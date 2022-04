Le mandat de masque sur les avions et les trains qui a été prolongé par le CDC a été annulé par un juge américain disant qu’il dépasse l’autorité statutaire du CDC et viole les procédures requises pour l’élaboration des règles de l’agence.

Exclusif: La Russie présente le nouveau système financier mondial

Un juge de Floride a annulé la décision de l’administration du président Joe Biden d’exiger que les Américains portent des masques dans les avions et autres moyens de transport public, affirmant que l’administration avait outrepassé son autorité et n’avait pas suffisamment justifié sa décision.

La juge Kathryn Kimball Mizelle du tribunal de district des États-Unis à Tampa a rendu sa décision (pdf ci-dessous) cinq jours seulement après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont prolongé la règle du masque de transport jusqu’au 3 mai au moins. Elle a révoqué l’ordonnance du masque et l’a renvoyé au CDC pour une « procédure ultérieure ».

La juge a écrit dans sa décision : « Le tribunal conclut que le mandat de masque dépasse l’autorité statutaire du CDC et viole les procédures requises pour l’élaboration des règles de l’agence… » « En conséquence, le tribunal annule le mandat et le renvoie au CDC. »

Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a qualifié la décision de « décevante » dans une déclaration aux journalistes.

Dans un décret exécutif signé un jour après son entrée en fonction en janvier 2021, Biden a plaidé pour le port obligatoire du masque. Le CDC a publié son mandat de masque de transport deux semaines plus tard, sans permettre les commentaires du public ni expliquer suffisamment son raisonnement, selon Mizelle.

Les dirigeants du secteur aérien ont plaidé pour l’abrogation du mandat de masque, citant le fait qu’il a contribué à une augmentation des comportements violents des passagers. « Je pense que la levée du mandat du masque sera une étape vers le rétablissement de la civilité et des comportements normaux à bord des avions ainsi que dans les aéroports », a déclaré lundi le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, au Washington Post.

Jusqu’à présent cette année, la Federal Aviation Administration a reçu plus de 1 100 rapports de passagers aériens perturbateurs, 65 % de ces événements impliquant des lois sur le port du masque. En 2018, plus de 1 000 cas étaient suffisamment importants pour justifier une enquête de la FAA, contre seulement 146 en 2019. De nombreux cas de l’année dernière étaient si graves que la FAA a imposé des amendes de plus de 10 000 $, y compris un passager qui a été condamné à une amende plus de 26 000 $ après avoir prétendument agressé un agent de bord.

Aux États-Unis, la plupart des gouvernements des États et locaux ont déjà levé leur interdiction de porter des masques dans les espaces publics. L’extension de la semaine dernière de la règle du masque de transport était nécessaire, selon le CDC, pour donner à l’agence le temps d’examiner l’impact d’une augmentation des infections à Covid-19 sur les hospitalisations.

Le mandat du masque est donné ci-dessous :

Un pilote vacciné fait un arrêt cardiaque dans le cockpit : les Freedom Flyers dévoilent une dissimulation massive des compagnies aériennes

Interview complète – Le mercenaire britannique capturé Aiden Aslin (alias Cossack Gundi) | Graham Phillips

Le journaliste britannique Graham Phillips s’est entretenu à Donetsk, RPD, avec le ressortissant britannique capturé Aiden Aslin.

Au cours de la longue interview, Aiden raconte toute son histoire – de la façon dont il s’est enrôlé dans l’armée ukrainienne jusqu’au moment où il a été trompé par les néo-nazis ukrainiens, a réalisé ses mauvais choix de vie et a pris la sage décision de se rendre à Marioupol.

Il est regrettable qu’un jeune homme aux aspirations soi-disant vaillantes et aux nobles causes ait été trompé et simplement utilisé par les extrémistes ukrainiens. Bien qu’Aiden ne soit, de loin, pas la première victime de la tromperie du régime de Kiev.

La réévaluation de ses décisions, cependant, est la première étape vers un rétablissement sain !

Pâques orthodoxe russe est dimanche prochain. Les nazis ukrainiens planifient des bombardements massifs sous fausse bannière contre les civils de Donetsk et de Lougansk.

Ces crimes sont ordonnés par l’OTAN et les États-Unis. Les Boy font ces satanistes qui détestent Dieu et ses partisans.

L’économie russe se porte bien. Les prix sont en hausse de 20/30% malgré la remontée du rouble à son ancienne valeur.

L’économie américaine s’effondre – inflation plus récession. L’Ukraine n’est qu’une marionnette des États-Unis.

La Russie prévient qu’elle éliminera les décideurs où qu’ils se trouvent, si les bombardements se poursuivent.

La Russie nomme le même général qui commandait les forces russes en Syrie, pour commander les forces en Ukraine. Il a également combattu à Grozny pendant la guerre de Tchétchénie. Réputation de très dur et puissant.

L’Amérique continue de fournir des armes à l’Ukraine. L’Europe aussi. Les armes sont détruites dès qu’elles franchissent la frontière avec l’Ukraine. Pourquoi?

Les États-Unis donnent des informations satellite à Kiev. Les États-Unis fourniront des renseignements aux forces ukrainiennes pour attaquer la Crimée.

Toute attaque contre la Crimée sera considérée comme une attaque contre le sol russe.

Qui est derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l’OTAN ?

Alexander Mercouris donne une autre vision de la situation actuelle en étayant et en étoffant bon nombre des mises à jour de Régis Tremblay. Il couvre également l’interview de Lavrov avec India Today et donne sa vision du monde.

Sous le feu à Marioupol à nouveau – Patrick Lancaster. Achetez un café à l’homme !

La route de la mort – rue principale près de l’usine d’Ilyich juste remplie de corps. Il a vu une centaine de corps ce jour-là. Achetez-lui un café. Je lui en ai acheté un double récemment.

La guerre est horrible et a causé la mort de milliers de civils. Je fais un reportage sur la scène d’une rue à l’extérieur de l’aciérie d’Ilicha où gisaient des centaines de corps et je parle aux habitants de ce qui s’est passé là-bas.

Dispositif nucléaire portable manquant dans l’est de la Pennsylvanie.

Un modèle Troxler 3440 est utilisé par les entreprises de construction pour déterminer s’il y a des substances radioactives sur le chantier. Mais pour la deuxième fois en six mois, un autre dispositif nucléaire portable a disparu dans l’est de la Pennsylvanie, ce qui soulève de nombreuses questions.

Selon le département de la protection de l’environnement de Pennsylvanie, un dispositif nucléaire portable utilisé dans la construction a mystérieusement disparu vendredi (DEP).

La jauge nucléaire manquante, selon le DEP, contient des « sources scellées de matières radioactives » appartenant à une entreprise de construction à Harleysville, en Pennsylvanie. Lorsque l’objet a été volé, il était enfermé dans une voiture. Bien que le véhicule ait été retrouvé, l’appareil « n’était plus à l’intérieur et a peut-être été jeté », selon la DEP.

Si, d’une manière ou d’une autre, l’équipement est « gravement endommagé », prévient l’organisme gouvernemental, il existe également un risque « d’endommagement potentiel de la source radioactive et de propagation de la contamination ».

Troxler modèle 3440 est le dispositif nucléaire. Il est utilisé par les entreprises de construction pour déterminer s’il y a des substances radioactives sur le chantier. Le césium-137 et l’américium-241 se trouvent dans la jauge Troxler.

Le Département de la protection de l’environnement (DEP) a partagé une photo de l’objet manquant sur Twitter.

Norristown, PA – DEP exhorte le public à signaler la jauge nucléaire portable manquante : https://t.co/2vft9YSf9g pic.twitter.com/j17SOAL3jt

– Département de la protection de l’environnement de l’AP (@PennsylvaniaDEP) 15 avril 2022

« Quiconque trouve la jauge ne doit pas la manipuler directement, mais plutôt maintenir la distance, limiter le temps de proximité et contacter immédiatement les autorités locales ou le bureau régional du sud-est du DEP au 484-250-5900 », a tweeté le DEP. « Une personne formée récupérera la jauge. »

« Il est essentiel que toute personne disposant d’informations sur la jauge nucléaire perdue contacte les autorités locales ou le DEP », a déclaré le directeur du Bureau de radioprotection du DEP, David Allard. « Tant que l’appareil n’est pas altéré ou endommagé, il ne présente aucun danger pour la sécurité publique. »

– Département de la protection de l’environnement de l’AP (@PennsylvaniaDEP) 15 avril 2022

Un Troxler modèle 3440 a disparu sans laisser de trace en Pennsylvanie pour la deuxième fois en environ six mois. Un autre appareil a été placé « par inadvertance » sur un chantier en octobre, selon la DEP. Il a finalement été récupéré, mais le fait que des problèmes similaires aient resurgi en si peu de temps soulève de nombreuses questions.

