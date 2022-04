Le résultat d’un choc dans une expérience sur les particules pourrait déclencher une révolution physique

L’expérience sur les particules qui a révélé le résultat choquant qu’un boson W a une masse plus élevée que prévu par les théories pourrait déclencher une révolution physique.

Des scientifiques de Chicago ont découvert que la masse d’une particule subatomique n’est pas ce qu’elle devrait être.

Le résultat est le premier résultat expérimental concluant qui contredit l’un des concepts les plus importants et les plus réussis de la physique contemporaine.

Les scientifiques ont découvert que la particule, connue sous le nom de boson W, a une masse plus élevée que prévu par les théories.

Le professeur David Toback, co-porte-parole du projet, a qualifié le résultat de « choquant ».

Cette découverte pourrait ouvrir la voie à une nouvelle théorie plus complète du fonctionnement de l’univers.

« Si les résultats sont vérifiés par d’autres expériences, le monde sera différent. » a-t-il déclaré à BBC News. « Il doit y avoir un changement de paradigme. L’espoir est que peut-être ce résultat sera celui qui brise le barrage ».

« Le célèbre astronome Carl Sagan a déclaré que » des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires « . Nous croyons que nous avons cela.

Les scientifiques du Fermilab Collider Detector (CDF) dans l’Illinois n’ont découvert qu’un écart de 0,1% dans la masse du boson W par rapport à ce que prédit la théorie. Cependant, si d’autres expériences confirment cette théorie, les ramifications sont énormes. Au cours des cinquante dernières années, le soi-disant modèle standard de la physique des particules a prédit avec précision le comportement et les propriétés des particules subatomiques. Jusqu’à présent, c’est cela.

Le professeur Giorgio Chiarelli de l’INFN Sezione di Pisa, un autre co-porte-parole du CDF, a déclaré à BBC News que l’équipe de recherche n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a vu les résultats.

« Personne ne s’attendait à ça. Nous avons pensé que nous avions peut-être quelque chose de mal. Les chercheurs, d’autre part, ont examiné en profondeur leurs découvertes et ont tenté de trouver d’éventuelles failles. Ils n’ont rien trouvé.

Les résultats, qui ont été publiés dans la revue Science, pourraient être liés à des suggestions d’enquêtes antérieures du Fermilab et du Large Hadron Collider à la frontière franco-suisse. Ces résultats non encore confirmés indiquent également des écarts par rapport au modèle standard, probablement dus à la présence d’une cinquième force naturelle non encore découverte.

Depuis quelque temps, les physiciens ont compris que la théorie devait être mise à jour. Il ne peut pas expliquer la présence de matière noire, un matériau invisible dans l’espace, ou d’énergie noire, une force qui continue d’accélérer l’expansion de l’Univers. Cela ne peut pas non plus expliquer la gravité.

Si la conclusion du Fermilab est confirmée, le Dr Mitesh Patel de l’Imperial College, qui travaille au LHC, pense qu’il pourrait s’agir du premier des nombreux nouveaux résultats qui marquent le plus grand bouleversement dans notre compréhension de l’Univers depuis les théories de la relativité d’Einstein sur plus d’un siècle. depuis.

« L’espoir est que ces fissures se transforment en gouffres et que nous verrons éventuellement une signature spectaculaire qui non seulement confirme que le modèle standard s’est effondré en tant que description de la nature, mais nous donne également une nouvelle direction pour nous aider à comprendre ce que nous sommes. voir et à quoi ressemble la nouvelle théorie de la physique.

« Si cela se vérifie, il doit y avoir de nouvelles particules et de nouvelles forces pour expliquer comment rendre ces données cohérentes ».

Basé sur un site de 2 700 hectares près de Chicago, Fermilab est le premier laboratoire américain de physique des particules

Cependant, dans la communauté des physiciens, la joie est tempérée par une forte note de prudence. Bien que le résultat du laboratoire Fermi soit la mesure la plus précise de la masse du boson W à ce jour, il contredit deux des lectures les plus précises suivantes de deux autres expériences, toutes deux cohérentes avec le modèle standard.

Le professeur Ben Allanach, physicien théoricien à l’Université de Cambridge, ajoute : « Cela va ébouriffer certaines plumes ».

« Nous devons savoir ce qui se passe avec la mesure. Le fait que nous ayons deux autres expériences qui sont en accord l’une avec l’autre et avec le modèle standard et fortement en désaccord avec cette expérience m’inquiète ».

Tous les regards sont tournés vers le Large Hadron Collider, qui reprendra les expériences après une rénovation de trois ans. L’objectif est qu’ils produisent des données qui jetteront les bases d’une nouvelle théorie physique plus complète.

« La plupart des scientifiques seront un peu prudents », déclare le Dr Patel.

« Nous sommes déjà venus ici et avons été déçus, mais nous espérons tous secrètement que c’est vraiment ça, et que de notre vivant, nous pourrions voir le genre de transformation dont nous avons entendu parler dans les livres d’histoire. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

