Les États-Unis utilisent divers États satellites comme l’Ukraine depuis 2004 pour mener des recherches sur les armes biologiques, passant souvent des contrats avec des entreprises privées pour le sale boulot. Veuillez noter que ce qui suit est un extrait d’un rapport de conclusions publié par le ministère russe de la Défense.

Briefing sur les résultats de l’analyse des documents liés aux activités biologiques militaires des États-Unis sur le territoire de l’Ukraine (14 avril 2022)

Notre préoccupation concernant les activités de Washington en Ukraine vient du fait que, contrairement à ses obligations internationales, les États-Unis ont conservé dans leur législation nationale des normes qui autorisent le travail dans le domaine des armes biologiques.

La ratification du Protocole de Genève de 1925 par les États-Unis s’est accompagnée d’un certain nombre de réserves, dont l’une autorise l’utilisation en représailles d’armes chimiques et à toxines.

En vertu de la Federal Unity and Cohesion Against Terrorism Act des États-Unis, la recherche sur les armes biologiques est autorisée avec l’approbation du gouvernement américain. Les participants à ces recherches ne sont pas pénalement responsables de la mise au point de telles armes.

Ainsi, l’administration américaine met en œuvre le principe de primauté du droit interne sur le droit international dans ce domaine. La recherche la plus controversée sur le plan éthique est menée en dehors des juridictions nationales.

Ainsi, lors de l’opération spéciale en Ukraine, il a été établi que des scientifiques américains d’un laboratoire de Merefa (région de Kharkov) testaient des médicaments biologiques potentiellement dangereux sur des patients de l’hôpital psychiatrique clinique régional n° 3 de Kharkov entre 2019 et 2021.

Les personnes atteintes de troubles mentaux ont été sélectionnées pour les expériences sur la base de leur âge, de leur nationalité et de leur statut immunitaire. Des formulaires spéciaux ont été utilisés pour enregistrer les résultats de la surveillance des patients sur 24 heures. Les informations n’ont pas été saisies dans la base de données de l’hôpital et le personnel de l’établissement médical a signé un accord de non-divulgation.

En janvier 2022, le laboratoire de Merefa a été fermé et tout l’équipement et les préparations ont été déplacés vers l’ouest de l’Ukraine.

Il y a un certain nombre de témoins de ces expériences inhumaines, dont nous ne pouvons divulguer les noms pour des raisons de sécurité.

Enfin, dans un briefing précédent, nous avons décrit un dispositif technique pour la livraison et l’application de formulations biologiques qui a été breveté aux États-Unis.

Dans le même temps, il a été noté que l’Ukraine avait envoyé une demande à la société de fabrication concernant la possibilité d’équiper les drones Bayraktar d’un équipement aérosol.

Il est préoccupant que le 9 mars, trois véhicules aériens sans pilote équipés de conteneurs de 30 litres et d’équipements de pulvérisation de formulations aient été détectés par des unités de reconnaissance russes dans la région de Kherson.

En janvier 2022, l’Ukraine aurait acheté plus de 50 dispositifs de ce type par l’intermédiaire d’organisations intermédiaires, qui peuvent être utilisés pour appliquer des formulations biologiques et des produits chimiques toxiques.

Nous continuons d’analyser les preuves des crimes commis par l’administration américaine et le régime de Kiev en Ukraine.

Rapport d’information complet…

7 poisons brevetés dans les injections COVID-19

UN JOUEUR DE FOOTBALL PRO DE 26 ANS TUÉ PAR UNE CRISE CARDIAQUE INDUITE PAR UN VACCIN !

ST. LOUIS – Brian Wallace, ancien grand joueur de l’école secondaire de la CBC et joueur de ligne de football de l’Arkansas, est décédé. Il avait 26 ans. 5 On Your Side avait appris que Wallace avait subi une double crise cardiaque lundi et avait été dans le coma. La famille CBC de Wallace a exprimé sa tristesse sur Twitter. « Tellement attristé par le décès de Brian Wallace », a tweeté CBC Football. « Nous avons eu la joie de le voir devenir un jeune homme sur et en dehors du terrain. Toujours dans nos cœurs. Je t’aime mon grand. » Source : boot camp.

TRÈS URGENT : Domination mondiale de l’OMS, amendement de mai 2022, Vote pour la tyrannie et la dictature mondiale.

Joe Roguski, auteur et activiste, rejoint le programme pour partager un message urgent sur les nouveaux amendements proposés à l’Organisation mondiale de la santé qui priveraient les États-Unis de la souveraineté pour contrôler nos soins de santé. Ceci est similaire au traité proposé qui devrait être formé et mis en œuvre d’ici 2024, sauf qu’il sera voté lors de la réunion internationale de l’OMS en mai 2022 et entrera en vigueur en novembre 2022. Il est urgent que vous partagiez cette vidéo et ce message avec d’autres. Vous pouvez en voir plus sur https://DontYouDare.INFO