazières », ce qui signifie que les autorités « certifient que la propriété par une personne ou des personnes d’un pays tiers ne met pas en péril la sécurité de fournir. »

Le document de la Commission note que si la proposition est toujours en cours d’approbation législative – un processus qui pourrait prendre des mois – les membres de l’UE « devraient agir comme si la législation était déjà en place et prendre des mesures pour assurer le remplissage du stockage à temps pour l’hiver prochain », en un geste extraordinaire qui souligne la gravité du problème.

La semaine dernière, l’Allemagne a approuvé une législation exigeant que les fournisseurs d’installations de stockage de gaz chargent leurs installations à 65% de leur capacité d’ici le 1er août, à 80% de leur capacité d’ici le 1er octobre et à 90% de leur capacité d’ici le 1er décembre.

Selon Claudia Kemfert, responsable du département de l’énergie à l’Institut allemand de recherche économique, cette loi, associée au plan de l’UE, permet à l’Allemagne de faire peser une pression importante sur Gazprom et éventuellement de confisquer ses installations de stockage de gaz (DIW Berlin).

« S’il s’avère que les opérateurs russes ne remplissent pas les installations de stockage en conséquence – et il existe une première échéance claire avec l’exigence de niveau de remplissage de 65% d’ici le 1er août – le gouvernement peut intervenir ici », a-t-elle déclaré.

Selon Thekla von Bülow du cabinet de conseil Aurora Energy Research, la vente forcée des sites de stockage appartenant à Gazprom pourrait être conclue rapidement en utilisant la banque d’investissement allemande KfW ou une entreprise fédérale, permettant à Berlin d’éviter d’attendre un soumissionnaire consentant.

Elle a toutefois souligné qu' »une telle intervention souveraine dans la propriété des entreprises » pourrait obliger le gouvernement à passer au troisième niveau de son plan d’intervention d’urgence en matière d’approvisionnement en gaz (Berlin a déclenché le premier niveau cette semaine) et à obtenir l’autorisation du Parlement allemand.

Des poursuites judiciaires russes contre de telles mesures sont peu probables, selon Kruse, qui affirme que si les sites de stockage de gaz sont classés comme des infrastructures importantes, « la situation juridique est claire ».

Le ministère de l’Économie a déclaré qu’il était déterminé à prendre des mesures contre la raffinerie de Rosneft à Schwedt.

« Nous sommes bien conscients du problème », a déclaré un porte-parole. « Le gouvernement allemand travaille dur pour résoudre ce problème complexe. »

Lire le document complet ci-dessous :

Cliquer ici pour lire ou télécharger le document

Source : GreatGameIndia