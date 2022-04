Les vrais emplacements de Jérusalem et d’Israël trouvés. Ce n’est pas là où tu penses…

Dernier mensonge et dernière chance des nationalistes ukrainiens à Marioupol

Le 18 avril, l’état-major général des forces armées ukrainiennes a affirmé que la 2e phase de l’opération russe dans le Donbass avait commencé. Malgré cela, Moscou avait déjà annoncé l’ouverture de la seconde phase fin mars. Jusqu’à présent, le Pentagone n’a pas non plus mentionné de nouvelle phase dans son briefing militaire sur l’Ukraine.

Alors que Kiev tente de définir la date exacte et la direction principale de la grande offensive russe dans la région du Donbass, les forces russes et LDPR augmentent régulièrement la pression sur les positions de l’AFU sur toutes les lignes de front. Jusqu’à présent, avec des succès lents. Les frappes de missiles russes frappent le territoire de l’Ukraine.

À leur tour, les AFU renforcent leurs positions dans la région, attendant que de nouveaux approvisionnements en armes étrangères atteignent les lignes de front. Au cours de la dernière journée, le gouvernement américain a livré quatre vols dans la région avec une aide militaire à l’Ukraine. Tous font partie du programme d’aide de 800 millions de dollars de Biden.

18 systèmes d’artillerie d’obusier des arsenaux des forces terrestres et marines américaines sont envoyés en Ukraine. Les sessions de formation conjointes auront lieu dans l’un des pays d’Europe de l’Est.

Washington continue de soutenir l’AFU, comme elle le fait depuis dix ans, mais de manière plus ouverte et à plus grande échelle.

Des développements majeurs ont eu lieu sur les lignes de front près d’Izyum. Ces derniers jours, plusieurs villages au nord-ouest d’Izyum dans la région de Kharkiv sont passés sous le contrôle des forces russes.

Alors que les responsables de Kiev revendiquent l’encerclement présumé des forces armées de la Fédération de Russie près d’Izyum, les villages de Borovaya, Podliman, Yuzhnaya Zhuravka, Nizhny Zoleny ont été retirés du contrôle de l’AFU la semaine dernière. Les affrontements se poursuivent sur la ligne de front Peski-Radkovskie.

Les territoires à l’est du réservoir d’eau d’Oskol sont d’une importance stratégique car ils sécurisent l’arrière des troupes russes et de la LPR avançant dans la région de Severodonetsk – Lisichansk, ainsi que renforcent les positions russes près d’Izyum.

Ses 31 ans de carrière ont été jetés à la poubelle. Son rêve d’apprendre à sa fille à voler a été brisé.