Liste des personnes les plus riches du monde en 2022

Les dix personnes les plus riches du monde possèdent désormais 1300 milliards de dollars d’actifs. La liste décrite ci-dessous montre qui sont les personnes les plus riches du monde en 2022 et combien elles ont fini leur croissance.

Cette quantité de richesse représente environ 1,4 % de l’économie mondiale, la capitalisation boursière totale d’Amazon ou les dépenses de 1 million de dollars par jour pendant 3 000 ans. En fait, c’est plus du double de ce qu’il était il y a seulement deux ans (663 milliards de dollars).

Nous présentons un instantané des plus riches du monde en 2022, basé sur les données de la liste Forbes des milliardaires en temps réel, alors que la richesse des milliardaires augmente à un rythme effarant.

Top 10 des personnes les plus riches du monde

Elon Musk est la personne la plus riche du monde, avec une fortune de 212 milliards de dollars.

En 2021, Tesla a livré plus d’un million d’automobiles dans le monde. Malgré une pénurie de puces informatiques, les livraisons de Tesla ont augmenté de 87 % d’une année sur l’autre. Musk, qui est également PDG et ingénieur en chef de SpaceX, veut lancer la plus grande fusée du monde dans l’espace en 2022. Elle culmine à 119 mètres.

Sur la base des données au 14 mars 2022, les personnes suivantes sont les personnes les plus riches du monde :

Jeff Bezos arrive en deuxième position avec une valeur nette de 168 milliards de dollars. Bezos est le seul milliardaire du top dix à avoir perdu de l’argent cette année (-9 milliards de dollars). En raison de faibles revenus et d’une croissance médiocre de la vente au détail, les actions d’Amazon n’ont grimpé que de 3 % depuis mars.

Pour la première fois depuis 2016, Mark Zuckerberg, PDG de Meta (anciennement Facebook), a quitté le top dix. Les actions de Meta ont chuté après que la société a signalé la première baisse du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens mondiaux depuis 2004.

Taux de croissance du Top 10 global

Voici les dix personnes les plus riches de la planète qui ont vu leur fortune croître le plus rapidement :

La fortune de Musk a augmenté plus rapidement que celle de toute autre personne sur cette liste. Tesla est devenue une entreprise d’un billion de dollars pour la première fois en 2021, et la valeur nette de Musk a augmenté de 29 % l’année précédente.

Crypto milliardaires en 2022

En raison de l’ascension fulgurante des crypto-monnaies, au moins dix personnes dans le monde ont vu leur fortune exploser en milliards.

Avec une valeur nette stupéfiante de 24 milliards de dollars, Sam Bankman-Fried, le fondateur du marché des dérivés cryptographiques FTX, est au sommet. Lorsque Bankman-Fried avait 27 ans, il a lancé l’échange.

FTX compte actuellement un million de clients et est évalué à 32 milliards de dollars.

Brian Armstrong, le co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie Coinbase, suit Bankman-Fried. Après Binance, c’est le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.

Cameron et Tyler Winklevoss, co-fondateurs de l’échange de crypto-monnaie Gemini, sont également sur la liste, chacun avec une valeur nette de 4 milliards de dollars. Ils veulent, comme leur concurrent Mark Zuckerberg, créer un métaverse.

Changements plus importants

La richesse des milliardaires continuera-t-elle à croître à un rythme aussi rapide ? Si l’invasion de l’Ukraine se poursuit, elle aura presque certainement des conséquences structurelles de grande portée.

Comme observé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, certains prétendent que la guerre est un grand niveleur, une force qui a réduit la disparité des revenus. D’autres soutiennent que cela aggrave la disparité des richesses (pdf ci-dessous), en particulier lorsque le conflit est soutenu par la dette publique. Les coûts ont fréquemment augmenté en raison de la guerre, augmentant la pression sur les ménages à revenu faible et moyen.

Il n’est pas clair si la bataille aura des impacts à long terme sur la répartition des richesses ; néanmoins, si la pandémie est une indication, les conséquences seront imprévisibles.

Lire l’étude ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia