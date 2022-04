Rédacteur en chef d’ER : Nous avons publié il y a quelques jours un court article sur l’implication de l’Allemagne dans les programmes biologiques de l’Ukraine, mais cet article de Freddie Ponton va beaucoup plus en détail.

Que des chercheurs allemands (ou américains) soient impliqués dans ces programmes biologiques ou que certaines sociétés privées le soient ne prouve en soi rien de néfaste. Mais ces situations indiquent que les pays ne sont pas autorisés à mener de telles recherches par des traités ou des conventions qu’ils ont peut-être signés ou que leurs lois ne permettent pas de le faire par la porte dérobée dans des pays hautement corrompus comme l’Ukraine. Idem pour les entreprises. Ensuite, il y a le problème du « double usage », comme l’explique Ponton ci-dessous.

Nous rappelons aux lecteurs qu’il existe des preuves suggérant que les propres citoyens ukrainiens ont été expérimentés dans le passé.

RÉVÉLÉ : L’implication de l’Allemagne dans les programmes biologiques militaires en Ukraine

FREDDIE PONTON pour 21st CENTURY WIRE

Selon le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Gennady Gatilov, de vastes armes militaires biologiques dangereuses et des programmes de recherche ont été découverts en Ukraine.

Comme 21WIRE l’a signalé précédemment, bon nombre de ces projets hautement exotiques sont financés par les États-Unis, dans le cadre de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) du Pentagone.

Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. D’autres programmes d’armes biologiques présumés et leurs installations sont également financés et dirigés par le ministère allemand des Affaires étrangères et les forces armées allemandes.

Les ramifications de ces conclusions sont troublantes, car elles indiquent que l’implication des membres de l’OTAN en Ukraine est beaucoup plus profonde qu’on ne le pensait auparavant.

Le 31 mars 2022, lors de la session plénière de la Conférence du désarmement à Genève, le représentant de l’ONU Gatilov (image, à gauche) a exigé que tous ces programmes de recherche biologique potentiellement dangereux fassent l’objet d’une enquête immédiate.

Après des recherches approfondies incluant de nombreuses sources bien documentées, il semble maintenant que les soupçons de tout le monde pourraient être vrais après tout – que l’Ukraine était devenue une destination d’externalisation de l’OTAN pour la recherche et le développement d’armes biologiques.

À ce jour, il a été confirmé et démontré que le ministère américain de la Défense et sa filiale, la DTRA, financent des projets de recherche biologique et scientifique de défense offshore sous le couvert d’activités de recherche, de développement et de formation en «sciences de la vie» en Ukraine. Les preuves suggèrent fortement que ces activités et programmes liés à la lutte contre et à la dissuasion des armes biologiques de destruction massive ainsi que des «menaces biologiques émergentes» – sont en fait utilisés comme véhicules pour les sciences de la vie dites «à double usage» et les projets classifiés. Dans ce cas, le terme « double usage » fait référence au travail et aux matériels relatifs à la recherche supposée sur la biosécurité qui est complètement interchangeable avec le développement d’armes biologiques interdites au niveau international. En raison de l’ambiguïté inhérente au domaine de recherche, ces programmes et leurs installations se sont révélés imperméables à toute surveillance significative ou régime d’inspection internationale.

En outre, il est facile de comprendre le fardeau juridique et réglementaire associé à la recherche dite de « gain de fonction » (GOF) dans les pays de l’OTAN, et il est donc tentant pour des individus et des organisations sans scrupules pour exporter ces projets risqués vers des environnements réglementaires moins stricts, en particulier des destinations qui se classent en tête de l’indice mondial de corruption, comme l’Ukraine.

Il est important d’abord d’examiner de plus près les relations germano-ukrainiennes afin de mieux comprendre à quel point les intérêts allemands sont investis en Ukraine.

L’Allemagne est le plus grand donateur bilatéral civil de l’Ukraine

Selon les derniers chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Comité d’aide au développement (CAD), l’Allemagne est le plus grand donateur bilatéral de l’Ukraine avec des paiements s’élevant à environ 220 millions de dollars américains (aide publique au développement de l’OCDE 2018-2019) – ce qui est en fait devant les États-Unis, qui ont donné un peu moins de 200 millions de dollars américains. En plus de cela, l’Allemagne verse des contributions par le biais de l’UE (selon le CAD de l’OCDE, plus de 400 millions d’euros en 2018-2019 – le montant le plus élevé apporté par un seul donateur. Depuis 2014, l’Allemagne a fourni un total d’environ 1,83 € milliards d’euros d’aide bilatérale (Source).

Coopération bilatérale au développement

Dans le domaine de la coopération bilatérale au développement, l’Allemagne soutient la « transformation » politique et économique de l’Ukraine avec des engagements totalisant 771 millions d’euros depuis 2014. De nouveaux engagements supplémentaires de 96,5 millions d’euros ont été convenus lors des négociations intergouvernementales du 30 novembre 2021. La coopération est axé sur la promotion de la démocratie, d’une économie durable (y compris par l’enseignement et la formation professionnels) et de la société civile (y compris de nombreuses ONG et organisations «parties prenantes»), l’efficacité énergétique et la supposée «stabilisation» de l’est de l’Ukraine.

La coopération entre les gouvernements allemand et ukrainien est en outre renforcée par plus de 70 accords de «jumelage» de villes et de municipalités.

De plus, un système de garantie de prêt a également été mis à la disposition de l’Ukraine – lancé par le gouvernement allemand en 2014, et totalisant 500 millions d’euros (Source).

Soutien militaire

L’Allemagne soutient le service médical militaire ukrainien depuis 2019 avec des mesures de renforcement des capacités (dons de fournitures et d’équipements médicaux), ainsi qu’en fournissant des soins médicaux aux soldats blessés dans les hôpitaux militaires allemands. Depuis 2014, 149 membres des forces de sécurité ukrainiennes au total ont été emmenés en Allemagne pour des soins médicaux (dans des hôpitaux de la Bundeswehr et civils).

Au total, les dons médicaux militaires de l’Allemagne (y compris les fournitures médicales) depuis 2014 s’élèvent à plus de 13 millions d’euros. Dans le cadre d’un projet commun germano-estonien, l’Allemagne finance intégralement un hôpital de campagne déployable (coût d’acquisition de 5,3 millions d’euros, plus un volet formation). La date de livraison estimée était fin février ou début mars 2022 (Source).

En 2016, l’Allemagne a déclaré cinq installations de biodéfense. La soumission CBM (Confidence Building Measures) fournit leurs noms, emplacements, les surfaces au sol des laboratoires des installations, la structure organisationnelle des installations, des descriptions des travaux de défense biologique effectués dans les installations, des détails sur leurs politiques de publication et des listes des documents et des rapports accessibles au public résultant des travaux effectués dans ces installations.https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/ukraine-node/ukraine-support/2510752

Le principal centre des activités de biodéfense médicale de l’Allemagne, l’Institut de microbiologie des forces armées (Bundeswehr), est la première installation répertoriée. Situé sur la Neuherbergstrasse de Munich, l’installation comptait en 2016 quelque 20 scientifiques et 39 techniciens travaillant dans une surface totale de laboratoire de 1325 m2, répartis en 1258 m² de laboratoires de niveau de biosécurité 2 (BSL2) et 67 m² d’un Espace laboratoire BSL3. Les disciplines scientifiques représentées sont la médecine, la médecine vétérinaire, la microbiologie, la virologie, la bactériologie, l’immunologie, la biologie moléculaire, l’épidémiologie et la médecine de laboratoire (voir plus d’infos ici).

Qu’il suffise de dire que l’Allemagne a des intérêts substantiels investis en Ukraine, et bien sûr une telle générosité envers l’Ukraine doit être compensée d’une manière ou d’une autre. Je veux dire que rien n’est gratuit dans ce monde, n’est-ce pas ?

Maintenant, allons-y…

Allemagne Biosécurité / Biodéfense Recherche en Ukraine

En 2013, le ministère fédéral des Affaires étrangères a lancé le programme allemand de biosécurité, avec lequel l’Allemagne travaille dans divers pays dans le cadre du partenariat mondial du G7 qui met en œuvre des projets durables dans le domaine de la biosécurité contre la prolifération des armes et des matières de destruction massive. . Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, le programme contribue également au renforcement de la Convention sur les armes biologiques (BTWC). La troisième phase du programme est 2020-2022, où des activités sont actuellement mises en œuvre dans neuf pays partenaires, avec deux projets suprarégionaux.

VOIR AUSSI : Pentagone-Ukraine Bio Labs : The Hunter Biden Connection

L’objectif du programme est d’aider les pays partenaires à contrôler les risques de sécurité biologique, tels que l’utilisation abusive délibérée d’agents pathogènes et de toxines dangereux, ainsi que les épidémies de maladies hautement pathogènes et les pandémies. Cela peut également être considéré comme un effort destiné à empêcher l’utilisation abusive d’agents pathogènes biologiques qui pourraient également être dangereux pour l’Allemagne.

Dans cet article, nous allons enquêter sur leurs activités en Ukraine – et voir si, comme le DTRA du Département américain de la Défense avec l’aide d’entrepreneurs de la défense tels que Black & Veatch et Metabiota, les Allemands ont également développé leur propre programme biologique militaire en Ukraine.

Le programme allemand de biosécurité se compose de plusieurs projets individuels en Ukraine qui sont mis en œuvre en collaboration avec les institutions allemandes suivantes :

Institut Robert Koch

Société allemande de coopération internationale

Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale

Institut Friedrich Loeffler pour la santé animale

Institut de microbiologie des forces armées allemandes

Le programme se concentre sur six domaines : la sensibilisation, la biosécurité et la biosécurité, la surveillance des maladies, la détection et le diagnostic, et la mise en réseau et le renforcement des capacités.

Avec un volume financier de plus de 45 millions d’euros (2013 – 2019), et env. 16,72 millions d’euros (2020 – 2022), l’Allemagne prétend aider les pays partenaires à minimiser les risques biologiques et les risques de prolifération associés. À ce stade, nous ne disposons pas des chiffres exacts ou du pourcentage de ce budget qui est alloué à l’Ukraine.

Source : Page Web du ministère allemand des Affaires étrangères

Projets du programme allemand de biosécurité

En 2002, une initiative du G7 intitulée « Partenariat mondial contre la propagation des armes et des matériaux de destruction massive » a été lancée lors du Sommet du G7 à Kananaskis, au Canada. Il apporte une contribution importante à la réduction des risques de prolifération nucléaire, chimique, biologique et radiologique dans le monde. L’amélioration de la biosécurité, en particulier, a été identifiée ces dernières années comme une priorité de cette initiative. En 2013, le ministère fédéral des Affaires étrangères a lancé le « Programme de partenariat allemand pour l’excellence en matière de sécurité biologique et sanitaire » pour une période initiale de trois ans. Il a été conçu pour atténuer les risques de sécurité biologique et pour établir et améliorer les capacités de biosécurité nécessaires partout dans le monde. Après avoir été évalué en 2016 et 2019, il a été prolongé jusqu’en 2022 sous la bannière du programme allemand de biosécurité.

Il est important de rappeler ici que les bactéries, les virus et les toxines biologiques peuvent être utilisés à des fins de recherche pacifiques, mais ils peuvent également être utilisés pour des armes biologiques militarisées ou à des fins terroristes (double usage) par des acteurs étatiques et non étatiques. Les objectifs déclarés du programme allemand de biosécurité sont de réduire le risque de propagation d’agents de menace biologique (biosécurité et biosécurité), de mettre en place des systèmes de biosurveillance ou d’identification précoce d’épidémies de maladies inhabituelles, et de découvrir et d’identifier des agents pathogènes dangereux spécifiques. En outre, le programme est censé sensibiliser aux risques biologiques dans les pays partenaires et renforcer davantage l’expertise spécialisée des institutions nationales partenaires (développement des capacités).

En coopération avec la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, une association de coopération internationale, l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes (Bundeswehr) mène actuellement les projets internationaux suivants dans le cadre du programme allemand de biosécurité :

Projet de défense de la biosécurité 1

« Initiative ukrainienne-allemande de biosécurité pour la gestion des risques de zoonoses près de la frontière extérieure de l’UE »

Arrière-plan:

La situation politique et économique toujours fragile en Ukraine, le conflit non résolu avec la Russie et le problème connexe des personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que la situation instable du système de santé figurent actuellement parmi les plus grands défis auxquels l’Ukraine est confrontée.

En outre, la centralisation de longue date des capacités de laboratoire existantes et le déplacement des investissements dans les infrastructures vers Kiev ont entraîné des lacunes en matière de biosécurité et de surveillance sanitaire dans les régions périphériques de l’Ukraine. En raison de l’apparition naturelle de maladies infectieuses dangereuses telles que l’anthrax, la fièvre du lapin ou la brucellose, il existe également des dangers pour la sécurité de la population. L’abus de ces agents pathogènes au cours des conflits armés dans l’est de l’Ukraine ou par des groupes criminels pourrait être difficile à détecter.

Objectifs:

L’Institut de microbiologie de l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes de la Bundeswehr (IMB) et la Société allemande de coopération internationale (GIZ) GmbH ont mené un projet de coopération dans l’est de l’Ukraine à Kharkiv.

Mesures:

Le partenaire ukrainien pour la mise en œuvre des objectifs du projet est l’Institut de médecine vétérinaire expérimentale et clinique (IECVM) de Kharkiv. L’institut est un centre scientifique national engagé dans la surveillance et le contrôle des maladies infectieuses, la coordination des programmes de vaccination et la prévention des maladies infectieuses. Avec le début de la troisième phase du projet en 2020, l’Université nationale de médecine de Kharkiv (KhNMU) a été choisie comme partenaire.

Il convient de rappeler que Kharkiv est l’endroit où se trouve l’un des laboratoires de référence biologique du Pentagone, où il a été signalé qu’au moins 20 soldats ukrainiens sont morts de la grippe porcine en janvier 2016 et que 200 autres ont été hospitalisés. En mars de la même année, 364 personnes étaient mortes de la grippe porcine en Ukraine.

Ce projet de biosécurité porte sur :

Formation du personnel spécialisé dans le diagnostic des agents pathogènes dangereux

Renforcement du personnel spécialisé dans l’application des normes internationales de laboratoire

Études sur la présence d’agents pathogènes dangereux en Ukraine

Développement d’un réseau germano-ukrainien pour la gestion du risque zoonose

Promotion de jeunes scientifiques en Ukraine.

L’« Initiative ukrainienne-allemande de biosécurité pour la gestion des risques de zoonoses » se trouve également dans le rapport GPWG du Partenariat mondial contre la propagation des armes et des matériaux de destruction massive de 2018, un document retraçant les activités internationales de réduction des menaces des pays membres.

Projets internationaux de biosécurité de l’Allemagne en Ukraine

Source : Tableau extrait du rapport GPWG 2018 publié par le MOFA allemand (Ministère des Affaires étrangères)

REMARQUE : Vous pouvez suivre l’avancement des projets de biosécurité de l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes « Initiative ukrainienne-allemande de biosécurité pour les activités de gestion des risques de zoonoses en Ukraine depuis 2016 :

» 2021 » 2020 » 2019 » 2018 » 2017 » 2016

Projet germano-ukrainien de biosécurité : AA Ukraine III

Renforcement de la biosécurité dans la lutte contre les agents pathogènes des maladies animales critiques pour la prolifération en Ukraine ;

Durée : 01/2020 – 12/2022

Financement : Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères

Projet en un coup d’œil :

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une coopération entre l’Institut Friedrich Loeffler pour la santé animale (FLI) et deux instituts ukrainiens, l’Institut national de recherche scientifique sur les diagnostics de laboratoire et l’expertise vétérinaire et sanitaire SSRILDVSE et l’Institut ukrainien de contrôle scientifique de la biotechnologie et des souches de micro-organismes. (SSCIBSM / DNKIBSHM) à Kiev, qui sont responsables dans le domaine du diagnostic vétérinaire et de la manipulation des agents pathogènes hautement pathogènes importants pour la biosécurité. Le projet est financé par le ministère allemand des Affaires étrangères dans le cadre du programme allemand de partenariat sur la biosécurité et en est à sa troisième phase de financement depuis le début de 2020.

Objectifs:

Le projet vise à renforcer la capacité des pays partenaires à diagnostiquer les infections bactériennes telles que l’anthrax, la brucellose et la morve, et les infections virales telles que la peste porcine africaine (PPA) et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHF) chez les animaux.

Méthodes :

Ces objectifs généraux sont abordés dans trois modules de travail, qui sont également représentés par les trois instituts différents du FLI (INNT/INEID, IVD et IBIZ), ainsi que les deux institutions partenaires en Ukraine (SSCIBSM / DNKIBSHM)

INNT / INEID : Institut des Maladies Infectieuses Nouvelles et Emergentes / Institut des Pathogènes Animaux Nouveaux et Emergents

IVD : Institut de Virologie Diagnostique

IBIZ : Institut des Infections Bactériennes et des Zoonoses

Ces Projets sont classés par thèmes :

WP1 : Brucellose, morve, charbon (FLI-IBIZ)

WP 2 : Peste porcine africaine (PPA) (FLI-IVD)

WP 3 : Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHFV) (FLI-INNT). Des méthodes moléculaires et sérologiques sont utilisées pour tester les échantillons.

Le rôle du FLI et de l’INNT dans le programme allemand de biosécurité en Ukraine

En approfondissant le projet WP3, nous avons réalisé que l’Institut Friedrich Loeffler pour la santé animale (FLI) est le partenaire de l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes, et ce partenariat s’étend sur plusieurs projets connexes. Cela pose le même dilemme avec le financement et le partenariat du DTRA du ministère américain de la Défense dans des projets bioforensiques très sensibles en Ukraine, qui comprennent bien sûr la récupération, la manipulation et l’étude d’agents pathogènes très dangereux. Le manque de transparence et de contrôle international indépendant dans un tel partenariat est pour le moins discutable et soulève bien sûr des questions très fondamentales mais préoccupantes sur l’intention et la portée de ces projets.

Projet germano-ukrainien sur la grippe aviaire

Selon l’article de la journaliste d’investigation Dilyana Gaytandzhieva, des scientifiques allemands et ukrainiens ont mené des recherches biologiques sur des agents pathogènes particulièrement dangereux chez les oiseaux (2019-2020). Le projet a été mené par l’Institut de médecine vétérinaire expérimentale et clinique (Kharkov) et l’Institut Friedrich Loeffler, Institut fédéral de recherche pour la santé animale (FLI) d’Allemagne.

Selon la description du projet, l’objectif principal de ce projet était de séquencer les génomes des orthomyxovirus (https://dilyana.bg/pentagon-contractors-worked-in-ukrainian-biolabs-under-80-million-program/qui causent la grippe aviaire) et de découvrir de nouveaux virus chez les oiseaux.

Pour Washington, l’utilisation d’oiseaux migrateurs pour potentiellement transmettre des agents pathogènes a été un domaine de recherche important mené entre le Smithsonian Institute et le département américain de la Défense dans le passé.

Gaytandzhieva a ajouté que le ministère russe de la Défense a également démontré qu’en 2020, le DTRA avait financé un projet similaire en Ukraine connu sous le nom d’UP-4. L’objectif de ce projet était d’explorer le potentiel d’agents pathogènes particulièrement dangereux pouvant être transmis par les oiseaux migrateurs, notamment la grippe H5N1 hautement pathogène, dont la létalité chez l’homme peut atteindre 50 %, et le virus de la maladie de Newcastle (NDV), un virus hautement infectieux maladie affectant les volailles et autres oiseaux.

Laboratoires biologiques ukrainiens

À ce stade, nous pouvons revenir plus loin et étudier les synergies potentielles entre l’Institut ukrainien de contrôle scientifique de la biotechnologie et des souches de micro-organismes (SSCIBSM / DNKIBSHM) et les travaux entrepris par le DTRA du département américain de la Défense et leurs sous-traitants associés Black & Veatch Special Projects Corp et Metabiota Inc en Ukraine. Ici, nous pouvons également identifier les partenaires locaux de l’Allemagne en Ukraine et voir s’ils travaillaient eux aussi avec le département américain de la Défense et leurs sous-traitants.

Eh bien, pour être honnête, il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la confirmation que les employés de l’Institut ukrainien (SSCIBSM / DNKIBSHM) qui sont dans un accord de coopération avec l’Institut allemand Friedrich Loeffler pour la santé animale (FLI), et participent également lors d’ateliers et de réunions organisés par nul autre que Black & Veatch et Metabiota Inc.

Voici au moins 4 séries de rencontres confirmées :

Réunion 1 (cliquez sur le lien pour la source)

Du 25 au 27 mars (Session I) et du 2 au 4 avril (Session II) 2019 employés de DNKIBSHM (Klestova ZS, Kudryavchenko OP), à l’invitation de Black & Veatch Special Projects Corp. et Metabiota, dans le cadre du Le programme de réduction des menaces biologiques en Ukraine (PBS) a participé aux réunions sur le lancement du projet conjoint de recherche biologique (JDS) du projet UP-10 (Kiev, Ukraine).

Réunion 2 (cliquez sur le lien pour la source)

Le 20 juin 2019, directeur adjoint de la recherche de DNKIBSHM (Klestova ZS), à l’invitation de Black and Veatch Special Projects Corp. / « Metabiota Inc. » dans le cadre de la coopération entre le gouvernement de l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique, a pris part à la onzième réunion du groupe de travail conjoint (Kiev, Ukraine – « Klitschko Expo »).

Réunions 3 (cliquez sur le lien pour la source)

Du 21 au 22 octobre 2019, un employé de DNKIBSHM (Voronina AK), à l’invitation de Black and Veatch Special Projects Corp. / Metabiota Inc., a participé au Séminaire dans le cadre du concept de « Santé unifiée » : « Writing Grant Applications « dans le cadre du programme de réduction des menaces biologiques en Ukraine avec le soutien de l’Agence de réduction des menaces du département américain de la Défense (Kiev, Ukraine).

Réunion 4 (cliquez sur le lien pour la source)

40. Du 17 au 19 décembre 2019, le personnel de DNKIBSHM (Napnenko OO, Kudryavchenko OP), à l’invitation des sociétés « Black and Veatch Special Projects Corp. / « Metabiota Inc. », dans le cadre du programme de réduction biologique des menaces en Ukraine (PFSA) a participé à l’atelier sur les résultats et la mise en œuvre du modèle CAP du projet UP-10 de recherche biologique conjointe (JAP) : « Regional Risk Évaluation de la peste porcine africaine (PPA) dans la faune sauvage et par les routes commerciales (« Du champ à la table ») en Ukraine – approches pour le développement de mesures de quarantaine efficaces et de stratégies pour contrôler le virus de la peste porcine africaine » (Kyiv, Ukraine).

Et voici la confirmation (de la même page) où le directeur adjoint de la recherche de l’Institut ukrainien de contrôle scientifique de la biotechnologie et des souches de micro-organismes (SSCIBSM / DNKIBSHM) est invité par l’Institut allemand Friedrich Loeffler pour la santé animale (FLI) à assister à un symposium international sur les zoonoses à Berlin, en Allemagne.

Ou ici avec l’Institut ukrainien de contrôle scientifique de la biotechnologie et des souches de micro-organismes (SSCIBSM / DNKIBSHM) participant à une formation sur le diagnostic de l’anthrax et de la brucellose dans le cadre du programme allemand de biosécurité en Ukraine avec GIZ et FLI. Les preuves de leur collaboration sur le typage moléculaire des souches ukrainiennes de bacillus anthracis sont disponibles ici. Le projet est financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères dans le cadre de la phase III du programme allemand de biosécurité (Réf. AA-OR12-370.43 BIOS FLI UKR).

Encore une fois, je veux être très clair sur le fait qu’aucune accusation n’est portée ici – nous soulignons simplement le fait que le département américain de la Défense et le DTRA, qui ont financé à la fois les sociétés de biotechnologie américaines Black & Veatch et le travail de Metabiota en Ukraine, travaillait avec l’Institut ukrainien de contrôle scientifique de la biotechnologie et des souches de micro-organismes (SSCIBSM / DNKIBSHM), le partenaire même de l’Institut Friedrich Loeffler pour la santé animale (FLI), lui-même partenaire de l’Institut de microbiologie de l’armée allemande. Les forces. Au-delà de cela, les lecteurs sont invités à tirer leurs propres conclusions.

Plus loin, nous verrons que l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes développe également une coopération avec l’Université nationale de médecine de Kharkiv (KhNMU) en Ukraine.

Projet A Projet B

Incidemment, l’Institut des maladies infectieuses nouvelles et émergentes (INEID) qui fait partie de l’Institut Friedrich Loeffler pour la santé animale (FLI) se concentre également sur les zoonoses virales causées par le coronavirus et le SRAS-CoV-2, entre autres. Encore une fois, nous soulignons simplement ces relations claires, et n’accusons pas nécessairement ces organisations allemandes d’être impliquées dans des activités néfastes.

Le programme allemand de biosécurité est mené sous le patronage du ministère allemand des Affaires étrangères. Quant à la GIZ, la Société allemande de coopération internationale, elle opère en Ukraine depuis 1993. La GIZ soutient le gouvernement ukrainien dans le processus de réforme de l’administration publique et contribue au programme allemand de biosécurité.

« Favoriser la biosûreté et la biosécurité pour un monde plus sûr »

Pour en revenir à l’IMB, également connu sous le nom d’Institut de microbiologie de la Bundeswehr (Institut de microbiologie des forces armées allemandes), nous devons rappeler qu’il s’agit d’un centre de recherche militaire des forces armées allemandes pour la défense biologique médicale.

Ils développent des méthodes et des mesures pour protéger les soldats contre les maladies soi-disant causées par des agents de guerre biologique et d’autres agents pathogènes dangereux.

La plupart des militaires du monde entier ont accepté les vaccinations comme le meilleur moyen de protéger leurs troupes, et il n’est donc pas exagéré de dire que pour développer de tels vaccins, il faut étudier et manipuler des virus et des agents pathogènes dangereux.

Il ne fait aucun doute que l’Allemagne, les États-Unis et d’autres pays européens ont tous développé des liens étroits avec la communauté scientifique ukrainienne de R & D en matière de biodéfense, car le pays fournit un site bio-légal idéal pour la biosécurité, la biosécurité et la recherche liée à l’étude de agents pathogènes dangereux et à haut risque.

Le problème demeure que de telles activités entreprises dans un pays aussi violent que l’Ukraine ne peuvent être décrites que comme une opération à haut risque qui pourrait inutilement mettre en danger les populations européennes, et le monde en général.

En février 2020, les responsables ukrainiens ont lancé le début de leur troisième phase de financement par une visite à Kharkiv. L’Université nationale de médecine de Kharkiv (KhNMU) et l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes ont scellé leur future coopération en signant une déclaration d’intention. On s’attendrait à trouver des détails sur leur relation, mais le KhNMY n’annonce pas cette coopération sur son site Web. Pourquoi serait-ce le cas, si c’est authentique?

En partenariat avec les Forces armées allemandes (Bundeswehr) et l’Université nationale de médecine de Kharkiv (KhNMU), ils ont été les co-organisateurs de la 2e conférence scientifique et pratique ukrainienne sur les « Problèmes pertinents de la médecine dans le secteur de la sécurité et de la défense » et le thème de la guerre hybride était également à l’ordre du jour. Le chef du projet, le directeur de l’Institut de microbiologie de la Bundeswehr, M. Haier von Butler, a déclaré que les représentants allemands espéraient une coopération à long terme avec le KhNMU et étaient prêts à fournir des systèmes de test de diagnostic, à former des spécialistes et à promouvoir davantage coopération scientifique. et améliorer le diagnostic de l’infection à Hantavirus dans la région de Kharkiv. « Nous espérons que ce partenariat servira à élargir la portée de notre coopération et, en outre, à renforcer le lien entre la médecine vétérinaire et la médecine de santé humaine. » (Image : 28 décembre 2021, la photo originale se trouve ici et ici).

(Les images des présentations de l’événement ont été traduites en anglais)

Voici une photo de groupe (image, à gauche) avec des représentants de l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes (IMB), de la Société allemande de coopération internationale (GIZ), de l’Institut national scientifique ukrainien de médecine vétérinaire expérimentale et clinique et du KhNMU.

L’IMB, l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes, fournit l’expertise et les capacités scientifiques à l’échelle mondiale, ce qui les rend directement disponibles pour le personnel militaire déployé de la Bundeswehr. L’objectif est de détecter rapidement, dans des conditions de terrain, toute maladie humaine ou animale causée par des agents biologiques potentiels, d’identifier les options de traitement et de recommander des mesures de protection adéquates.

L’Institut de microbiologie de la Bundeswehr est un centre de recherche départemental spécialisé dans la défense médicale biologique. Sa mission est de développer des procédures et des mesures pour protéger le personnel militaire (Bundeswehr) contre les maladies causées par des agents biologiques et pour restaurer leur santé en cas de maladie. Par conséquent, l’accent scientifique de l’Institut est sur une variété d’agents pathogènes et de toxines biologiques qui pourraient potentiellement être utilisés comme agents de guerre biologique.

La recherche menée à l’Institut est de nature translationnelle. Leur objectif est de développer des produits spécifiques mis à la disposition des utilisateurs ou de fournir des services à caractère scientifique par l’Institut lui-même. L’accent est mis sur les produits liés à la reconnaissance biologique médicale, c’est-à-dire les méthodes de diagnostic à utiliser sur le terrain ainsi que les nouvelles méthodes d’investigation d’attribution dans le domaine de la criminalistique microbienne. De plus, ceux-ci comprennent également des projets concernant la prophylaxie et la thérapie ainsi que la surveillance et l’évaluation des risques.

L’Institut de microbiologie de la Bundeswehr a été chargé d’exercer les fonctions de trois laboratoires nationaux de consultation, à savoir pour l’encéphalite à tiques (TBE), Brucella et Yersinia pestis. Leur gamme de services est également accessible à tous les établissements de santé civils.

Institut de microbiologie des forces armées allemandes (Bundeswehr) – Présentation :

L’unité centrale de diagnostic de l’IMB est impliquée dans le projet de recherche EMERGE (« Réponse efficace aux agents pathogènes hautement dangereux et émergents au niveau européen et international ») financé par l’Union européenne.

EMERGE est un réseau européen de 40 laboratoires spécialisés dans le diagnostic des bactéries du groupe de risque 3 et des virus des groupes de risque 3 et 4. L’objectif du réseau est l’évaluation des procédures de routine et du nouveau matériel de diagnostic pour les micro-organismes hautement pathogènes. Les programmes d’essais d’aptitude pour le contrôle externe de la qualité, les programmes de formation et l’échange d’expériences lors des réunions de réseau permettent d’améliorer la capacité à réagir de manière appropriée aux situations de menace et aux épidémies au niveau de l’UE et au-delà.

Plus d’informations sur le programme ÉMERGE : www.emerge.rki.eu et sur le site de l’organisation.

Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale en Ukraine

Les scientifiques de l’Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale ont travaillé intensivement avec l’Institut de santé publique d’Ukraine (PHCU), le ministère de la Santé de Kiev, ainsi qu’avec les laboratoires régionaux de Kharkiv, Lviv et Odessa

Un protocole d’accord (MOU) entre le Centre de Santé Publique du Ministère de la Santé d’Ukraine et l’Institut Bernhard Nocht de Médecine Tropicale Virologie et Laboratoire BSL a été signé le 18 juillet 2018. Les deux parties ont convenu de coopérer dans le cadre d’un projet de recherche : améliorer le niveau de biosécurité en améliorant le diagnostic et la recherche sur la prévalence de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHF) et des hantavirus en Ukraine en 2018-2019. Cela a été financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères (projet n° 68727 EN 02761868). Dans le cadre de ce projet, mille échantillons de sérum sanguin de citoyens de différentes régions d’Ukraine appartenant exclusivement à l’ethnie slave ont été envoyés à l’Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale à Hambourg. Les Russes ont allégué que l’un des objectifs des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN est de développer des agents biologiques dangereux qui ciblent de manière sélective différents groupes ethniques parmi lesquels le groupe ethnique slave.

Dans le document PDF traduit suivant (ci-dessous), vous trouverez les premières pages du protocole d’accord entre l’Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale (BNITM) et le Centre de santé publique du ministère de la Santé d’Ukraine (PHC). Le PDF fournit également la preuve que le Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) travaille sur le programme de recherche conjoint P444, P44A, P44B – par le biais du Centre scientifique et technologique d’Ukraine (STCU) en association avec l’USDA, le Département de l’agriculture des États-Unis.

La similitude avec les recherches menées par les programmes DTRA UP8 et UP4 est évidente (certains documents ont été identifiés d’autres non, mais dans l’ensemble, cela semble très plausible).

Il est également important de noter que le STCU ukrainien a une portée internationale, avec son siège principal à Kiev et des bureaux régionaux à Kharkov et Lvov, ainsi que des opérations à Bakou, Chisinau et Tbilissi. Cependant, selon des données récemment publiées le 14 avril par le Centre d’expertise sur les menaces chimiques et biologiques du ministère russe de la Défense, l’activité principale du STCU semble être « un centre de distribution de subventions pour la recherche intéressant le Pentagone, y compris la recherche sur les armes biologiques. » Ces dernières années, Washington aurait dépensé plus de 350 millions de dollars pour des projets STCU. De plus, on pense que les clients et sponsors américains du STCU sont le département d’État et le département de la Défense, avec un financement également fourni par l’Agence de protection de l’environnement (EPA), les départements américains de l’Agriculture, de la Santé et de l’Énergie.

Dans la même publication de données du ministère de la Défense russe d’avril 2022, il est également indiqué comment, lors de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, il a été établi que des scientifiques américains d’un laboratoire Merefa (région de Kharkov) testait des médicaments biologiques potentiellement dangereux sur des patients de l’hôpital psychiatrique clinique régional n° 3 de Kharkov entre 2019 et 2021.

Ainsi, lors de l’opération spéciale en Ukraine, il a été établi que des scientifiques américains d’un laboratoire de Merefa (région de Kharkov) testaient des médicaments biologiques potentiellement dangereux sur des patients de l’hôpital psychiatrique clinique régional n° 3 de Kharkov entre 2019 et 2021. Les personnes atteintes de troubles mentaux ont été sélectionnées pour les expériences sur la base de leur âge, de leur nationalité et de leur statut immunitaire. Des formulaires spéciaux ont été utilisés pour enregistrer les résultats de la surveillance des patients sur 24 heures. Les informations n’ont pas été saisies dans la base de données de l’hôpital et le personnel de l’établissement médical a signé un accord de non-divulgation. En janvier 2022, le laboratoire de Merefa a été fermé et tout l’équipement et les préparations ont été déplacés vers l’ouest de l’Ukraine. Il y a un certain nombre de témoins de ces expériences inhumaines, dont nous ne pouvons divulguer les noms pour des raisons de sécurité.

Certes, le spectre inquiétant des institutions ukrainiennes financées par l’Occident (en particulier elles sont financées et dirigées par les États-Unis et l’Allemagne, un État membre de l’UE) engagées dans l’expérimentation de personnes handicapées ou de malades mentaux – devrait évoquer des horreurs similaires infligées à l’Europe sous le règne de L’Allemagne nazie au début du XXe siècle. On pensait que ces pratiques eugéniques avaient été éteintes du monde civilisé il y a des décennies. Considérer même que ces efforts et d’autres entreprises douteuses en matière de « sciences de la vie », y compris le développement de matériaux dangereux pour les armes biologiques ou d’agents pathogènes spécifiques à une race, sont délocalisés par les gouvernements occidentaux vers un environnement réglementaire ouvertement corrompu comme l’Ukraine – devrait justifier une enquête plus approfondie par les organismes nationaux et internationaux appropriés.

Préoccupations concernant la recherche à « double usage » en sciences de la vie

Une série de publications scientifiques au début des années 2000 a inauguré une ère de préoccupation accrue quant au potentiel de mauvaise application des avancées technologiques scientifiques pour obtenir des résultats malveillants. Le dilemme du « double usage » est un problème auquel la communauté de la physique nucléaire est confrontée depuis plus de 70 ans. Cependant, dans le domaine des sciences de la vie, les progrès de la biotechnologie représentent un dilemme de « double usage » dans lequel les mêmes technologies peuvent être utilisées légitimement à des fins humaines pour guérir ou conjurer des épidémies, ou utilisées à mauvais escient pour le bioterrorisme ou à des fins d’armement biologique.

Il y a eu une expansion de la recherche impliquant des agents pathogènes importants, non seulement aux États-Unis mais dans le monde, ainsi qu’une augmentation du financement des laboratoires étrangers et de la capacité associée à mener des recherches exotiques. Cependant, les normes internationales sur la façon dont ces installations sont construites, conçues et exploitées sont souvent dissimulées sous le voile du secret. Le manque de transparence dans les recherches sensibles financées par les gouvernements occidentaux, y compris leur ministère de la Défense, de la Santé et de l’Agriculture, pour n’en nommer que quelques-uns, offre de nombreuses opportunités et moyens pour que des recherches dangereuses sur le gain de fonction (GDF, GOF) soient menées sous le couvert de la biosécurité internationale. Programme de recherche, ou d’autres projets similaires.

Le travail d’EcoHealth Alliance (EHA) et de Metabiota à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine est un exemple frappant de partenariats potentiellement discutables.

Il est tout à fait clair maintenant que les deux sociétés entretiennent des relations étroites avec le DOD américain ou/et la CIA, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles sont toujours en activité aujourd’hui. Aucune autre entreprise n’aurait survécu à une telle indignation publique ni à la mauvaise publicité résultant de leur proximité avec des personnages tels que Hunter Biden, Ghislaine Maxwell et Peter Daszak, le président de la très décriée EcoHealth Alliance.

Les études GOF impliquant des agents pathogènes à potentiel pandémique sont un terme utilisé pour désigner toute modification d’un agent biologique qui confère une activité nouvelle ou améliorée.

L’impact de la prolifération des programmes de biosécurité est évident. Quelles sont les garanties réelles données au public pour s’assurer que ceux qui ont des intentions malveillantes ne peuvent pas facilement accéder à des agents pathogènes extrêmement dangereux, ou que se passe-t-il si des agents sans scrupules devaient travailler dans le cadre de ces programmes de biosécurité ?

Les études GOF, ainsi que LOF (perte de fonction) sont courantes dans les sciences de la vie et ont été des éléments essentiels de la biologie moléculaire moderne. Selon ses partisans, les avantages potentiels des études GOF comprennent des informations sur les aspects fondamentaux des interactions hôte-pathogène, le potentiel pandémique des agents pathogènes émergents, les efforts de santé publique et de préparation, et le développement de contre-mesures médicales. Cependant, les risques potentiels des études GOF incluent la génération de nouveaux agents pathogènes modifiés qui pourraient constituer une menace pandémique, soit accidentellement, soit s’ils sont libérés intentionnellement, ainsi que la création d’informations qui pourraient être utilisées à mauvais escient pour menacer la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Le risque supplémentaire de prolifération de ces pratiques douteuses, discuté ci-dessus, exacerbe ces risques à mesure que le nombre de biolabs menant des recherches à haut confinement augmente, y compris les études utilisant des approches de type GOF. Le nombre croissant de ces types de laboratoires augmente également les risques de libération accidentelle ou délibérée d’un agent pathogène expérimental.

Je terminerai cette analyse en vous dirigeant vers un article publié par TASS (agence de presse russe) le 31 mars 2022, intitulé « L’envoyé russe pointe vers la preuve de l’activité biologique militaire de l’Allemagne en Ukraine », où il est dit ce qui suit :

« Des documents confirment que l’Allemagne mettait en œuvre son propre programme biologique militaire en Ukraine, a déclaré Gennady Gatilov, représentant permanent de la Russie auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, lors d’une réunion plénière de la Conférence du désarmement jeudi. »

Nous attendrons avec impatience les preuves qui étayeront ces affirmations russes, et peut-être pourrons-nous alors voir si certaines des préoccupations que nous avons soulevées dans cet article sont effectivement justifiées.

À suivre…

