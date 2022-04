42 507 MORTS 3 984 978 blessés à la suite de vaccins COVID dans la base de données européenne des effets indésirables

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 42 507 décès et 3 984 978 blessures suite à des injections de quatre injections COVID-19 expérimentales :

VACCIN COVID-19 À ARNM DE MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 843 512) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 26 mars 2022.

Nombre total de réactions pour le vaccin ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 19 548 décès et 1 985 679 blessés au 26/03/2022

59 554 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 283 décès

69 006 Troubles cardiaques incl. 2 867 décès

604 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 60 décès

25 931 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 12 décès

2 418 Troubles endocriniens incl. 9 décès

29 608 Affections oculaires incl. 46 décès

149 034 Affections gastro-intestinales incl. 755 décès

494 387 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 475 décès

2 254 Affections hépatobiliaires incl. 103 décès

21 027 Troubles du système immunitaire dont 112 décès

102 672 Infections et infestations incl. 2 074 décès

39 359 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 388 décès

48 612 Enquêtes incl. 541 décès

12 888 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 319 décès

230 196 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 250 décès

2 092 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 214 décès

317 013 Affections du système nerveux incl. 2 078 décès

2 938 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 79 décès

278 Problèmes de produit incl. 3 décès

35 240 Troubles psychiatriques incl. 227 décès

7 240 Troubles rénaux et urinaires incl. 291 décès

84 556 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

83 193 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 2 067 décès

89 497 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 163 décès

4 658 Situation sociale incl. 26 décès

23 525 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 229 décès

47 899 Affections vasculaires incl. 871 décès

Total des réactions pour le vaccin ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 11 592 décès et 646 737 blessés au 26/03/2022

16 867 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 130 décès

22 010 Troubles cardiaques incl. 1 254 décès

206 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 13 décès

7 501 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

631 Troubles endocriniens incl. 6 décès

8 684 Affections oculaires incl. 35 décès

51 916 Affections gastro-intestinales incl. 437 décès

171 867 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 788 décès

884 Affections hépatobiliaires incl. 62 décès

6 448 Affections du système immunitaire, y compris 22 décès

27 766 Infections et infestations incl. 1 071 décès

11 153 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 225 décès

14 246 Enquêtes incl. 399 décès

5 346 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 275 décès

80 019 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 234 décès

754 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 86 décès

107 446 Troubles du système nerveux incl. 1 104 décès

989 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 12 décès

113 Problèmes de produit incl. 4 décès

10 670 Troubles psychiatriques incl. 186 décès

3 464 Troubles rénaux et urinaires incl. 228 décès

16 939 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

26 672 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 216 décès

32 989 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 101 décès

2 467 Situation sociale incl. 45 décès

4 926 Interventions chirurgicales et médicales incl. 213 décès

13 764 Affections vasculaires incl. 429 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 8 638 décès et 1 211 660 blessés au 26/03/2022

14 460 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 301 décès

22 100 Troubles cardiaques incl. 903 décès

252 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 9 décès

14 034 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 7 décès

741 Troubles endocriniens incl. 6 décès

20 778 Affections oculaires incl. 34 décès

110 719 Affections gastro-intestinales incl. 460 décès

321 505 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 994 décès

1 092 Affections hépatobiliaires incl. 76 décès

5 797 Troubles du système immunitaire incl. 42 décès

49 177 Infections et infestations incl. 702 décès

14 388 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 217 décès

28 247 Enquêtes incl. 225 décès

13 494 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 137 décès

174 908 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 179 décès

810 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 48 décès

242 861 Troubles du système nerveux incl. 1 257 décès

657 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 22 décès

201 Problèmes de produit incl. 1 décès

21 829 Troubles psychiatriques incl. 75 décès

4 530 Troubles rénaux et urinaires incl. 88 décès

17 707 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

43 119 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 167 décès

54 052 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 74 décès

1 783 Situation sociale incl. 9 décès

2 609 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 38 décès

29 810 Affections vasculaires incl. 564 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 729 décès et 140 902 blessés au 26/03/2022

1 398 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 62 décès

2 976 Troubles cardiaques incl. 229 décès

49 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 1 décès

1 514 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

118 Troubles endocriniens incl. 2 décès

1 853 Troubles oculaires incl. 12 décès

10 226 Affections gastro-intestinales incl. 100 morts

38 020 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 775 décès

173 Affections hépatobiliaires incl. 17 décès

615 Affections du système immunitaire, y compris 10 décès

10 237 Infections et infestations incl. 234 décès

1 330 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 31 décès

6 749 Enquêtes incl. 144 décès

871 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 74 décès

18 374 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 60 décès

107 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 10 décès

25 276 Troubles du système nerveux incl. 264 décès

74 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

33 Problèmes liés au produit

2 010 Troubles psychiatriques incl. 28 décès

610 Troubles rénaux et urinaires incl. 39 décès

3 565 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 7 décès

4 986 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 340 décès

4 228 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 13 décès

458 Situation sociale incl. 5 décès

1 043 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 89 décès

4 009 Affections vasculaires incl. 179 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Voici quelques histoires tragiques de croyants au vaccin COVID-19 et le prix qu’ils, et dans certains cas leurs enfants, ont payé pour leur foi en ces vaccins.

Helena – Une fillette de 6 ans meurt de façon inattendue après le 2e vaccin Pfizer

Par CovidVaccineInjuries.com

Helena n’avait que 6 ans.

Elle a pris la première dose du vaccin COVID Pfizer le 21 janvier 2022 et la deuxième dose en mars 2022.

Helena avait une malformation cardiaque congénitale dès la naissance.

Elle est décédée subitement le 29 mars 2022.

Lisez l’histoire complète sur CovidVaccineInjuries.com.

Victor – Un garçon de 12 ans est décédé 2 mois après le 2e vaccin Pfizer COVID d’une crise cardiaque

Par CovidVaccineInjuries.com

Victor n’avait que 12 ans.

Il a reçu la première dose du vaccin Pfizer le 9 septembre et la deuxième dose de Pfizer le 6 décembre 2021 et est décédé d’une crise cardiaque le 3 février 2022, moins de 2 mois plus tard.

Sa mère, Luciley, dit qu’elle est sûre que c’était à cause du vaccin, car son fils était en parfaite santé avant de le recevoir.

Bonjour parents, je suis Luciley, la mère de Victor.

Victor était un garçon en bonne santé qui n’avait aucun problème. Chaque année, tous les 6 mois, il faisait un bilan de santé général et il ne se plaignait jamais d’essoufflement, ni de quelque problème que ce soit.

C’était un enfant actif, il jouait au ballon et c’était un enfant qui m’aidait toujours.

Tout ce qu’il faisait était à vélo. Il ne s’est jamais plaint de rien !

Le 3 février, il a quitté la maison très bien, il était avec moi pour le déjeuner.

Plus tard, il est allé chez un ami et quand il est revenu, il n’a même pas eu le temps d’ouvrir la porte de la maison.

J’ai perdu mon fils et je suis sûr à 100% que c’était à cause du vaccin.

Je veux justice. Je veux une réponse !

Il y a beaucoup d’enfants qui meurent subitement, beaucoup d’enfants qui meurent et personne ne fait rien !

Je veux Justice! La justice pour mon fils est ce que je veux.

Un média d’Aruja au Brésil a eu le culot d’essayer de vérifier les faits de cette mère en deuil et a déclaré que le vaccin n’était pas la cause de sa mort. C’est INCROYABLE les longueurs qu’ils vont couvrir tout cela.

Lisez l’histoire complète sur CovidVaccineInjuries.com.

Henry Ivanoff – Le président du conseil d’administration est décédé après une brève maladie, un an après que le conseil d’administration a mandaté le vaccin COVID

Par CovidVaccineInjuries.com

Henry Ivanoff, d’Alaska, est décédé subitement après une brève maladie cette semaine.

Henry a été président du conseil d’administration de Bering Straights Native Corporation.

En mars 2021, le conseil d’administration de Bering Straights a mandaté le vaccin COVID pour tous les employés.

« La vaccination COVID-19 est une étape nécessaire pour mettre fin à la pandémie. La santé et la sécurité des employés de BSNC, des actionnaires et des communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons restent la priorité absolue de BSNC. Par conséquent, le conseil d’administration du BSNC a pris la décision énergique d’exiger que tous les employés soient vaccinés COVID-19 une fois que le vaccin sera disponible. Je félicite le conseil d’administration du BSNC d’avoir pris cette décision révolutionnaire. De nombreuses autres sociétés autochtones de l’Alaska (ANC) envisagent ce mandat.

Sa mort a été annoncée par le président et chef de la direction de Bering Straights.

Lisez l’histoire complète sur CovidVaccineInjuries.com

Lee Mallinson: l’entraîneur de natation britannique de 51 ans « attendait que le signal Internet devienne plus fort » après la piqûre de rappel de Pfizer, mort quatre mois plus tard

Par Le Blog COVID

READING, ANGLETERRE – Un entraîneur de natation de 51 ans est mort, après s’être moqué des non-vaccinés avec des calomnies régurgitées et fatiguées.

M. Lee Mallinson était entraîneur-chef de natation au Reading Swimming Club. L’organisation forme tout le monde, des jeunes enfants qui apprennent à nager aux joueurs de water-polo très expérimentés. M. Mallinson était l’entraîneur-chef depuis 2016. Il a été entraîneur adjoint de l’organisation pendant six mois avant d’être promu, selon sa page LinkedIn. M. Mallinson était auparavant entraîneur du Tewkesbury Swimming Club et du personnel de l’équipe nationale de Grande-Bretagne à l’Université de Loughborough.

Il a également travaillé pendant 10 ans chez Virgin Atlantic Airlines entre ses emplois d’entraîneur.

Beaucoup de signaux de vertu

M. Mallinson était un fanatique de COVID. Il a joué avec chaque récit et a parsemé ses profils de médias sociaux de publicités gratuites pour l’industrie pharmaceutique. Il a été l’un des premiers pom-pom girls de l’injection de vecteur de virus d’insecte Novavax.

M. Mallinson voulait que sa mère reçoive Novavax. Mais il a quand même célébré sa réception d’une injection d’ARNm Pfizer le 26 février 2021 puisque Novavax n’était pas disponible.

M. Mallinson a reçu sa première injection d’ADN de vecteur viral AstraZeneca environ trois semaines plus tard, le 26 mars 2021.

Une semaine plus tard, il a plaidé pour le gouvernement britannique et l’UE. fermer les frontières et contraindre les gens à se faire des injections.

M. Mallinson a reçu sa deuxième injection d’AstraZeneca le 23 mai 2021.

Il a apparemment perdu beaucoup de poids en 2021 ; et a parlé de la façon dont il a porté une attention particulière à sa santé toute l’année.

Quelques jours plus tard, il a annoncé sa prochaine injection de rappel d’ARNm Pfizer.

M. Mallinson a reçu le coup de feu le 23 novembre et a déclaré qu’il « attendait que le signal Internet devienne plus fort ». Il a également dit « pas encore de douleur » lorsqu’un ami a répondu à la blague.

L’un de ses derniers messages sur Facebook en 2021 est arrivé le 12 décembre. Il disait simplement #GetBoostedNow.

Mort subite et inattendue

Le dernier message Facebook de M. Mallinson est paru le 17 mars. Il s’agit d’une courte vidéo de prévention de la noyade, faisant la promotion de cours de natation pour les jeunes enfants. Ses profils Twitter et Instagram sont verrouillés, il n’est donc pas clair s’il a publié quoi que ce soit après le 17 mars sur ces plateformes. Le compte Twitter officiel du Reading Swimming Club a annoncé « le décès soudain et inattendu » de M. Mallinson le 26 mars.

Un ami proche de M. Mallinson a également annoncé le décès.

Le seul reportage médiatique, d’un média qui ne couvre que la natation, a déclaré que sa cause de décès est inconnue.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Asheley García – 15 ans – est décédée 5 jours après avoir reçu le vaccin Pfizer

Par CovidVaccineInjuries.com

Asheley, a reçu la première dose de vaccin Pfizer le 8 mars. Un jour plus tard, elle avait mal à la tête, elle a pris du paracétamol et elle a immédiatement commencé à vomir et à avoir des convulsions.

Elle a été conduite à l’hôpital régional municipal où, après quatre heures d’attente, elle a été mise sous sédation puis transférée à l’unité « Adolfo Ruiz Cortines » du port.

Des proches d’Asheley ont dénoncé que dans cet hôpital, ils n’avaient pas de neurologue et qu’elle n’était soignée que par des internes en médecine ; deux jours plus tard, on lui a diagnostiqué un accident vasculaire cérébral « et qu’ils ne pouvaient plus rien faire », car elle avait une encéphalite associée à un anévrisme.

Elle est décédée le 13 mars 2022, 5 jours après avoir reçu le vaccin Pfizer.

Les médecins nient que sa mort soit liée au vaccin, la famille dénonce une négligence médicale.

Lisez l’article complet sur CovidVaccineInjuries.com.

Harley – Un homme de 33 ans en bonne santé souffre de caillots sanguins et de deux arrêts cardiaques après un vaccin COVID de Pfizer

Par CovidVaccineInjuries.com

Harley a subi cinq opérations et a eu deux arrêts cardiaques après une dose de Pfizer. Voici l’histoire d’Harley :

Je m’appelle Harley, j’ai 33 ans.

J’ai toujours été en bonne santé, j’ai souvent joué au ballon et voici mon histoire :

Le 24/08/21, j’ai pris la première dose de Pfizer.

Le même jour, j’ai ressenti des douleurs dans le bras et des frissons, des symptômes qui se sont répétés le lendemain. Après 15 jours d’inoculation, j’ai commencé à ressentir une très forte douleur dans mon bras gauche, le bras qui m’a été inoculé.

J’ai ressenti une sorte d’engourdissement, de faiblesse, et le bout de mes doigts a commencé à virer au bleu. Je suis allé aux urgences et ils m’ont prescrit un seul analgésique, et peu de temps après, je suis parti avec les mêmes symptômes qu’à mon arrivée.

Dans les 4 jours qui ont suivi, j’ai continué avec le bras de la même manière, parfois j’ai ressenti une légère amélioration de l’engourdissement.

Dans la nuit du 11/10/21 je suis allé me ​​coucher, et quand je me suis réveillé le 11/11/21 je ne sentais plus ma jambe gauche.

Je suis retourné aux urgences, et quand je suis arrivé bientôt, ma jambe et mes pieds ont commencé à virer au violet, et ma douleur s’est tellement aggravée que même la morphine ne l’a plus résolue, ils ont commencé les anticoagulants, et bientôt les médecins ont vu que la ma situation était très grave.

Ils ont essayé de me transférer dans un autre hôpital mais il n’y avait pas de place libre, alors je me suis assis sur une chaise pendant 3 jours, en soutenant ma jambe sur une autre chaise, car c’était la seule position dans laquelle je pouvais tolérer la douleur. Ma sœur m’a emmené dans un hôpital privé, où j’ai été immédiatement mis en place pour une intervention quand ils ont vu à quel point ma jambe était grave. Ils ont fait trois coupures sur ma jambe, car elle était déjà devenue nécrotique.

À ce moment-là, le médecin m’a dit qu’ils devraient probablement m’amputer la jambe, mais il a dit qu’il ferait tout pour m’aider.

Après avoir été hospitalisé pendant 5 jours, j’ai finalement pu rentrer chez moi pour récupérer, car ils ont retiré beaucoup de muscle de ma jambe gauche. Je n’ai aucun mouvement dans mon pied gauche et la douleur dans mon bras était un thrombus.

Lisez l’histoire sur CovidVaccineInjuries.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News