Une raffinerie indienne achète 1 million de barils de pétrole russe avec une énorme remise

Trois sources commerciales connaissant bien l’accord ont déclaré que la société d’État Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) avait acheté un million de barils de pétrole russe de l’Oural pour le chargement en mai via un appel d’offres, un achat rare stimulé par la remise accordée en raison de la crise ukrainienne.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, les raffineurs indiens, troisième importateur et utilisateur de pétrole au monde, s’approvisionnent en pétrole russe par le biais d’appels d’offres au comptant, profitant de remises importantes au fur et à mesure que d’autres clients s’éloignent.

Selon l’une des sources, la cargaison a été vendue par un négociant européen. Le prix convenu de l’accord n’a pas été immédiatement révélé.

MRPL n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Selon les calculs de Reuters, l’Inde a acheté au moins 14 millions de barils de pétrole russe depuis le 24 février, contre près de 16 millions de barils en 2021.

Selon Dated Brent, il y a une décote sur le pétrole de l’Oural car il a atteint un creux de l’ère post-soviétique alors que les acheteurs se sont éloignés du brut russe. L’Inde, contrairement à un certain nombre de pays occidentaux, n’a pas imposé d’interdiction sur les importations de pétrole russe.

« Nous avons commencé à acheter (du pétrole russe). Nous avons reçu… un certain nombre de barils, je pense à des approvisionnements de 3 à 4 jours, et cela continuera », a déclaré la semaine dernière le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

« L’intérêt général de l’Inde est ce que l’on garde à l’esprit… » Je mettrais l’intérêt national de mon pays en premier, et je garderais la sécurité énergétique de mon pays en premier », a-t-elle ajouté, ajoutant que si le pétrole est disponible à un prix réduit, « pourquoi devrait-il ‘ Est-ce que je l’achète ? ».

Les États-Unis ont déclaré qu’ils n’établiraient pas de « ligne rouge » pour l’Inde en termes d’importations énergétiques russes, mais ils ne veulent pas voir une « accélération rapide » des achats.

La politique étrangère multi-alignement réussie de l’Inde pendant la crise ukrainienne

Après que la Russie ait commencé son opération militaire spéciale en Ukraine le 24 février, l’Occident n’a pas tardé à la condamner et à imposer de nouvelles sanctions. Les réunions des Nations Unies, de l’UE et même des sommets de l’OTAN sont devenues le théâtre pour les pays occidentaux et leurs satrapies de répéter leur serment d’allégeance aux États-Unis.

Mais naturellement, il y avait des pays qui, bien qu’ils ne se soient pas carrément rangés du côté de la Russie, n’ont pas non plus condamné son opération militaire. Alors que les commentateurs, les groupes de réflexion et les bureaucrates occidentaux attendaient cela de la Chine, ils ont été quelque peu choqués de voir une réaction similaire venir de l’Inde.

Les motions contre la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU et à l’Assemblée générale ont vu l’Inde s’abstenir. Cela a été vu avec choc, colère et dégoût par les suspects habituels en Occident, qui pour une raison quelconque considèrent l’Inde comme une colonie américaine en raison de leur méfiance mutuelle envers la Chine. Cependant, il semble que ces intellectuels occidentaux aient oublié leur histoire.

L’Inde et le non-alignement

L’Inde a été le fondateur du Mouvement des non-alignés (NAM), avec l’Égypte de Nasser, le Ghana de Nkrumah, l’Indonésie de Sukarno et la Yougoslavie de la RSF de Tito. Fondée en 1961 après la conférence de Bandung, l’objectif de cette organisation était de résister à l’idée d’être entraînée dans des alliances ouvertes avec les États-Unis et l’URSS. Mais, avec l’affinité de l’Amérique et de la Grande-Bretagne pour le Pakistan pendant la guerre froide – allant jusqu’à admettre le Pakistan dans une prétendue OTAN asiatique appelée CENTO – l’Inde n’a eu d’autre choix que de basculer vers l’URSS, une alliance qui s’est encore renforcée après la scission sino-soviétique a vu la Chine se rapprocher du Pakistan et des États-Unis.

Cette relation a vu la fourniture d’armes, des programmes conjoints de satellites et spatiaux, des transferts de technologie et une relation commerciale solide. Le pic de cette relation a peut-être été pendant la guerre de libération du Bangladesh en 1971, qui a vu la marine soviétique venir en aide à l’Inde lorsque les Américains et les Britanniques ont envoyé leurs navires de guerre dans la baie du Bengale pour intimider l’Inde et soutenir le Pakistan, chassant finalement l’Occident. de la région et aider l’Inde à éloigner le Pakistan du Bangladesh. Pendant ce temps, l’URSS a également soutenu l’Inde à l’ONU pour les questions liées au Cachemire.

Cependant, après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, l’Inde s’est retrouvée sans partenaire majeur fiable sur la scène internationale. La Russie subissait ses propres tragédies cataclysmiques sous Eltsine, et il semblait que les Américains allaient être le shérif de la ville. L’Inde a dû se réconcilier avec la réalité. La libéralisation des marchés indiens et la construction d’une industrie technologique solide ont vu les investissements mondiaux, en particulier américains, affluer en Inde. Mais cela ne signifiait pas que les Américains entamaient une période de lune de miel avec l’Inde.

L’Inde et le multi-alignement

Sous Bill Clinton et sa secrétaire d’État Madeleine Albright, l’Inde a été témoin du soutien ouvert et continu de l’Amérique au Pakistan sous la forme de sanctions sur les essais nucléaires (qui, en toute justice, s’appliquaient également au Pakistan pour son essai) mais aussi du soutien américain aux demandes Pakistanaises au Cachemire. Ceci, ajouté au fait que l’armée indienne dépendait de l’équipement de défense russe, signifiait que l’Inde devait couvrir ses paris de manière appropriée.

C’est là, je crois, que l’Inde a abandonné sa cause de non-alignement – ​​c’est-à-dire essayer d’éviter d’être du côté d’une superpuissance contre une autre – et a commencé sa démarche vers le multi-alignement ; c’est-à-dire avoir des relations diplomatiques avec les pays sur une base individuelle et travailler dans le sens d’intérêts mutuels tout en essayant de reconnaître et de respecter les différences.

Ainsi, les sanctions américaines contre l’Inde ont été levées, un accord nucléaire a été signé, le commerce indo-américain s’est épanoui et l’Inde a commencé à acheter des armes américaines. L’Inde et les États-Unis ont des préoccupations similaires au sujet d’une Chine belligérante dans la région indo-pacifique, et la résurgence du QUAD (le dialogue quadrilatéral sur la sécurité entre l’Inde, les États-Unis, l’Australie et le Japon) sous Donald Trump a encore signalé la progression des liens entre les deux. L’Inde a également commencé à cultiver de meilleures relations avec le Royaume-Uni et l’UE, en se concentrant principalement sur l’amélioration des relations commerciales, mais aussi sur l’achat de plus d’armes françaises, comme le récent accord d’acquisition d’avions de chasse Dassault Rafale. À ce jour, les principaux partenaires commerciaux de l’Inde sont les États-Unis, l’UE et la Chine.

Mais, en même temps, l’Inde entretenait des relations étroites avec Moscou. Les accords de défense pour les avions de combat, le développement conjoint de missiles de croisière comme le Brahmos, les transferts de technologie, la production de chars T90 et, plus récemment, l’achat de systèmes de défense aérienne S400 et peut-être même de S550, montrent qu’au moins en termes de coopération en matière de défense, les relations de l’Inde avec la Russie n’ont connu presque aucun ralentissement. En outre, les deux font également partie du bloc économique BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghai, ce qui montre encore plus l’équilibre de New Delhi et son engagement en faveur du multi-alignement.

C’est donc à peu près pourquoi la position neutre de New Delhi envers ce conflit ne devrait pas surprendre l’Occident, non pas que l’Occident ait jamais pris le parti de l’Inde par rapport à des questions comme le Pakistan. Mais les raisons susmentionnées n’étaient pas les seules pour lesquelles New Delhi a choisi de s’abstenir ; il y avait plus en jeu.

Comment la politique étrangère de l’Inde a payé des dividendes

L’Ukraine et d’autres anciennes républiques soviétiques sont l’une des principales destinations pour les étudiants indiens souhaitant étudier la médecine à l’étranger. Alors, naturellement, lorsque la guerre a commencé, la première priorité de l’Inde était d’évacuer ses citoyens coincés dans une zone de guerre. L’Inde a eu un succès considérable dans le passé avec de telles missions d’évacuation (Koweït, Yémen, Libye, etc.), non seulement pour les siens mais parfois aussi pour les citoyens des pays voisins comme le Népal. S’abstenir à l’ONU était censé signaler la neutralité afin de permettre aux deux parties à la guerre d’accorder un passage sûr aux ressortissants indiens évacués.

C’est là que la politique étrangère multi-alignée de l’Inde a aidé. Les pays limitrophes de l’Ukraine tels que la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie entretiennent tous des relations cordiales avec New Delhi. Ils n’ont pas tardé à aider à accueillir des étudiants indiens sur leur territoire, la Pologne allant jusqu’à lever les restrictions de visa pour les Indiens. De même, de nombreux étudiants indiens ont également été évacués avec l’aide de Moscou et de l’armée russe. Cependant, il y avait d’innombrables récits de harcèlement de la part de l’armée ukrainienne et des néo-nazis, non seulement contre les Indiens, mais aussi contre les Africains. En fin de compte, tous les étudiants indiens ont réussi à s’échapper parce que l’Inde a pu maintenir des relations amicales avec toutes les parties.

Les étudiants internationaux sont utilisés comme population d’otages/monnaie d’échange.

Un autre domaine dans lequel sa politique étrangère a aidé était l’achat de pétrole. En raison des sanctions contre la Russie, l’achat de pétrole est devenu plus difficile et a été encore exacerbé par le Brent Crude touchant presque 140 $ le baril le 8 mars). L’Inde devait diversifier sa dépendance pétrolière et également rechercher des sources de carburant moins chères. En fin de compte, parce que l’Inde a maintenu sa neutralité à l’ONU et ses relations cordiales avec la Russie pendant des décennies, la Russie a initialement offert à l’Inde une remise de 20 % sur les prix du pétrole, que l’entreprise publique Indian Oil Corporation a heureusement saisie. Maintenant, des rapports suggèrent que la Russie a offert du pétrole à l’Inde à un rabais de 35 dollars le baril par rapport aux prix d’avant-guerre (donc, environ 65 dollars le baril), et dans un mécanisme roupie-rouble proposé, dont le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a discuté lors de sa dernière visite à New Delhi.

Bien que l’accord initial ne portait que sur trois millions de barils (la consommation quotidienne de l’Inde est d’environ 4,5 millions de barils elle-même), il a contribué à ouvrir la voie à de futurs accords et contrats à négocier à des conditions plus favorables pour les deux parties. D’autres sociétés, comme Hindustan Petroleum et Nayara Energy, auraient également commencé à acheter du pétrole russe pour commencer. Il y a même des rapports selon lesquels l’Inde pourrait importer plus de 15 millions de barils au total de Russie cette année, car elle a déjà importé près de 13 millions de barils au cours du seul premier trimestre.

La poursuite de cette relation pourrait donner aux industries indiennes un avantage concurrentiel, en raison de la baisse des coûts des intrants et de l’accès des citoyens indiens à un carburant moins cher alors que les coûts mondiaux et l’inflation montent en flèche. Cette évolution intervient alors que l’Inde étudie le mécanisme Roupie-Rouble pour l’intégralité des échanges entre les deux pays, tandis que la Russie a même proposé une alternative au système de virement bancaire SWIFT pour effectuer des transactions, ce qui pourrait marquer la fin de l’unipolarité financière. du dollar américain et de la finance américaine.

Pendant que tout cela se produisait, l’Occident était naturellement en colère. La condescendance coloniale constante s’est accélérée jusqu’à son paroxysme; des articles d’opinion mal informés dans la presse occidentale ont accusé l’Inde de « tomber dans l’autoritarisme » parce qu’elle achetait de l’énergie russe, sans tenir compte du fait que l’UE achetait également de l’énergie russe. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a également initialement fait pression sur l’Inde pour qu’elle condamne la Russie, alors qu’à peine cinq mois auparavant, elle avait refusé de condamner le terrorisme du Pakistan sur le sol indien, aux médias indiens, en Inde !

Aujourd’hui, le secrétaire britannique au commerce a exprimé sa déception face à la position de l’Inde sur le conflit 🇷🇺-🇺🇦.

Il y a même eu des remarques étranges du président américain Biden, qui a déclaré que l’Inde était « fragile » face à cette crise. Mais, à part de telles remarques, auxquelles je suis sûr que la plupart des Indiens et des analystes indiens de la politique étrangère doivent s’être habitués maintenant, il n’y a pas eu (encore) d’action concrète prise par l’Occident contre l’Inde. Alors que les sanctions de la CAATSA sont toujours sur la table pour l’achat par l’Inde de S400 russes, il y a eu une acceptation tranquille de l’Inde affirmant son poids géopolitique et sécurisant ses intérêts. Cela met davantage en évidence les aspects positifs de la politique étrangère multi-alignée de l’Inde.

En somme, en entretenant des relations cordiales avec presque toutes les parties au conflit, l’Inde a pu non seulement évacuer ses citoyens en grande partie en toute sécurité, mais a également pu initier des achats de brut russe à prix réduit et poursuivre le développement du mécanisme roupie-rouble, tout en ne subissant aucun contrecoup significatif de l’Occident (mais trouvant à la place un soutien ouvert pour ses citoyens des pays de l’UE comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie). Cela montre que l’Inde est sur la bonne voie pour aller de l’avant, étant partie à la fois aux BRICS et au QUAD, et peut garantir ses propres intérêts à ses propres conditions.

Alexei Arora est un commentateur qui écrit sur la géopolitique, l’économie politique mondiale et la théorie politique. Suivez-le sur la substrack. Cet article a été initialement publié sur Russia Today.

