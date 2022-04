Le président sortant et sa rivale populiste se rencontreront dans un second tour après avoir mené le peloton lors du vote de dimanche

Le président français Emmanuel Macron et l’instigatrice populiste Marine Le Pen ont préparé le terrain pour une bataille face à face pour déterminer la présidence plus tard ce mois-ci après être devenus les leaders du premier tour de dimanche aux urnes.

Les projections des sociétés de sondage ont montré que Macron a recueilli jusqu’à 28,4 % des voix au premier tour, dépassant l’estimation maximale de 24,2 % pour Le Pen. Le candidat socialiste Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième, à environ 21 %, tandis que le candidat anti-immigration Eric Zemmour a terminé loin quatrième à 7 %.

Les premiers résultats officiels du ministère français de l’Intérieur ont en fait montré que le décompte de Le Pen dépassait celui de Macron. Cependant, les chiffres de Paris et d’autres zones urbaines n’étant pas encore disponibles, les premiers chiffres étaient probablement faussés en faveur de Le Pen. Avec 84% des voix comptées au moment de la publication de cet article, Macron était légèrement en tête avec 27,41% contre 25,41% pour Le Pen.

Le système électoral français exige qu’un candidat remporte la majorité des voix pour assurer la présidence sans second tour – un défi de taille lorsqu’il y a un champ bondé, comme la course de 12 personnes de cette année. Les deux meilleurs votants doivent maintenant s’affronter lors du tour final du 24 avril.

Le second tour présentera probablement une dynamique différente de celle du tour préliminaire, comme cela a été démontré lors de la dernière élection présidentielle en France. Lors de la course de 2017, Le Pen a devancé Macron d’un peu moins de trois points de pourcentage au premier tour, mais a ensuite été battue par une marge de 66-34 au second tour, lorsque la plupart des partisans des autres prétendants se sont consolidés derrière Macron, le candidat de l’establishment.

Plusieurs des également-rans de dimanche auraient apporté leur soutien à Macron. Les candidats Valérie Pecresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel – qui ont remporté ensemble environ 14% des voix au premier tour – ont déclaré qu’ils soutiendraient Macron pour empêcher «l’extrême droite» de remporter la présidence. Zemmour, quant à lui, soutient Le Pen.

Cependant, les électeurs d’extrême gauche ne devraient pas soutenir Macron au même degré qu’ils l’ont fait lors du second tour de 2017. En fait, un sondage Atlas Politico réalisé la semaine dernière a montré que Le Pen avait dépassé Macron, par une marge de 50,5 % à 49,5 %, dans la course en tête-à-tête. Le titulaire a été favorisé par de larges marges dans les sondages en tête-à-tête contre les trois autres principaux candidats.

France, Sondage Atlas Politico :Seconde présidentielle Le Pen (RN-ID) : 50,5%Macron (CE-RE) : 49,5%Macron (CE-RE) : 54%Mélenchon (LFI-GAUCHE) : 46%… Travail de terrain : 4-6 avril 2022

— L’Europe élit (@EuropeElects) 7 avril 2022

« Nous allons gagner, nous allons gagner », a déclaré dimanche Le Pen à ses supporters enthousiastes. Elle a qualifié le second tour de « choix de civilisation », affirmant qu’elle ferait campagne pour rendre la France plus indépendante et protéger les faibles.

Les médias traditionnels ont tenté de façonner le concours comme un référendum sur la crise ukrainienne, dépeignant Le Pen comme un partisan du président russe Vladimir Poutine et de l’offensive militaire de Moscou contre Kiev. Un média américain, le Daily Beast, l’a qualifiée de « fasciste » et de « fangirl de Poutine« .

Cependant, cette stratégie a échoué lors des élections de la semaine dernière en Hongrie et en Serbie, où les dirigeants sortants ont remporté haut la main bien qu’ils aient été vilipendés pour ne pas avoir suffisamment soutenu l’Ukraine.

