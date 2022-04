De nouvelles informations provenant d’une source du renseignement français expliquent comment les États-Unis et le Royaume-Uni mènent une guerre secrète en Ukraine en utilisant des unités d’élite SAS et Deltas.

Une source de la communauté française du renseignement aurait informé un journaliste du Figaro la semaine dernière que des forces spéciales d’élite du Royaume-Uni et des États-Unis étaient déployées en Ukraine depuis le début des hostilités avec la Russie fin février.

L’affirmation a été rendue publique par le journaliste international senior du journal, Georges Malbrunot, samedi, le même jour que le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite inattendue à Kiev. Bien que cette information n’ait pas été confirmée officiellement, le dirigeant britannique aurait été accompagné de gardes SAS spéciaux.

Les unités SAS « sont présentes en Ukraine depuis le début de la guerre, tout comme [sic] les Deltas américains », a tweeté Malbrunot, citant une source du renseignement français. Il a poursuivi en disant que la Russie était bien consciente de la « guerre secrète » menée contre ses troupes par des commandos étrangers, selon la source. Ses informations ont été mentionnées dans les mises à jour Ukraine du Figaro.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont été parmi les soutiens militaires les plus ardents de Kiev. Johnson aurait personnellement exhorté son collègue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à continuer de combattre la Russie jusqu’à ce que de meilleures conditions soient présentées.

Le consensus pro-combat en Occident aurait été confirmé la semaine dernière par le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a fait remarquer samedi lors de sa visite à Kiev que « la guerre sera gagnée sur le champ de bataille ».

Touché par la résilience, la détermination et l’hospitalité de @ZelenskyyUA & @Denys_Shmyhal.

Je reviens avec une liste claire de choses à faire :

1. Cette guerre sera gagnée sur le champ de bataille. 500 millions d’euros supplémentaires de l’#EPF sont en cours. Les livraisons d’armes seront adaptées aux besoins ukrainiens. pic.twitter.com/Jgr61t9FfW

– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 9 avril 2022

Plus tôt cette semaine, les médias britanniques ont rapporté que des dizaines de membres du personnel SAS « à la retraite » étaient partis ou avaient l’intention de se déployer en Ukraine pour aider Kiev dans la reconnaissance et le combat antichar. Selon le tabloïd britannique Daily Mirror, leurs services auraient été payés par « un pays d’Europe, encore à nommer, via une société militaire privée » plutôt que par le gouvernement britannique.

À plusieurs reprises, l’armée russe a déclaré avoir pris des mesures contre des «mercenaires» combattant pour l’Ukraine. Un de ces incidents s’est produit samedi, alors que Johnson et Borell étaient à Kiev.

Kiev a tenté d’utiliser un navire civil dans sa dernière tentative ratée d’évacuer des personnes de grande valeur de la ville portuaire de Marioupol, qui a été témoin de certains des combats les plus intenses du conflit, selon le ministère russe de la Défense. Des chefs du bataillon ultranationaliste Azov et des mercenaires étrangers figuraient parmi les personnes ciblées pour l’évacuation. Des centaines de ressortissants étrangers, ainsi que plusieurs milliers de soldats d’Azov, pourraient être bloqués à Marioupol, selon des sources non fondées.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont ouvertement annoncé qu’ils n’envisageaient pas d’envoyer des soldats en Ukraine pour combattre. Tous deux sont d’importants fournisseurs d’armes à Kiev et entraînaient les forces ukrainiennes avant l’offensive russe. Au cours de la préparation de la guerre, les experts auraient été retirés du pays.

Début mars, le ministère britannique de la Défense a émis une restriction sur les membres actifs du service voyageant en Ukraine, avertissant que le non-respect de la règle pourrait entraîner des poursuites. Suite à l’attaque russe, Kiev a appelé des volontaires du monde entier à rejoindre sa « légion étrangère » nouvellement formée.

Suite à l’échec de l’Ukraine à exécuter les dispositions des accords de Minsk conclus en 2014 et à la reconnaissance ultérieure par la Russie des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk, la Russie a lancé une offensive à grande échelle contre l’Ukraine fin février. Le protocole de Minsk, négocié par les Allemands et les Français, visait à accorder aux zones séparatistes un statut particulier au sein de l’État ukrainien.

Depuis lors, la Russie a insisté pour que l’Ukraine se déclare un pays neutre qui ne rejoindrait jamais l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis. Kiev estime que l’invasion russe était injustifiée et réfute les affirmations selon lesquelles elle prévoyait de s’emparer par la force des deux districts séparatistes.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

L’UE est désormais le bras militaire de l’OTAN

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l’UE avait changé sa position envers la Russie à cause des pays occidentaux et agissait désormais comme le bras militaire de l’OTAN.

Dans une interview accordée aux médias russes lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que l’UE avait fait un « sérieux revirement » en se transformant en une organisation militaire fonctionnant dans l’intérêt de Washington et de l’OTAN. Il a fait référence à une remarque faite samedi par le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Alors qu’il promettait une nouvelle aide militaire à Kiev, l’homme politique d’origine espagnole a déclaré que la crise en Ukraine « sera gagnée sur le champ de bataille ». La déclaration a été jugée « scandaleuse » par Lavrov.

Lavrov a déclaré à la chaîne d’information Rossiya 24 : « Quand un chef diplomatique… dit qu’un certain conflit ne peut être résolu que par une action militaire… Eh bien, ce doit être quelque chose de personnel. Il s’est mal exprimé ou a parlé sans réfléchir, faisant une déclaration que personne ne lui avait demandé de faire. Mais c’est une remarque scandaleuse.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l’UE a fait un revirement notable dans sa position envers la Russie parce que les pays occidentaux sont contrariés par Moscou pour avoir défendu ses intérêts essentiels en Ukraine plutôt que de jouer un rôle de soumission dans «l’ordre fondé sur des règles» dominé par Washington.

Les pays occidentaux agissant dans l’intérêt des États-Unis tentaient de convertir l’Ukraine en « un point d’appui pour la suppression définitive de la Russie », selon Lavrov. Après le déploiement de la force par Moscou pour neutraliser ce danger, les nations européennes ont rapidement changé d’avis sur la Russie. Il « reflète désormais la méchanceté et la fureur » envers le pays. Selon Lavrov, le changement brusque prouve que la crise en Ukraine ne concerne pas l’Ukraine.

« La propagande occidentale a changé de vitesse pour dépeindre la Russie comme un pur mal et [l’Ukraine] comme un pur bien. Le régime ukrainien actuel est vraisemblablement un phare de démocratie, de justice, de liberté qui est attiré par tout ce qui est européen, par les valeurs auxquelles l’Europe prétend avoir toujours adhéré », a ajouté le ministre.

Lavrov a soutenu qu’aucune de ces déclarations n’était correcte. L’Ukraine est un foyer de nationalisme radical, les puissances occidentales enfreignant n’importe quelle norme quand cela leur convient tout en disant aux autres de s’y conformer.

« Le Kosovo peut être reconnu comme indépendant sans référendum. La Crimée ne peut pas, malgré la tenue d’un référendum observé par [de nombreux observateurs internationaux] », a-t-il déclaré, citant un exemple de double standard.

« En Irak, à 10 000 kilomètres des États-Unis, ils imaginaient une menace pour leur sécurité nationale. Ils l’ont bombardé, n’ont trouvé aucune menace. Et n’ont même pas dit qu’ils étaient désolés », a-t-il ajouté. « Mais quand juste à notre frontière, ils cultivent des ultra-radicaux néo-nazis, créent des dizaines de biolabs… travaillant sur les armes biologiques, comme le prouvent les documents, on nous dit que nous ne sommes pas autorisés à réagir à ces menaces », a-t-il ajouté.

Suite à l’échec de l’Ukraine à exécuter les dispositions des accords de Minsk conclus en 2014 et à la reconnaissance ultérieure par la Russie des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk, la Russie a lancé une offensive à grande échelle contre l’Ukraine fin février. Le protocole de Minsk, négocié par les Allemands et les Français, visait à accorder aux zones séparatistes un statut particulier au sein de l’État ukrainien.

Depuis lors, Moscou a insisté pour que l’Ukraine se déclare un pays neutre qui ne rejoindra jamais l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis. Kiev estime que l’invasion russe était injustifiée et réfute les affirmations selon lesquelles elle prévoyait de s’emparer par la force des deux districts séparatistes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia