L’opération militaire russe en Ukraine était une nécessité, déclare un ancien diplomate indien

L’Inde s’est sans aucun doute renforcée à la suite de l’opération militaire russe, qui a entraîné une catastrophe économique. Mais l’opération militaire russe en Ukraine était une nécessité, explique l’ex-diplomate indien.

Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine. Il y a eu plusieurs sessions de discussions entre la Russie et l’Ukraine depuis, mais aucun résultat substantiel n’a été obtenu. Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le dernier projet d’accord de paix de Kiev diffère considérablement des plans présentés lors des récentes discussions d’Istanbul.

J.K. Tripathi est un ancien membre du service extérieur indien. Il a travaillé comme ambassadeur de l’Inde au Zimbabwe, consul général de l’Inde à Sao Paulo, au Brésil, chef de mission adjoint à l’ambassade de l’Inde au Sultanat d’Oman, chef de mission adjoint à l’ambassade de l’Inde au Venezuela et sous-chef de mission à l’ambassade de l’Inde au Venezuela. chef de mission à l’ambassade de l’Inde en Suède.

J.K. Tripathi a examiné plusieurs éléments de l’action militaire russe en Ukraine et son influence sur l’environnement géopolitique mondial lors d’une conversation avec les médias.

Interviewer : Que pensez-vous de la mission militaire spéciale de la Russie en Ukraine ?

J.K. Tripathi : En raison du fardeau imposé à la Russie par les pays de l’OTAN, je crois que l’intervention militaire de la Russie était une exigence plutôt qu’une contrainte. Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, il n’y avait aucune raison pour que l’OTAN fonctionne ou continue d’exister. Bien que la Russie n’ait pas résisté, il a été décidé que l’OTAN ne s’étendrait pas à l’est lors d’un sommet entre le président américain George H.W. Bush et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Malgré le fait qu’elle n’était pas écrite sur papier, une assurance verbale a été fournie.

Même le secrétaire d’État américain James Baker a averti sans équivoque que l’OTAN ne serait pas autorisée à avancer ne serait-ce que d’un pouce vers l’est. Bien qu’il ait par la suite rétracté sa demande, l’ambassadeur américain en URSS à l’époque a soutenu la demande de Baker. Le ministre allemand des Affaires étrangères de l’époque, ainsi que le ministre français des Affaires étrangères de l’époque, l’ont soutenu. Au-delà de tout cela, l’OTAN a continué à s’étendre vers l’est malgré les protestations russes et les problèmes de sécurité.

Alors, que s’est-il passé au cours de la première décennie du nouveau millénaire ? Lorsque Poutine s’est adressé à une conférence sur la sécurité en Europe, il a demandé à Bill Clinton par espièglerie si la Russie pouvait entrer dans l’OTAN, ce à quoi Clinton a répondu [« Pourquoi pas? »] ; néanmoins, la délégation américaine était très préoccupée par le fait que si la Russie rejoignait l’OTAN, la domination américaine pourrait cesser.

Manfred Worner, alors secrétaire général de l’OTAN, a déclaré en 1990 que l’idée que [l’OTAN] est disposée à maintenir sa force hors du sol allemand fournit à l’Union soviétique une assurance de sécurité claire. Ils ont continué à se déplacer vers l’est, malgré toutes les affirmations et assurances.

En conséquence, c’était une [situation] décisive pour la Russie lorsqu’il a été annoncé que l’Ukraine serait admise dans l’OTAN dans un proche avenir. C’est pourquoi la Russie n’a eu d’autre choix que de commencer l’opération.

Interviewer : Pensez-vous que la couverture médiatique de la crise est biaisée, les médias occidentaux présentant l’Ukraine comme la victime et la Russie comme l’antagoniste ?

J.K. Tripathi : Je suis tout à fait d’accord que la couverture médiatique a été complètement faussée. Comme vous pouvez le voir, il n’y a eu aucune nouvelle de Russie pendant les 10 à 15 premiers jours après le début de l’opération militaire. Toutes les nouvelles diffusées sur Internet provenaient des médias occidentaux et étaient truffées de mensonges.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a été cité à de nombreuses reprises comme affirmant que l’Ukraine avait détruit un grand nombre d’avions de combat, d’avions et de chars russes, ainsi qu’un grand nombre de soldats russes. Mais je ne sais toujours pas pourquoi, étant donné qu’ils prétendent avoir capturé 15 000 soldats russes vivants et endommagé plus de 50 chars et huit avions de chasse chaque jour au cours des 10 à 15 premiers jours. C’est au-delà des rêves les plus fous de quiconque.

En dehors de cela, ils ont affirmé que des roquettes avaient détruit et bombardé des bâtiments. Les bâtiments auraient été détruits si des missiles avaient été tirés sur eux. Il est important de rappeler que les attaques visaient spécifiquement les structures où l’armée ukrainienne était stationnée. L’armée ukrainienne mettait en danger des civils, mais le gouvernement russe était accusé de cibler des entreprises civiles par les médias. C’était donc une guerre de l’information en faveur de l’Ukraine.

Interviewer : Comment pensez-vous que la Russie va gérer les problèmes économiques maintenant qu’il y a tant de sanctions en place ?

J.K. Tripathi : Je ne crois pas qu’il y aura beaucoup de problèmes parce que Poutine a été mal interprété. Ils ont supposé qu’il était crédule et qu’il céderait à la pression. Ils n’ont pas réalisé, cependant, qu’en tant qu’officier du renseignement étranger de longue date du KGB, il est mentalement redoutable.

Lorsque l’opération Crimée a pris fin en 2014, la Russie a lancé son nouveau système SPFS [éd. une variante russe du système de transfert financier SWIFT]. En conséquence, la Russie a commencé à migrer du système SWIFT vers sa propre plate-forme SPFS à cette époque.

En dehors de cela, la Russie a rejoint le système chinois CIPS, qui est le pendant de SWIFT. En outre, la Russie a soigneusement déplacé la majorité de ses avoirs en or de l’Occident vers la Russie et d’autres pays amis ces dernières années.

Lorsque le rouble est tombé, il y a eu beaucoup de tumulte, mais il a depuis rebondi de manière significative. En conséquence, les sanctions contre la Russie ont été inefficaces, ce qui provoque un mécontentement croissant au sein de l’OTAN.

Interviewer : La crise a créé un défi économique majeur pour les pays du monde entier, avec la montée en flèche des prix du pétrole brut. Quel genre d’effet cela aurait-il sur l’économie indienne?

J.K. Tripathi : Il y aura sans aucun doute un effet sur l’économie indienne, et nous assistons déjà à d’énormes augmentations des prix du pétrole. La majorité de notre pétrole provient d’Irak, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, avec une partie du Nigeria et de Russie. En raison des restrictions imposées à l’Iran, nous ne pouvons pas acheter son pétrole. En dehors de cela, nous importons maintenant du pétrole du Venezuela, qui était auparavant sanctionné.

Malgré la pression américaine, nous achetons du pétrole à la Russie parce que nous avons déclaré explicitement que c’était une exigence pour nous, et [Washington] l’a reconnu. Les États-Unis tentent maintenant de faire marche arrière en affirmant que nous ne devrions pas importer de pétrole en volumes inhabituellement énormes. Ce n’est qu’une ruse pour sauver la face.

Des tentatives sont faites pour stabiliser les problèmes économiques en redémarrant le commerce roupie-rouble afin que nous n’ayons pas à utiliser le système de paiement SWIFT, ce qui implique que nous pourrons en effet également acheter du pétrole en grande quantité.

Interviewer : Comment pensez-vous que la position géopolitique mondiale changera à la suite de ce conflit ?

J.K. Tripathi : La Russie a commencé cette campagne militaire avec quatre objectifs, et la majorité de ces objectifs ont été atteints. La Russie a déclaré que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN, qu’elle se démilitariserait, qu’elle reconnaîtrait la Crimée comme territoire russe et que l’Ukraine reconnaîtrait Donetsk et Lougansk comme des États séparés. La majorité des objectifs ont été atteints. En conséquence, je crois que cette opération militaire finira en faveur de la Russie.

En ce qui concerne la conclusion générale de cette campagne militaire, je pense que la Russie sera affaiblie, car les sanctions économiques, quelle que soit leur sévérité, et quelles que soient les mesures prises par la Russie pour les combattre, auront un prix pour la Russie. Cette campagne militaire aura un impact négatif sur l’économie russe. Bien que l’étendue des effets soit inconnue, cela aura un effet.

En dehors de cela, l’OTAN s’affaiblira en raison de son discrédit. Parce que la Chine ne soutient pas activement l’opération et joue la sécurité, elle a tout à gagner maintenant. De plus, à mon avis, les États-Unis souffriront beaucoup de la dégradation de la réputation de Joe Biden. Malgré les appels continus de Zelensky pour que des forces de l’OTAN soient envoyées, les États-Unis n’en ont pas envoyé parce que leur population ne laissera aucun de leurs hommes mourir à l’étranger, c’est pourquoi les États-Unis ont retiré leur armée d’Afghanistan.

Interviewer : L’Ukraine a déjà demandé à l’Inde de s’engager sur la question, ainsi que plusieurs autres dirigeants ont également demandé au Premier ministre Narendra Modi d’arbitrer entre Moscou et Kiev. Pensez-vous que le statut de l’Inde s’améliore ?

J.K. Tripathi : L’Inde est sans aucun doute devenue plus forte à la suite de l’opération militaire, qui a entraîné une catastrophe économique. La raison en est que l’Inde a défié la pression occidentale et américaine sur les importations de pétrole et le soutien à la Russie.

L’Inde s’est imposée comme un pays qui prêche et fait campagne en permanence pour la paix et refuse l’usage de la force lorsqu’il n’est pas nécessaire.

Les deux parties doivent accepter la médiation pour que celle-ci ait lieu. L’Inde a été invitée à servir de médiateur par l’Ukraine, mais la Russie n’a pas ouvertement demandé à l’Inde de le faire. En conséquence, l’Inde ne le fera pas.

La raison en est que l’Inde a maintenu une politique selon laquelle les problèmes bilatéraux entre deux pays sont réglés par les deux pays eux-mêmes, sans intervention d’un tiers. N’oubliez pas que [l’ancien président américain Donald] Trump a tenté de servir de médiateur à plusieurs reprises, mais l’Inde a catégoriquement refusé. En conséquence, l’Inde n’interviendra pas dans l’affaire à l’improviste dans une telle circonstance.

La force de la position de l’Inde peut s’expliquer par le fait que, tout en étant membre de l’OTAN, la Turquie est passible de sanctions pour l’achat du S-400 [système de défense aérienne] de la Russie, alors que l’Inde ne l’est pas. Cela peut également être compris comme une position stratégique et économique dans laquelle non seulement la Russie, mais aussi les États-Unis, ont besoin de notre aide en Asie.

Interviewer : Au cours des 75 dernières années, l’Inde et la Russie ont eu une forte amitié. Selon vous, quelle influence l’attitude impartiale de l’Inde face à la crise aura-t-elle sur les relations entre les deux nations ?

J.K. Tripathi : L’affinité de l’Inde avec la Russie remonte non seulement à 75 ans, mais aussi à la période pré-indépendance de l’Inde. Au cours des premières années d’indépendance de l’Inde, elle a rencontré de nombreux défis, et la Russie, et non les États-Unis, est intervenue pour nous aider.

Au cours des années 1950, nous avons essayé d’approcher les États-Unis pour obtenir de l’aide, et ils ont commencé à poser des questions sur les termes et conditions et tout cela, mais lorsque le Dr Sarvepalli Radhakrishnan, alors ambassadeur en Union soviétique, a proposé la direction, ils ont rapidement commencé à lui demander pour la quantité de blé jugée nécessaire et le port où les navires pourraient être précipités.

Bien qu’il ait demandé que les termes et conditions et les prix soient discutés, les dirigeants russes ont refusé et ont indiqué que cela pourrait être fait plus tard parce que le blé était l’exigence actuelle. En conséquence, l’Inde apprécie son lien avec la Russie.

En plus de cela, la Russie a été notre fidèle alliée dans divers conflits avec le Pakistan et la Chine. Cependant, il a adopté une attitude neutre lors des récentes confrontations avec la Chine, mais cela ne signifie pas que la Russie nous a abandonnés. Les liens entre les deux pays sont toujours solides.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia