La pandémie mondiale de vaccinés s’aggrave à mesure que de plus en plus de personnes prennent des piqûres mortelles

Alors qu’une plus grande partie de la population mondiale est vaccinée (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan de plus en plus de preuves confirment le fait que le monde connaît actuellement une pandémie de vaccinés.

Le président Joe Biden, le médecin-conseil en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, et de nombreux autres politiciens et responsables de la santé publique des États-Unis continuent d’affirmer sans preuve que toute épidémie de COVID-19 survenant dans le pays est une pandémie de personnes non vaccinées.

L’année dernière, Biden lui-même a affirmé que seuls les non vaccinés connaîtraient un hiver terrible. « Nous envisageons un hiver de maladies graves et de décès pour les non vaccinés – pour eux-mêmes, leurs familles et les hôpitaux qu’ils vont bientôt submerger », a-t-il déclaré.

Les données de la Californie, de la Géorgie et de l’Illinois montrent que pendant la vague delta post-vaccin, les décès parmi les personnes vaccinées et boostées représentaient environ 21 % pour la Californie et la Géorgie et 38 % dans l’Illinois. C’est un nombre déjà très élevé. Mais après l’émergence de la variante omicron, les proportions en Californie et en Géorgie ont augmenté considérablement pour atteindre 35% chacune, tandis que l’Illinois est resté relativement inchangé.

Ces données de début mars sont probablement très anciennes à ce stade et une part beaucoup plus importante de décès provient probablement de la population vaccinée des trois États.

Le continent africain prouve que la COVID-19 est une pandémie de vaccinés

La situation en Amérique est la même que presque partout ailleurs dans le monde. Malgré le fait que plus de 11,3 milliards de doses des nombreuses marques de vaccins COVID-19 ont déjà été distribuées et administrées, les cas continuent d’augmenter dans certains des pays les plus vaccinés au monde. D’autres pays ayant des taux de vaccination élevés et connaissant une accalmie des infections se préparent à une autre vague à venir avant la fin de l’année.

La seule région du monde qui ne suit pas cette tendance est l’Afrique, où les cas de COVID-19, les hospitalisations et les taux de mortalité sont encore nettement inférieurs à ceux de la plupart des pays développés. Dans le même temps, les taux de vaccination sur le continent sont toujours parmi les plus bas au monde.

« S’il y a vraiment une pandémie de non vaccinés, alors pourquoi n’y a-t-il pas un nombre excessif de cas de COVID et de décès dans la région la moins vaccinée du monde : l’Afrique ? » ont demandé les journalistes d’InfoWars. « En fait, la plupart des cas semblent se trouver dans les zones où les taux de vaccination sont parmi les plus élevés. »

InfoWars a ajouté que l’Afrique a certains des taux de cas et de décès de COVID-19 les plus bas car il y a des taux élevés d’hésitation à la vaccination sur tout le continent et plus de 30 pays différents s’approvisionnent en ivermectine de la source la plus improbable : Bill & Melinda Gates Fondation. (Connexe: Pourquoi l’Afrique a-t-elle des taux d’infection et de mortalité graves au COVID-19 si faibles?)

Le taux d’hésitation à l’égard des vaccins en Afrique était si élevé que les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont demandé au monde d’arrêter tous les dons de vaccins contre la COVID-19, car si peu de personnes veulent se faire vacciner.

John Nkengasong, le directeur de l’agence, a averti que l’inondation du continent avec plus de vaccins n’entraînerait que l’expiration des livraisons de vaccins.

« C’est comme acheter tout un panier de nourriture et le mettre simplement sur le comptoir de votre cuisine », a-t-il déclaré. « Si vous ne pouvez pas en utiliser, il va pourrir. »

En outre, l’Union africaine a récemment déclaré qu’elle cesserait d’acheter des doses supplémentaires du vaccin expérimental, dangereux et inefficace à ARNm COVID-19 de Moderna.

L’Union africaine, par le biais de COVAX, l’initiative mondiale visant à donner des vaccins inutilisés aux endroits où les taux de vaccination sont faibles, a eu la possibilité d’acheter 166 millions de doses du vaccin Moderna pour le troisième trimestre de 2022, et 166 millions supplémentaires pour le quatrième trimestre de l’année. Aucune des deux options n’a été retenue.

Regardez cette vidéo qui traite des preuves prouvant que la COVID-19 est la pandémie des vaccinés.

https://www.brighteon.com/embed/ac788013-4198-4dc9-a812-fe2018dd5979

Cette vidéo provient de la chaîne Cisco Girl sur Brighteon.com.

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Le Dr McCullough dit que les autopsies montrent que les «empreintes digitales» du Vaccin COVID sont partout, y compris le cerveau

Source : Natural News

INFOWARS – Rapport Browne – L’apocalypse des lentivirus arrive

Nous vivons maintenant dans un monde où les 1 291 réactions indésirables cachés selon un document de Pfizer surgissent partout.

Gateway Pundit « Un garçon de 8 ans de Bongará, au Pérou, a été diagnostiqué avec le » syndrome de Stevens-Johnson « quelques jours après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin Covid-19 Pfizer. Richard Jeferson Bustamante Bautista a subi une horrible réaction indésirable qui serait due au vaccin Pfizer. Quelques jours après avoir reçu sa deuxième dose, il a développé le « syndrome de Stevens-Johnson ». « Le syndrome de Stevens-Johnson (SJS) est un trouble rare et grave de la peau et des muqueuses. C’est généralement une réaction aux médicaments qui commence par des symptômes pseudo-grippaux, suivis d’une éruption cutanée douloureuse qui se propage et forme des cloques », selon la Mayo Clinic.

Et comme le souligne Jessica Inacceptable écrit pour substack « Au sujet des décès excessifs de jeunes, entrez Edward Dowd. C’est un type intéressant. Il a été gestionnaire de portefeuille pour la société d’investissement multinationale BlackRock et ancien analyste et cadre de Wall Street. Nous avons parlé lors d’une réunion ensemble il n’y a pas longtemps. Il a plus récemment parlé de la mort des jeunes d’une manière très précise : dans le contexte de la guerre du Vietnam.

Les Millennials, âgés d’environ 25 à 40 ans, ont connu une augmentation de 84% de la surmortalité à l’automne, a-t-il dit, la décrivant comme la « pire surmortalité jamais enregistrée, je pense, de l’histoire ». Il s’agissait de la plus forte augmentation de décès excédentaires de tous les groupes d’âge l’année dernière, sept fois plus élevée que la génération silencieuse, ceux qui ont plus de 85 ans.

Et l’augmentation a coïncidé avec les mandats de vaccination et l’approbation des injections de rappel. « Fondamentalement, la génération Y a connu une guerre du Vietnam au second semestre 2021 », a déclaré Dowd, notant que 58 000 personnes sont mortes dans le conflit.

Et comme la dernière d’une série de blessures et de décès possibles de célébrités dus au à ARNm. L’annonce récente de Bruce Willis, 67 ans, de l’aphasie mettant fin à sa carrière a amené les médecins à exclure immédiatement le vaccin comme causal. Indépendamment des nombreux receveurs de vaccins Covid signalant un brouillard cérébral et une incapacité à se concentrer après avoir pris le vaccin. Alors que les données du VAERS montrent 3 057 cas où l’aphasie est un symptôme dû au vaccin Covid 19.

Les blessures et les décès liés au vaccin augmentent. Il n’y a pas d’échappatoire aux conséquences de la première phase de la Grande Réinitialisation.

COMPRENDRE LES MENSONGES

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Plus vous prenez de vaccins, plus votre système immunitaire s’affaiblit

Il ne fait plus aucun doute, sur la base de la science, que se « vacciner » (Covid-19) contre le coronavirus de Wuhan est un excellent moyen de détruire votre système immunitaire.

Il est maintenant plus clair que jamais que plus une personne reçoit de piqûres, plus elle risque de souffrir d’une défaillance immunitaire. Et au fil du temps, chaque injection supplémentaire affaiblit encore plus le système immunitaire, augmentant les risques de maladie chronique ou de décès.

Sur son Substack, Steve Kirsch a révélé des données du ministère néo-zélandais de la Santé montrant que les triples vaccinés sont beaucoup plus vulnérables à être infectés ou à mourir de la Covid que les non vaccinés.

Les hospitalisations, les conséquences graves et les décès sont tous beaucoup plus importants chez les «entièrement vaccinés», selon les données, que chez les personnes qui ont laissé leur système immunitaire naturel seul.

Le même type de données peut être trouvé au Royaume-Uni et ailleurs, montrant qu’à chaque injection ultérieure, une défaillance immunitaire devient d’autant plus probable. (En relation: il a également été démontré que les injections Covid causent le SIDA.)

« Donc, le vaccin fonctionne exactement à l’opposé de ce qu’il est censé faire », prévient Kirsch. « Cela vous aide à attraper le virus !!! Dans n’importe quel monde rationnel, nous arrêterions les vaccins immédiatement. Mais, hé, ce n’est pas un monde rationnel.

Il n’y a pas d’aide à ceux qui ne veulent pas être aidés

Peu importe à quel point les injections s’avèrent dangereuses, les gouvernements du monde entier continueront à les pousser, et un contingent de la société obéissante croira tout ce qu’on leur dira, même si cela défie toute logique.

« Il n’y a pas de condition d’arrêt dans notre monde », déclare Kirsch.

«Peu importe à quel point le vaccin est dangereux, il sera obligatoire parce que les gens CROIENT que c’est le seul moyen d’arrêter la COVID. Et rien ne va changer cette croyance en raison des effets de dissonance cognitive.

Le rapport de surveillance des vaccins Covid du gouvernement britannique montre actuellement qu’avec le temps, les personnes entièrement injectées deviennent de plus en plus malades. En d’autres termes, les infections, les hospitalisations et les décès montent en flèche parmi les piqûres.

Et à vrai dire, il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer cela que de supposer que les «vaccins» rendent les gens plus sensibles aux infections au fil du temps, probablement par la destruction du système immunitaire.

« C’est pourquoi nous ignorons toutes les preuves scientifiques car elles doivent être fausses ! Cela va à l’encontre de ce qu’on nous a dit ! Kirsch écrit plus loin.

« Donc, quand la science dit » n’obtenez pas le vaccin et les masques ne fonctionnent pas « , cela n’a pas d’importance, car cela va à l’encontre de ce qu’on nous a dit. La science ne fait pas le poids face à nos systèmes de croyances.

Accepter ce que la vraie science dit, c’est aller à l’encontre du récit dominant, ce qui, pour beaucoup de gens, ne se produira jamais. Même lorsqu’ils peuvent voir de leurs propres yeux que quelque chose ne va pas, ils continueront à croire les « autorités ».

Même la «vieille» science qui soutient l’idée que les vaccins pourraient nuire à l’immunité a été jetée par la fenêtre au profit de la nouvelle «science» de [An]Tony Fauci, qui change avec le vent pour toujours soutenir l’agenda.

« La nouvelle science est tout ce que le Dr I Am Science dit maintenant », a écrit l’un des lecteurs du bulletin d’information de Kirsch.

« Il y a quelques décennies, quiconque prétendait être scientifique aurait été enfermé dans un asile. Maintenant, nous lui faisons contrôler une pandémie que lui et ses sbires ont créée. On dirait que nous sommes entrés dans un nouvel âge des ténèbres au cours de ce siècle. »

Une autre personne a souligné que la théorie des dommages immunitaires progressifs se voit même dans la variance des résultats pour la santé entre les injections doubles et triples. Ceux qui reçoivent un « rappel » finissent par s’en tirer bien moins bien, en moyenne, que ceux qui s’arrêtent à seulement une ou deux piqûres.

Les dernières nouvelles sur les injections de Fauci Flu peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Robert Kennedy Jr : Les propres données de Pfizer MONTRENT qu’il s’agit du vaccin LE PLUS MEURTRIER DE TOUT LE TEMPS !

Source : Natural News

