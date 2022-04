Les pays BRICS devraient créer leur propre système SWIFT pour contrer les sanctions et renforcer la monnaie nationale

Le ministre russe des Finances a déclaré que les pays BRICS devraient créer leur propre système SWIFT pour contrer les sanctions et renforcer leur propre monnaie nationale.

Le système de réserve en dollars est attaqué comme jamais auparavant.

Anatoly Siluanov, ministre russe des Finances, a déclaré samedi que les cinq pays BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – pourraient réduire l’impact des sanctions occidentales sur leurs économies en mettant en commun leurs ressources et en utilisant une variété d’outils financiers.

Le ministère russe des Finances a cité Siluanov disant : « La crise actuelle est d’origine humaine, et les pays BRICS disposent de tous les instruments nécessaires pour atténuer ses conséquences sur les économies nationales et mondiales.

Les sanctions économiques contre la Russie ont été accusées par le ministre de « détruire les fondements du système monétaire et financier international existant basé sur le dollar américain », et il a exhorté les BRICS à utiliser davantage leurs monnaies nationales dans le commerce extérieur, à intégrer les systèmes de paiement et à développer une alternative à la plateforme de messagerie de paiement SWIFT.

Selon un communiqué de son ministère, Siluanov a déclaré vendredi lors d’une réunion ministérielle avec les BRICS que la situation économique mondiale s’était considérablement détériorée à la suite des sanctions.

« Cela nous pousse à la nécessité d’accélérer les travaux dans les domaines suivants : l’utilisation des monnaies nationales pour les opérations d’import-export, l’intégration des systèmes de paiement et des cartes, notre propre système de messagerie financière et la création d’une agence de notation BRICS indépendante », a déclaré Siluanov.

Selon The Statesman, les banques centrales des pays BRICS ont déjà accepté de réaliser le cinquième test d’un mécanisme financier qui leur permettra de mettre en commun des réserves de « monnaie alternative » pour protéger leur économie des chocs externes.

Les déclarations de Dmitri Medvedev sur Telegram ont été reprises par Siluanov.

Le chef adjoint du Conseil de sécurité russe a mis en garde contre les ramifications géopolitiques des sanctions occidentales et la militarisation du système de réserve en dollars américains :

« Leur résultat sera un ordre international détruit et des conséquences extrêmement difficiles pour l’économie mondiale et la vie de chaque pays », ajoutant que :

« Il sera clair pour tout le monde que l’efficacité supposée des sanctions est un mensonge absolu. »

Plus inquiétant encore, Medvedev considère les sanctions anti-russes comme un acte d’agression :

« L’ensemble des circonstances juridiques et politiques amène à conclure que les sanctions dans la situation actuelle peuvent être qualifiées d’acte d’agression contre la Russie et de forme de guerre hybride », a écrit Medvedev, ajoutant :

« En premier lieu, lorsqu’elles visent à saper l’indépendance économique et, par conséquent, la souveraineté de l’État, ce qui met en danger l’existence même de l’État. En fait, comme disent nos adversaires, c’est une déclaration de guerre économique.

Si tout cela ressemble aux élucubrations d’un politicien aux préjugés contrôlé par la branche de la propagande russe, c’est… mais beaucoup de gens pensent que la « militarisation » du dollar (système de paiement) aura des répercussions majeures et imprévues.

Par exemple, le premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), Gita Gopinath, a averti le Financial Times que les récentes sanctions financières imposées à la Russie pour son invasion de l’Ukraine menacent d’éroder la domination du pétrodollar en tant que monnaie internationale.

Depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions en réaction à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la Russie vise à minimiser sa dépendance au pétrodollar depuis des années.

La crise ukrainienne actuelle n’a fait qu’accélérer leurs préparatifs… et il semble maintenant que l’ensemble du groupe BRICS est sur le point de franchir le fossé alors que Bretton Woods III prend forme.

Les ramifications sont énormes (et, pire, alors que Zoltan Poszar ne l’exprime pas officiellement, il croit fermement que la guerre mondiale est en route) :

Les empires tombent et grandissent. Les devises baissent et montent. Les guerres ont des gagnants et des perdants.

Lorsque Wellington a battu Napoléon, le commerce consistait à acheter des dorures. Je ne suis pas un expert en géopolitique, mais je suis un stratège des taux d’intérêt et je pense que le niveau de l’inflation et des taux d’intérêt et la taille du bilan de la Fed dépendront de l’état stable qui émergera après la fin de ce conflit. Trois est un nombre magique :

Les quatre prix de l’argent sont gérés via Bâle III et les banques centrales comme DoLR.

Les quatre piliers du commerce des matières premières sont façonnés par la guerre, espérons-le, pas par la Troisième Guerre mondiale.

Le nouvel ordre mondial apportera un nouveau système monétaire – Bretton Woods III.

Un système de paiement basé sur les BRICS serait le dernier défi pour le système actuel basé sur l’hégémonie du dollar. Même si ce ne sont que des paroles, cela met en évidence la réalité que le dollar est en difficulté. La future militarisation du dollar devrait être soigneusement examinée par les décideurs politiques américains.

Lavrov: la Russie cherche à mettre fin à l’ordre mondial dominé par les États-Unis

© Global Look Press/MFA Russie /

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères

L’action militaire de la Russie en Ukraine vise à mettre fin à l’ordre mondial dominé par les États-Unis, a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Washington a recherché la suprématie en imposant des règles ad hoc et en violant le droit international, a-t-il affirmé, dans une interview diffusée lundi à la télévision russe.

Il faisait référence aux tentatives américaines d’imposer son propre «ordre international fondé sur des règles», qui se sont heurtées à une forte résistance de la part de Moscou et de la Chine. Lavrov a déclaré à la chaîne d’information Rossiya 24 :

« Notre opération militaire spéciale vise à mettre un terme à l’expansion effrénée [de l’OTAN] et à la marche effrénée vers la domination totale des États-Unis et de leurs sujets occidentaux sur la scène mondiale. Cette domination est fondée sur des violations flagrantes du droit international et en vertu de certaines règles, qu’ils vantent tant aujourd’hui et qu’ils inventent au cas par cas. »

La Russie fait partie des nations qui ne se soumettraient pas à la volonté de Washington, a ajouté le diplomate russe. Elle ne fera partie que d’une communauté internationale d’égaux et ne permettra pas aux nations occidentales d’ignorer ses préoccupations légitimes en matière de sécurité, a déclaré Lavrov.

Lavrov a critiqué le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, pour avoir semblé encourager davantage de combats en Ukraine. Le chef de la diplomatie du bloc a déclaré que le conflit « sera gagné sur le champ de bataille » en annonçant une aide militaire supplémentaire à Kiev samedi dernier. Lavrov a qualifié la déclaration de « scandaleuse ».

« Quand un chef diplomatique… dit qu’un certain conflit ne peut être résolu que par une action militaire… Eh bien, ce doit être quelque chose de personnel. Il s’est mal exprimé ou a parlé sans réfléchir, faisant une déclaration que personne ne lui avait demandée de faire. Mais c’est une remarque scandaleuse.

Le rôle de l’UE a changé pendant la crise de sécurité en Ukraine, estime le ministre. Auparavant, elle n’agissait pas comme une organisation militaire « luttant collectivement contre une menace inventée ». Lavrov a déclaré que le changement était le résultat de la pression exercée sur les membres du bloc par Washington, qui l’a rapproché de l’OTAN.

Pour sa part, la Russie veut négocier la paix avec l’Ukraine, a ajouté Lavrov.

Moscou a attaqué son voisin fin février, suite à l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk signés en 2014, et à la reconnaissance éventuelle par la Russie des républiques du Donbass à Donetsk et Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France avaient été conçus pour régulariser le statut de ces régions au sein de l’État ukrainien.

La Russie a maintenant exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

Des officiers américains commandent des forces étrangères combattant en Ukraine – Journaliste français. Vidéo

Un journaliste français qui accompagnait des militants volontaires français en Ukraine a confirmé que ce sont des soldats américains qui coordonnent des militaires étrangers en Ukraine, et non des Ukrainiens.

Les officiers américains sont chargés de la formation et de l’enrôlement des «volontaires» étrangers dans les forces armées ukrainiennes.

« Ici, je suis responsable. Pas les Ukrainiens, mais moi. – le journaliste a cité le militaire américain.

Aujourd’hui, les forces de l’OTAN sont déployées en Ukraine, y compris en tant que volontaires étrangers, ainsi que des instructeurs militaires qui sont venus sur les champs de bataille avec du matériel militaire lourd. L’armée de l’OTAN combat déjà de facto l’armée russe en Ukraine.

Ils ont déployé 100 éléments d’un nouveau drone appelé Switchblade qui est tiré au mortier et peut être redirigé en vol.

Un résumé concis d’un moyen de dépopulation des dénonciateurs dans Moderna Manufacturing

Les points clés de ces informations sont que –

Seulement environ 50% de l’ARNm dans les codes du vaccin pour le Spike; le reste a des effets inconnus

Les ingrédients sont gardés secrets même pour ceux qui exploitent les usines de fabrication

L’ARNm des versions mutantes des protéines CYP19A1 et CDKN1B est également ajouté au vaccin. Ces versions mutantes entraînent une perte de fertilité.

Des adjuvants sont ajoutés qui régulent à la hausse LINE-1, provoquant une transcription inverse de l’ARNm mentionné ci-dessus pour CYP19A1 et CDKN1B, de sorte que ces mutations s’intègrent dans l’ADN et sont transmises à la génération suivante.

Les LNP ciblent spécifiquement le foie et les gonades (comme l’a révélé l’étude japonaise)

Alors voilà. Un résumé concis d’un moyen de dépopulation, qui deviendrait efficace pour provoquer une insuffisance ovarienne maintenant, et en particulier chez la prochaine génération de femmes

J’ai vérifié les effets de la régulation positive du CYP19A1 et j’ai découvert qu’il CIBLE la reproduction – CYP19A1

Dénonciateur du contrôle qualité de Pfizer

Project Veritas : dénonciateur de Pfizer

