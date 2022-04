Cela a été filmé devant la clinique de vaccination ! L’homme n’a fait que quelques mètres avant de s’effondrer ! + Enregistrement du PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, « Des millions de personnes [immunodéprimées] ne peuvent pas être vaccinées.

Vidéo tirée de l’ARNm Death Toll. – Réaction indésirable sévère du vaccin Covid-19 filmée – Saisie massive.

Un motard tombe mort au milieu d’une course – sans le tir, il ne pourrait pas concourir ! DÉCHIRER. 💉

Vidéo extraite de COVID VACCINE VICTIMES AND FAMILLES. – Athlètes en forme et en bonne santé, tomber mort n’est pas normal. Nous voyons maintenant des vidéos comme celle-ci presque quotidiennement depuis la mise en place des mandats de vaccins. Les mandats de vaccination Covid sont une condamnation à mort lente et douloureuse pour de nombreuses personnes.

Zelensky et l’Otan tuent des civils en Ukraine – WEF-Massmurderer tout autour de nous

Revendications d’Azov massacre délibéré de citoyens…. De nombreux morts gisant dans la rue et dans les environs.

Merci à Patrick Lancaster pour ses efforts.

L’enregistrement de la source d’AstraZeneca de 2020 montre que le PDG Pascal Soriot a déclaré : « Des millions de personnes [immunodéprimées] ne peuvent pas être vaccinées… L’anticorps [le traitement] a un potentiel énorme »

• Project Veritas a obtenu un appel Zoom à l’échelle de l’entreprise en décembre 2020 au cours duquel le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, discute des complications avec les vaccins COVID qui contredisent les conseils des responsables de la santé sur la question tels que l’Organisation mondiale de la santé.

• Soriot : « Par exemple, si vous avez une maladie immunitaire, le lupus ou une autre maladie immunitaire, vous ne pouvez pas – ou la sclérose en plaques, vous ne pouvez pas être vacciné. Ainsi, il y a des millions de personnes dans le monde qui auront besoin d’une protection qui ne peut pas provenir d’un vaccin. Ainsi, plus l’anticorps est long, plus son potentiel est énorme.

• Soriot : « L’anticorps à action prolongée est assez unique car c’est la seule combinaison qui durera potentiellement plus de six mois, jusqu’à potentiellement 12 mois et protégera les gens pendant une longue période. »

« Si vous avez une maladie immunitaire, un lupus ou une autre maladie immunitaire, vous ne pouvez pas – ou la sclérose en plaques, vous ne pouvez pas être vacciné », déclare Soriot dans le clip. « Ainsi, il y a des millions de personnes dans le monde qui auront besoin d’une protection qui ne peut pas provenir d’un vaccin. Ainsi, l’anticorps plus long a un potentiel énorme », a ajouté Soriot dans les images inédites.

Les traitements par anticorps monoclonaux étaient connus pour être efficaces relativement tôt dans la pandémie COVID-19 et certains États des États-Unis ont rapidement décidé de les utiliser comme défense de première ligne. Cependant, le gouvernement fédéral a activement poussé contre l’utilisation de ces traitements en faveur du vaccin.

