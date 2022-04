Le grand jury révèle le programme de domination mondiale « La pandémie Covid-19 est une opération criminelle » + EXPOSÉ : Ils PLANIFIENT VOTRE ESCLAVAGE à la vue de tous ! – Sommet mondial Covid 2022 ! – VACCINS FORCÉS

De la conformité inconditionnelle à la résistance intelligente

Des avocats internationaux, des experts de haut niveau et des scientifiques de renom présentent devant un grand jury des preuves que la pandémie de COVID-19 est une opération criminelle, dans le but d’installer une dictature mondiale.

RÉSUMÉ DE LA TRANSCRIPTION

Le but de ce Grand Jury Summary est de rendre accessibles au plus grand nombre les informations les plus importantes révélées par les témoins experts. Nous nous sommes concentrés sur ces faits qui révèlent ce qui se passe réellement dans notre monde pour aider le public à comprendre la gravité de la crise mondiale actuelle. Ceux qui veulent obtenir l’éventail complet des détails, veuillez regarder les sessions vidéo complètes ici : https://stopworldcontrol.com/jury

Ce document fait partie de cinq résumés du Grand Jury. Il contient des informations critiques du Jour 2, intitulé Le contexte historique et géopolitique général de tout cela. Il s’agit peut-être de la session la plus importante de toute la procédure du Grand Jury, car elle expose comment un plan directeur a été créé pour parvenir à une domination mondiale totale sous le couvert d’urgences sanitaires. Les déclarations d’ouverture ne sont pas incluses, car elles ne sont pas trop longues et peuvent facilement être consultées sur notre site Web : https://stopworldcontrol.com/jury

DÉFENDRE L’HUMANITÉ

Nous encourageons chaque lecteur à diffuser ce résumé du grand jury au sein de sa communauté. Les structures du pouvoir criminel reposent entièrement sur l’ignorance du peuple. Une fois que le public est informé, il passe d’une conformité aveugle à une résistance intelligente. Par conséquent, l’action la plus importante que nous puissions tous entreprendre est d’informer les autres. Nous devons surtout éduquer tous ceux qui ont une position d’influence dans nos communautés. Envoyez ce résumé du grand jury, sous forme numérique ou imprimée, aux directeurs d’école et aux enseignants, aux directeurs d’hôpitaux et au personnel médical, aux agents chargés de l’application des lois, aux avocats et aux juges, aux pasteurs, aux maires et aux commissaires, aux rédacteurs en chef des médias locaux et aux journalistes.

Il existe de nombreux services d’impression en ligne bon marché où vous pouvez télécharger ce PDF et le faire imprimer en autant d’exemplaires que vous le souhaitez. Il vous suffit de Google « impression de livres bon marché » et vous pouvez commencer à comparer. Si beaucoup d’entre nous investissions du temps et des ressources pour imprimer des centaines voire des milliers de ce document et le distribuer dans nos communautés et notre pays, nous pourrions avoir un impact énorme.

Cette information doit vraiment parvenir à tous ceux qui occupent un poste de service public. Ces membres de nos sociétés sont sans le savoir les sbires des criminels, car ils suivent aveuglément des ordres qui mènent directement à la mort de millions de personnes et à la destruction permanente de centaines de millions de vies. Une fois que tous nos fonctionnaires comprendront ce qui se passe réellement, ils cesseront d’être le prolongement des mains criminelles, de peur qu’ils ne deviennent consciemment complices.

Si nous ne nous levons pas et n’agissons pas maintenant, nous risquons de perdre à jamais la capacité de le faire, alors que le Forum économique mondial se prépare à mettre en place une gouvernance mondiale sur le flux d’informations et sur Internet, et tentera de fermer à jamais la bouche de tous ceux qui apprécient la liberté de l’humanité.

S’il y a jamais eu un moment pour que tous se lèvent et agissent, c’est maintenant.

L’éditeur, David J. Sörensen StopWorldControl.com

Arrêtez la domination du monde

De nombreuses personnes ont travaillé assidûment en groupe pour faire prendre conscience d’un coup d’État mondial, s’opposer à la tyrannie médicale et dénoncer les crimes contre l’humanité.

Une prochaine étape consiste à s’aligner délibérément sur une correction constitutionnelle qui permet au peuple d’apporter légalement et légitimement des changements pour nous sauver et sauver notre pays [ies]

Traduction : MIRASTNEWS

EXPOSÉ : Ils PLANIFIENT VOTRE ESCLAVAGE à la vue de tous ! – Sommet mondial Covid 2022 ! – VACCINS FORCÉS

Josh Sigurdson s’entretient avec Tim Picciott, The Liberty Advisor, des vaccins forcés prévus par les mondialistes alors que le sommet Covid de 2022 est prévu.

Le sommet comprend les États-Unis, l’Allemagne, le Belize, l’Indonésie et le Sénégal qui prévoient de se réunir prochainement aux États-Unis pour planifier comment faire vacciner « tout le monde, partout ».

Les échecs du vaccin sont évidents, mais ce n’est pas la question. S’ils ont déjà éliminé des milliards de personnes de la société dans le monde et détruit des millions de vies tout en torturant ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner contre le caillot sanguin, quelle pourrait être la prochaine étape de leur programme menant au sommet mondial des gouvernements qui s’est récemment tenu lieu?

Il semble qu’à ce stade, ils s’en prendront à votre argent, à votre compte bancaire, à votre capacité à participer de quelque manière que ce soit à la société via le crédit social. C’est l’un des plus grands mouvements à ce jour et nous n’en avons même pas encore été témoins.

Si les gens ne sont pas préparés, ils seront laissés pour compte.

Le nouveau système sera introduit par commodité et il y aura peu d’échappatoire en dehors de ceux qui se sont préparés à l’avance. Vous pourrez éviter de vous faire piquer, mais vous ne pourrez pas vivre une vie confortable dans la société ordinaire. Vous serez expulsé de la grille.