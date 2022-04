Un homme vacciné s’évanouit trois fois au bureau de poste + Voici la « nouvelle normalité »… des gens tombent morts après la piqûre mortelle du vaccin

Un homme vacciné s’évanouit trois fois au bureau de poste

« J’étais à la poste et l’homme devant moi a heurté le sol. Il m’a dit qu’il venait d’être vacciné.

La myocardite est réelle et le monde est sur le point de voir la vérité. Veuillez prier pour cet homme et tous ceux qui ont pris l’arme biologique. La vidéo provient de Vaccine-Police.com sur les blessures du Vaccin Covid.

3 COMÉDIENS CÉLÈBRES ENTIÈREMENT EMPOISONNÉS, TUÉS PAR UN VACCIN EN 3 MOIS

3 en 3 mois ? 33 ? Quelques antécédents :

Gilbert Gottfried est décédé mardi à l’âge de 67 ans, et un instantané téléchargé sur ses réseaux sociaux plus tôt cette année devient viral pour ceux qui y sont inclus. Peu de temps après que l’équipe de Gottfried a confirmé son passage sur Twitter, les fans ont rapidement remarqué une photo que Gottfried lui-même a téléchargée plus tôt cette année. On y voit le comédien poser pour une photo avec Bob Saget et Louie Anderson, deux comédiens décédés cette année.

Comédien, acteur et podcasteur prolifique, Gottfried a charmé des générations avec sa comédie stand-up, ses apparitions dans des émissions comme Hollywood Squares et le Comedy Central Roast, et des performances animées telles que Iago dans Aladdin, Digit LeBoid dans Cyberchase et le canard d’Aflac.

Voici la « nouvelle normalité »… des gens tombent morts après la piqûre mortelle du vaccin

Je l’appelle faire le One Shot Drop. Cela peut cependant prendre un peu plus. Mais il ne semble pas y avoir de pénurie de personnes prêtes à recevoir plusieurs clichés. Source : Covid Vax Injuries.

LE GÉNOCIDE CONFIRMÉ : 3,5 MILLIONS D’Américains sont morts en 2021. L’année la plus meurtrière JAMAIS aux États-Unis. La folie des vaccins !

Dr McCullough – Les vaccinés ont des modifications permanentes de l’ADN 2 minutes

Le Dr McCullough décrit brièvement les découvertes récentes selon lesquelles les injections de Covid-19 créent des modifications de l’ADN dans les cellules hépatiques dès six heures après l’injection. Il déclare qu’il s’agit de la découverte la plus troublante concernant les vaccins depuis leur introduction. Des études de suivi supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre les conséquences de ces modifications de l’ADN, car elles pourraient être permanentes et multigénérationnelles.