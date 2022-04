De nombreux problèmes de santé sont plus susceptibles d’être dus aux vaccins COVID-19 qu’à une coïncidence : analyse des données du VAERS

Il pourrait y avoir un composant non découvert qui provoque une augmentation des rapports de problèmes de santé non liés après la première ou la deuxième dose. Cela impliquerait que de nombreux problèmes de santé sont plus susceptibles d’être dus aux vaccins COVID-19 qu’à une simple coïncidence, selon une analyse des données du VAERS.

Selon un examen des informations du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), de nombreux problèmes de santé documentés par des individus après avoir reçu l’une des doses de vaccin COVID-19 peuvent être plus susceptibles d’être induits par les vaccinations que par coïncidence.

Depuis l’introduction des vaccinations fin 2020, le VAERS a reçu plus d’un million de plaintes concernant divers problèmes de santé et plus de 21 000 rapports de décès. Certains spécialistes et autorités gouvernementales ont minimisé l’importance des rapports, affirmant que le simple fait qu’un problème médical survienne après avoir reçu le vaccin n’indique pas qu’il a été induit par celui-ci.

Selon Jessica Rose, une biologiste informatique qui étudie les statistiques depuis au moins neuf mois, un examen plus approfondi des données révèle que bon nombre des conséquences négatives sont plus qu’une simple coïncidence.

« Les signaux de sécurité lancés dans le VAERS sont désormais hors normes dans tous les domaines », a-t-elle déclaré aux médias.

Il existe plusieurs méthodes d’analyse des données pour déterminer si le lien de causalité entre un événement indésirable et la vaccination est réel ou fictif. Les vaccins, par exemple, sont fréquemment administrés en deux doses.

Un événement indésirable non lié au vaccin doit être indépendant de la dose. Un accident vasculaire cérébral qui se développe en même temps qu’une vaccination ne devrait pas être pointilleux quant à la dose dont il s’agissait. Cependant, un certain nombre des préoccupations documentées dans les données du VAERS sont dose-dépendantes. La myocardite est observée beaucoup plus fréquemment chez les adolescents après la deuxième dose qu’après la première. En comparaison, Rose a découvert qu’après une injection de rappel, la fréquence est nettement inférieure à celle après la dose initiale.

Un graphique montrant l’âge par rapport au nombre absolu de rapports de myocardite déposés au VAERS selon les doses 1, 2 et 3 des vaccins COVID-19. (Jessica Rose)

D’autres chercheurs et responsables de la santé ont précédemment reconnu que les vaccinations sont liées à un risque accru de myocardite, en particulier chez les adolescents, mais ils affirment souvent aussi que le risque est modeste.

Cependant, des problèmes supplémentaires, tels que des évanouissements et des étourdissements, qui sont plus fréquents après la première dose, présentent une dépendance à la dose dans les données du VAERS.

Un graphique montrant l’âge par rapport au nombre absolu de rapports de syncope (évanouissement) déposés au VAERS selon les doses 1 et 2 des vaccins COVID-19. (Jessica Rose)

Rose a reconnu que l’analyse statistique donne rarement des résultats concluants. Il pourrait y avoir un composant non découvert, par exemple, qui provoque une augmentation des rapports de problèmes de santé non liés après la première ou la deuxième dose.

Cependant, les données, à son avis, contredisent cette conclusion. Selon une étude précédente, le personnel médical dépose la majeure partie des rapports VAERS et ne doit pas négliger d’enregistrer les événements indésirables en fonction de la dose administrée. Selon Rose, si les gens ont des problèmes de santé après avoir reçu une nouvelle injection de substance et que les symptômes changent de manière significative entre la première et la deuxième dose, la substance est la plus susceptible d’être à blâmer.

« Au lieu de pouvoir expliquer ce qui se passe pour toute autre raison, cela satisfait assez bien le point dose-réponse, à mon avis », a-t-elle déclaré à propos des résultats de la myocardite.

Elle a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé d’explication claire pour expliquer pourquoi les rapports avaient chuté après les doses de « rappel ». Il est possible que les personnes qui ne se sentaient pas bien après les deux premiers coups hésitent à en essayer un autre. En conséquence, les personnes les plus vulnérables à une réponse négative seraient moins susceptibles de recevoir le rappel.

Rose est arrivée aux conclusions en analysant les données du VAERS à l’aide des critères de Bradford Hill, qui sont un ensemble de neuf questions utilisées par les épidémiologistes pour évaluer si une variable particulière est susceptible d’être à l’origine d’un effet observable sur la santé.

Elle a déclaré qu’elle était en mesure de trouver des preuves pour répondre définitivement à toutes les demandes de renseignements.

Lorsque Rose a tenté pour la première fois de faire connaître ses découvertes, elle s’est heurtée à l’opposition de la communauté scientifique. L’année dernière, juste au moment où son rapport sur les données du VAERS sur la myocardite était sur le point d’être publié, l’éditeur l’a retiré pour des causes inconnues.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : GreatGameIndia

