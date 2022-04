L’Allemagne cherche à dépenser des milliards en armes pour l’Ukraine – médias + Moscou expulse des diplomates de l’UE + La Russie capture les officiers de l’OTAN

L’Allemagne cherche à dépenser des milliards en armes pour l’Ukraine – médias

Berlin aurait réservé 2,1 milliards de dollars supplémentaires pour les dépenses militaires, dont la majeure partie est destinée à Kiev

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé son intention de dépenser 2 milliards d’euros supplémentaires (2,16 milliards de dollars) pour les besoins militaires, dont la plupart visent à fournir des fournitures à l’Ukraine, a rapporté Reuters vendredi.

Citant une source gouvernementale, l’agence de presse a déclaré qu’environ 400 millions d’euros (432,5 millions de dollars) des nouveaux fonds sont alloués à la Facilité européenne pour la paix, un mécanisme de financement par lequel une aide militaire est fournie à l’Ukraine. La partie restante des fonds supplémentaires sera déployée directement sur les fournitures pour Kiev, entre autres besoins.

La décision des autorités allemandes d’envoyer des armes à l’Ukraine, annoncée deux jours après le lancement par Moscou de son opération militaire, a marqué un tournant majeur dans la politique de Berlin de ne pas fournir d’armes létales à Kiev.

Peu de temps après, Scholz a annoncé un plan visant à renforcer l’armée allemande, qui souffre de pénuries d’équipement depuis des années. Il a promis 100 milliards d’euros (112,7 milliards de dollars) du budget 2022 pour les forces armées et s’est engagé à atteindre l’objectif de 2 % du PIB consacré à la défense demandé par l’OTAN. Cependant, plus tard, la chancelière a adopté une approche plutôt prudente en ce qui concerne le conflit en Ukraine.

Plus tôt cette semaine, Scholz a déclaré que l’Allemagne continuerait de fournir des fournitures militaires à Kiev mais n’enverrait que des armes « correctes et raisonnables » et uniquement en étroite coordination avec ses partenaires. Berlin a également précisé qu’il n’envisageait pas d’envoyer des armes « offensives », telles que des chars et autres véhicules blindés, malgré les nombreuses demandes de l’Ukraine.

Une telle politique, ainsi que la réticence du gouvernement à soutenir les plans d’interdiction de l’UE sur le pétrole et le gaz russes, ont suscité les critiques du Parti vert, qui contrôle les ministères des affaires étrangères et de l’économie. Lundi, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exhorté l’Occident à fournir à Kiev des armes lourdes et a semblé critiquer Scholz, soulignant que « ce n’est pas le moment de trouver des excuses« .

Un député écologiste de haut rang, Anton Hofreiter, a qualifié l’approche de la chancelière de « nuisible » non seulement à l’Ukraine, mais également à la réputation de l’Allemagne en Europe et dans le monde.

Beaucoup de ses compatriotes semblent d’accord. Selon un récent sondage réalisé par les médias ARD et Welt, 55 % des Allemands soutiennent la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine, tandis que 37 % ne soutiennent pas une telle idée.

Initialement, Berlin a fourni à l’Ukraine 1 000 armes antichars et 500 missiles antiaériens Stinger. À la mi-mars, l’Allemagne a déclaré qu’en raison des risques pour la sécurité, elle ne divulguerait plus d’informations sur les livraisons d’armes à l’Ukraine.

La Russie a attaqué son voisin fin février, suite à l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et à la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

L'Allemagne cherche-t-elle le moyen de se venger de la défaite de la Seconde Guerre mondiale infligée par l'URSS ? Quelle pourrait être la réaction de la Fédération de Russie ?

L’Ukraine prépare une nouvelle attaque à la roquette contre des civils, prévient la Russie

Moscou donne des détails sur le plan de Kiev pour massacrer des civils et blâmer la Russie

PHOTO DE FICHIER: Restes d’un missile «Tochka-U» dans le quartier Kirovsky de Donetsk, le 26 février 2022. © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Le gouvernement ukrainien prépare une attaque sous fausse bannière contre une gare ferroviaire remplie de réfugiés civils, afin d’accuser la Russie de crimes de guerre, a annoncé vendredi l’armée russe. Moscou a cité des renseignements pour nommer la cible, la méthode et même le point d’origine de l’attaque imminente, qui, selon elle, s’inspire du récent carnage de Kramatorsk.

« Le régime de Kiev prépare une autre provocation monstrueuse, similaire à celle menée à Kramatorsk, pour accuser les militaires russes de crimes de guerre avec massacre de civils », a déclaré vendredi après-midi le lieutenant-général Mikhail Mizintsev, chef du Centre de gestion de la défense nationale.

Selon Mizintsev, la 19e brigade de missiles des forces armées ukrainiennes a l’intention « dans un avenir proche » de tirer un missile balistique tactique Tochka-U sur « l’accumulation de réfugiés à la gare » de Lozovaya – une ville de la région de Kharkov et un important nœud ferroviaire.

Afin de donner l’impression que la frappe provient d’un territoire contrôlé par la République populaire de Donetsk ou les forces russes, la roquette proviendra de Staromikhaylovka, un village à l’ouest de Donetsk tenu par les forces de Kiev, a ajouté le général.

De telles actions démontrent « l’attitude inhumaine de l’Ukraine envers le sort des civils » et « le mépris total de toutes les normes de la morale et du droit international humanitaire », a déclaré Mizintsev.

« Nous avertissons à l’avance les pays du soi-disant » Occident civilisé « dirigé par les États-Unis que la Fédération de Russie dispose d’un ensemble de preuves opérationnelles sur les terribles crimes à venir du régime de Kiev », a ajouté le général russe, ainsi qu’un rappel que les missiles tactiques Tochka-U sont « utilisés uniquement par les forces armées ukrainiennes ».

La même 19e brigade de missiles a été accusée vendredi par l’armée russe d’avoir pris pour cible la centrale hydroélectrique de Kakhovka à Kherson. Deux missiles ont été tirés vers le barrage vendredi matin, prétendument dans le but de faire déborder le Dniepr.

Les deux missiles ont été interceptés par les défenses aériennes russes, mais des fragments de l’un d’entre eux ont endommagé plusieurs bâtiments du village de Novaya Kakhovka, blessant une femme et un enfant, a indiqué l’armée russe.

L’Ukraine avait accusé la Russie de l’attaque du 8 avril contre la gare de Kramatorsk, qui a tué 50 civils, dont des enfants. La Russie a répondu en soulignant que le missile qui a causé le carnage était un Tochka-U avec un numéro de série correspondant aux stocks ukrainiens, et a même identifié le lieu de lancement probable. La couverture médiatique occidentale de l’attaque a considérablement diminué par la suite.

La Russie a attaqué son voisin fin février, suite à l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés en 2014, et à la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles de Minsk négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Moskva coulé : la riposte russe en cours

La Russie a mené une frappe lourde et de haute précision avec « Kalibr » sur des installations militaires à Kiev. ©Avia.pro

Le naufrage du navire amiral russe Moskva dans une attaque aux circonstances peu claires continue de faire des vagues, la Russie ayant intensifié le feu ces dernières heures. Jusqu’où ira la riposte russe ?

La Russie a mené une frappe de grande envergure avec « Kalibr » sur les installations des forces armées ukrainiennes à Kiev, a rapporté l’agence de presse russe Avia.pro.

Les navires russes ont frappé un coup puissant sur les installations des forces ukrainiennes à Kiev avec des missiles de croisière tactiques Kalibr. On sait que le coup a été porté à l’atelier de production, où sont effectués les travaux liés à la réparation et à la restauration des systèmes de missiles anti-aériens et antinavires et des systèmes de missiles.

Apparemment, la frappe visait non seulement à détruire les installations militaires des forces armées ukrainiennes, mais aussi à infliger des dommages importants aux troupes ukrainiennes dans le cadre des actes de provocation dirigés contre les citoyens russes. « Nous parlons des frappes des forces armées ukrainiennes sur la région de Briansk, à la suite desquelles au moins 8 civils ont été blessés et près d’une centaine de bâtiments résidentiels ont été endommagés », indique Avia.pro.

« Des missiles de croisière Kalibr ont été utilisés pour frapper une position à Kiev. Suite à une attaque de missiles sur l’usine de construction mécanique de Zhulian « Vizar », les ateliers de production et de réparation de systèmes de défense aérienne et de missiles antinavires ont été détruits. Le nombre et l’ampleur des frappes de missiles sur les cibles de Kiev vont être augmentés en réponse aux sabotages commis par les forces de Kiev sur le territoire russe », informe le ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

Les experts notent que malgré le fait que la flotte russe de la mer Noire ait perdu le navire amiral Moskva, la Russie dispose toutefois de suffisamment de ressources pour effectuer des frappes avec des armes de haute précision.

Cette situation intervient alors que sur le territoire ukrainien, des troupes de l’OTAN se sont faites prisonnières, lesquelles, selon les propos du chef de l’Alliance de l’Atlantique Nord, Jens Stolenberg, « ne participent pas aux hostilités aux côtés des forces armées ukrainiennes. »

Le nombre exact de soldats de l’OTAN capturés n’a pas encore été précisé, mais à en juger par des données non officielles, on peut parler de dizaines de militaires actifs des pays de l’OTAN.

« Nous avons déjà des prisonniers parmi les militaires des pays de l’OTAN, nous montrerons tout cela lorsque nous mènerons des procès, et le monde entier verra ce qui s’est réellement passé », a déclaré Andrey Klimov, chef adjoint de la Commission Russie Unie.

Il est déjà connu que non seulement des mercenaires, des militants et des « volontaires », mais aussi des militaires actifs de pays tels que la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les États-Unis, etc. peuvent se trouver en Ukraine.

Compte tenu de la déclaration officielle, il est logique de supposer qu’une partie des militaires de l’OTAN a révélé la présence directe d’un contingent militaire de l’OTAN en Ukraine.

Auparavant, il a été signalé qu’un général américain aurait été capturé en Ukraine, mais cette information n’a pas été confirmée par le ministère russe de la défense et a été démentie par la suite par la partie américaine. On ignore encore dans quelles circonstances les militaires étrangers ont été capturés.

Un destroyer américain « accidenté »

Le destroyer américain The Sullivans, le 14 avril 2022. ©Buffalo News

À peine 24 heures après l’incendie et les explosions à bord de Moskava, un bâtiment US a été ciblé.

Le destroyer américain The Sullivans a coulé après avoir eu un trou dans la coque alors qu’il était amarré dans le parc militaire de Buffalo à New York.

Le navire de guerre américain a été submergé à plus de la moitié malgré les efforts de sauvetage, selon l’agence de presse Avia.pro.

Lire aussi: Un navire US quitte la mer Noire en panique

The Sullivans avait été mis hors service pendant assez longtemps, cependant, pour des raisons inconnues, la coque du navire a connu une forte fuite et a commencé à prendre rapidement de l’eau – 50 tonnes d’eau par minute.

Le destroyer USS The Sullivans, amarré au Buffalo Naval and Servicemen’s Park (un musée situé sur les rives du lac Érié à Buffalo), a commencé à couler.

Selon le président du parc Paul Marcello, il y avait un trou dans le côté droit de la coque mercredi soir. Il a déclaré que les équipages essayaient de stabiliser le navire de 79 ans qui pompait jusqu’à 50 tonnes d’eau par minute.

Vendredi, le plus grand bâtiment de la flotte de la mer Noire russe a explosé. Au moment où l’armée russe est en passe de prendre le contrôle du port stratégique de Marioupol, sur la mer d’Azov, et d’étendre son offensive dans le sud et l’est de l’Ukraine, le croiseur lance-missiles Moskva a été « gravement endommagé », selon le ministère russe de la Défense, cité par les agences d’État Ria Novosti et Tass mercredi 13 avril.

Lire aussi: La marine russe surveille de près les actions de l’OTAN en mer Noire qui la met à l’épreuve

« En raison d’un incendie, des munitions ont explosé à bord », et l’équipage a été entièrement évacué, a indiqué le ministère. Le jeudi 14 avril, la Russie a annoncé que le navire n’avait pas coulé et que les explosions à bord avaient cessé.

« Le foyer de l’incendie a été circonscrit, il n’y a pas de flammes. Les explosions de munitions ont cessé. Le croiseur Moskva garde sa flottabilité », a indiqué le ministère, qui dit enquêter sur les causes du sinistre. « Des mesures sont prises pour remorquer le croiseur vers le port », poursuit-il en ajoutant que « l’armement principal de missiles n’a pas été abîmé ».

Moscou expulse des diplomates de l’UE

Cette décision est une mesure de représailles à l’expulsion de diplomates russes, a déclaré le ministère des Affaires étrangères

Ministère russe des Affaires étrangères © Getty Images / SOPA Images / Contributo

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré 18 employés de la délégation de l’UE « persona non grata » en réponse aux « actions hostiles » de l’Union européenne.

Vendredi, le ministère a convoqué le chef de la délégation de l’Union européenne, Markus Ederer, pour exprimer sa « ferme objection » à l’expulsion antérieure « injustifiée » de 19 employés de la mission permanente russe auprès de l’UE et de l’Euratom.

« La partie russe a déclaré que l’UE était responsable de la destruction constante de l’architecture du dialogue et de la coopération bilatérale qui a été créée pendant des décennies », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Ederer a également reçu un rappel de la nécessité pour l’UE d’obéir à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

« En réponse aux actions hostiles de l’Union européenne, 18 employés de la délégation de l’UE en Russie ont été déclarés » persona non grata « et devront quitter le territoire de la Fédération de Russie dans un avenir proche », a déclaré le ministère.

L’Union européenne a condamné ce qu’elle a qualifié de « décision injustifiée et sans fondement » de Moscou. Le porte-parole du bloc, Peter Stano, a déclaré que cette mesure était « de pures représailles » qui « ne ferait qu’approfondir l’isolement de la Russie ».

« L’Union européenne appelle fermement le Kremlin à revenir au respect des règles internationales et à une approche coopérative des relations internationales », a déclaré Stano sur Twitter.

Le 5 avril, l’UE a déclaré les 19 diplomates russes personae non gratae, affirmant qu’ils « se livraient à des activités contraires à leur statut diplomatique ». La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi à l’annonce en disant que l’UE devrait s’attendre à des « mesures appropriées » en réponse.

La nouvelle de vendredi concernant l’expulsion de diplomates de l’UE est devenue le dernier round du conflit diplomatique en cours entre la Russie et les pays occidentaux, qui s’est intensifié après le lancement de l’offensive russe en Ukraine le 24 février. Des dizaines de diplomates russes ont été expulsés et la Russie a mis en garde que chaque expulsion entraînerait des représailles.

La Russie a attaqué son voisin fin février, suite à l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et à la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

