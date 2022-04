La vérité sur le massacre de Bucha est là, mais peut-être trop gênante pour être découverte. Il devrait être facile de découvrir ce qui est réellement arrivé aux civils massacrés dans la ville ukrainienne. Le maire de Bucha ou tout autre responsable ukrainien n’a jamais suggéré que la Russie commettait des actes de génocide ou de massacre, ce qui est la vérité sur l’affaire.

« En temps de guerre, la vérité est la première victime. » Cette phrase est attribuée à Eschyle, un tragédien grec qui était connu pour son « utilisation abondante d’images, d’allusions mythiques, de grand langage, de jeux de mots et d’énigmes » au 6ème siècle avant notre ère. Il est donc naturel que le type qui a créé le concept de propagande moderne en temps de guerre voit ses paroles prendre vie dans l’Ukraine moderne. L’administration de Kiev et ses conseillers occidentaux en matière de guerre de l’information ont peut-être coopté toutes les tactiques dramatiques d’Eschyle pour créer une tragédie moderne dans la ville ukrainienne de Bucha qui incarne le concept du mensonge comme arme de guerre plutôt que comme un simple résultat.

Les images de l’un des convois de la police nationale ukrainienne traversant une rue de Bucha sont la principale source des rapports sur le massacre de Bucha. Une douzaine de corps jonchent la route, dont plusieurs semblent ligotés. Ces images sont devenues virales, entraînant une pandémie de douleur et d’indignation qui a balayé une grande partie du monde, attirant l’attention des chefs d’État et du pape, et entraînant un raz-de-marée de condamnations et d’indignations dirigées contre la Russie et son président, Vladimir Poutine. La vidéo et le tumulte mondial ont une relation de cause à effet évidente ; le premier ne pourrait exister sans le second.

Le ralentissement est l’un des enseignements fondamentaux de l’objectivité, car il garantit que les faits ne sont pas déformés par l’émotion. Les images de Bucha sont troublantes. Il semble que la vidéo ait été publiée sous sa forme actuelle dans le but exprès de provoquer une réaction viscérale de « choc et d’admiration » de la part du spectateur. Si tel est le cas, ceux qui l’ont publié – la police nationale ukrainienne – ont réalisé plus qu’ils n’auraient pu imaginer. Ou, selon les cas, ceux de leurs conseillers.

Sans aucune donnée factuelle pour l’étayer, le lien entre le défunt et l’armée russe s’est rapidement formé, et il a ensuite été réitéré dans toutes sortes de médias – grand public et sociaux. Quiconque tentait de contester le récit dominant de « la Russie l’a fait » était crié et qualifié de « complice russe » ou pire.

Le fait que ces conclusions soient le résultat d’une hystérie collective n’est pas pertinent ; pourquoi essayer d’être objectif lorsque l’histoire correspond à tous les stéréotypes minutieusement élaborés auparavant par les mêmes personnes qui font maintenant circuler l’histoire de Bucha ? Un public qui n’a jamais été exposé à la pensée critique doit être socialement « préconditionné » pour qu’il accepte tout ce qui lui est présenté pour argent comptant, même si les faits de l’histoire mettent à rude épreuve la crédulité. Soyons clairs : le récit ukrainien des événements de Bucha semble déformer la vérité.

La chronologie du récit lève le premier drapeau rouge que l’histoire poussée par l’Ukraine et reprise en Occident n’est pas ce qu’elle semble être. Le fait que les soldats russes se soient retirés de Bucha le 30 mars est bien connu. Le 31 mars, la police nationale ukrainienne a commencé à entrer à Bucha et le même jour, le maire de Bucha a déclaré que la ville était totalement sous l’autorité ukrainienne. Le maire, ou tout autre responsable ukrainien, n’a jamais laissé entendre que la Russie commettait des actes de génocide. Les responsables ukrainiens ont diffusé les images en question le 2 avril ; on ne sait pas si les images ont été prises plus tôt ou ce jour-là. Ce qui est certain, c’est que les images de la vidéo n’étaient pas du tout cohérentes avec le récit initial du maire.

La Russie, pour sa part, a catégoriquement contesté les accusations et a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de convoquer une réunion d’urgence pour enquêter sur ce que le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de « provocations criminelles par des soldats ukrainiens et des radicaux » à Bucha. La mission britannique auprès de l’ONU, qui assure actuellement la présidence du Conseil de sécurité, a décliné la demande de la Russie, indiquant qu’une discussion sur l’Ukraine prévue le mardi 4 avril servirait de plate-forme à toute discussion sur Bucha.

On pourrait s’attendre à ce que le Conseil de sécurité, qui a déjà manifesté sa volonté de se réunir dans un bref délai pour examiner les événements en Ukraine, essaie de répondre à la demande de la Russie sur une question aussi importante. L’objectif britannique, cependant, ne semble pas être une poursuite rapide de la vérité et de la justice, mais plutôt de gagner du temps pour que les retombées politiques du massacre présumé de Bucha se produisent.

La réaction du président américain Joe Biden est un exemple de cette approche en action. Dans des commentaires aux journalistes, il a déclaré : « Vous avez vu ce qui s’est passé à Bucha », ajoutant que le président russe Vladimir Poutine « est un criminel de guerre ». Biden a utilisé la crise de Bucha pour faire pression pour que davantage d’armes soient livrées à l’Ukraine. « Nous devons continuer à fournir à l’Ukraine les armes dont elle a besoin pour continuer le combat », a-t-il déclaré. « Et nous devons rassembler tous les détails pour que cela puisse être un véritable – avoir un procès pour crimes de guerre. »

Tout cela de la part d’un président dont le pays refuse de reconnaître la Cour pénale internationale. Pour des raisons qui devraient être évidentes pour quiconque est prêt à penser de manière critique.

Le président Biden et le gouvernement ukrainien ont eu la chance que Karim Khan, le procureur en chef britannique de la cour, ait annoncé début mars 2022 qu’il avait ouvert une enquête sur les crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés perpétrés en Ukraine. Compte tenu de la grande visibilité des allégations de Bucha, Khan est susceptible d’avoir dépêché une équipe médico-légale pour prendre le contrôle de la scène du crime et superviser les autopsies des victimes afin de déterminer l’heure du décès, le mécanisme de la mort et si les victimes sont mortes là où elles étaient. auraient été retrouvés ou si leurs corps y ont été déplacés depuis un autre endroit.

Khan aurait également le pouvoir d’interroger des membres de la police nationale ukrainienne, qui ont l’habitude de travailler en étroite collaboration avec l’extrême droite ukrainienne, y compris le meurtrier bataillon Azov. Tout examen des ordres donnés à la police concernant le traitement des résidents ukrainiens soupçonnés de collaborer avec l’armée russe lors de sa possession de Bucha serait particulièrement intéressant.

Les conclusions d’une telle enquête contrediraient presque certainement l’histoire du gouvernement ukrainien, qui a été répétée en Occident par des médias fidèles et des politiciens. C’est la principale raison pour laquelle Khan n’est pas présent à Bucha en ce moment. Si et quand Khan est autorisé à accéder aux informations sur les décès de Bucha, il est probable que la police nationale ukrainienne les aura déformées au point qu’il sera très impossible de réfuter les accusations.

La vérité sur ce qui s’est passé à Bucha est là-bas, attendant juste d’être découverte. Malheureusement, les personnes en mesure de rechercher agressivement la vérité par le biais d’une enquête médico-légale sur place semblent trouver cela peu pratique. S’il s’avère que la police nationale ukrainienne a assassiné des civils ukrainiens pour le crime d’avoir prétendument coopéré avec les Russes pendant leur brève occupation de Bucha, et que les forces du droit international sont mises à contribution contre les véritables auteurs de ce crime, toute véritable poursuite de la justice doit inclure à la fois les gouvernements américain et britannique en tant que co-conspirateurs volontaires dans tout crime inculpé.

Ukraine : ‘ Massacre de Bucha ‘ – La Vérité contre la Propagande Graham Phillips

..maintenant, j’ai vu beaucoup de commentaires sur mes récents reportages et documentaires demandant mon avis sur les événements à Bucha et en fait de nombreuses réponses disant que je n’oserai pas commenter cela, etc. maintenant je suis complètement journaliste indépendant redevable à personne ou à un pays afin que je puisse commenter tout ce que je veux à propos de Bucha, permettez-moi de dire ceci – la position de l’ouest est claire et leur position est que c’était un terrible massacre, un génocide par les criminels de guerre russes, le position de la Russie est qu’il s’agissait d’une provocation mise en scène par le régime de Kiev, destinée non seulement à discréditer la Russie, mais à fournir une plate-forme, une justification pour la fourniture de plus d’armes, plus d’armes à Kiev, à l’Ukraine du monde entier. maintenant, au cours de mes près de trois semaines dans la région de Tchernigov, j’étais à moins de 200 kilomètres de Bucha mais je n’y étais jamais réellement, donc je ne peux tout simplement pas dire avec certitude ce qui s’est passé là-bas, mais je peux dire ceci, que pendant mon séjour dans la région de Chanigave, et J’ai sillonné ces rues tous les jours et pendant des semaines, je n’ai jamais vu d’actions inappropriées de la part des forces militaires russes, de soldats russes envers des civils et bien sûr j’ai vu des militaires russes là-bas. il y avait des mouvements de militaires etc et des choses que je n’ai pas filmées, parce que ça aurait été de l’espionnage et pas du reportage, mais pas seulement, et je réitère ce point, n’ai-je rien vu d’inapproprié du côté russe, des soldats russes. Je les ai vus distribuer, administrer l’aide humanitaire aux populations locales et interagir avec elles sur le plan humain. donc si vous me dites, comme le font les médias occidentaux, qu’à moins de 200 kilomètres de l’endroit où les soldats russes se comportaient de manière professionnelle et décente, ils agissaient d’une manière complètement différente et absolument barbare, encore une fois, comme le décrivent les médias occidentaux, alors mon propre avis, et en fait c’est simplement un fait objectif, c’est que c’est absolument incohérent, logiquement, c’est ce que j’ai vu, filmé, montré, ce que vous avez peut-être vu, le reportage de la région de Chenegav d’Ukraine, de troupes russes agissant professionnellement, décemment devant et hors caméra, et on est censé croire qu’à quelque 200 kilomètres de là, elles se comportaient d’une manière barbare complètement différente ?!?! Comme je l’ai dit, c’est absolument logiquement incohérent. cependant, je dirai cela d’un point de vue journalistique, avant que les forces russes ne quittent cette zone de Bucha et ses environs, elles auraient dû le faire filmer pour montrer la réalité afin d’éviter la situation même que nous avons maintenant, où la Russie est accusée de toutes sortes de crimes de guerre et leur défense contre ces accusations est noyée par un mur de médias occidentaux, les accusations du gouvernement occidental de s’attendre à autre chose qu’une mise en scène maligne de manipulation de désinformation et de provocation du côté ukrainien et occidental doivent être entièrement naïves. les forces russes ont maintenant quitté la zone de Chenigev dans laquelle j’étais basé pendant ces semaines et elles l’ont été et cela, je vais faire valoir ce point, je vais frapper fort, car c’est la clé ; il n’y a eu aucune accusation envers les forces russes d’irrégularité là-bas, absolument zéro et il ne pouvait pas y en avoir, il ne pouvait pas y en avoir, parce que, comme je l’ai dit, j’étais là pendant toutes ces semaines à filmer tout ce qui devait y être montré. à propos de Bucha, je n’étais pas là, mais je sais certainement ce que je crois, mais d’un point de vue professionnel en tant que journaliste, je ne peux pas dire avec certitude ce qui s’est passé, car je n’ai pas de preuve vidéo pour étayer cela, mais je peux disons ceci, qu’en prenant votre décision, vous devriez examiner toutes les preuves disponibles avant d’arriver à une conclusion qui est conforme à la raison, au raisonnement et aux preuves.

UKRAINE: ‘ BUCHA MASSACRE ‘ – THE TRUTH VERSUS THE PROPAGANDA, GRAHAM PHILLIPS SLO YT GEN SUBS

Mariupol Ukraine – Les résidents disent la vérité, pas les Médias mainstream

