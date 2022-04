Comment l’armée américaine a créé le [virus de la] COVID-19

L’étude, « MSH3 homology and potential recombination link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site », (lire ci-dessous) publiée dans Frontiers le 21 février 2022, a identifié qu’un minuscule extrait de code dans Covid est identique à une partie d’un gène breveté par Moderna trois ans avant la pandémie. Les scientifiques affirment qu’il y a une chance sur trois mille milliards que la séquence de Moderna apparaisse au hasard au cours de l’évolution naturelle.

Par ailleurs, l’Institut national de la santé a annoncé le 16 mars 2020 que les premiers tests chez l’homme d’un vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus ont commencé. Mais de nombreux experts pensent que les vaccins ne peuvent pas être développés aussi rapidement à moins que la souche virale ne soit obtenue plus tôt.

Ce n’est certainement pas une coïncidence. La recherche sur le coronavirus aux États-Unis a commencé dix ans plus tôt.

L’armée américaine a commencé des études sur le virus de la chauve-souris en 2012 !

En juin 2012, le NCDC, en collaboration avec le CDC, aux États-Unis, a lancé un nouveau programme intitulé « The First Bat Survey for Emerging Zooonotic Pathogens in the Republic of Georgia » financé par le DTRA pour renforcer la surveillance des chauves-souris et mettre en œuvre diverses méthodes de diagnostic en laboratoire avec une capacité de laboratoire contraignante.

Des collaborateurs du CDC se sont rendus en Géorgie et ont mené la première série de formations sur l’échantillonnage sur le terrain des chauves-souris et les méthodes de laboratoire. La surveillance a été lancée dans cinq régions de Géorgie en juin 2012.

Deux cent trente-six chauves-souris de huit espèces ont été échantillonnées au hasard à partir de différents gîtes, soit manuellement, soit à l’aide de filets conformément aux protocoles du CDC. Une autre partie des échantillons a été livrée au CDC (Atlanta) pour le dépistage de multiples agents pathogènes. Une autre partie est conservée au NCDC pour un examen plus approfondi.

Des preuves statistiques à 100% confirment la création américaine de Covid-19 1

Projet G-2101

Dans le cadre du programme d’engagement biologique coopératif (CBEP), des scientifiques spécialisés dans les armes biologiques ont mené des expériences avec des coronavirus de chauve-souris et découvert des coronavirus.

Le Centre international de la science et de la technologie (ISTC) et les Centres géorgien et américain de contrôle des maladies (CDC) ont commencé des études sur les agents pathogènes zoonotiques chez les chauves-souris (G-2101) le 1er février 2014.

Le Centre international de la science et de la technologie (ISTC) a été créé en 1992. L’objectif principal de l’ISTC était de donner aux anciens scientifiques soviétiques en matière d’ADM et de missiles, la possibilité de réorienter leurs travaux vers une activité pacifique.

Lela Urushadze était chef de projet G-2101 et virologue au Lugar Center. Sept des scientifiques géorgiens impliqués dans le projet G-2101 se sont avérés être d’anciens scientifiques des armes biologiques qui avaient auparavant travaillé sur le développement d’armes biologiques. Parmi eux se trouve Paata Imnadze, la directrice du centre Lugar.

Lela Urushadze était chef de projet G-2101 et virologue au Lugar Center

L’investissement total pour le projet s’est élevé à 100 000 $. Le Lugar Center a découvert des coronavirus, similaires aux coronavirus épidémiques du SRAS et du MERS, selon la responsable du projet G-2101 et virologue du Lugar Center, Lela Urushadze. Ces résultats ont été publiés par Lela Urushadze dans sa thèse.

Projet P-781

Le projet pathogène chauve-souris, mené par les États-Unis, a débuté avant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Selon le document publié par le ministère russe de la Défense le 17 mars, l’un des accords de projet entre le centre scientifique et technologique ukrainien, l’Institut de médecine vétérinaire expérimentale et clinique et le centre de recherche en santé publique de Lugar montre que l’Ukraine et la Géorgie coopèrent étroitement dans le cadre du projet P-781 « le risque de nouvelles infections causées par les chauves-souris insectivores en Ukraine et en Géorgie.

Le représentant des États-Unis a confirmé la durée du projet à 36 mois; le projet est toujours en cours et devrait être complètement achevé le 1er octobre 2022.

Igor Nikulin, microbiologiste et ancien membre de la commission des Nations unies sur les armes chimiques et biologiques, a déclaré que les documents publiés sont très illustratifs. « 36 mois avant la date de fin du projet, on peut conclure que le projet a commencé en octobre 2019, c’est-à-dire avant le déclenchement de la nouvelle pandémie de coronavirus. »

Biolabs américains en Ukraine – la pointe de l’iceberg

Les États-Unis ont investi plus de 200 millions de dollars dans des laboratoires ukrainiens menant des activités biologiques dangereuses, notamment des recherches sur des échantillons de coronavirus de chauve-souris.

Des documents sensibles sur les biolabs supprimés par l’ambassade des États-Unis et publiés par GreatGameIndia révèlent que c’est l’ancien président américain Barack Obama lui-même qui a autorisé la construction de biolabs en Ukraine pour créer des agents pathogènes dangereux.

Lors d’une opération spéciale en Ukraine, les forces russes ont obtenu des documents sensibles de ces laboratoires. Voici une liste d’Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques dans les laboratoires biologiques du Pentagone en Ukraine.

Robert Pape

Rhys M.Williams

Joanna Wintrol

Steven L. Edwards

Lance Lippencott

David Mustra

Marie Guttieri

Nita Madhav

Scott Thorton

Les biolabs américains en Ukraine ne sont que la pointe de l’iceberg de sa longue liste d’expériences chimiques et biologiques dans le monde entier. Les États-Unis ont secrètement installé des laboratoires biologiques dans de nombreux endroits du monde et sont engagés dans la militarisation biologique.

Des recherches similaires ont également été menées en Chine dans le cadre de l’Institut national de la santé du Dr Anthony Fauci. Les fonds pour le projet ont été acheminés via EcoHealth Alliance.

Comme GreatGameIndia l’a rapporté plus tôt, Google et l’USAID ont financé des recherches menées par l’EcoHealth Alliance de Peter Daszak sur la recherche sur le coronavirus de chauve-souris « tueur » – pendant plus d’une décennie.

Des efforts ont également été faits pour financer secrètement de telles recherches en Inde, qui ont été rapidement abattues par l’administration indienne.

Le CDC a été surpris en train de financer le Manipal Center for Virus Research (MCVR) du Karnataka pour avoir secrètement mené des recherches sur le virus mortel Nipah – un agent pathogène considéré comme une arme biologique potentielle.

Le fait qu’un laboratoire privé sous-qualifié manipule secrètement un virus dangereux sous le nez du gouvernement à la demande d’une agence étrangère a suscité de vives inquiétudes au sein de l’appareil du ministère de la Santé.

Ce n’était pas la première fois qu’une recherche dangereuse avait lieu en Inde sans tenir le gouvernement au courant. En février de l’année dernière, les responsables ont confirmé que des chercheurs financés par des fonds étrangers menaient une étude sur les chauves-souris et les chasseurs de chauves-souris (humains) dans l’État du Nagaland, dans le nord-est du pays.

Ce qui est plus alarmant, c’est que deux des 12 chercheurs appartenaient au Département des maladies infectieuses émergentes de l’Institut de virologie de Wuhan – le même institut d’où l’on pense que l’épidémie de COVID-19 est originaire. L’étude du Nagaland a été financée par l’agence de réduction des menaces pour la défense (DTRA) du ministère de la Défense des États-Unis.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue PLOS Neglected Tropical Diseases, initialement créée par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Préoccupations en matière de biosécurité

Le virologue néerlandais Ron Fouchier est une figure controversée dans le domaine des virosciences. Il a créé la souche virale la plus meurtrière au monde et ses recherches ont déclenché une controverse mondiale pour retirer le financement et arrêter de telles expériences. Les experts ont fait part de leurs inquiétudes juridiques quant au fait que de telles expériences pourraient non seulement conduire à une pandémie mondiale, mais pourraient également conduire au bioterrorisme.

Dans un rapport cinglant sur les expériences de Fouchier, Lynn Klotz, chercheur scientifique principal au Center for Arms Control and Non-Proliferation, a écrit pour le Bulletin of the Atomic Scientists :

La plus grande préoccupation est la libération d’un virus de la grippe aviaire hautement pathogène, transmissible aux mammifères et transmissible par voie aérienne, créé en laboratoire, comme les virus H5N1 transmissibles par voie aérienne créés dans les laboratoires de Ron Fouchier aux Pays-Bas.

Compte tenu des nombreuses façons par lesquelles l’erreur humaine peut se produire, il est douteux que les mesures de prévention des erreurs humaines de Fouchier puissent éliminer la diffusion de la grippe aviaire transmissible par voie aérienne dans la communauté par le biais d’infections de laboratoire non détectées ou non signalées.

La grippe aviaire transmissible aux mammifères par voie aérienne et hautement pathogène créée dans les laboratoires Fouchier devrait pouvoir infecter les humains par voie aérienne, et les virus pourraient être mortels.

Comme indiqué dans le rapport d’enquête de GreatGameIndia, Fouchier est celui qui a envoyé le coronavirus saoudien du SRAS au scientifique canadien Frank Plummer au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. C’était sous Plummer, l’espion chinois de la guerre biologique Xiangguo Qiu et son équipe ont passé en contrebande des virus mortels du laboratoire canadien à l’Institut de virologie de Wuhan.

Le jury ne sait toujours pas si les résultats de ces études de «recherche à double usage préoccupante» doivent être rendus publics ou non. Alors que certains disent qu’il est nécessaire que la communauté scientifique repousse les limites, d’autres avertissent que des études comme celles-ci ne devraient jamais avoir lieu en premier lieu.

Washington est particulièrement responsable de l’exportation de ces recherches meurtrières vers les pays en développement après la controverse. Si ce n’est pas vrai, pourquoi les États-Unis ne publient-ils pas des documents détaillés pour prouver leur innocence ? Pourquoi les États-Unis ont-ils été les seuls à faire obstacle à la mise en place du mécanisme de vérification de la BWC et à refuser la vérification de leurs installations biologiques chez eux et à l’étranger au cours des deux dernières décennies ? Quand les États-Unis inviteront-ils des experts à enquêter sur l’origine du virus aux États-Unis ?

Lisez le document de recherche ci-dessous :

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia